Scalper Pal — это мощный, но простой в использовании торговый инструмент, разработанный для улучшения вашей ручной торговли с помощью молниеносного исполнения, гибкого управления рисками и функций интеллектуальной автоматизации. Идеально подходит для скальперов, дей-трейдеров и всех, кто ценит скорость и точность в торговле.

Версия для MT4: Нажмите здесь Пишите в ЛС для получения демо-версии

Почему Scalper Pal? Торговать вручную может быть сложно, когда вам нужно:

Быстро открывать сделки во время резких движений рынка

Рассчитывать уровни стоп-лосса и тейк-профита на лету

Управлять несколькими позициями одновременно

Использовать трейлинг-стоп без постоянного мониторинга

Scalper Pal решает все эти проблемы с помощью интуитивно понятной панели и горячих клавиш, которые дают вам полный контроль.

Ключевые особенности

Быстрое исполнение

Мгновенно открывайте ордера на покупку и продажу с помощью горячих клавиш (B для покупки, S для продажи)

Закройте все позиции мгновенно одним нажатием клавиши (C)

Закрывайте отдельные сделки с помощью цифровых клавиш (1-9)

Оптимизировано для максимальной скорости — никаких задержек и ожиданий

Гибкие настройки Стоп-Лосса (SL) Выберите режим SL, который подходит вашему стилю торговли:

OFF — Без стоп-лосса

Fixed Points — Установить SL на фиксированном расстоянии от входа

Low/High — Автоматически размещать SL на недавних минимумах (для покупок) или максимумах (для продаж)

ATR Based — Динамический SL на основе волатильности рынка с использованием настраиваемого периода и множителя

Продвинутые режимы Тейк-Профита (TP) Несколько вариантов TP для максимизации вашей прибыли:

OFF — Без тейк-профита

Risk:Reward — Автоматический расчет TP на основе желаемого соотношения Риск:Прибыль (например, 1:2, 1:3)

Fixed Points — Установить TP на фиксированном расстоянии от входа

High/Low — Ориентир на недавние максимумы (для покупок) или минимумы (для продаж)

ATR Based — Динамический TP на основе волатильности рынка

Интеллектуальный Трейлинг-стоп Два режима трейлинга для максимальной гибкости:

Auto Trail — Автоматически подтягивает стопы, когда цена движется в вашу пользу на заданное расстояние

Manual Trail — Активируйте трейлинг одним нажатием клавиши (T)

Защита Безубытка (Breakeven)

Переместите все позиции в безубыток мгновенно (Горячая клавиша: E)

Учитывает спред при перемещении SL в безубыток, чтобы минимизировать потери.

Красивая Панель

Чистый, минималистичный интерфейс, который не загромождает график

6 цветовых тем: Темная, Синяя, Зеленая, Фиолетовая, Золотая, Океан

Сворачиваемая панель — максимизируйте пространство экрана при необходимости

Все настройки можно изменять на лету — перезагрузка не требуется

Динамический интерфейс подстраивается под выбранные режимы

Настраиваемые Горячие Клавиши

Настройте собственные сочетания клавиш

Панель быстрого просмотра показывает все активные горячие клавиши

Советы по использованию