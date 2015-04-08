MarketCrack Whale Detector
- Индикаторы
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Версия: 1.9
- Обновлено: 30 октября 2025
- Активации: 16
MarketCrack – Whale Detector: Взаимодействие с умными деньгами
MarketCrack – Whale Detector — это профессиональный индикатор, разработанный для визуального и заблаговременного обнаружения активности крупных участников рынка, известных как «киты». Его цель — выявлять ключевые моменты значительного институционального давления, позволяя трейдеру следовать направлению «умных денег» и принимать стратегические решения с большей уверенностью.
Функциональность и цель
MarketCrack – Whale Detector анализирует ценовое действие и объем на нескольких ключевых таймфреймах (от H1 до H12) для выявления паттернов институционального давления. Его система собирает эту информацию и представляет ее на компактной, профессиональной визуальной панели, где четко отображается сила и направление активности «китов» на каждом временном интервале. Когда несколько таймфреймов совпадают, индикатор автоматически выделяет это, позволяя пользователю обнаруживать тенденции, доминирующие крупными операторами, и принимать обоснованные решения заблаговременно.
Подтверждение и оповещения
Для большей надежности сигнал считается подтвержденным, когда все таймфреймы показывают давление в одном направлении. Однако система оповещений оптимизирована для предвосхищения возможностей: она активируется, когда по крайней мере 6 из 7 таймфреймов представляют совпадающий сигнал. Это позволяет пользователю опережать движения «китов», не теряя надежности в обнаружении.
Настройки и персонализация
Настройки по умолчанию (ATR на 30 и объем на 10) разработаны для обеспечения профессионального и мультивалютного баланса, адаптируясь к большинству активов и стилей торговли.
-
Увеличение периода объема сглаживает сигналы и фильтрует шум, что идеально подходит для волатильных рынков или для тех, кто ищет более избирательные сигналы.
-
Уменьшение периода объема делает индикатор более реактивным, что полезно для трейдеров, предпочитающих предвосхищать быстрые движения.
-
Увеличение ATR отфильтровывает незначительные движения и показывает сигналы только в сильных трендах.
-
Уменьшение ATR позволяет улавливать более тонкие движения, хотя может увеличить частоту сигналов.
10% отклонение является ключевым уровнем, указывающим, когда активность «китов» достаточно сильна для генерации торгового сигнала. Если индикатор показывает значение, равное или превышающее 10%, это означает значительную разницу между давлением покупателей и продавцов, а также объем выше среднего. Это говорит о том, что крупные участники рынка входят в игру. Этот порог помогает избегать слабых сигналов и фокусируется только на ситуациях с высокой вероятностью значимого движения. Если вы увеличите это значение, индикатор будет искать еще более крупных «китов», но будет показывать сигналы реже.
Рекомендуется поддерживать значение на уровне 10% в качестве настройки по умолчанию, так как это обеспечивает оптимальный баланс между фильтрацией рыночного шума и своевременным обнаружением значимой институциональной активности. Этот порог был откалиброван для выявления высоковероятных сигналов без избыточных предупреждений.
Пользователь может настроить эти параметры в соответствии со своим стилем и предпочтительным активом, тем самым получая гибкий инструмент, который адаптируется как к консервативным, так и к агрессивным стратегиям.
Стратегическое преимущество
Торговля в том же направлении, что и «киты», позволяет трейдеру выравниваться с реальной силой рынка, снижая неопределенность и увеличивая вероятность успеха. Обнаруживая присутствие крупных участников заранее, индикатор предлагает ключевое тактическое преимущество: позиционироваться до самых значимых движений. MarketCrack – Whale Detector не только дополняет любую существующую стратегию, но и действует как институциональный компас, предлагая четкое, объективное и в реальном времени чтение того, куда поступают «умные деньги».
Пояснительное примечание
В случае, если данные индикатора не загружаются корректно при первом применении на графике, рекомендуется временно изменить периодичность графика (например, с H1 на H4, а затем вернуться к H1). Это изменение заставит MetaTrader 5 перезагрузить необходимые исторические данные, обеспечивая таким образом правильную работу индикатора