Technical Analysis Dashboard Pro

Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – Sistema Unificado de Análise Técnica

O TADashboard Pro é um painel avançado de análise técnica que consolida múltiplos indicadores e timeframes em uma única interface visual. Projetado para traders que exigem precisão e eficiência, o sistema analisa simultaneamente 7 osciladores e 4 médias móveis em 8 timeframes diferentes, gerando pontuações normalizadas que simplificam a tomada de decisões.

Características Principais:

  • Análise Multi-Timeframe: Monitore facilmente os períodos M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 e W1 com um seletor visual integrado.

  • Sistema Avançado de Pontuação (Scoring): Pontuações independentes para osciladores, médias móveis e avaliação geral (de $-100$ a $+100$).

  • Indicadores Incluídos: RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Williams %R, Momentum, EMA 10/20/50, SMA 200.

  • Tabelas de Análise: Visualização detalhada com valores atuais, sinais direcionais e força de cada indicador.

  • Sistema de Pivôs Completo: 5 métodos de cálculo (Clássico, Fibonacci, Camarilla, Woodie, Demark).

  • Personalização Total: Configure pesos individuais, intervalos de atualização, esquemas de cores e dimensões.

Benefícios Chave:

  • Eficiência Operacional: Reduza o tempo de análise técnica de minutos para segundos.

  • Confirmação Múltipla: Valide sinais com consistência multi-timeframe e indicadores múltiplos.

  • Flexibilidade Total: Ajuste a influência de cada indicador de acordo com sua estratégia pessoal.

  • Interface Intuitiva: Design limpo e profissional que se integra perfeitamente ao seu workspace.

  • Atualização em Tempo Real: Cálculos automáticos com intervalos configuráveis.

Para Traders que Precisam:

  • Consolidar múltiplas fontes de informação técnica em uma visão unificada.

  • Reduzir a complexidade da análise sem sacrificar a profundidade.

  • Manter a consistência em seu processo de tomada de decisões.

O TADashboard Pro representa a evolução da análise técnica tradicional – transformando dados complexos em inteligência acionável, mantendo o controle total nas mãos do trader.


