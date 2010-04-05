Smart Volume Flow
- Индикаторы
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Версия: 1.1
- Обновлено: 2 октября 2025
- Активации: 20
Smart Volume Flow
Smart Volume Flow — это профессиональный инструмент для анализа объемов, который выводит интерпретацию потока ордеров на новый уровень. Он был разработан, чтобы выйти за рамки простого подсчета баров, сочетая в себе гибридный объем, контекст тренда, мультитаймфреймовые фильтры и подтверждение с помощью силы направления (ADX и +DI/-DI).
Его цель — декомпозировать, взвесить и контекстуализировать рыночную активность, превращая необработанные данные в тактическую информацию для более точного принятия решений.
В чем его отличие?
В отличие от стандартного индикатора объема в MetaTrader 5, который показывает только общий объем за бар, Smart Volume Flow анализирует, как и где этот объем возникает, выявляя институциональные паттерны, такие как накопление, распределение, кульминация и поглощение, и подтверждая их направлением и силой тренда.
Основные функции
-
Взвешенный гибридный объем Он объединяет реальный и тиковый объем, применяя корректирующие коэффициенты на основе:
-
Диапазона бара (соотношение между движением цены и его средним диапазоном).
-
Внутрибарного дельта (разница между ценой закрытия и открытия). Это позволяет различать:
-
Большой объем на маленьком баре → возможное поглощение или накопление.
-
Большой объем на широком баре → возможная кульминация движения.
-
-
Мгновенная визуальная классификация (ГИСТОГРАММА)
-
Бычий объем (Bullish) – доминирующее давление покупателей.
-
Медвежий объем (Bearish) – значительное давление продавцов.
-
Нейтральный объем – равновесие или нерешительность. Цвета полностью настраиваются.
-
-
Автоматическое обнаружение ключевых событий a) Кульминация объема
-
Обнаруживает аномально высокие пики объема по сравнению со средним значением и стандартным отклонением.
-
Продолжение: Подтверждает направление тренда (обозначается цветом DodgerBlue или OrangeRed).
-
Разворот: Предупреждает об истощении и возможном развороте (обозначается пурпурным цветом). b) Поглощение
-
Выявляет свечи с длинными тенями и маленькими телами в зонах высокого объема, что является признаком институционального поглощения.
-
Обозначается желтыми кружками.
-
-
Интегрированный контекст тренда
-
Использует две EMA (короткую и длинную) для измерения направления и силы тренда.
-
Отфильтровывает сигналы, противоречащие преобладающему контексту.
-
Проверка с помощью ADX и +DI/-DI:
-
Показывает сигналы, только если сила тренда достаточна.
-
Фильтрует слабые поглощения и кульминации.
-
-
-
Интеллектуальный мультитаймфреймовый фильтр (MTF)
-
Синхронизирует анализ со следующим более высоким таймфреймом.
-
Помогает избежать торговли против доминирующего тренда на более крупных временных интервалах.
-
Уменьшает количество ложных срабатываний на малых таймфреймах.
-
Поддерживает согласованность с институциональным потоком на старших таймфреймах.
-
-
Цветовая система
-
Бычье продолжение: зеленый
-
Медвежье продолжение: красный
-
Разворот: пурпурный
-
Поглощение: золотой
-
Все цвета полностью настраиваются на панели параметров.
-
-
Гибкая параметризация
-
Настройка пороговых значений, периодов анализа (lookback), фильтров ADX, включение/выключение сигналов по типу.
-
Адаптируется к скальпингу, внутридневной или свинг-торговле.
-
Совместим с любым активом и таймфреймом.
-
-
Система оповещений
-
Обнаруживает ключевые торговые события с помощью анализа объема и цены, проверяет условия с помощью фильтров MTF и ADX, а также генерирует оповещения через всплывающие окна, электронную почту или push-уведомления.
-
Рекомендуемые таймфреймы
-
H1 и H4: Более чистые сигналы и ясный контекст.
-
M30 - M15: Рекомендуется для внутридневной торговли. Высокие таймфреймы уменьшают шум и лучше показывают следы институциональных игроков.
-
M5: Для быстрой торговли.
Операционные преимущества
-
Заранее обнаруживает истощение и продолжение движения.
-
Указывает на критические зоны накопления/распределения.
-
Позволяет торговать в соответствии с доминирующей силой и направлением.
-
Превращает объем в рентген рынка: от «сколько было продано» к «что означает то, что было продано».