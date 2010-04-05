Smart Volume Flow

Smart Volume Flow — это профессиональный инструмент для анализа объемов, который выводит интерпретацию потока ордеров на новый уровень. Он был разработан, чтобы выйти за рамки простого подсчета баров, сочетая в себе гибридный объем, контекст тренда, мультитаймфреймовые фильтры и подтверждение с помощью силы направления (ADX и +DI/-DI).

Его цель — декомпозировать, взвесить и контекстуализировать рыночную активность, превращая необработанные данные в тактическую информацию для более точного принятия решений.

В чем его отличие?

В отличие от стандартного индикатора объема в MetaTrader 5, который показывает только общий объем за бар, Smart Volume Flow анализирует, как и где этот объем возникает, выявляя институциональные паттерны, такие как накопление, распределение, кульминация и поглощение, и подтверждая их направлением и силой тренда.

Основные функции

Взвешенный гибридный объем Он объединяет реальный и тиковый объем, применяя корректирующие коэффициенты на основе: Диапазона бара (соотношение между движением цены и его средним диапазоном).

Внутрибарного дельта (разница между ценой закрытия и открытия). Это позволяет различать:

Большой объем на маленьком баре → возможное поглощение или накопление.

Большой объем на широком баре → возможная кульминация движения. Мгновенная визуальная классификация (ГИСТОГРАММА) Бычий объем (Bullish) – доминирующее давление покупателей.

Медвежий объем (Bearish) – значительное давление продавцов.

Нейтральный объем – равновесие или нерешительность. Цвета полностью настраиваются. Автоматическое обнаружение ключевых событий a) Кульминация объема Обнаруживает аномально высокие пики объема по сравнению со средним значением и стандартным отклонением.

Продолжение : Подтверждает направление тренда (обозначается цветом DodgerBlue или OrangeRed ).

Разворот : Предупреждает об истощении и возможном развороте (обозначается пурпурным цветом). b) Поглощение

Выявляет свечи с длинными тенями и маленькими телами в зонах высокого объема, что является признаком институционального поглощения.

Обозначается желтыми кружками. Интегрированный контекст тренда Использует две EMA (короткую и длинную) для измерения направления и силы тренда.

Отфильтровывает сигналы, противоречащие преобладающему контексту.

Проверка с помощью ADX и +DI/-DI : Показывает сигналы, только если сила тренда достаточна. Фильтрует слабые поглощения и кульминации.

Интеллектуальный мультитаймфреймовый фильтр (MTF) Синхронизирует анализ со следующим более высоким таймфреймом.

Помогает избежать торговли против доминирующего тренда на более крупных временных интервалах.

Уменьшает количество ложных срабатываний на малых таймфреймах.

Поддерживает согласованность с институциональным потоком на старших таймфреймах. Цветовая система Бычье продолжение: зеленый

Медвежье продолжение: красный

Разворот: пурпурный

Поглощение: золотой

Все цвета полностью настраиваются на панели параметров. Гибкая параметризация Настройка пороговых значений, периодов анализа (lookback), фильтров ADX, включение/выключение сигналов по типу.

Адаптируется к скальпингу , внутридневной или свинг-торговле .

Совместим с любым активом и таймфреймом. Система оповещений Обнаруживает ключевые торговые события с помощью анализа объема и цены, проверяет условия с помощью фильтров MTF и ADX, а также генерирует оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления.

Рекомендуемые таймфреймы

H1 и H4 : Более чистые сигналы и ясный контекст.

M30 - M15 : Рекомендуется для внутридневной торговли. Высокие таймфреймы уменьшают шум и лучше показывают следы институциональных игроков.

M5: Для быстрой торговли.

Операционные преимущества

Заранее обнаруживает истощение и продолжение движения.

Указывает на критические зоны накопления/распределения.

Позволяет торговать в соответствии с доминирующей силой и направлением.

Превращает объем в рентген рынка: от «сколько было продано» к «что означает то, что было продано».



