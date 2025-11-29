Technical Analysis Dashboard Pro
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.0
Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – Sistema Unificato di Analisi Tecnica
TADashboard Pro è un pannello di analisi tecnica avanzato che consolida più indicatori e timeframe in un'unica interfaccia visiva. Progettato per i trader che richiedono precisione ed efficienza, il sistema analizza simultaneamente 7 oscillatori e 4 medie mobili su 8 timeframe differenti, generando punteggi normalizzati che semplificano il processo decisionale.
Caratteristiche Principali:
-
Analisi Multi-Timeframe: Monitora facilmente i periodi M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 e W1 con un selettore visivo integrato.
-
Sistema di Punteggio Avanzato (Scoring): Punteggi indipendenti per oscillatori, medie mobili e valutazione generale (da $-100$ a $+100$).
-
Indicatori Inclusi: RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Williams %R, Momentum, EMA 10/20/50, SMA 200.
-
Tabelle di Analisi: Visualizzazione dettagliata con valori attuali, segnali direzionali e forza di ciascun indicatore.
-
Sistema di Pivot Completo: 5 metodi di calcolo (Classico, Fibonacci, Camarilla, Woodie, Demark).
-
Personalizzazione Totale: Configura pesi individuali, intervalli di aggiornamento, schemi di colore e dimensioni.
Vantaggi Chiave:
-
Efficienza Operativa: Riduci il tempo di analisi tecnica da minuti a secondi.
-
Conferma Multipla: Convalida i segnali con la coerenza multi-timeframe e indicatori multipli.
-
Flessibilità Totale: Regola l'influenza di ciascun indicatore in base alla tua strategia personale.
-
Interfaccia Intuitiva: Design pulito e professionale che si integra perfettamente nel tuo spazio di lavoro (workspace).
-
Aggiornamento in Tempo Reale: Calcoli automatici con intervalli configurabili.
Per i Trader che Necessitano di:
-
Consolidare più fonti di informazioni tecniche in una visione unificata.
-
Ridurre la complessità dell'analisi senza sacrificarne la profondità.
-
Mantenere la coerenza nel proprio processo decisionale.
TADashboard Pro rappresenta l'evoluzione dell'analisi tecnica tradizionale – trasformando dati complessi in intelligenza attuabile, mantenendo il controllo totale nelle mani del trader.