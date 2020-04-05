Quantum Grid Pro MT5

Adaptive Grid • Dynamic Take Profit • Risk Control

Quantum Grid Pro MT5 — автоматический торговый советник для MetaTrader 5, построенный на адаптивной сеточной модели с динамическим управлением Take Profit, несколькими системами формирования торгового сигнала и встроенным контролем риска.

В отличие от простой сетки с фиксированным расстоянием между ордерами, Quantum Grid Pro управляет всей торговой серией как единой системой. Советник учитывает среднюю цену входа, общий объем позиции, количество уровней сетки, волатильность, доступную маржу и установленные ограничения риска.

Основные рынки для тестирования и оптимизации:

🥇 GOLD • 📊 INDICES • 💱 FOREX

⭐ ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • Полностью автоматическая торговля
  • Адаптивная сетка
  • Dynamic Take Profit
  • Фиксированный или ATR-зависимый шаг сетки
  • Расчет средневзвешенной цены входа
  • Автоматическая корректировка TP торговой серии
  • Trailing Stop
  • Global Take Profit
  • Pullback-механизм добавления позиций
  • Ограничение количества уровней сетки
  • Ограничение максимального лота
  • Контроль плавающей просадки
  • Дневной лимит потерь
  • Общий лимит просадки
  • Ограничение диапазона сетки по ATR
  • Фильтр максимального спреда
  • Фильтр торгового времени
  • Пятничный фильтр
  • Фиксированный или рассчитываемый по риску лот
  • Контроль свободной маржи
  • Контроль ограничений торгового объема брокера
  • Защита Stops Level / Freeze Level
  • Режимы BUY / SELL / BOTH
  • Поддержка Netting и Hedging

📊 КАК РАБОТАЕТ QUANTUM GRID PRO

Советник сначала анализирует рынок с помощью выбранной сигнальной системы.

При появлении торгового сигнала открывается первая позиция. Если цена движется против первоначальной позиции, алгоритм может добавлять новые уровни сетки в соответствии с заданным шагом, Pullback-условиями, ATR, максимальным количеством уровней, доступной маржой и ограничениями риска.

При формировании нескольких позиций рассчитывается средневзвешенная цена входа всей торговой серии.

Далее Quantum Grid Pro управляет серией относительно средней цены, а не рассматривает каждый вход как полностью независимую сделку.

🧠 СИСТЕМЫ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ

В советник встроено несколько вариантов первоначального входа:

  • RSI
  • CCI
  • MACD
  • Stochastic
  • Bollinger Bands
  • Moving Average Cross
  • ADX
  • Bollinger Bands + CCI
  • Bollinger Bands + RSI
  • Bollinger Bands + MACD
  • Bollinger Bands + OBV
  • Bollinger Bands + DeMarker
  • Bollinger Bands + MFI
  • Bollinger Bands + Chaikin

Это позволяет подбирать отдельную конфигурацию для разных рынков.

Настройки XAUUSD, например, не обязательно будут оптимальными для NAS100 или EURUSD.

🎯 DYNAMIC TAKE PROFIT

Одна из ключевых функций Quantum Grid Pro — динамическое управление Take Profit.

При наличии нескольких позиций алгоритм учитывает:

  • цены входа;
  • объем каждой позиции;
  • общий объем;
  • средневзвешенную цену серии;
  • текущий результат сетки;
  • заданный целевой диапазон.

По мере развития торговой серии целевой Take Profit может автоматически корректироваться относительно средней цены.

Это позволяет управлять всей сеткой как единой торговой структурой.

⚙️ ADAPTIVE GRID

Доступно два способа определения расстояния между уровнями.

Fixed Grid Step — расстояние задается пользователем в пунктах.

ATR Grid Step — шаг рассчитывается относительно текущей волатильности рынка.

ATR-режим позволяет сетке адаптироваться к изменению рыночного диапазона.

🔄 PULLBACK LOGIC

Следующая позиция не обязательно открывается сразу после достижения заданного расстояния.

Quantum Grid Pro может ожидать откат цены перед добавлением нового уровня.

Чувствительность механизма регулируется параметром Pullback Factor.

🛡️ RISK MANAGEMENT

Сеточная торговля требует контроля риска, поэтому в Quantum Grid Pro предусмотрено несколько независимых защитных механизмов.

Maximum Grid Length — максимальное количество уровней сетки.

Maximum Lot — ограничение максимального торгового объема.

Maximum Floating Drawdown — ограничение расширения сетки при достижении установленной плавающей просадки.

Maximum Daily Loss — дневное ограничение потерь.

Maximum Total Drawdown — дополнительный общий контроль просадки.

Maximum Grid Range ATR — защита от чрезмерного расширения сетки при сильном движении рынка.

Spread Filter — блокировка новых входов при повышенном спреде.

Margin Control — проверка доступной маржи перед отправкой торгового запроса.

Volume Protection — учет минимального/максимального лота, шага объема и общего лимита объема символа.

💰 MONEY MANAGEMENT

Доступны два режима определения первоначального объема.

Fixed Lot — пользователь самостоятельно устанавливает начальный лот.

Risk Based Lot — объем рассчитывается относительно баланса и установленного процента риска.

Для следующих уровней может применяться настраиваемый Lot Multiplier.

Максимальный объем дополнительно ограничивается параметром Max Lot и спецификацией торгового инструмента.

💵 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЕПОЗИТ

$500–$1,000 USD и выше

Это рекомендуемый диапазон для начала тестирования с консервативными настройками, а не гарантированно достаточный размер капитала.

