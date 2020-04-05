Quantum Grid Pro MT5
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- Версия: 6.6
- Активации: 5
Adaptive Grid • Dynamic Take Profit • Risk Control
Quantum Grid Pro MT5 — автоматический торговый советник для MetaTrader 5, построенный на адаптивной сеточной модели с динамическим управлением Take Profit, несколькими системами формирования торгового сигнала и встроенным контролем риска.
В отличие от простой сетки с фиксированным расстоянием между ордерами, Quantum Grid Pro управляет всей торговой серией как единой системой. Советник учитывает среднюю цену входа, общий объем позиции, количество уровней сетки, волатильность, доступную маржу и установленные ограничения риска.
Основные рынки для тестирования и оптимизации:
🥇 GOLD • 📊 INDICES • 💱 FOREX
⭐ ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Полностью автоматическая торговля
- Адаптивная сетка
- Dynamic Take Profit
- Фиксированный или ATR-зависимый шаг сетки
- Расчет средневзвешенной цены входа
- Автоматическая корректировка TP торговой серии
- Trailing Stop
- Global Take Profit
- Pullback-механизм добавления позиций
- Ограничение количества уровней сетки
- Ограничение максимального лота
- Контроль плавающей просадки
- Дневной лимит потерь
- Общий лимит просадки
- Ограничение диапазона сетки по ATR
- Фильтр максимального спреда
- Фильтр торгового времени
- Пятничный фильтр
- Фиксированный или рассчитываемый по риску лот
- Контроль свободной маржи
- Контроль ограничений торгового объема брокера
- Защита Stops Level / Freeze Level
- Режимы BUY / SELL / BOTH
- Поддержка Netting и Hedging
📊 КАК РАБОТАЕТ QUANTUM GRID PRO
Советник сначала анализирует рынок с помощью выбранной сигнальной системы.
При появлении торгового сигнала открывается первая позиция. Если цена движется против первоначальной позиции, алгоритм может добавлять новые уровни сетки в соответствии с заданным шагом, Pullback-условиями, ATR, максимальным количеством уровней, доступной маржой и ограничениями риска.
При формировании нескольких позиций рассчитывается средневзвешенная цена входа всей торговой серии.
Далее Quantum Grid Pro управляет серией относительно средней цены, а не рассматривает каждый вход как полностью независимую сделку.
🧠 СИСТЕМЫ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ
В советник встроено несколько вариантов первоначального входа:
- RSI
- CCI
- MACD
- Stochastic
- Bollinger Bands
- Moving Average Cross
- ADX
- Bollinger Bands + CCI
- Bollinger Bands + RSI
- Bollinger Bands + MACD
- Bollinger Bands + OBV
- Bollinger Bands + DeMarker
- Bollinger Bands + MFI
- Bollinger Bands + Chaikin
Это позволяет подбирать отдельную конфигурацию для разных рынков.
Настройки XAUUSD, например, не обязательно будут оптимальными для NAS100 или EURUSD.
🎯 DYNAMIC TAKE PROFIT
Одна из ключевых функций Quantum Grid Pro — динамическое управление Take Profit.
При наличии нескольких позиций алгоритм учитывает:
- цены входа;
- объем каждой позиции;
- общий объем;
- средневзвешенную цену серии;
- текущий результат сетки;
- заданный целевой диапазон.
По мере развития торговой серии целевой Take Profit может автоматически корректироваться относительно средней цены.
Это позволяет управлять всей сеткой как единой торговой структурой.
⚙️ ADAPTIVE GRID
Доступно два способа определения расстояния между уровнями.
Fixed Grid Step — расстояние задается пользователем в пунктах.
ATR Grid Step — шаг рассчитывается относительно текущей волатильности рынка.
ATR-режим позволяет сетке адаптироваться к изменению рыночного диапазона.
🔄 PULLBACK LOGIC
Следующая позиция не обязательно открывается сразу после достижения заданного расстояния.
Quantum Grid Pro может ожидать откат цены перед добавлением нового уровня.
Чувствительность механизма регулируется параметром Pullback Factor.
🛡️ RISK MANAGEMENT
Сеточная торговля требует контроля риска, поэтому в Quantum Grid Pro предусмотрено несколько независимых защитных механизмов.
Maximum Grid Length — максимальное количество уровней сетки.
Maximum Lot — ограничение максимального торгового объема.
Maximum Floating Drawdown — ограничение расширения сетки при достижении установленной плавающей просадки.
Maximum Daily Loss — дневное ограничение потерь.
Maximum Total Drawdown — дополнительный общий контроль просадки.
Maximum Grid Range ATR — защита от чрезмерного расширения сетки при сильном движении рынка.
Spread Filter — блокировка новых входов при повышенном спреде.
Margin Control — проверка доступной маржи перед отправкой торгового запроса.
Volume Protection — учет минимального/максимального лота, шага объема и общего лимита объема символа.
💰 MONEY MANAGEMENT
Доступны два режима определения первоначального объема.
Fixed Lot — пользователь самостоятельно устанавливает начальный лот.
Risk Based Lot — объем рассчитывается относительно баланса и установленного процента риска.
Для следующих уровней может применяться настраиваемый Lot Multiplier.
Максимальный объем дополнительно ограничивается параметром Max Lot и спецификацией торгового инструмента.💵 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЕПОЗИТ
$500–$1,000 USD и выше
Это рекомендуемый диапазон для начала тестирования с консервативными настройками, а не гарантированно достаточный размер капитала.
