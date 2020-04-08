Oracle Oscillator

Осциллятор Oracle — это настоящая революция в техническом анализе. Вместо того чтобы заставлять трейдера следить за несколькими осцилляторами одновременно — такими как RSI, Stochastic, Williams %R, DeMarker и фильтр Лагерра — этот индикатор объединяет лучшее от каждого из них в единую гибридную линию (цвета DodgerBlue), идеально откалиброванную, чтобы реагировать на реальные движения, отфильтровывая при этом рыночный шум и избегая ложных импульсов, которые вводят в заблуждение многих трейдеров.

Почему он превосходит каждый осциллятор в отдельности?

  • Williams %R (30%): Самый быстрый и реактивный, но в отдельности генерирует избыток сигналов.

  • Фильтр Лагерра (30%): Интеллектуальное сглаживание, которое устраняет шум и подтверждает качество движения.

  • Stochastic (20%): Контролируемая чувствительность, которая дополняет, не дублируя.

  • RSI (10%): Относительная сила в качестве стабильного подтверждения.

  • DeMarker (10%): Обнаружение точек перелома для точного тайминга.

Использование их всех одновременно на одном графике создает такое количество шума, что их становится невозможно объединить. Осциллятор Oracle решает эту проблему с помощью передового взвешенного математического расчета, который отводит каждому компоненту ту роль, которую он выполняет лучше всего. В результате получается одна линия, которая действует со скоростью Williams %R, но с мудростью фильтра Лагерра.

Сигнальная линия (желтого цвета) – Повышенная точность Это не типичная сигнальная линия, встречающаяся в обычных осцилляторах. Здесь объединены AMA + Jurik, откалиброванные так, чтобы следовать за рынком с необходимой скоростью, но в то же время с должной осторожностью, избегая ложных входов. Для приверженцев классики также доступна опция использования простой стандартной SMA.

Оптимизированные ключевые уровни Индикатор поставляется с настроенными уровнями 75 (верхний) и 25 (нижний), рассчитанными с помощью интеллектуального взвешенного среднего для более точного обозначения зон перекупленности и перепроданности на современных рынках. Эти уровни были оптимизированы для уменьшения ложных сигналов и лучшей адаптации к текущей волатильности.

Архитектура интеллектуальной реактивности Гибридная формула включает научную калибровку:

  • 60% Сила моментума (Williams %R 30% + Stochastic 20% + DeMarker 10%)

  • 30% Продвинутая фильтрация (Лагерр - устраняет шум, подтверждает сигналы)

  • 10% Стабильное подтверждение (RSI - придает структурную прочность)

Эта уникальная комбинация гарантирует, что осциллятор быстро реагирует, когда рынок движется, но остается стабильным, когда присутствует только шум.

Подтверждение с помощью ADX Осциллятор включает встроенную гистограмму ADX, которая визуально отображает силу тренда. Это помогает подтвердить, действительно ли у рынка есть потенциал в том направлении, которое трейдер хочет использовать.

Встроенная панель ATR Кроме того, индикатор включает небольшую панель, которая показывает:

  • ATR текущей свечи и последних свечей (настраивается).

  • Среднее значение ATR этих свечей.

Эта деталь учит трейдера практиковать более разумный вход: искать свечи, диапазон которых (ATR) превышает диапазон предыдущей свечи и выше недавнего среднего, тем самым увеличивая вероятность торговли в моменты истинной силы.

Стандартная конфигурация = Идеальный баланс С самого начала осциллятор Oracle откалиброван с точной пропорцией между скоростью и точностью. Распределение 30% Williams %R / 30% Лагерр создает математический баланс, где реактивность никогда не приносится в жертву надежности. Тем не менее, все можно настроить через входные параметры, чтобы каждый трейдер мог адаптировать его под свой стиль.

Осциллятор Oracle — это больше, чем осциллятор: это система интеллектуального объединения, которая концентрирует в одном инструменте то, что другие индикаторы предлагают фрагментарно.

  • Он более понятен, чем использование одного осциллятора (потому что устраняет его индивидуальные ограничения).

  • Он сильнее, чем использование всех вместе (потому что избегает шума и противоречия сигналов).

  • Он стабильнее, чем любая ручная комбинация, так как каждый параметр рассчитан для поддержания математической точности.

С осциллятором Oracle трейдер впервые получает осциллятор, который сочетает скорость Williams %R с интеллектом фильтра Лагерра, предлагая более четкие, надежные и последовательные входы.

Одна линия, все преимущества.


