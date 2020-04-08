Alert Signal Chess King Trading Opening

"Стратегия шахмат, применяемая в торговле на Форекс"

Представьте себе рынок как шахматную доску. Каждый технический индикатор — это уникальная и мощная фигура с особой функцией. Эта интеллектуальная система объединяет шесть ключевых "фигур", которые работают в гармонии, чтобы обнаруживать высоковероятные сигналы для входа:

Пешка (EMA 50): Ваш быстрый разведчик, обнаруживающий стремительные изменения в краткосрочном тренде.

Ладья (EMA 200): Несокрушимая крепость, подтверждающая основной рыночный тренд.

Конь (Полосы Боллинджера): Ловкий и непредсказуемый, он определяет волатильность рынка и потенциальные зоны разворота.

Слон (RSI): Точный в своих движениях, он измеряет уровни перекупленности и перепроданности для оценки ценового импульса.

Ферзь (MACD): Самая мощная и универсальная фигура, анализирующая импульс и направление тренда.

Король (Секретный Фильтр): Стратегический мозг. Этот важнейший фильтр разработан, чтобы пропускать сигналы только тогда, когда сила рыночного тренда низка, фокусируясь на периодах консолидации или неопределенности. Это гарантирует, что индикатор концентрируется на потенциальных пробоях или разворотах, строго отсеивая до 90% низкопотенциальных сделок на чрезмерно сильных трендовых или хаотичных рынках.

"Доска – это рынок. Фигуры – это ваши инструменты. Играйте как гроссмейстер."

Что делает индикатор? Индикатор Chess King Trading Opening предоставляет точные сигналы для входа, определяя сильное схождение между своими "фигурами", тщательно проверенные Секретным Фильтром Короля.

Логика сигналов:

Бычий сигнал (Покупка): Пешка и Ладья: EMA 50 находится выше EMA 200, подтверждая восходящий тренд. Ферзь: MACD показывает бычье пересечение. Конь: Цена находится в нижней половине Полос Боллинджера (между нижней полосой и средней линией), что указывает на откат или зону стоимости. Слон: RSI находится выше 30 (не в перепроданности), указывая на пространство для восходящего движения. Король: Секретный Фильтр подтверждает периоды консолидации или неопределенности рынка, идеально подходящие для захвата новых импульсов или разворотов.

Медвежий сигнал (Продажа): Пешка и Ладья: EMA 50 находится ниже EMA 200, подтверждая нисходящий тренд. Ферзь: MACD показывает медвежье пересечение. Конь: Цена находится в верхней половине Полос Боллинджера (выше средней линии), что указывает на отскок к сопротивлению или чрезмерное движение. Слон: RSI находится ниже 70 (не в перекупленности) или показывает откат от условий перекупленности, указывая на потенциал для нисходящего движения. Король: Секретный Фильтр подтверждает периоды консолидации или неопределенности рынка, идеально подходящие для захвата новых импульсов или разворотов.



Визуальные функции и оповещения:

Сигналы на графике: Четкие стрелки для покупки (стрелка вверх) и продажи (стрелка вниз) отображаются непосредственно на вашем графике.

Линии индикаторов: Визуальное представление EMA 50 (Пешка), EMA 200 (Ладья) и Полос Боллинджера (Конь) для комплексного анализа.

Мультиплатформенные оповещения: Настраиваемые оповещения через всплывающие окна, звук, электронную почту и push-уведомления на ваше мобильное устройство, гарантирующие, что вы никогда не пропустите критическую настройку.

Рекомендуемое управление выходом: Этот индикатор предоставляет отличное руководство по входу. Для эффективных выходов мы предлагаем:

Стоп-лосс: Установите свой стоп-лосс на полосе Боллинджера, противоположной вашему входу.

Тейк-профит: Стремитесь к тейк-профиту на полосе Боллинджера, соответствующей вашему входу.

Частичный выход или трейлинг-стоп: Используйте быструю EMA (Пешка) для корректировки и управления вашей сделкой по мере развития цены.

"Король превратит хорошие сигналы в отличные возможности."

Как использовать?

Таймфреймы: Идеально подходит для H2, H4 и дневных графиков, но также хорошо работает на таймфреймах M5 и выше.

Совместимость: Полностью совместим с любой валютной парой или торговым активом, доступным в MetaTrader 5.

Управление рисками: Всегда применяйте строгое управление рисками (1-2% от капитала) на каждую сделку для защиты вашего счета.

"Когда вы видите хороший ход, ищите лучший." — Эмануэль Ласкер, чемпион мира по шахматам в течение 27 лет