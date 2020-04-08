Alert Signal Chess King Trading Opening

"Стратегия шахмат, применяемая в торговле на Форекс"

Представьте себе рынок как шахматную доску. Каждый технический индикатор — это уникальная и мощная фигура с особой функцией. Эта интеллектуальная система объединяет шесть ключевых "фигур", которые работают в гармонии, чтобы обнаруживать высоковероятные сигналы для входа:

  • Пешка (EMA 50): Ваш быстрый разведчик, обнаруживающий стремительные изменения в краткосрочном тренде.
  • Ладья (EMA 200): Несокрушимая крепость, подтверждающая основной рыночный тренд.
  • Конь (Полосы Боллинджера): Ловкий и непредсказуемый, он определяет волатильность рынка и потенциальные зоны разворота.
  • Слон (RSI): Точный в своих движениях, он измеряет уровни перекупленности и перепроданности для оценки ценового импульса.
  • Ферзь (MACD): Самая мощная и универсальная фигура, анализирующая импульс и направление тренда.
  • Король (Секретный Фильтр): Стратегический мозг. Этот важнейший фильтр разработан, чтобы пропускать сигналы только тогда, когда сила рыночного тренда низка, фокусируясь на периодах консолидации или неопределенности. Это гарантирует, что индикатор концентрируется на потенциальных пробоях или разворотах, строго отсеивая до 90% низкопотенциальных сделок на чрезмерно сильных трендовых или хаотичных рынках.

"Доска – это рынок. Фигуры – это ваши инструменты. Играйте как гроссмейстер."

Что делает индикатор? Индикатор Chess King Trading Opening предоставляет точные сигналы для входа, определяя сильное схождение между своими "фигурами", тщательно проверенные Секретным Фильтром Короля.

Логика сигналов:

  • Бычий сигнал (Покупка):

    • Пешка и Ладья: EMA 50 находится выше EMA 200, подтверждая восходящий тренд.
    • Ферзь: MACD показывает бычье пересечение.
    • Конь: Цена находится в нижней половине Полос Боллинджера (между нижней полосой и средней линией), что указывает на откат или зону стоимости.
    • Слон: RSI находится выше 30 (не в перепроданности), указывая на пространство для восходящего движения.
    • Король: Секретный Фильтр подтверждает периоды консолидации или неопределенности рынка, идеально подходящие для захвата новых импульсов или разворотов.

  • Медвежий сигнал (Продажа):

    • Пешка и Ладья: EMA 50 находится ниже EMA 200, подтверждая нисходящий тренд.
    • Ферзь: MACD показывает медвежье пересечение.
    • Конь: Цена находится в верхней половине Полос Боллинджера (выше средней линии), что указывает на отскок к сопротивлению или чрезмерное движение.
    • Слон: RSI находится ниже 70 (не в перекупленности) или показывает откат от условий перекупленности, указывая на потенциал для нисходящего движения.
    • Король: Секретный Фильтр подтверждает периоды консолидации или неопределенности рынка, идеально подходящие для захвата новых импульсов или разворотов.

Визуальные функции и оповещения:

  • Сигналы на графике: Четкие стрелки для покупки (стрелка вверх) и продажи (стрелка вниз) отображаются непосредственно на вашем графике.
  • Линии индикаторов: Визуальное представление EMA 50 (Пешка), EMA 200 (Ладья) и Полос Боллинджера (Конь) для комплексного анализа.
  • Мультиплатформенные оповещения: Настраиваемые оповещения через всплывающие окна, звук, электронную почту и push-уведомления на ваше мобильное устройство, гарантирующие, что вы никогда не пропустите критическую настройку.

Рекомендуемое управление выходом: Этот индикатор предоставляет отличное руководство по входу. Для эффективных выходов мы предлагаем:

  • Стоп-лосс: Установите свой стоп-лосс на полосе Боллинджера, противоположной вашему входу.
  • Тейк-профит: Стремитесь к тейк-профиту на полосе Боллинджера, соответствующей вашему входу.
  • Частичный выход или трейлинг-стоп: Используйте быструю EMA (Пешка) для корректировки и управления вашей сделкой по мере развития цены.

