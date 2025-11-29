Technical Analysis Dashboard Pro
- Göstergeler
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Sürüm: 1.0
Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – Birleşik Teknik Analiz Sistemi
TADashboard Pro, birden fazla göstergeyi (indikatör) ve zaman dilimini (timeframe) tek bir görsel arayüzde birleştiren gelişmiş bir teknik analiz panelidir. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar (trader) için tasarlanan bu sistem, 8 farklı zaman diliminde eş zamanlı olarak 7 osilatör ve 4 hareketli ortalamayı analiz eder ve karar verme sürecini basitleştiren normalize edilmiş puanlar üretir.
Temel Özellikler:
-
Çoklu Zaman Dilimi Analizi (Multi-Timeframe Analysis): Entegre görsel seçici ile M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 ve W1 periyotlarını kolayca izleyin.
-
Gelişmiş Puanlama Sistemi (Scoring System): Osilatörler, hareketli ortalamalar ve genel değerlendirme için bağımsız puanlar ($-100$ ila $+100$).
-
Dahil Edilen Göstergeler: RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Williams %R, Momentum, EMA 10/20/50, SMA 200.
-
Analiz Tabloları: Güncel değerler, yön sinyalleri ve her bir göstergenin gücü hakkında detaylı görselleştirme.
-
Kapsamlı Pivot Sistemi: 5 hesaplama yöntemi (Klasik, Fibonacci, Camarilla, Woodie, Demark).
-
Tamamen Kişiselleştirme: Bireysel ağırlıkları, güncelleme aralıklarını, renk şemalarını ve boyutları yapılandırın.
Anahtar Faydalar:
-
Operasyonel Verimlilik: Teknik analiz süresini dakikalardan saniyelere indirin.
-
Çoklu Onay: Çoklu zaman dilimi ve çoklu gösterge tutarlılığı ile sinyalleri doğrulayın.
-
Tam Esneklik: Her göstergenin etkisini kişisel stratejinize göre ayarlayın.
-
Sezgisel Arayüz: Çalışma alanınıza (workspace) kusursuz bir şekilde entegre olan temiz ve profesyonel tasarım.
-
Gerçek Zamanlı Güncelleme: Yapılandırılabilir aralıklarla otomatik hesaplamalar.
Aşağıdaki İhtiyaçlara Sahip Yatırımcılar İçin:
-
Birden fazla teknik bilgi kaynağını birleşik bir görünümde birleştirmek.
-
Derinlikten ödün vermeden analiz karmaşıklığını azaltmak.
-
Karar alma süreçlerinde tutarlılığı sürdürmek.
TADashboard Pro, geleneksel teknik analizin evrimini temsil eder; karmaşık verileri eyleme dönüştürülebilir istihbarata dönüştürürken, tam kontrolü yatırımcının elinde tutar.