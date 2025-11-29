Technical Analysis Dashboard Pro
- Indicadores
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versão: 1.0
Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – Sistema Unificado de Análise Técnica
O TADashboard Pro é um painel avançado de análise técnica que consolida múltiplos indicadores e timeframes em uma única interface visual. Projetado para traders que exigem precisão e eficiência, o sistema analisa simultaneamente 7 osciladores e 4 médias móveis em 8 timeframes diferentes, gerando pontuações normalizadas que simplificam a tomada de decisões.
Características Principais:
-
Análise Multi-Timeframe: Monitore facilmente os períodos M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 e W1 com um seletor visual integrado.
-
Sistema Avançado de Pontuação (Scoring): Pontuações independentes para osciladores, médias móveis e avaliação geral (de $-100$ a $+100$).
-
Indicadores Incluídos: RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Williams %R, Momentum, EMA 10/20/50, SMA 200.
-
Tabelas de Análise: Visualização detalhada com valores atuais, sinais direcionais e força de cada indicador.
-
Sistema de Pivôs Completo: 5 métodos de cálculo (Clássico, Fibonacci, Camarilla, Woodie, Demark).
-
Personalização Total: Configure pesos individuais, intervalos de atualização, esquemas de cores e dimensões.
Benefícios Chave:
-
Eficiência Operacional: Reduza o tempo de análise técnica de minutos para segundos.
-
Confirmação Múltipla: Valide sinais com consistência multi-timeframe e indicadores múltiplos.
-
Flexibilidade Total: Ajuste a influência de cada indicador de acordo com sua estratégia pessoal.
-
Interface Intuitiva: Design limpo e profissional que se integra perfeitamente ao seu workspace.
-
Atualização em Tempo Real: Cálculos automáticos com intervalos configuráveis.
Para Traders que Precisam:
-
Consolidar múltiplas fontes de informação técnica em uma visão unificada.
-
Reduzir a complexidade da análise sem sacrificar a profundidade.
-
Manter a consistência em seu processo de tomada de decisões.
O TADashboard Pro representa a evolução da análise técnica tradicional – transformando dados complexos em inteligência acionável, mantendo o controle total nas mãos do trader.