"Король превратит хорошие сигналы в отличные возможности."

Как использовать?

  • Таймфреймы: Идеально подходит для H2, H4 и дневных графиков, но также хорошо работает на таймфреймах M5 и выше.
  • Совместимость: Полностью совместим с любой валютной парой или торговым активом, доступным в MetaTrader 5.
  • Управление рисками: Всегда применяйте строгое управление рисками (1-2% от капитала) на каждую сделку для защиты вашего счета.

"Когда вы видите хороший ход, ищите лучший." — Эмануэль Ласкер, чемпион мира по шахматам в течение 27 лет



Рекомендуем также
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Индикаторы
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Индикаторы
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Renko System
Marco Montemari
Индикаторы
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор находит AB = шаблоны восстановления CD. Паттерн AB = CD Retracement представляет собой 4-точечную ценовую структуру, в которой начальный ценовой сегмент частично восстановлен и сопровождается равноудаленным движением от завершения отката, и является базовой основой для всех гармонических паттернов. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Настраиваемые размеры рисунков Настраиваемые соотношения AC и BD Настраиваемые п
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Индикаторы
Индикатор Trend Detect сочетает в себе особенности как трендовых индикаторов, так и осцилляторов. Индикатор является удобным инструментом для выявления краткосрочных рыночных циклов и определения уровней перекупленности или перепроданности рынка. Длинную позицию можно открывать, когда индикатор начинает выходить из зоны перепроданности и пробивает нулевой уровень снизу вверх. Короткую позицию можно открывать, когда индикатор начинает выходить из зоны перекупленности и пробивает нулевой уровень
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Индикаторы
Преимущество, которого вам не хватает, чтобы стать профессионалом. Следуйте за пошаговой системой, которая обнаруживает самые мощные прорывы! Изучите рыночные модели, которые дают возможность получить значительную прибыль на основе проверенной и протестированной стратегии. Воспользуйтесь своим важным преимуществом Получите его здесь www.mql5.com/en/blogs/post/723208 Версия надежного советника Автоматизируйте сигналы Breakout EDGE с помощью "EA Breakout EDGE" ссылка У вас есть доступ к уник
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Индикаторы
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
TPTSyncX
Arief
Индикаторы
Получите БЕСПЛАТНЫЙ индикатор AUX, поддержку EA и полное руководство, посетив – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Определи тренд. Прочти паттерн. Выбери момент входа. 3 шага менее чем за 30 секунд! Торгуйте легко — никакого анализа не требуется. Ваш умный помощник готов упростить ваш рабочий процесс Больше никакой перегрузки графиков. Торгуйте уверенно с помощью интеллектуального определения направления. Совместим со всеми валютами, криптовалютами, акциями, металлами, индексами и любыми
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Эксперты
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Specialist E1
Slaven Kresic
Эксперты
Automatic Expert Advisor. Night scalp system, with trend detection and pullback entry. Dynamic exit signal, for SL or TP. Every trade has fix SL. No usage of risky strategies like martingale, hedge, grid etc. About EA Scalper strategy Technical strategy Can use with small deposits Pairs with best rezults: AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, EURAUD, GBPAUD, USDCHF, CADCHF, EURNZD, EURGBP, GBPCAD, GBPCHF, EURCHF Time Frame: M15 Recommendations Broker account with ECN and low spread Test it first to find out
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (556)
Индикаторы
Стратегия пробоя для торговли по тренду, фильтрация и все необходимые функции, встроенные в один инструмент! Интеллектуальный алгоритм индикатора Trend Pro с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Новые функции с расширенными правилами статистического расчета улучшают общую производительность этого индикатора. Важная информация Для максимального использования потенциала Trend Pro прочитайте полное описание www.mql5.com/en/blogs/p
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Half ma
Artem Svistunov
Индикаторы
