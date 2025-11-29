Technical Analysis Dashboard Pro
- Indicateurs
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Version: 1.0
Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – Système Unifié d'Analyse Technique
TADashboard Pro est un tableau de bord d'analyse technique avancé qui consolide de multiples indicateurs et unités de temps (timeframes) dans une interface visuelle unique. Conçu pour les traders qui exigent précision et efficacité, le système analyse simultanément 7 oscillateurs et 4 moyennes mobiles sur 8 unités de temps différentes, générant des scores normalisés qui simplifient la prise de décision.
Caractéristiques Principales :
-
Analyse Multi-Unités de Temps (Multi-Timeframe Analysis) : Surveillez facilement les périodes M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 et W1 grâce à un sélecteur visuel intégré.
-
Système de Notation Avancé (Scoring) : Scores indépendants pour les oscillateurs, les moyennes mobiles et l'évaluation générale (de $-100$ à $+100$).
-
Indicateurs Inclus : RSI, MACD, Stochastique, CCI, ADX, Williams %R, Momentum, Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA) 10/20/50, Moyenne Mobile Simple (SMA) 200.
-
Tableaux d'Analyse : Visualisation détaillée avec les valeurs actuelles, les signaux directionnels et la force de chaque indicateur.
-
Système de Pivots Complet : 5 méthodes de calcul (Classique, Fibonacci, Camarilla, Woodie, Demark).
-
Personnalisation Totale : Configurez les pondérations individuelles, les intervalles de mise à jour, les schémas de couleurs et les dimensions.
Avantages Clés :
-
Efficacité Opérationnelle : Réduisez le temps d'analyse technique de plusieurs minutes à quelques secondes.
-
Confirmation Multiple : Validez les signaux grâce à la cohérence entre plusieurs unités de temps et plusieurs indicateurs.
-
Flexibilité Totale : Ajustez l'influence de chaque indicateur en fonction de votre stratégie personnelle.
-
Interface Intuitive : Design épuré et professionnel qui s'intègre parfaitement à votre espace de travail (workspace).
-
Mise à Jour en Temps Réel : Calculs automatiques avec des intervalles configurables.
Pour les Traders qui Ont Besoin de :
-
Consolider plusieurs sources d'informations techniques dans une vue unifiée.
-
Réduire la complexité de l'analyse sans sacrifier la profondeur.
-
Maintenir la cohérence dans leur processus de prise de décision.
TADashboard Pro représente l'évolution de l'analyse technique traditionnelle – transformant les données complexes en intelligence exploitable, tout en maintenant le contrôle total entre les mains du trader.