Необходимый депозит зависит от:
- инструмента;
- Initial Lot;
- Lot Multiplier;
- Maximum Grid Length;
- Grid Step;
- кредитного плеча;
- спецификации контракта;
- Maximum Lot;
- выбранных ограничений риска.
Для счета около $500 рекомендуется начинать с минимального торгового объема и консервативных параметров сетки.
Для золота и фондовых индексов требования к марже могут существенно отличаться у разных брокеров.🥇 GOLD
Одним из основных инструментов, показавших интересные результаты во время разработки и тестирования стратегии, является:
XAUUSD — GOLD
Для золота рекомендуется отдельная оптимизация:
- Grid Step;
- ATR;
- Take Profit;
- Initial Lot;
- Lot Multiplier;
- Maximum Grid Length.
Также возможно тестирование XAGUSD (Silver), но для него требуется отдельный подбор параметров.📊 STOCK INDICES
Quantum Grid Pro также можно тестировать на CFD фондовых индексов:
- NAS100 / US100 / USTEC
- US30 / DJ30
- SPX500 / US500
- GER40 / DAX40
- UK100
Особенно интересные результаты во время разработки были получены на Gold и отдельных индексах.
Название одного и того же индекса зависит от брокера. Например, NASDAQ может называться NAS100 , US100 , USTEC , .USTECHCash и т. д.
Каждый индекс рекомендуется оптимизировать отдельно.💱 FOREX
Для тестирования можно рассматривать ликвидные валютные пары:
- EURUSD
- GBPUSD
- USDJPY
- AUDUSD
- USDCAD
Один набор параметров не следует автоматически переносить на все валютные пары.
Для каждого инструмента рекомендуется отдельный backtest, optimization и forward test.🏦 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СЧЕТА
Quantum Grid Pro поддерживает обе основные системы учета позиций MetaTrader 5:
✓ Hedging Accounts
✓ Netting Accounts
Также советник может использоваться на различных типах MT5-счетов:
- Standard
- ECN
- Raw Spread
- Low Spread
Предпочтительны небольшой спред, стабильное исполнение и разумная комиссия.⏱ ТАЙМФРЕЙМЫ
Для первоначального тестирования рекомендуется рассматривать:
M5 • M15 • H1
Оптимальный таймфрейм зависит от инструмента и выбранных настроек.
Не рекомендуется переносить оптимизированный SET-файл с одного таймфрейма на другой без повторного тестирования.↕️ НАПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ
Поддерживаются три режима:
BOTH — BUY + SELL
LONG — только BUY
SHORT — только SELL
Это позволяет отдельно оптимизировать поведение алгоритма для Long и Short.📟 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
На графике отображается основная информация о работе системы:
- состояние советника;
- количество уровней сетки;
- общий торговый объем;
- средняя цена;
- текущий результат серии;
- Balance;
- Equity;
- Drawdown;
- Spread;
- выбранный сигнал;
- режим Take Profit.
Также могут отображаться уровни сетки и средняя цена позиции.🧪 TRY BEFORE YOU BUY
Перед покупкой рекомендуется проверить Demo в MetaTrader 5 Strategy Tester.
Рекомендуемый порядок:
- Выберите инструмент.
- Выберите таймфрейм.
- Выполните исторический backtest.
- Оптимизируйте основные параметры.
- Проверьте настройки на участке истории, который не участвовал в оптимизации.
- Выполните forward test.
- Проверьте советник на Demo.
- Только после этого выбирайте настройки для реального счета.
Оценивайте не только прибыль, но и:
- Maximum Drawdown;
- количество уровней;
- максимальный объем;
- Profit Factor;
- Recovery Factor;
- устойчивость результатов на разных периодах.
🚀 Launch Price: $99
Стартовая цена Quantum Grid Pro MT5 для первых пользователей.
По мере развития продукта, появления обновлений и пользовательской истории стоимость полной лицензии может быть увеличена.
Планируемая стандартная цена: $149
Варианты:
Full License — $99
Полная лицензия продукта.
1 Month Rental — $29
Подходит для расширенного тестирования перед покупкой.
3 Months Rental — $59
Для более длительного forward-тестирования и использования.💻 VPS
Для круглосуточной автоматической торговли рекомендуется использовать VPS с MetaTrader 5.
Это особенно важно при наличии открытой торговой серии, поскольку советнику необходимо оставаться активным для управления позициями.⚠️ ВАЖНО О СЕТОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Quantum Grid Pro использует сеточное управление позициями.
Во время продолжительного движения рынка против первоначального направления может накапливаться несколько позиций.
Увеличение:
- Initial Lot;
- Lot Multiplier;
- Maximum Grid Length;
увеличивает рыночную экспозицию и потенциальную просадку.
Для депозитов в диапазоне $500–$1,000 особенно рекомендуется использовать консервативный Money Management.⚠️ RISK WARNING
Quantum Grid Pro MT5 является инструментом автоматизации торговли и не гарантирует получение прибыли.
Результаты исторических тестов, оптимизации и предыдущей торговли не гарантируют аналогичных результатов в будущем.
Результаты реальной торговли зависят от рыночных условий, брокера, спреда, комиссии, проскальзывания, кредитного плеча, размера счета и выбранных настроек.
Перед использованием на реальном счете проведите собственное тестирование и выберите уровень риска, соответствующий вашему капиталу.