The Half ma arrow indicator for the MetaTrader 5 trading terminal is a simple but effective tool that gives a signal about a change in the current trend. The Half ma indicator looks like a solid dynamic line that changes color at the points where the trend changes. At these points, the indicator draws arrows of the corresponding color and direction.The Half ma arrow indicator for the MT5 terminal is not an independent source of input signals. It will be most effective to use it as a trend filte
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Индикаторы
ATREND: Как это работает и как его использовать Как это работает Индикатор "ATREND" для платформы MT5 разработан для предоставления трейдерам надежных сигналов на покупку и продажу с использованием комбинации методов технического анализа. Этот индикатор в первую очередь использует среднюю истинную амплитуду (ATR) для измерения волатильности, наряду с алгоритмами обнаружения тренда для выявления потенциальных движений рынка. Оставьте сообщение после покупки и получите специальный бонусный подаро
One to Three Trendline Breakout MT5
Noiros Tech
Индикаторы
This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicator is a 100 % non repaint low risk breakout system . The patterns are formed around swing high and swing lows which make them a low risk pattern with high reward. PATTERN BACKGROUND The 1-3 Trendline Breakout pattern is formed by four(4) points which are composed of three (3) primary points and the pattern neck. A trendline is always formed by the point 1 and the neck of the pattern . When price breaks out of the trendline formed , it
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
Trade Filter
Milen Cholakov
Индикаторы
Trade Filter is a tool designed primarily for traders using many Expert Advisors on the same currency pair and/or grid systems creating many simultaneous trading operations. By adding the filter (as an indicator) to a given chart, must select a magic number of the EA and only its trades remain visible. Numerous settings for colors, line styles, font sizes and others have been added, through which you can adjust the display according to your preferences. Set files also can be created and loaded.
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Индикаторы
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
PREngulfing
Slobodan Manovski
Эксперты
PR EA - Торговая система по паттернам Engulfing Автоматическое определение паттернов Engulfing с подтверждением скользящей средней PR EA - это советник для MetaTrader 5, который идентифицирует и торгует бычьи/медвежьи паттерны Engulfing при подтверждении фильтром скользящей средней. Оптимизирован для работы на 30-минутных таймфреймах с совместимостью с M15 и H1. Ключевые особенности: Распознавание паттернов - Выявляет действительные формации Engulfing Подтверждение тренда - Фильтр SMA 23
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Your Pointer - это не обычный форекс канал. Этот коридор выстраивается на основании анализа нескольких свечей, начиная от последней, в результате чего определяются экстремумы исследуемого промежутка. Именно они и создают линии канала. Он как и все каналы имеет среднюю линию а также линию максимума и минимума. Этот канал стоит внимания из-за своего необычного поведения. Применение индикатора Your Pointer позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее кан
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Особенности Две линии индикатора Халла разных таймфреймов на одном графике. Линия HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а линия HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Графическая панель с данными индикатора HMA на всех таймфреймах одновременно. Если на каком-либо таймфрейме HMA переключил свое направление, на панели отображается вопросительный или восклицательный знак с текс
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Индикаторы
* В связи с достоверностью данных по всем основным валютам, рекомендуется использовать графики в режиме реального времени. Что такое UEX Pure USD Euro Index : Описание на английском языке:    https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Откройте для себя реальный пульс рынка Форекс с Pure USD & Euro Index — инновационным индикатором, который действительно выявляет скрытые сильные и слабые стороны двух самых влиятельных валют мира. Вместо того, чтобы полагаться на одну пару, например, EURU
