Technical Analysis Dashboard Pro

Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – Sistema Unificato di Analisi Tecnica

TADashboard Pro è un pannello di analisi tecnica avanzato che consolida più indicatori e timeframe in un'unica interfaccia visiva. Progettato per i trader che richiedono precisione ed efficienza, il sistema analizza simultaneamente 7 oscillatori e 4 medie mobili su 8 timeframe differenti, generando punteggi normalizzati che semplificano il processo decisionale.

Caratteristiche Principali:

  • Analisi Multi-Timeframe: Monitora facilmente i periodi M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 e W1 con un selettore visivo integrato.

  • Sistema di Punteggio Avanzato (Scoring): Punteggi indipendenti per oscillatori, medie mobili e valutazione generale (da $-100$ a $+100$).

  • Indicatori Inclusi: RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Williams %R, Momentum, EMA 10/20/50, SMA 200.

  • Tabelle di Analisi: Visualizzazione dettagliata con valori attuali, segnali direzionali e forza di ciascun indicatore.

  • Sistema di Pivot Completo: 5 metodi di calcolo (Classico, Fibonacci, Camarilla, Woodie, Demark).

  • Personalizzazione Totale: Configura pesi individuali, intervalli di aggiornamento, schemi di colore e dimensioni.

Vantaggi Chiave:

  • Efficienza Operativa: Riduci il tempo di analisi tecnica da minuti a secondi.

  • Conferma Multipla: Convalida i segnali con la coerenza multi-timeframe e indicatori multipli.

  • Flessibilità Totale: Regola l'influenza di ciascun indicatore in base alla tua strategia personale.

  • Interfaccia Intuitiva: Design pulito e professionale che si integra perfettamente nel tuo spazio di lavoro (workspace).

  • Aggiornamento in Tempo Reale: Calcoli automatici con intervalli configurabili.

Per i Trader che Necessitano di:

  • Consolidare più fonti di informazioni tecniche in una visione unificata.

  • Ridurre la complessità dell'analisi senza sacrificarne la profondità.

  • Mantenere la coerenza nel proprio processo decisionale.

TADashboard Pro rappresenta l'evoluzione dell'analisi tecnica tradizionale – trasformando dati complessi in intelligenza attuabile, mantenendo il controllo totale nelle mani del trader.


