Technical Analysis Dashboard Pro

Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – Vereinheitlichtes System für Technische Analyse

Das TADashboard Pro ist ein fortschrittliches technisches Analyse-Dashboard, das mehrere Indikatoren und Zeiteinheiten (Timeframes) in einer einzigen visuellen Oberfläche konsolidiert. Konzipiert für Trader, die Präzision und Effizienz benötigen, analysiert das System gleichzeitig 7 Oszillatoren und 4 gleitende Durchschnitte über 8 verschiedene Zeiteinheiten, wodurch normalisierte Punktzahlen generiert werden, die die Entscheidungsfindung vereinfachen.

Hauptmerkmale:

  • Multi-Timeframe-Analyse: Einfache Überwachung der Perioden M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 und W1 mit einem integrierten visuellen Selektor.

  • Fortschrittliches Scoring-System: Unabhängige Punktzahlen für Oszillatoren, gleitende Durchschnitte und eine Gesamtbewertung ($-100$ bis $+100$).

  • Enthaltene Indikatoren: RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Williams %R, Momentum, EMA 10/20/50, SMA 200.

  • Analysetabellen: Detaillierte Visualisierung mit aktuellen Werten, Richtungssignalen und der Stärke jedes Indikators.

  • Umfassendes Pivot-System: 5 Berechnungsmethoden (Klassisch, Fibonacci, Camarilla, Woodie, Demark).

  • Vollständige Personalisierung: Konfigurieren Sie individuelle Gewichtungen, Aktualisierungsintervalle, Farbschemata und Abmessungen.

Schlüsselvorteile:

  • Operative Effizienz: Reduzieren Sie die Zeit für die technische Analyse von Minuten auf Sekunden.

  • Mehrfachbestätigung: Validieren Sie Signale durch konsistente Multi-Timeframe- und Multi-Indikator-Bestätigung.

  • Volle Flexibilität: Passen Sie den Einfluss jedes Indikators an Ihre persönliche Strategie an.

  • Intuitive Benutzeroberfläche: Sauberes und professionelles Design, das sich perfekt in Ihren Arbeitsbereich (Workspace) integriert.

  • Echtzeit-Aktualisierung: Automatische Berechnungen mit konfigurierbaren Intervallen.

Für Trader, die Folgendes benötigen:

  • Konsolidierung mehrerer technischer Informationsquellen in einer einheitlichen Ansicht.

  • Reduzierung der Analysekomplexität ohne Verlust an Tiefe.

  • Beibehaltung der Konsistenz im Entscheidungsprozess.

TADashboard Pro repräsentiert die Evolution der traditionellen technischen Analyse – es wandelt komplexe Daten in umsetzbare Informationen um und behält dabei die volle Kontrolle in den Händen des Traders.


Auswahl:
Shavkat Ilhamov
66
Shavkat Ilhamov 2025.11.30 16:22 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Andres Felipe Carvajal Rodriguez
7322
Antwort vom Entwickler Andres Felipe Carvajal Rodriguez 2025.11.30 16:52
Спасибо за комментарий.
Antwort auf eine Rezension