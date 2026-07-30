Volume Profile Multi Mode

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  • Opeyemi Fuad Anokwu
    Opeyemi Fuad Anokwu

    Opeyemi Fuad Anokwu

    I am Opeyemi, a Civil Engineering graduate who developed a strong passion for Forex trading and algorithmic strategy development. Over time, I became deeply interested in MQL5 programming, where I build custom indicators and automated trading systems to translate trading ideas into executable
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

Многорежимный анализ объема: анализируйте объем по-своему, а не по алгоритму индикатора.

Большинство индикаторов профиля объема ограничивают трейдеров заранее определенными диапазонами анализа. Но рынок не движется в рамках фиксированных шаблонов, так почему же ваш анализ должен двигаться в их рамках?

Индикатор Volume Profile Multi-Mode предоставляет вам полную свободу выбора места, времени и способа анализа объема. Независимо от того, изучаете ли вы структуру рынка, составляете профилю торговые сессии, отслеживаете активность на более высоких таймфреймах или следите за развивающимся аукционом, этот индикатор адаптируется к вашему стилю торговли, а не заставляет вас к нему адаптироваться.

Разработанный как для начинающих, стремящихся к интуитивно понятному рабочему процессу, так и для профессионалов, которым важна гибкость, Volume Profile Multi-Mode объединяет четыре мощных метода профилирования в один интерактивный и настраиваемый торговый инструмент.

Четыре мощных режима профилирования

1.      Гибкий прямоугольник : Установите переключатель в положение «Гибкий прямоугольник» на панели управления и нажмите «Создать новый гибкий прямоугольник» . Просто обведите прямоугольником любую ценовую структуру, и индикатор мгновенно сгенерирует профиль объема в выбранной области. Перемещайте, изменяйте размер или удаляйте прямоугольник при изменении анализа и создавайте несколько независимых профилей для одновременного сравнения различных рыночных структур.

2.      Фиксированный диапазон : Установите переключатель в положение «Фиксированный диапазон» и нажмите «Создать новый фиксированный диапазон» . На графике появятся две перемещаемые вертикальные линии, определяющие начало и конец диапазона профилирования. Перетащите любую из этих линий в любую точку времени, и профиль объема обновится автоматически. Этот режим идеально подходит для анализа торговых сессий, новостных событий, пользовательских временных окон или любых исторических движений рынка.

3.      Диапазон временных интервалов : Установите переключатель в положение «Диапазон временных интервалов» на панели управления и выберите желаемый временной интервал. Индикатор автоматически генерирует профиль объема для каждой свечи выбранного временного интервала. Управляйте количеством отображаемых исторических профилей и выбирайте, следует ли включать период формирования текущей свечи для непрерывного мониторинга рынка.

4.      Фиксированная якорная точка : Установите переключатель в положение «Фиксированная якорная точка» и расположите подвижную якорную линию там, где вы хотите начать анализ. Индикатор непрерывно строит профиль объема от якорной точки до последней рыночной цены, обновляясь в режиме реального времени по мере поступления новых данных. В отличие от других режимов, этот профиль может проецироваться как с левой, так и с правой стороны графика, обеспечивая четкое и профессиональное отображение развивающегося аукциона.

Быстрая и интуитивно понятная панель управления

Всеми процессами управляет встроенная панель управления, что позволяет тратить меньше времени на настройку параметров и больше времени на анализ рынка.

Всего несколькими кликами вы можете:

  • Мгновенно переключайтесь между всеми четырьмя режимами профилирования.
  • Создавайте новые профили прямо из диаграммы.
  • Удаляйте существующие профили, когда они больше не нужны.
  • Управляйте несколькими независимыми профилями одновременно.
  • Получите доступ к каждому методу профилирования, не просматривая сложные меню.

Интерактивный рабочий процесс делает анализ профиля объема быстрее, понятнее и значительно эффективнее как для дискреционных, так и для систематических трейдеров.

Основные характеристики

  • Четыре уникальных режима работы профиля громкости
  • Профилирование с использованием гибких блоков, фиксированного диапазона, диапазона временных рамок и фиксированной привязки.
  • Несколько независимых профилей на одном графике
  • Интерактивные перетаскиваемые прямоугольники, якоря и линии диапазона
  • Отображение общего объема, объема покупок/продаж и профиля дельты.
  • Точка контроля (POC), зона высокой ценности (VAH) и зона низкой ценности (VAL)
  • Динамическая зона POC и дополнительное расширение POC
  • Поддержка тикового объема и реального объема (зависит от брокера)
  • Регулируемое разрешение профиля
  • Гистограммы с заливкой или контуром
  • Позиционирование профиля влево или вправо
  • Фоновый или передний план изображения
  • Создание исторического профиля
  • Широкие возможности индивидуальной настройки цвета и внешнего вида.
  • Чистый, современный и интуитивно понятный интерфейс.

Независимо от того, определяете ли вы зоны накопления и распределения, анализируете торговые сессии, изучаете аукционы на более высоких таймфреймах или отслеживаете развитие рыночной структуры в режиме реального времени, многорежимный профиль объема обеспечивает гибкость и точность для построения профилей объема именно там, где это требуется для вашего анализа.

Один индикатор. Четыре мощных режима профилирования. Неограниченные возможности для анализа рынка.

 


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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
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