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Индикаторы
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Индикаторы
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 5 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Индикаторы
Trend Hunter  - трендовый индикатор для работы на рынке Forex, криптовалют, CFD. Особенностью индикатора является то, что он уверенно двигается за трендом, не изменяя сигнал при незначительном прокалывании ценой трендовой линии. Индикатор не перерисовывается, сигнал на вход в рынок появляется после закрытия бара. При движении по тренду индикатор показывает дополнительные точки для входа в направлении тренда. По данным сигналам можно торговать с небольшим StopLoss . Trend Hunter   - честный индик
Другие продукты этого автора
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend BB MACD с ADX-фильтром Trend BB MACD с ADX-фильтром — это продвинутый технический инструмент, который объединяет в себе полосы Боллинджера (BB) , MACD и индекс направленного движения (ADX) . Теперь он включает в себя полноценную систему направленного анализа с +DI и -DI , а также опции перекрестного подтверждения с MACD. Индикатор разработан для предоставления точных и отфильтрованных торговых сигналов, оптимизированных для скальпинга , внутридневной и свинговой торговли. Он помо
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Projective SR – Прогнозируемые Уровни Поддержки и Сопротивления в Реальном Времени Projective SR — это продвинутый индикатор, который автоматически определяет ключевые точки поддержки и сопротивления на графике и прогнозирует их диагонально и динамически на будущее, предвосхищая потенциальные зоны, где цена может отреагировать. В отличие от традиционных индикаторов, которые показывают только фиксированные уровни, Projective SR анализирует геометрию цены , выявляет наиболее значимые пивоты и черт
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Advanced ADX Pro: Поднимите анализ ADX на новый уровень  Advanced ADX Pro — это продвинутый торговый инструмент, разработанный для того, чтобы изменить ваш опыт работы с традиционным индикатором Average Directional Index (ADX) . Созданный для обеспечения большего удобства, контроля и визуальной и звуковой ясности , этот индикатор выходит далеко за рамки возможностей встроенного ADX в MetaTrader 5 (MT5).  Что такое ADX и почему он важен?  ADX — это жизненно важный технический индикатор, который и
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Индикаторы
StochW%R Momentum Oscillator – Ваш Умный Гибридный Индикатор Импульса Точность. Фильтрация Шума. Большая Надежность. Устали от традиционных осцилляторов, генерирующих ложные сигналы на волатильных рынках? StochW%R Momentum Oscillator – это эволюция в анализе импульса, объединяющая лучшее от Стохастического осциллятора и Williams %R в одном мощном и настраиваемом индикаторе. Ключевое преимущество: Он уменьшает рыночный шум и предлагает более чистые сигналы благодаря своему интеллектуальному алгор
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Что делает этот индикатор? Он автоматически анализирует график, чтобы определить паттерны волн Эллиотта (импульсы и коррекции), и показывает, где находятся волны 1, 2, 3, 4 и 5 в реальном времени. Кроме того, он включает ценовые проекции , проверку объёмов и определение треугольников . В чем эта версия «Радар» лучше? Проекция целей: Подсказывает, куда может двигаться цена в волне 5. Проверка объёмов: Подтверждает, поддерживают ли объёмы обнаруженный паттерн. Определение треугольников: Идентифици
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Virtual Candle Blocks – Визуализируйте рынок без ограничений Virtual Candle Blocks — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5, который позволяет создавать и отображать свечи любого пользовательского таймфрейма, включая те, что недоступны на платформе изначально. Основные особенности: Пользовательские таймфреймы: Индикатор группирует базовые свечи графика в блоки любой желаемой продолжительности (например, 5ч, 14ч, 28ч, 72ч и т.д.), чтобы создать новую виртуальную свечу. Это дает вам доступ к у
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Утилиты
