Без Мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Без ИИ. Без чепухи. Ronin — это профессиональный торговый инструмент, созданный для трейдеров, которые стремятся к долгосрочной стабильности. Он разработан для дисциплинированного выполнения определенной, основанной на времени стратегии. Это специализированный советник. Его внутренняя логика была разработана и отточена только для двух инструментов: Золота (XAUUSD) и USDJPY. Вам не понадобятся сложные файлы настроек или постоянная оптимизация.
Входные параметры и как использовать:
Запускайте только на графике XAUUSD M1 (он будет торговать и XAUUSD, и USDJPY).
Смещение GMT брокера: Вы должны ввести здесь смещение GMT вашего брокера для синхронизации времени. У большинства брокеров GMT+3, поэтому оставьте значение 3. Вы можете написать мне в личные сообщения, если не уверены. Пример: Если вы используете брокера с GMT+0 (например, Exness), вы должны ввести 0.
Настройки символов: Используйте эти поля, если ваш брокер использует нестандартное имя для Золота или USDJPY. Пример: Если символ Золота у вашего брокера XAUUSDm, вы должны ввести XAUUSDm в поле символа Золота. В противном случае оставьте значение по умолчанию.
Риск для XAUUSD: Установите % риска для сделок по Золоту.
Риск для USDJPY: Установите % риска для сделок по USDJPY.
Задержка (Delay): Устанавливает временную задержку (в минутах) между каждым обновлением трейлинг-стопа. (Чтобы избежать перегрузки сервера брокера запросами).
Активация трейлинг-стопа (Trigger trailing SL): Определяет, на сколько цена должна сдвинуться в вашу пользу (в процентах от цены входа), прежде чем активируется трейлинг-стоп.
Трейлинг на этот % от текущей цены: Определяет расстояние, на котором стоп-лосс будет размещен от текущей цены. Например, если установлено 0.1%, стоп-лосс будет корректироваться до (Текущая цена - 0.1%) по мере роста цены.
Рекомендации:
Для лучших результатов используйте ECN-брокера с низким спредом.
Настоятельно рекомендуется использовать VPS, чтобы обеспечить работу советника 24/7 без перебоев.
Перед торговлей на реальном счете протестируйте на демо-счете.
Ключевые особенности:
Нет риска слить счет: Вы никогда не увидите высокорисковых стратегий, таких как сетка или мартингейл.
Продвинутый контроль рисков: Размер лота для каждой сделки автоматически рассчитывается на основе установленного вами фиксированного процента риска от баланса счета. Вы полностью контролируете свою экспозицию.
Нет комиссий за перенос позиции (свопов): Советник автоматически управляет всеми ордерами и позициями в течение одного дня, предотвращая "зависшие" сделки.
Легкий и эффективный: Никакого беспорядка на графике. Никаких запаздывающих индикаторов. Только чистое и быстрое исполнение.
Запускайте бота только на 1-минутном графике XAUUSD.
Сигнал для реальной торговли скоро появится.
The developer is very responsive and answered all my questions. The EA is simple to set up. After backtesting, I’m now using it on a live account. So far, I’ve had two trades, and both have been profitable.