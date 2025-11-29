AUI Eagle Duel Andres Felipe Carvajal Rodriguez エキスパート

AUIボット - 人工ウルトラ本能 注意： 毎日、毎週、または毎月の利益を追求する方には、このボットは おすすめできません 。 このボットは 年間の収益性のみ を目的として設計されています。そのため、1年間介入せずに静かに稼働させる意思がない場合、このボットはあなたには不向きです。 このボットの仕組み このボットは、市場の複数の要因を異なる時間軸で分析し、非常に厳格な判断を下します。有利な条件の 完璧な合致 を検出した場合にのみ、取引に入ります。このため、 一度も取引を開かないまま数週間、あるいは数ヶ月が経過する ことがあります。 しかし、一旦入ると決めたら… 全力を尽くします 。 口座の 利用可能な証拠金100%を使用して、同じ方向に複数の取引を開きます。 これは、徐々にではなく、一括でエントリーし、その瞬間を最大限に活用することを意味します。 いつ買い、いつ売るのか？ 購入する場合、ボットは市場が安値で、強い売り圧力がなく、ポジティブな勢いの兆候があり、飽和度が低いことを待ちます。さらに、行動する前に基調トレンドに力があることを確認します。 売却する場合、その逆を待ちます。市場が高