Mais do autor
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Indicadores
Indicador Trend BB MACD com Filtro ADX O Trend BB MACD com Filtro ADX é uma ferramenta técnica avançada que combina Bandas de Bollinger (BB) , MACD e o Índice de Movimento Direcional (ADX) , incorporando agora um sistema completo de análise direcional com +DI e -DI , além de opções de confirmação cruzada com o MACD. Ele foi projetado para oferecer sinais de trading precisos e filtrados, otimizados para scalping , intraday e swing trading , ajudando a identificar não apenas a direção, mas também
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Projective SR – Suportes e Resistências Projetados em Tempo Real Projective SR é um indicador avançado que detecta automaticamente os pontos-chave de suporte e resistência no gráfico e os projeta de forma diagonal e dinâmica para o futuro, antecipando possíveis zonas onde o preço poderá reagir. Diferente dos indicadores tradicionais que apenas mostram níveis fixos, o Projective SR analisa a geometria do preço , identifica os pivôs mais relevantes e desenha linhas inclinadas que se adaptam ao mov
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O Que Este Indicador Faz? Ele analisa automaticamente o gráfico para identificar padrões de Ondas de Elliott (impulsos e correções) e mostra onde estão as ondas 1, 2, 3, 4 e 5 em tempo real. Além disso, inclui projeções de preço , validação de volume e detecção de triângulos . Em Que Esta Versão "Radar" Melhora? Projeção de Alvos: Sugere para onde o preço pode ir na onda 5. Validação com Volume: Confirma se o volume apoia o padrão detectado. Detecção de Triângulos: Identifica correções complexas
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Advanced ADX Pro: Leve Sua Análise do ADX para o Próximo Nível  O Advanced ADX Pro é uma ferramenta de negociação avançada, projetada para transformar sua experiência com o tradicional indicador Average Directional Index (ADX) . Criado para oferecer maior conforto, controle e clareza visual e auditiva , este indicador vai muito além das capacidades do ADX nativo do MetaTrader 5 (MT5).  O Que É o ADX e Por Que Ele é Crucial?  O ADX é um indicador técnico vital que mede a força da tendência no mer
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (2)
Indicadores
StochW%R Momentum Oscillator – Seu Indicador Híbrido de Momentum Inteligente Precisão. Filtragem de Ruído. Mais Confiável. Cansado de osciladores tradicionais que geram sinais falsos em mercados voláteis? O StochW%R Momentum Oscillator é a evolução para analisar o momentum, combinando o melhor do Estocástico e do Williams %R em um único indicador potente e personalizável. Benefício chave: Ele reduz o ruído do mercado e oferece sinais mais limpos graças ao seu algoritmo de fusão inteligente, com
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Virtual Candle Blocks – Visualize o mercado sem limites Virtual Candle Blocks é um indicador avançado para MetaTrader 5 que permite criar e visualizar candles de qualquer temporalidade personalizada, mesmo aqueles que não existem nativamente na plataforma. Características Principais: Temporalidades Personalizadas: Agrupe os candles base em blocos da duração que desejar (ex: 5h, 14h, 28h, 72h, etc.) para criar um novo candle virtual. Isso permite que você acesse temporalidades exclusivas de plat
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilitários
Theme Switcher - Personalize seu Terminal de Negociação Descrição O Theme Switcher é um painel interativo que permite mudar rapidamente o esquema de cores do seu gráfico no MetaTrader 5. Projetado para traders que buscam um ambiente visual confortável e personalizado, este indicador oferece uma variedade de estilos temáticos inspirados em marcas, filmes e designs profissionais. Como Usar? Abrir o painel : Basta adicionar o indicador ao seu gráfico e uma janela com botões de diferentes temas apar
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O que é o Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections é um sistema de negociação completo para MetaTrader 5 que oferece uma dupla vantagem: ele não só identifica sinais de entrada de alta probabilidade (cruzamento de médias móveis) no momento presente, mas também traça um mapa visual com possíveis cenários futuros do mercado. Pense nele como um sistema dois em um: Um Gerador de Sinais Inteligente que diz quando agir, usando o cruzamento das médias móveis Pi. Um Projetor de Ciclos Estratégico que
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
LCD Laguerre Convergence Divergence: Uma Melhoria Avançada do MACD Clássico O LCD Laguerre Convergence Divergence é um indicador técnico avançado, projetado para aprimorar o MACD clássico, oferecendo uma detecção de momentum mais rápida, sensível e adaptável. Sua principal vantagem é o uso dos filtros de Laguerre , que reagem às mudanças de preço com maior precisão do que as médias móveis tradicionais. Vantagens Chave Maior Sensibilidade e Menor Atraso: Os filtros de Laguerre geram sinais de ent
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
MarketCrack – Whale Detector: Alinhando-se com o Dinheiro Inteligente MarketCrack – Whale Detector é um indicador profissional concebido para detetar, de forma visual e antecipada, a atividade dos grandes participantes do mercado, conhecidos como "baleias". O seu propósito é identificar momentos-chave de pressão institucional significativa, permitindo ao trader alinhar-se com a direção do dinheiro inteligente e tomar decisões estratégicas com maior confiança. Funcionalidade e Objetivo O MarketCr
