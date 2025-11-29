Technical Analysis Dashboard Pro

Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – 統一テクニカル分析システム

TADashboard Pro は、複数のテクニカル指標と時間枠（タイムフレーム）を単一のビジュアルインターフェースに統合した、高度なテクニカル分析パネルです。正確性効率性を求めるトレーダー向けに設計されており、本システムは8つの異なる時間枠にわたる7つのオシレーター4つの移動平均線を同時に分析し、意思決定を簡素化する正規化されたスコアを生成します。

主な特徴 (主なとくちょう):

  • マルチタイムフレーム分析 (Multi-Timeframe Analysis): 統合されたビジュアルセレクターにより、M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1の各期間を簡単に監視できます。

  • 高度なスコアリングシステム (Advanced Scoring System): オシレーター、移動平均線、および総合評価の独立したスコア（$-100$から$+100$まで）。

  • 搭載インジケーター (Included Indicators): RSI、MACD、Stochastic、CCI、ADX、Williams %R、Momentum、EMA 10/20/50、SMA 200。

  • 分析テーブル (Analysis Tables): 現在値、方向性シグナル、および各インジケーターの強さを詳細に視覚化。

  • 完全なピボットシステム (Complete Pivot System): 5つの計算方法（クラシック、フィボナッチ、カマリラ、ウッディ、デマーク）。

  • 完全なカスタマイズ (Total Customization): 個別のウェイト、更新間隔、カラースキーム、およびディメンションを設定可能。

主な利点 (主なりてん):

  • 運用効率 (Operational Efficiency): テクニカル分析にかかる時間を数分から数秒に短縮します。

  • 多重確認 (Multiple Confirmation): マルチタイムフレームと複数インジケーターの一貫性によりシグナルを検証します。

  • 完全な柔軟性 (Full Flexibility): 個人の戦略に応じて各インジケーターの影響力を調整します。

  • 直感的なインターフェース (Intuitive Interface): クリーンでプロフェッショナルなデザインで、ワークスペースにシームレスに統合されます。

  • リアルタイム更新 (Real-Time Updates): 設定可能な間隔での自動計算。

次のようなトレーダーに必要とされています:

  • 複数のテクニカル情報源を統一されたビューに集約したい。

  • 深さを犠牲にすることなく分析の複雑さを軽減したい。

  • 意思決定プロセスの一貫性を維持したい。

TADashboard Pro は、従来のテクニカル分析の進化を体現しています。複雑なデータを実行可能なインテリジェンスへと変換し、完全な制御をトレーダーの手中に維持します。


フィルタ:
Shavkat Ilhamov
66
Shavkat Ilhamov 2025.11.30 16:22 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Andres Felipe Carvajal Rodriguez
7322
開発者からの返信 Andres Felipe Carvajal Rodriguez 2025.11.30 16:52
Спасибо за комментарий.
レビューに返信