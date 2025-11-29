Technical Analysis Dashboard Pro
- インディケータ
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- バージョン: 1.0
Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – 統一テクニカル分析システム
TADashboard Pro は、複数のテクニカル指標と時間枠（タイムフレーム）を単一のビジュアルインターフェースに統合した、高度なテクニカル分析パネルです。正確性と効率性を求めるトレーダー向けに設計されており、本システムは8つの異なる時間枠にわたる7つのオシレーターと4つの移動平均線を同時に分析し、意思決定を簡素化する正規化されたスコアを生成します。
主な特徴 (主なとくちょう):
-
マルチタイムフレーム分析 (Multi-Timeframe Analysis): 統合されたビジュアルセレクターにより、M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1の各期間を簡単に監視できます。
-
高度なスコアリングシステム (Advanced Scoring System): オシレーター、移動平均線、および総合評価の独立したスコア（$-100$から$+100$まで）。
-
搭載インジケーター (Included Indicators): RSI、MACD、Stochastic、CCI、ADX、Williams %R、Momentum、EMA 10/20/50、SMA 200。
-
分析テーブル (Analysis Tables): 現在値、方向性シグナル、および各インジケーターの強さを詳細に視覚化。
-
完全なピボットシステム (Complete Pivot System): 5つの計算方法（クラシック、フィボナッチ、カマリラ、ウッディ、デマーク）。
-
完全なカスタマイズ (Total Customization): 個別のウェイト、更新間隔、カラースキーム、およびディメンションを設定可能。
主な利点 (主なりてん):
-
運用効率 (Operational Efficiency): テクニカル分析にかかる時間を数分から数秒に短縮します。
-
多重確認 (Multiple Confirmation): マルチタイムフレームと複数インジケーターの一貫性によりシグナルを検証します。
-
完全な柔軟性 (Full Flexibility): 個人の戦略に応じて各インジケーターの影響力を調整します。
-
直感的なインターフェース (Intuitive Interface): クリーンでプロフェッショナルなデザインで、ワークスペースにシームレスに統合されます。
-
リアルタイム更新 (Real-Time Updates): 設定可能な間隔での自動計算。
次のようなトレーダーに必要とされています:
-
複数のテクニカル情報源を統一されたビューに集約したい。
-
深さを犠牲にすることなく分析の複雑さを軽減したい。
-
意思決定プロセスの一貫性を維持したい。
TADashboard Pro は、従来のテクニカル分析の進化を体現しています。複雑なデータを実行可能なインテリジェンスへと変換し、完全な制御をトレーダーの手中に維持します。