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Scalping Timer – Precisão em Tempo Real para Scalpers Exigentes O Scalping Timer é um indicador visual compacto projetado especificamente para scalpers e day traders que dependem do timing perfeito e do custo mínimo de transação . Este painel em tempo real exibe duas métricas essenciais para o scalping: Contagem regressiva exata do tempo restante para o fechamento da vela definida no gráfico. Visualização imediata do spread atual do símbolo. Com estas informações críticas ao seu alcance, você po
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant é um indicador profissional para MetaTrader 5, projetado para exportar dados de trading completos e estruturados em formato JSON. Seu objetivo é permitir que qualquer assistente de Inteligência Artificial (IA) — seja gratuito ou pago, como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude ou DeepSeek — possa analisar as informações e oferecer recomendações, estratégias e explicações personalizadas. Recomendação Especial: DeepSeek Embora este exp
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O Laguerre RSI: Um Oscilador Avançado para Análise de Mercado O Laguerre RSI é um oscilador avançado baseado em filtros digitais desenvolvido por John Ehlers . Este indicador suaviza as flutuações de preço usando uma técnica chamada filtro de Laguerre , permitindo detectar com maior precisão as zonas de sobrecompra e sobrevenda , reduzindo o ruído do mercado. O Laguerre RSI oscila entre 0 e 1 , e seus níveis padrão são: Sobrecompra: acima de 0.75 Sobrevenda: abaixo de 0.25 Este indicador é ideal
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Trading Advisor - Uma Mão Amiga Este indicador foi projetado para aconselhar e acompanhar o trader em sua operação, oferecendo uma análise quantitativa do mercado em tempo real. Não é uma ferramenta para tomar decisões automáticas, mas sim um assistente inteligente que fornece: Diagnóstico do mercado (tendência de alta/baixa, range, volatilidade) Recomendações gerais (quando comprar, vender ou esperar) Gestão de risco sugerida (Stop Loss e Take Profit baseados no ATR) Conselhos psicológicos para
FREE
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Correlation Nexus Correlation Nexus: Domine a Relação entre Pares de Forma Direta ou Inversa Correlation Nexus é um indicador técnico avançado para o MetaTrader 5 que detecta oportunidades de negociação com base na correlação estatística entre dois instrumentos financeiros. Este sistema permite ao trader se beneficiar tanto de correlações positivas (diretas) quanto de correlações negativas (inversas) , adaptando-se dinamicamente a diferentes pares de moedas, índices ou commodities. Diferente das
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Sinais inteligentes baseados na ação do preço com filtros avançados GoGo Breaker é um poderoso indicador de trading que usa o padrão "Master Candle" para identificar oportunidades de alta probabilidade em tempo real. Projetado para traders que buscam entradas rápidas e precisas , é ideal para scalping, intraday e swing trading . Detecta automaticamente sinais de compra/venda com setas claras. Funciona em todos os mercados: Forex, índices, commodities e cri
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Este indicador é um monitor avançado de posições em perda , projetado para ajudá-lo a reagir a tempo e proteger seu capital. Ele analisa em tempo real todas as operações abertas no símbolo atual, calcula a volatilidade usando o ATR em múltiplos timeframes e determina o quão perto o preço está do seu Stop Loss. Ele exibe linhas visuais ( Stop Loss dinâmico e Break-Even ) e um painel estilo Bloomberg com informações-chave de cada operação: Porcentagem de perda em relação ao seu saldo Distância até
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O Adaptive Fibonacci Zones é uma versão aprimorada e dinâmica do clássico retrocesso de Fibonacci do MetaTrader 5. Sua principal diferença em relação ao Fibonacci nativo é que você não precisa traçar os níveis manualmente nem decidir a olho nu de qual ponto a qual ponto medir o retrocesso. O indicador faz esse trabalho por você: ele detecta automaticamente os swings (máximos e mínimos relevantes) do mercado usando fractais e um filtro de volatilidade baseado no ATR. Dessa forma, o Fibonacci se a
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Smart Volume Flow O Smart Volume Flow é uma ferramenta profissional de análise de volume que eleva a interpretação do fluxo de ordens a um nível superior. Foi projetada para ir além da simples contagem de barras, combinando volume híbrido , contexto de tendência , filtros multi-temporalidade e validação com força direcional (ADX e +DI/-DI) . Seu objetivo é desmembrar, ponderar e contextualizar a atividade do mercado, transformando dados brutos em informações táticas para a tomada de decisões mai
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
"A Estratégia de Xadrez Aplicada ao Trading em Forex" Imagine o mercado como um tabuleiro de xadrez. Cada indicador técnico é uma peça única e poderosa, com uma função distinta. Este sistema inteligente combina seis "peças" chave que trabalham em harmonia para detetar sinais de entrada com alta probabilidade: Peão (EMA 50): O seu ágil batedor, deteta mudanças rápidas na tendência de curto prazo. Torre (EMA 200): Uma fortaleza inabalável, confirma a tendência principal do mercado. Cavalo (Bandas
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
