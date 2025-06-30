Ronin EA

5

Без Мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Без ИИ. Без чепухи. Ronin — это профессиональный торговый инструмент, созданный для трейдеров, которые стремятся к долгосрочной стабильности. Он разработан для дисциплинированного выполнения определенной, основанной на времени стратегии. Это специализированный советник. Его внутренняя логика была разработана и отточена только для двух инструментов: Золота (XAUUSD) и USDJPY. Вам не понадобятся сложные файлы настроек или постоянная оптимизация.

Входные параметры и как использовать:

  • Запускайте только на графике XAUUSD M1 (он будет торговать и XAUUSD, и USDJPY).

  • Смещение GMT брокера: Вы должны ввести здесь смещение GMT вашего брокера для синхронизации времени. У большинства брокеров GMT+3, поэтому оставьте значение 3. Вы можете написать мне в личные сообщения, если не уверены. Пример: Если вы используете брокера с GMT+0 (например, Exness), вы должны ввести 0.

  • Настройки символов: Используйте эти поля, если ваш брокер использует нестандартное имя для Золота или USDJPY. Пример: Если символ Золота у вашего брокера XAUUSDm, вы должны ввести XAUUSDm в поле символа Золота. В противном случае оставьте значение по умолчанию.

  • Риск для XAUUSD: Установите % риска для сделок по Золоту.

  • Риск для USDJPY: Установите % риска для сделок по USDJPY.

  • Задержка (Delay): Устанавливает временную задержку (в минутах) между каждым обновлением трейлинг-стопа. (Чтобы избежать перегрузки сервера брокера запросами).

  • Активация трейлинг-стопа (Trigger trailing SL): Определяет, на сколько цена должна сдвинуться в вашу пользу (в процентах от цены входа), прежде чем активируется трейлинг-стоп.

  • Трейлинг на этот % от текущей цены: Определяет расстояние, на котором стоп-лосс будет размещен от текущей цены. Например, если установлено 0.1%, стоп-лосс будет корректироваться до (Текущая цена - 0.1%) по мере роста цены.

Рекомендации:

  • Для лучших результатов используйте ECN-брокера с низким спредом.

  • Настоятельно рекомендуется использовать VPS, чтобы обеспечить работу советника 24/7 без перебоев.

  • Перед торговлей на реальном счете протестируйте на демо-счете.

Ключевые особенности:

  • Нет риска слить счет: Вы никогда не увидите высокорисковых стратегий, таких как сетка или мартингейл.

  • Продвинутый контроль рисков: Размер лота для каждой сделки автоматически рассчитывается на основе установленного вами фиксированного процента риска от баланса счета. Вы полностью контролируете свою экспозицию.

  • Нет комиссий за перенос позиции (свопов): Советник автоматически управляет всеми ордерами и позициями в течение одного дня, предотвращая "зависшие" сделки.

  • Легкий и эффективный: Никакого беспорядка на графике. Никаких запаздывающих индикаторов. Только чистое и быстрое исполнение.

  • Запускайте бота только на 1-минутном графике XAUUSD.

  • Сигнал для реальной торговли скоро появится.

Отзывы 4
Nag19
84
Nag19 2025.07.24 22:08 
 

The developer is very responsive and answered all my questions. The EA is simple to set up. After backtesting, I’m now using it on a live account. So far, I’ve had two trades, and both have been profitable.

khushab
742
khushab 2025.07.14 19:29 
 

using this on Live account. So far it is performing excellent. Good EA good Support .

worldofhunger
1068
worldofhunger 2025.07.06 23:12 
 

This is the one, you wont regret it, it wont blow out your account and everything it does is like a professional trader, set it and forget it, use the recommended risk and that's it.