Переключатель тем — персонализируйте свой торговый терминал Описание Переключатель тем — это интерактивная панель, позволяющая быстро менять цветовую схему вашего графика в MetaTrader 5. Разработанный для трейдеров, которым нужна комфортная и персонализированная визуальная среда, этот индикатор предлагает разнообразные тематические стили, вдохновленные брендами, фильмами и профессиональным дизайном. Как использовать Открыть панель: Просто добавьте индикатор на ваш график, и появится окно с кнопк
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Что такое Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections — это комплексная торговая система для MetaTrader 5, которая дает вам двойное преимущество: она не только определяет высоковероятные точки входа (пересечение скользящих средних) в настоящем, но и наносит на график визуальную карту возможных будущих сценариев рынка. Думайте об этом как о системе «два в одном»: Интеллектуальный генератор сигналов , который говорит вам, когда действовать (пересечения скользящих средних Pi). Стратегический проекто
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
LCD Laguerre Convergence Divergence: Усовершенствованный MACD LCD Laguerre Convergence Divergence — это продвинутый технический индикатор, разработанный для улучшения классического MACD, который обеспечивает более быстрое, чувствительное и адаптивное обнаружение импульса. Его основное преимущество — использование фильтров Лагерра , которые реагируют на изменения цены более точно, чем традиционные скользящие средние. Ключевые преимущества Более высокая чувствительность и меньшая задержка: Фильтры
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Scalping Timer – Точность в реальном времени для требовательных скальперов Scalping Timer — это компактный визуальный индикатор, разработанный специально для скальперов и внутридневных трейдеров, которые полагаются на идеальное время и минимальные транзакционные издержки . Эта панель в реальном времени отображает две основные метрики для скальпинга: Точный обратный отсчет времени , оставшегося до закрытия свечи, установленной на графике. Мгновенное отображение текущего спреда символа. Благодаря
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
MarketCrack – Whale Detector: Взаимодействие с умными деньгами MarketCrack – Whale Detector — это профессиональный индикатор, разработанный для визуального и заблаговременного обнаружения активности крупных участников рынка, известных как «киты». Его цель — выявлять ключевые моменты значительного институционального давления, позволяя трейдеру следовать направлению «умных денег» и принимать стратегические решения с большей уверенностью. Функциональность и цель MarketCrack – Whale Detector анализи
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Индикатор Trading Exporter for AI Assistant для MetaTrader 5 создан для экспорта полных и структурированных торговых данных в формате JSON. Он позволяет любому бесплатному или платному ИИ-помощнику, такому как ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude или DeepSeek, анализировать информацию и предоставлять персональные рекомендации, стратегии и объяснения. Особая рекомендация: DeepSeek Хотя этот экспортер работает с любым ИИ, особо рекомендуется использовать DeepSeek по нескольким причинам: Расширенный ко
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Этот индикатор — продвинутый монитор убыточных позиций , разработанный, чтобы помочь вам своевременно реагировать и защищать ваш капитал. Он в реальном времени анализирует все открытые сделки по текущему символу, рассчитывает волатильность с использованием ATR на нескольких таймфреймах и определяет, насколько близко цена находится к вашему стоп-лоссу (Stop Loss). Он отображает визуальные линии ( динамический стоп-лосс и точку безубыточности ) и панель в стиле Bloomberg с ключевой информацией по
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Торговый Советник - Рука Помощи Этот индикатор разработан для консультирования и сопровождения трейдера в его работе, предлагая количественный анализ рынка в режиме реального времени. Это не инструмент для автоматического принятия решений, а интеллектуальный помощник , который предоставляет: Диагностику рынка (восходящий/нисходящий тренд, диапазон, волатильность) Общие рекомендации (когда покупать, продавать или ждать) Предлагаемое управление рисками (Stop Loss и Take Profit на основе ATR) Психо
