Adaptive Grid • Dynamic Take Profit • Risk Control

Quantum Grid Pro MT5 — автоматический торговый советник для MetaTrader 5, построенный на адаптивной сеточной модели с динамическим управлением Take Profit, несколькими системами формирования торгового сигнала и встроенным контролем риска.

В отличие от простой сетки с фиксированным расстоянием между ордерами, Quantum Grid Pro управляет всей торговой серией как единой системой. Советник учитывает среднюю цену входа, общий объем позиции, количество уровней сетки, волатильность, доступную маржу и установленные ограничения риска.

Основные рынки для тестирования и оптимизации:

🥇 GOLD • 📊 INDICES • 💱 FOREX

⭐ ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Полностью автоматическая торговля

Адаптивная сетка

Dynamic Take Profit

Фиксированный или ATR-зависимый шаг сетки

Расчет средневзвешенной цены входа

Автоматическая корректировка TP торговой серии

Trailing Stop

Global Take Profit

Pullback-механизм добавления позиций

Ограничение количества уровней сетки

Ограничение максимального лота

Контроль плавающей просадки

Дневной лимит потерь

Общий лимит просадки

Ограничение диапазона сетки по ATR

Фильтр максимального спреда

Фильтр торгового времени

Пятничный фильтр

Фиксированный или рассчитываемый по риску лот

Контроль свободной маржи

Контроль ограничений торгового объема брокера

Защита Stops Level / Freeze Level

Режимы BUY / SELL / BOTH

Поддержка Netting и Hedging

📊 КАК РАБОТАЕТ QUANTUM GRID PRO

Советник сначала анализирует рынок с помощью выбранной сигнальной системы.

При появлении торгового сигнала открывается первая позиция. Если цена движется против первоначальной позиции, алгоритм может добавлять новые уровни сетки в соответствии с заданным шагом, Pullback-условиями, ATR, максимальным количеством уровней, доступной маржой и ограничениями риска.

При формировании нескольких позиций рассчитывается средневзвешенная цена входа всей торговой серии.

Далее Quantum Grid Pro управляет серией относительно средней цены, а не рассматривает каждый вход как полностью независимую сделку.

🧠 СИСТЕМЫ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ

В советник встроено несколько вариантов первоначального входа:

RSI

CCI

MACD

Stochastic

Bollinger Bands

Moving Average Cross

ADX

Bollinger Bands + CCI

Bollinger Bands + RSI

Bollinger Bands + MACD

Bollinger Bands + OBV

Bollinger Bands + DeMarker

Bollinger Bands + MFI

Bollinger Bands + Chaikin

Это позволяет подбирать отдельную конфигурацию для разных рынков.

Настройки XAUUSD, например, не обязательно будут оптимальными для NAS100 или EURUSD.

🎯 DYNAMIC TAKE PROFIT

Одна из ключевых функций Quantum Grid Pro — динамическое управление Take Profit.

При наличии нескольких позиций алгоритм учитывает:

цены входа;

объем каждой позиции;

общий объем;

средневзвешенную цену серии;

текущий результат сетки;

заданный целевой диапазон.

По мере развития торговой серии целевой Take Profit может автоматически корректироваться относительно средней цены.

Это позволяет управлять всей сеткой как единой торговой структурой.

⚙️ ADAPTIVE GRID

Доступно два способа определения расстояния между уровнями.

Fixed Grid Step — расстояние задается пользователем в пунктах.

ATR Grid Step — шаг рассчитывается относительно текущей волатильности рынка.

ATR-режим позволяет сетке адаптироваться к изменению рыночного диапазона.

🔄 PULLBACK LOGIC

Следующая позиция не обязательно открывается сразу после достижения заданного расстояния.

Quantum Grid Pro может ожидать откат цены перед добавлением нового уровня.

Чувствительность механизма регулируется параметром Pullback Factor.

🛡️ RISK MANAGEMENT

Сеточная торговля требует контроля риска, поэтому в Quantum Grid Pro предусмотрено несколько независимых защитных механизмов.

Maximum Grid Length — максимальное количество уровней сетки.

Maximum Lot — ограничение максимального торгового объема.

Maximum Floating Drawdown — ограничение расширения сетки при достижении установленной плавающей просадки.

Maximum Daily Loss — дневное ограничение потерь.

Maximum Total Drawdown — дополнительный общий контроль просадки.

Maximum Grid Range ATR — защита от чрезмерного расширения сетки при сильном движении рынка.

Spread Filter — блокировка новых входов при повышенном спреде.

Margin Control — проверка доступной маржи перед отправкой торгового запроса.

Volume Protection — учет минимального/максимального лота, шага объема и общего лимита объема символа.

💰 MONEY MANAGEMENT

Доступны два режима определения первоначального объема.

Fixed Lot — пользователь самостоятельно устанавливает начальный лот.

Risk Based Lot — объем рассчитывается относительно баланса и установленного процента риска.

Для следующих уровней может применяться настраиваемый Lot Multiplier.

Максимальный объем дополнительно ограничивается параметром Max Lot и спецификацией торгового инструмента.

$500–$1,000 USD и выше

💵 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЕПОЗИТ

Это рекомендуемый диапазон для начала тестирования с консервативными настройками, а не гарантированно достаточный размер капитала.

