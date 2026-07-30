Многорежимный анализ объема: анализируйте объем по-своему, а не по алгоритму индикатора.

Большинство индикаторов профиля объема ограничивают трейдеров заранее определенными диапазонами анализа. Но рынок не движется в рамках фиксированных шаблонов, так почему же ваш анализ должен двигаться в их рамках?

Индикатор Volume Profile Multi-Mode предоставляет вам полную свободу выбора места, времени и способа анализа объема. Независимо от того, изучаете ли вы структуру рынка, составляете профилю торговые сессии, отслеживаете активность на более высоких таймфреймах или следите за развивающимся аукционом, этот индикатор адаптируется к вашему стилю торговли, а не заставляет вас к нему адаптироваться.

Разработанный как для начинающих, стремящихся к интуитивно понятному рабочему процессу, так и для профессионалов, которым важна гибкость, Volume Profile Multi-Mode объединяет четыре мощных метода профилирования в один интерактивный и настраиваемый торговый инструмент.

Четыре мощных режима профилирования

1. Гибкий прямоугольник : Установите переключатель в положение «Гибкий прямоугольник» на панели управления и нажмите «Создать новый гибкий прямоугольник» . Просто обведите прямоугольником любую ценовую структуру, и индикатор мгновенно сгенерирует профиль объема в выбранной области. Перемещайте, изменяйте размер или удаляйте прямоугольник при изменении анализа и создавайте несколько независимых профилей для одновременного сравнения различных рыночных структур.

2. Фиксированный диапазон : Установите переключатель в положение «Фиксированный диапазон» и нажмите «Создать новый фиксированный диапазон» . На графике появятся две перемещаемые вертикальные линии, определяющие начало и конец диапазона профилирования. Перетащите любую из этих линий в любую точку времени, и профиль объема обновится автоматически. Этот режим идеально подходит для анализа торговых сессий, новостных событий, пользовательских временных окон или любых исторических движений рынка.

3. Диапазон временных интервалов : Установите переключатель в положение «Диапазон временных интервалов» на панели управления и выберите желаемый временной интервал. Индикатор автоматически генерирует профиль объема для каждой свечи выбранного временного интервала. Управляйте количеством отображаемых исторических профилей и выбирайте, следует ли включать период формирования текущей свечи для непрерывного мониторинга рынка.

4. Фиксированная якорная точка : Установите переключатель в положение «Фиксированная якорная точка» и расположите подвижную якорную линию там, где вы хотите начать анализ. Индикатор непрерывно строит профиль объема от якорной точки до последней рыночной цены, обновляясь в режиме реального времени по мере поступления новых данных. В отличие от других режимов, этот профиль может проецироваться как с левой, так и с правой стороны графика, обеспечивая четкое и профессиональное отображение развивающегося аукциона.

Быстрая и интуитивно понятная панель управления

Всеми процессами управляет встроенная панель управления, что позволяет тратить меньше времени на настройку параметров и больше времени на анализ рынка.

Всего несколькими кликами вы можете:

Мгновенно переключайтесь между всеми четырьмя режимами профилирования.

Создавайте новые профили прямо из диаграммы.

Удаляйте существующие профили, когда они больше не нужны.

Управляйте несколькими независимыми профилями одновременно.

Получите доступ к каждому методу профилирования, не просматривая сложные меню.

Интерактивный рабочий процесс делает анализ профиля объема быстрее, понятнее и значительно эффективнее как для дискреционных, так и для систематических трейдеров.

Основные характеристики

Четыре уникальных режима работы профиля громкости

Профилирование с использованием гибких блоков, фиксированного диапазона, диапазона временных рамок и фиксированной привязки.

Несколько независимых профилей на одном графике

Интерактивные перетаскиваемые прямоугольники, якоря и линии диапазона

Отображение общего объема, объема покупок/продаж и профиля дельты.

Точка контроля (POC), зона высокой ценности (VAH) и зона низкой ценности (VAL)

Динамическая зона POC и дополнительное расширение POC

Поддержка тикового объема и реального объема (зависит от брокера)

Регулируемое разрешение профиля

Гистограммы с заливкой или контуром

Позиционирование профиля влево или вправо

Фоновый или передний план изображения

Создание исторического профиля

Широкие возможности индивидуальной настройки цвета и внешнего вида.

Чистый, современный и интуитивно понятный интерфейс.

Независимо от того, определяете ли вы зоны накопления и распределения, анализируете торговые сессии, изучаете аукционы на более высоких таймфреймах или отслеживаете развитие рыночной структуры в режиме реального времени, многорежимный профиль объема обеспечивает гибкость и точность для построения профилей объема именно там, где это требуется для вашего анализа.

Один индикатор. Четыре мощных режима профилирования. Неограниченные возможности для анализа рынка.