DominoSync DoubleSix: Um Indicador Avançado para Negociações Mais Confiáveis DominoSync DoubleSix é um indicador avançado que ajuda os traders a identificar sinais de entrada mais confiáveis , analisando várias temporalidades e filtrando velas com baixo volume ou ranges atípicos. Os sinais de entrada são mostrados no histograma do indicador , permitindo uma análise mais clara e menos intrusiva no gráfico de preços. O Que Torna o DominoSync DoubleSix Único? Análise Multitemporal Avalia até 20 tem
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Pro MA 5 – O Pacote Profissional de Médias Móveis  O sistema mais completo de médias móveis no MetaTrader 5 Pro MA 5 revoluciona a análise técnica ao oferecer uma interface poderosa, personalizável e eficiente para detectar tendências com precisão cirúrgica.  O que é o Pro MA 5? É um indicador avançado que integra até 5 médias móveis configuráveis com alertas inteligentes, painel interativo e um design otimizado para operar em qualquer instrumento ou timeframe . Uma solução completa para o trade
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
Bot AUI - Ultra Instinto Artificial ATENÇÃO: Este bot NÃO é para você se busca lucros diários, semanais ou mensais. Este bot foi projetado exclusivamente para rentabilidade ANUAL . Portanto, se você não está disposto a deixá-lo trabalhar tranquilamente durante todo um ano sem intervir, ele não é para você. Como Este Bot Funciona? O bot analisa múltiplos fatores do mercado em diferentes temporalidades para tomar decisões muito rigorosas. Ele só entra em operação quando detecta uma confluência pe
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
TDI Laguerre O TDI Laguerre é uma evolução do popular indicador Traders Dynamic Index (TDI) , que substitui o RSI clássico por um filtro Laguerre para oferecer uma leitura mais fluida, sensível e precisa da ação do preço. Esta versão avançada combina elementos de volatilidade, médias móveis e deteção de sinais visuais com alertas configuráveis.  O que este indicador faz? Este indicador representa: Uma linha Laguerre suavizada baseada no preço de fecho. Uma linha de sinal EMA de curto prazo sobr
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicador Avançado de Volatilidade e Compressão A BB KC Hybrid Squeeze Band é um indicador técnico de nova geração que combina inteligentemente as Bandas de Bollinger (BB) e o Canal de Keltner (KC) em uma única estrutura híbrida. Projetado para oferecer uma leitura mais precisa do ambiente de volatilidade, compressão e expansão do mercado, este indicador permite detectar zonas-chave de oportunidade com maior antecedência e menos ruído. O Que Ele Faz? Cálculo da Banda
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Indicador MultiFrame Momentum O MultiFrame Momentum é um indicador avançado que analisa simultaneamente múltiplas temporalidades do mercado para identificar momentos de convergência direcional . Seu design exclusivo busca coincidências de momentum entre diferentes timeframes , gerando sinais visuais claros por meio de uma linha que alterna entre verde (altista) , vermelho (baixista) e cinza (neutro) . Configuração Essencial e Testes A eficácia do indicador depende completamente da configuração p
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Legion of Soldiers – Manual do Usuário Foco Principal O Legion of Soldiers foi projetado como um indicador de reentradas dentro de estratégias de tendência já estabelecidas . Este indicador não define a tendência por si só, mas é usado para acompanhar e reforçar um sistema de tendência previamente identificado. A direção da tendência deve ser confirmada previamente usando ferramentas como: MarketCrack – Whale Detector (recomendado). Ou qualquer outra estratégia de detecção de tendência em tempor
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
O Oracle Oscillator é uma verdadeira revolução na análise técnica . Em vez de obrigar o trader a monitorizar vários osciladores ao mesmo tempo — como RSI, Estocástico, Williams %R e DeMarker — este indicador unifica o melhor de cada um numa única linha híbrida (cor DodgerBlue ), perfeitamente calibrada para ser reativa aos movimentos do mercado , mas ao mesmo tempo conservadora e estável , evitando o ruído e os falsos impulsos que confundem tantos traders. Por que é superior a cada oscilador sep
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Dragon Bands Z: Indicador de Análise Visual de Tendência Dragon Bands Z é um indicador projetado para simplificar a leitura do gráfico através da consolidação visual de múltiplas fontes técnicas. Seu objetivo é fornecer uma indicação clara da direção do mercado e sua força, sem a necessidade de gráficos saturados com múltiplos indicadores. O indicador utiliza um preenchimento de cor híbrido para traduzir a ação do preço em quatro estados visuais primários: Verde: Indica uma força direcional pred
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicadores
Descubra os segredos que os grandes players não querem que você veja. Alguma vez você já se perguntou se as "baleias" do mercado sempre entram no mesmo horário e na mesma direção? Este indicador te mostra. Ele não fornece sinais de entrada, mas revela padrões históricos de movimento por hora ou dia que normalmente passariam despercebidos. Por exemplo, você pode descobrir que às quintas-feiras, às 15:00 , o EURUSD tem 80% de probabilidade de se mover para cima . É ideal para traders que desejam c
FREE
Filtro:
Shavkat Ilhamov
66
Shavkat Ilhamov 2025.11.30 16:22 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Andres Felipe Carvajal Rodriguez
7302
Resposta do desenvolvedor Andres Felipe Carvajal Rodriguez 2025.11.30 16:52
Спасибо за комментарий.