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Adaptive Fibonacci Zones — это улучшенная и динамичная версия классического инструмента «Коррекция по Фибоначчи» в MetaTrader 5. Его главное отличие от стандартного Фибоначчи в том, что вам не нужно вручную наносить уровни или определять на глаз, от какой до какой точки измерять коррекцию. Индикатор делает эту работу за вас: он автоматически определяет свинги (значимые максимумы и минимумы) на рынке, используя фракталы и фильтр волатильности на основе ATR. Таким образом, инструмент Фибоначчи ада
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Осциллятор Laguerre RSI: Расширенный Инструмент для Анализа Рынка Laguerre RSI — это продвинутый осциллятор, основанный на цифровых фильтрах, разработанный Джоном Элерсом. Этот индикатор сглаживает ценовые колебания, используя технику, называемую фильтром Лагерра , что позволяет более точно определять зоны перекупленности и перепроданности , а также уменьшает рыночный шум. Laguerre RSI колеблется между 0 и 1 , а его стандартные уровни следующие: Перекупленность: выше 0.75 Перепроданность: ниже 0
FREE
Real Time Synthetic FX Rate
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Real-Time Synthetic FX Rate Real-Time Synthetic FX Rate — это продвинутый индикатор, разработанный для расчета надежной синтетической оценки обменного курса для любой валютной пары, доступной у вашего брокера (включая основные, второстепенные и экзотические пары). Его цель — предоставить динамический ориентир , отражающий формирование цены в режиме реального времени , выступая в качестве руководства до публикации официальных курсов или институциональных подтверждений. Принцип Работы: Надежная Ги
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Умные сигналы, основанные на ценовом действии, с продвинутыми фильтрами GoGo Breaker — это мощный торговый индикатор, который использует паттерн "Master Candle" для выявления высоковероятных возможностей в режиме реального времени. Разработанный для трейдеров, которые ищут быстрые и точные входы , он идеально подходит для скальпинга, внутридневной и свинговой торговли . Автоматически обнаруживает сигналы покупки/продажи с помощью четких стрелок. Работает н
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Correlation Nexus Correlation Nexus: Управляйте взаимосвязью между парами напрямую или инверсно Correlation Nexus — это продвинутый технический индикатор для MetaTrader 5, который находит торговые возможности, основанные на статистической корреляции между двумя финансовыми инструментами. Эта система позволяет трейдеру получать выгоду как от положительных (прямых) корреляций , так и от отрицательных (обратных) корреляций , динамически адаптируясь к различным валютным парам, индексам или сырьевым
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Smart Volume Flow Smart Volume Flow — это профессиональный инструмент для анализа объемов, который выводит интерпретацию потока ордеров на новый уровень. Он был разработан, чтобы выйти за рамки простого подсчета баров, сочетая в себе гибридный объем , контекст тренда , мультитаймфреймовые фильтры и подтверждение с помощью силы направления (ADX и +DI/-DI) . Его цель — декомпозировать, взвесить и контекстуализировать рыночную активность, превращая необработанные данные в тактическую информацию для
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
DominoSync DoubleSix: Продвинутый индикатор для уверенной торговли DominoSync DoubleSix — это продвинутый индикатор, который помогает трейдерам находить более надёжные точки входа , анализируя несколько таймфреймов и отфильтровывая свечи с низким объёмом или аномальными диапазонами. Сигналы на вход отображаются на гистограмме индикатора , что делает анализ более наглядным и менее навязчивым на ценовом графике. Что делает DominoSync DoubleSix уникальным? Мульти-таймфреймовый анализ Оценивает до 2
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Pro MA 5 – Профессиональный Комплекс Скользящих Средних  Самая полная система скользящих средних в MetaTrader 5 Pro MA 5 совершает революцию в техническом анализе, предлагая мощный, настраиваемый и эффективный интерфейс для определения тенденций с хирургической точностью.  Что такое Pro MA 5? Это продвинутый индикатор, который объединяет до 5 настраиваемых скользящих средних с интеллектуальными оповещениями, интерактивной панелью и оптимизированным дизайном для торговли на любом инструменте или
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Эксперты