Необходимый депозит зависит от:

инструмента;

Initial Lot;

Lot Multiplier;

Maximum Grid Length;

Grid Step;

кредитного плеча;

спецификации контракта;

Maximum Lot;

выбранных ограничений риска.

Для счета около $500 рекомендуется начинать с минимального торгового объема и консервативных параметров сетки.

Для золота и фондовых индексов требования к марже могут существенно отличаться у разных брокеров.

🥇 GOLD

Одним из основных инструментов, показавших интересные результаты во время разработки и тестирования стратегии, является:

XAUUSD — GOLD

Для золота рекомендуется отдельная оптимизация:

Grid Step;

ATR;

Take Profit;

Initial Lot;

Lot Multiplier;

Maximum Grid Length.

Также возможно тестирование XAGUSD (Silver), но для него требуется отдельный подбор параметров.

📊 STOCK INDICES

Quantum Grid Pro также можно тестировать на CFD фондовых индексов:

NAS100 / US100 / USTEC

US30 / DJ30

SPX500 / US500

GER40 / DAX40

UK100

Особенно интересные результаты во время разработки были получены на Gold и отдельных индексах.

Название одного и того же индекса зависит от брокера. Например, NASDAQ может называться NAS100 , US100 , USTEC , .USTECHCash и т. д.

Каждый индекс рекомендуется оптимизировать отдельно.

💱 FOREX

Для тестирования можно рассматривать ликвидные валютные пары:

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

USDCAD

Один набор параметров не следует автоматически переносить на все валютные пары.

Для каждого инструмента рекомендуется отдельный backtest, optimization и forward test.

🏦 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СЧЕТА

Quantum Grid Pro поддерживает обе основные системы учета позиций MetaTrader 5:

✓ Hedging Accounts

✓ Netting Accounts

Также советник может использоваться на различных типах MT5-счетов:

Standard

ECN

Raw Spread

Low Spread

Предпочтительны небольшой спред, стабильное исполнение и разумная комиссия.

⏱ ТАЙМФРЕЙМЫ

Для первоначального тестирования рекомендуется рассматривать:

M5 • M15 • H1

Оптимальный таймфрейм зависит от инструмента и выбранных настроек.

Не рекомендуется переносить оптимизированный SET-файл с одного таймфрейма на другой без повторного тестирования.

↕️ НАПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ

Поддерживаются три режима:

BOTH — BUY + SELL

LONG — только BUY

SHORT — только SELL

Это позволяет отдельно оптимизировать поведение алгоритма для Long и Short.

📟 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

На графике отображается основная информация о работе системы:

состояние советника;

количество уровней сетки;

общий торговый объем;

средняя цена;

текущий результат серии;

Balance;

Equity;

Drawdown;

Spread;

выбранный сигнал;

режим Take Profit.

Также могут отображаться уровни сетки и средняя цена позиции.

🧪 TRY BEFORE YOU BUY

Перед покупкой рекомендуется проверить Demo в MetaTrader 5 Strategy Tester.

Рекомендуемый порядок:

Выберите инструмент. Выберите таймфрейм. Выполните исторический backtest. Оптимизируйте основные параметры. Проверьте настройки на участке истории, который не участвовал в оптимизации. Выполните forward test. Проверьте советник на Demo. Только после этого выбирайте настройки для реального счета.

Оценивайте не только прибыль, но и:

Maximum Drawdown;

количество уровней;

максимальный объем;

Profit Factor;

Recovery Factor;

устойчивость результатов на разных периодах.

🚀 Launch Price: $99

💎 ЛИЦЕНЗИЯ И АРЕНДА

Стартовая цена Quantum Grid Pro MT5 для первых пользователей.

По мере развития продукта, появления обновлений и пользовательской истории стоимость полной лицензии может быть увеличена.

Планируемая стандартная цена: $149

Варианты:

Full License — $99

Полная лицензия продукта.

1 Month Rental — $29

Подходит для расширенного тестирования перед покупкой.

3 Months Rental — $59

Для более длительного forward-тестирования и использования.

💻 VPS

Для круглосуточной автоматической торговли рекомендуется использовать VPS с MetaTrader 5.

Это особенно важно при наличии открытой торговой серии, поскольку советнику необходимо оставаться активным для управления позициями.

⚠️ ВАЖНО О СЕТОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Quantum Grid Pro использует сеточное управление позициями.

Во время продолжительного движения рынка против первоначального направления может накапливаться несколько позиций.

Увеличение:

Initial Lot;

Lot Multiplier;

Maximum Grid Length;

увеличивает рыночную экспозицию и потенциальную просадку.

Для депозитов в диапазоне $500–$1,000 особенно рекомендуется использовать консервативный Money Management.

⚠️ RISK WARNING

Quantum Grid Pro MT5 является инструментом автоматизации торговли и не гарантирует получение прибыли.

Результаты исторических тестов, оптимизации и предыдущей торговли не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

Результаты реальной торговли зависят от рыночных условий, брокера, спреда, комиссии, проскальзывания, кредитного плеча, размера счета и выбранных настроек.

Перед использованием на реальном счете проведите собственное тестирование и выберите уровень риска, соответствующий вашему капиталу.