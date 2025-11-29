Technical Analysis Dashboard Pro
Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – Vereinheitlichtes System für Technische Analyse
Das TADashboard Pro ist ein fortschrittliches technisches Analyse-Dashboard, das mehrere Indikatoren und Zeiteinheiten (Timeframes) in einer einzigen visuellen Oberfläche konsolidiert. Konzipiert für Trader, die Präzision und Effizienz benötigen, analysiert das System gleichzeitig 7 Oszillatoren und 4 gleitende Durchschnitte über 8 verschiedene Zeiteinheiten, wodurch normalisierte Punktzahlen generiert werden, die die Entscheidungsfindung vereinfachen.
Hauptmerkmale:
-
Multi-Timeframe-Analyse: Einfache Überwachung der Perioden M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 und W1 mit einem integrierten visuellen Selektor.
-
Fortschrittliches Scoring-System: Unabhängige Punktzahlen für Oszillatoren, gleitende Durchschnitte und eine Gesamtbewertung ($-100$ bis $+100$).
-
Enthaltene Indikatoren: RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Williams %R, Momentum, EMA 10/20/50, SMA 200.
-
Analysetabellen: Detaillierte Visualisierung mit aktuellen Werten, Richtungssignalen und der Stärke jedes Indikators.
-
Umfassendes Pivot-System: 5 Berechnungsmethoden (Klassisch, Fibonacci, Camarilla, Woodie, Demark).
-
Vollständige Personalisierung: Konfigurieren Sie individuelle Gewichtungen, Aktualisierungsintervalle, Farbschemata und Abmessungen.
Schlüsselvorteile:
-
Operative Effizienz: Reduzieren Sie die Zeit für die technische Analyse von Minuten auf Sekunden.
-
Mehrfachbestätigung: Validieren Sie Signale durch konsistente Multi-Timeframe- und Multi-Indikator-Bestätigung.
-
Volle Flexibilität: Passen Sie den Einfluss jedes Indikators an Ihre persönliche Strategie an.
-
Intuitive Benutzeroberfläche: Sauberes und professionelles Design, das sich perfekt in Ihren Arbeitsbereich (Workspace) integriert.
-
Echtzeit-Aktualisierung: Automatische Berechnungen mit konfigurierbaren Intervallen.
Für Trader, die Folgendes benötigen:
-
Konsolidierung mehrerer technischer Informationsquellen in einer einheitlichen Ansicht.
-
Reduzierung der Analysekomplexität ohne Verlust an Tiefe.
-
Beibehaltung der Konsistenz im Entscheidungsprozess.
TADashboard Pro repräsentiert die Evolution der traditionellen technischen Analyse – es wandelt komplexe Daten in umsetzbare Informationen um und behält dabei die volle Kontrolle in den Händen des Traders.
