Scalper Pal
- Утилиты
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Scalper Pal — это мощный, но простой в использовании торговый инструмент, разработанный для улучшения вашей ручной торговли с помощью молниеносного исполнения, гибкого управления рисками и функций интеллектуальной автоматизации. Идеально подходит для скальперов, дей-трейдеров и всех, кто ценит скорость и точность в торговле.
Версия для MT4: Нажмите здесь Пишите в ЛС для получения демо-версии
Почему Scalper Pal? Торговать вручную может быть сложно, когда вам нужно:
-
Быстро открывать сделки во время резких движений рынка
-
Рассчитывать уровни стоп-лосса и тейк-профита на лету
-
Управлять несколькими позициями одновременно
-
Использовать трейлинг-стоп без постоянного мониторинга
Scalper Pal решает все эти проблемы с помощью интуитивно понятной панели и горячих клавиш, которые дают вам полный контроль.
Ключевые особенности
Быстрое исполнение
-
Мгновенно открывайте ордера на покупку и продажу с помощью горячих клавиш (B для покупки, S для продажи)
-
Закройте все позиции мгновенно одним нажатием клавиши (C)
-
Закрывайте отдельные сделки с помощью цифровых клавиш (1-9)
-
Оптимизировано для максимальной скорости — никаких задержек и ожиданий
Гибкие настройки Стоп-Лосса (SL) Выберите режим SL, который подходит вашему стилю торговли:
-
OFF — Без стоп-лосса
-
Fixed Points — Установить SL на фиксированном расстоянии от входа
-
Low/High — Автоматически размещать SL на недавних минимумах (для покупок) или максимумах (для продаж)
-
ATR Based — Динамический SL на основе волатильности рынка с использованием настраиваемого периода и множителя
Продвинутые режимы Тейк-Профита (TP) Несколько вариантов TP для максимизации вашей прибыли:
-
OFF — Без тейк-профита
-
Risk:Reward — Автоматический расчет TP на основе желаемого соотношения Риск:Прибыль (например, 1:2, 1:3)
-
Fixed Points — Установить TP на фиксированном расстоянии от входа
-
High/Low — Ориентир на недавние максимумы (для покупок) или минимумы (для продаж)
-
ATR Based — Динамический TP на основе волатильности рынка
Интеллектуальный Трейлинг-стоп Два режима трейлинга для максимальной гибкости:
-
Auto Trail — Автоматически подтягивает стопы, когда цена движется в вашу пользу на заданное расстояние
-
Manual Trail — Активируйте трейлинг одним нажатием клавиши (T)
Защита Безубытка (Breakeven)
-
Переместите все позиции в безубыток мгновенно (Горячая клавиша: E)
-
Учитывает спред при перемещении SL в безубыток, чтобы минимизировать потери.
Красивая Панель
-
Чистый, минималистичный интерфейс, который не загромождает график
-
6 цветовых тем: Темная, Синяя, Зеленая, Фиолетовая, Золотая, Океан
-
Сворачиваемая панель — максимизируйте пространство экрана при необходимости
-
Все настройки можно изменять на лету — перезагрузка не требуется
-
Динамический интерфейс подстраивается под выбранные режимы
Настраиваемые Горячие Клавиши
-
Настройте собственные сочетания клавиш
-
Панель быстрого просмотра показывает все активные горячие клавиши
Советы по использованию
-
Начните с демо-счета, пока не привыкнете к инструменту
-
Используйте функцию сворачивания панели, чтобы график оставался чистым
-
Попробуйте разные режимы SL, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вашей стратегии
-
Используйте режим TP Risk:Reward для последовательного управления рисками
-
Активируйте ручной трейлинг, когда хотите дать прибыли расти
-
Используйте функцию безубытка, как только получите достаточную прибыль