AUI Бот - Искусственный Ультра Инстинкт ВНИМАНИЕ: Этот бот НЕ для вас, если вы ищете ежедневную, еженедельную или ежемесячную прибыль. Этот бот разработан исключительно для ГОДОВОЙ доходности. Поэтому, если вы не готовы позволить ему спокойно работать целый год без вмешательства, он не для вас. Как Работает Этот Бот? Бот анализирует множество рыночных факторов на разных таймфреймах для принятия очень строгих решений. Он входит в операцию только тогда, когда обнаруживает идеальное совпадение благ
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
TDI Laguerre TDI Laguerre — это усовершенствованная версия популярного индикатора Traders Dynamic Index (TDI) , в которой классический RSI заменён на фильтр Лагерра . Это обеспечивает более плавное, чувствительное и точное считывание ценового движения. Эта продвинутая версия сочетает в себе элементы волатильности, скользящих средних и визуального обнаружения сигналов с настраиваемыми оповещениями.  Что делает этот индикатор? Этот индикатор отображает: Сглаженную линию Лагерра , основанную на це
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
BB KC Hybrid Squeeze Band – Усовершенствованный индикатор волатильности и сжатия BB KC Hybrid Squeeze Band — это технический индикатор нового поколения, который intelligently combines Полосы Боллинджера (BB) и Канал Келтнера (KC) в единую гибридную структуру. Разработанный для более точного определения рыночной волатильности, сжатия и расширения, этот индикатор позволяет выявлять ключевые зоны возможностей с большим опережением и меньшим количеством шума. Что он делает? Динамический расчет гибри
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Индикатор MultiFrame Momentum MultiFrame Momentum — это продвинутый индикатор, который одновременно анализирует несколько таймфреймов рынка для выявления моментов направленной конвергенции . Его уникальная конструкция ищет совпадения в импульсе (моментуме) между различными таймфреймами, генерируя четкие визуальные сигналы с помощью линии, которая меняет цвет между зеленым (бычий) , красным (медвежий) и серым (нейтральный) . Основная Настройка и Тестирование Эффективность индикатора полностью зав
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Legion of Soldiers – Руководство пользователя Основная цель Индикатор Legion of Soldiers создан для поиска повторных входов в уже установленные трендовые стратегии. Этот индикатор сам по себе не определяет тренд, а используется для сопровождения и усиления уже идентифицированной трендовой системы . Направление тренда должно быть подтверждено заранее с помощью таких инструментов, как: MarketCrack – Whale Detector (рекомендуется). Или любая другая стратегия определения тренда на высоких таймфрейма
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Осциллятор Oracle — это настоящая революция в техническом анализе. Вместо того чтобы заставлять трейдера следить за несколькими осцилляторами одновременно — такими как RSI, Stochastic, Williams %R, DeMarker и фильтр Лагерра — этот индикатор объединяет лучшее от каждого из них в единую гибридную линию (цвета DodgerBlue), идеально откалиброванную, чтобы реагировать на реальные движения , отфильтровывая при этом рыночный шум и избегая ложных импульсов, которые вводят в заблуждение многих трейдеров.
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Dragon Bands Z: Индикатор Визуального Анализа Тренда Dragon Bands Z — это индикатор, разработанный для упрощения чтения графиков за счет визуального объединения множества технических источников. Его цель — предоставить четкое указание направления рынка и его силы без необходимости перегружать графики множеством отдельных индикаторов. Индикатор использует гибридную цветовую заливку для преобразования ценового действия в четыре основных визуальных состояния: Зеленый: Указывает на преобладающую вос
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Раскройте секреты, которые крупные игроки не хотят, чтобы вы видели. Вы когда-нибудь задумывались, всегда ли рыночные «киты» входят в рынок в одно и то же время и в одном и том же направлении? Этот индикатор покажет вам. Он не даёт сигналов на вход, но раскрывает исторические закономерности движения по часам или дням , которые обычно остаются незамеченными. Например, вы можете обнаружить, что по четвергам в 15:00 у пары EURUSD есть 80% вероятность движения вверх. Идеально подходит для трейдеров,
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв