Smart Volume Flow

Smart Volume Flow — это профессиональный инструмент для анализа объемов, который выводит интерпретацию потока ордеров на новый уровень. Он был разработан, чтобы выйти за рамки простого подсчета баров, сочетая в себе гибридный объем, контекст тренда, мультитаймфреймовые фильтры и подтверждение с помощью силы направления (ADX и +DI/-DI).

Его цель — декомпозировать, взвесить и контекстуализировать рыночную активность, превращая необработанные данные в тактическую информацию для более точного принятия решений.

В чем его отличие?

В отличие от стандартного индикатора объема в MetaTrader 5, который показывает только общий объем за бар, Smart Volume Flow анализирует, как и где этот объем возникает, выявляя институциональные паттерны, такие как накопление, распределение, кульминация и поглощение, и подтверждая их направлением и силой тренда.

Основные функции

  1. Взвешенный гибридный объем Он объединяет реальный и тиковый объем, применяя корректирующие коэффициенты на основе:

    • Диапазона бара (соотношение между движением цены и его средним диапазоном).

    • Внутрибарного дельта (разница между ценой закрытия и открытия). Это позволяет различать:

    • Большой объем на маленьком баре → возможное поглощение или накопление.

    • Большой объем на широком баре → возможная кульминация движения.

  2. Мгновенная визуальная классификация (ГИСТОГРАММА)

    • Бычий объем (Bullish) – доминирующее давление покупателей.

    • Медвежий объем (Bearish) – значительное давление продавцов.

    • Нейтральный объем – равновесие или нерешительность. Цвета полностью настраиваются.

  3. Автоматическое обнаружение ключевых событий a) Кульминация объема

    • Обнаруживает аномально высокие пики объема по сравнению со средним значением и стандартным отклонением.

    • Продолжение: Подтверждает направление тренда (обозначается цветом DodgerBlue или OrangeRed).

    • Разворот: Предупреждает об истощении и возможном развороте (обозначается пурпурным цветом). b) Поглощение

    • Выявляет свечи с длинными тенями и маленькими телами в зонах высокого объема, что является признаком институционального поглощения.

    • Обозначается желтыми кружками.

  4. Интегрированный контекст тренда

    • Использует две EMA (короткую и длинную) для измерения направления и силы тренда.

    • Отфильтровывает сигналы, противоречащие преобладающему контексту.

    • Проверка с помощью ADX и +DI/-DI:

      • Показывает сигналы, только если сила тренда достаточна.

      • Фильтрует слабые поглощения и кульминации.

  5. Интеллектуальный мультитаймфреймовый фильтр (MTF)

    • Синхронизирует анализ со следующим более высоким таймфреймом.

    • Помогает избежать торговли против доминирующего тренда на более крупных временных интервалах.

    • Уменьшает количество ложных срабатываний на малых таймфреймах.

    • Поддерживает согласованность с институциональным потоком на старших таймфреймах.

  6. Цветовая система

    • Бычье продолжение: зеленый

    • Медвежье продолжение: красный

    • Разворот: пурпурный

    • Поглощение: золотой

    • Все цвета полностью настраиваются на панели параметров.

  7. Гибкая параметризация

    • Настройка пороговых значений, периодов анализа (lookback), фильтров ADX, включение/выключение сигналов по типу.

    • Адаптируется к скальпингу, внутридневной или свинг-торговле.

    • Совместим с любым активом и таймфреймом.

  8. Система оповещений

    • Обнаруживает ключевые торговые события с помощью анализа объема и цены, проверяет условия с помощью фильтров MTF и ADX, а также генерирует оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления.

Рекомендуемые таймфреймы

  • H1 и H4: Более чистые сигналы и ясный контекст.

  • M30 - M15: Рекомендуется для внутридневной торговли. Высокие таймфреймы уменьшают шум и лучше показывают следы институциональных игроков.

  • M5: Для быстрой торговли.

Операционные преимущества

  • Заранее обнаруживает истощение и продолжение движения.

  • Указывает на критические зоны накопления/распределения.

  • Позволяет торговать в соответствии с доминирующей силой и направлением.

  • Превращает объем в рентген рынка: от «сколько было продано» к «что означает то, что было продано».