Необходимый депозит зависит от:

  • инструмента;
  • Initial Lot;
  • Lot Multiplier;
  • Maximum Grid Length;
  • Grid Step;
  • кредитного плеча;
  • спецификации контракта;
  • Maximum Lot;
  • выбранных ограничений риска.

Для счета около $500 рекомендуется начинать с минимального торгового объема и консервативных параметров сетки.

Для золота и фондовых индексов требования к марже могут существенно отличаться у разных брокеров.

🥇 GOLD

Одним из основных инструментов, показавших интересные результаты во время разработки и тестирования стратегии, является:

XAUUSD — GOLD

Для золота рекомендуется отдельная оптимизация:

  • Grid Step;
  • ATR;
  • Take Profit;
  • Initial Lot;
  • Lot Multiplier;
  • Maximum Grid Length.

Также возможно тестирование XAGUSD (Silver), но для него требуется отдельный подбор параметров.

📊 STOCK INDICES

Quantum Grid Pro также можно тестировать на CFD фондовых индексов:

  • NAS100 / US100 / USTEC
  • US30 / DJ30
  • SPX500 / US500
  • GER40 / DAX40
  • UK100

Особенно интересные результаты во время разработки были получены на Gold и отдельных индексах.

Название одного и того же индекса зависит от брокера. Например, NASDAQ может называться NAS100 , US100 , USTEC , .USTECHCash и т. д.

Каждый индекс рекомендуется оптимизировать отдельно.

💱 FOREX

Для тестирования можно рассматривать ликвидные валютные пары:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • AUDUSD
  • USDCAD

Один набор параметров не следует автоматически переносить на все валютные пары.

Для каждого инструмента рекомендуется отдельный backtest, optimization и forward test.

🏦 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СЧЕТА

Quantum Grid Pro поддерживает обе основные системы учета позиций MetaTrader 5:

✓ Hedging Accounts

✓ Netting Accounts

Также советник может использоваться на различных типах MT5-счетов:

  • Standard
  • ECN
  • Raw Spread
  • Low Spread

Предпочтительны небольшой спред, стабильное исполнение и разумная комиссия.

⏱ ТАЙМФРЕЙМЫ

Для первоначального тестирования рекомендуется рассматривать:

M5 • M15 • H1

Оптимальный таймфрейм зависит от инструмента и выбранных настроек.

Не рекомендуется переносить оптимизированный SET-файл с одного таймфрейма на другой без повторного тестирования.

↕️ НАПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ

Поддерживаются три режима:

BOTH — BUY + SELL

LONG — только BUY

SHORT — только SELL

Это позволяет отдельно оптимизировать поведение алгоритма для Long и Short.

📟 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

На графике отображается основная информация о работе системы:

  • состояние советника;
  • количество уровней сетки;
  • общий торговый объем;
  • средняя цена;
  • текущий результат серии;
  • Balance;
  • Equity;
  • Drawdown;
  • Spread;
  • выбранный сигнал;
  • режим Take Profit.

Также могут отображаться уровни сетки и средняя цена позиции.

🧪 TRY BEFORE YOU BUY

Перед покупкой рекомендуется проверить Demo в MetaTrader 5 Strategy Tester.

Рекомендуемый порядок:

  1. Выберите инструмент.
  2. Выберите таймфрейм.
  3. Выполните исторический backtest.
  4. Оптимизируйте основные параметры.
  5. Проверьте настройки на участке истории, который не участвовал в оптимизации.
  6. Выполните forward test.
  7. Проверьте советник на Demo.
  8. Только после этого выбирайте настройки для реального счета.

Оценивайте не только прибыль, но и:

  • Maximum Drawdown;
  • количество уровней;
  • максимальный объем;
  • Profit Factor;
  • Recovery Factor;
  • устойчивость результатов на разных периодах.
💎 ЛИЦЕНЗИЯ И АРЕНДА

🚀 Launch Price: $99

Стартовая цена Quantum Grid Pro MT5 для первых пользователей.

По мере развития продукта, появления обновлений и пользовательской истории стоимость полной лицензии может быть увеличена.

Планируемая стандартная цена: $149

Варианты:

Full License — $99

Полная лицензия продукта.

1 Month Rental — $29

Подходит для расширенного тестирования перед покупкой.

3 Months Rental — $59

Для более длительного forward-тестирования и использования.

💻 VPS

Для круглосуточной автоматической торговли рекомендуется использовать VPS с MetaTrader 5.

Это особенно важно при наличии открытой торговой серии, поскольку советнику необходимо оставаться активным для управления позициями.

⚠️ ВАЖНО О СЕТОЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Quantum Grid Pro использует сеточное управление позициями.

Во время продолжительного движения рынка против первоначального направления может накапливаться несколько позиций.

Увеличение:

  • Initial Lot;
  • Lot Multiplier;
  • Maximum Grid Length;

увеличивает рыночную экспозицию и потенциальную просадку.

Для депозитов в диапазоне $500–$1,000 особенно рекомендуется использовать консервативный Money Management.

⚠️ RISK WARNING

Quantum Grid Pro MT5 является инструментом автоматизации торговли и не гарантирует получение прибыли.

Результаты исторических тестов, оптимизации и предыдущей торговли не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

Результаты реальной торговли зависят от рыночных условий, брокера, спреда, комиссии, проскальзывания, кредитного плеча, размера счета и выбранных настроек.

Перед использованием на реальном счете проведите собственное тестирование и выберите уровень риска, соответствующий вашему капиталу.

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ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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