TC42 Fibo Bot EA

TC42 Fibo Bot EA

TC42 Fibo Bot EA — это продвинутая алгоритмическая торговая система, которая объединяет логику коррекций и расширений Fibonacci со структурой волн, адаптацией к рынку, контролем риска, фильтрацией торговых сессий и автоматическим управлением сделками.

Этот Expert Advisor выходит за рамки классического подхода «один сигнал — один ордер». Сначала он анализирует импульсные волны, сформированные рынком, затем оценивает торговые возможности на основе выбранных уровней Fibonacci. Вход, stop loss, take profit, риск и управление сделкой после открытия позиции выполняются по системным правилам.

TC42 Fibo Bot EA разработан специально для трейдеров, которые используют стратегии на основе Fibonacci, хотят более структурированно отслеживать длину волн и уровни коррекции, а также хотят автоматизировать важные части процесса контроля риска.

После завершения покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной в личном сообщении, чтобы получить User Guide и инструкции по настройке.

Основная логика стратегии

Бот измеряет импульсные волны на рынке и проверяет, соответствуют ли эти волны заданному минимальному и максимальному диапазону в тиках. Когда обнаруживается действительная волна, рассчитываются уровни Fibonacci и создается план входа в соответствии с выбранным торговым режимом.

Система может работать с вручную выбранным уровнем Fibonacci; одновременно она также может использовать режимы Auto и Algo, которые предлагают более динамичный подход на основе поведения рынка. Цель состоит не в случайной реакции на движение цены, а в создании сделок на основе измеримой структуры волны и заранее заданных правил риска.

Основные функции

  • Торговая структура на основе уровней коррекции Fibonacci
  • Поддержка расширений Fibonacci для сценариев продолжения движения и разворота
  • Режимы коррекции Manual, Auto и Algo
  • Варианты привязки волн Classic и Major
  • Фильтр минимального и максимального размера волны
  • Market Adaptive Mode для динамического поведения в зависимости от рыночных условий
  • Режим Ret. Grid MG для многоуровневого планирования входов по Fibonacci
  • Система Money Management с положительной прогрессией и управлением серией прибыльных сделок
  • Автоматический расчет stop loss и take profit
  • Опция Fib 100% Stop
  • Trailing Stop для управления сделкой после выхода позиции в прибыль
  • Дневные лимиты прибыли и убытка
  • Логика Soft Protect и Soft Loss Recovery
  • Фильтр торговли по сессиям
  • Контроль времени ожидания отложенных ордеров

Торговые режимы

TC42 Fibo Bot EA может гибко настраиваться в соответствии с различными рыночными условиями и предпочтениями пользователя.

Manual Mode: Пользователь выбирает уровень Fibonacci, который будет использоваться для поиска сделки. Бот автоматически создает план входа, stop loss и take profit на основе выбранного уровня.

Auto Mode: Система анализирует реакцию цены и поведение закрытия свечей вокруг уровней Fibonacci. Когда необходимые условия выполнены, бот создает автоматический план входа.

Algo Mode: Система оценивает предыдущее поведение волн и уровней, чтобы выбрать более подходящие уровни Fibonacci. Этот режим предлагает более ориентированную на данные альтернативу ручному выбору уровня.

Варианты привязки волны

Classic: Использует последние подтвержденные swing-структуры для определения волны.

Major: Использует более крупные структурные pivot-точки. Этот режим предназначен для анализа более широкой рыночной структуры и выбора более значимых major-волн.

Управление рисками

Одной из самых важных частей TC42 Fibo Bot EA является управление рисками. Бот не сосредотачивается только на генерации сигналов входа; перед каждой сделкой он проверяет, является ли запланированный риск приемлемым.

  • Для каждой сделки может быть задан максимальный лимит убытка.
  • Для сделок RET и EXT может применяться отдельный контроль максимального риска.
  • В сделках MG-пакета все запланированные уровни входа оцениваются вместе.
  • Можно использовать дневные лимиты прибыли и дневные лимиты убытка.
  • Когда Soft Protect активен, система после достижения дневного лимита может перейти в более защитный режим вместо полной остановки.
  • Когда Trailing Stop активен, уровень stop может управляться после того, как сделка достигнет заданной зоны прибыли.

Эта структура разработана для того, чтобы помочь пользователю применять более дисциплинированный торговый план. Однако, как и во всех автоматических торговых системах, окончательная ответственность за контроль риска принадлежит пользователю.

Money Management

Функция Money Management работает на основе положительной прогрессии и логики последовательных прибыльных сделок. Пользователь задает начальный размер лота, объем, который будет добавляться после прибыльной сделки, и цель цикла.

Эта функция должна быть тщательно протестирована каждым пользователем. Более высокий размер лота означает более высокий риск. Поэтому рекомендуется сначала протестировать функцию Money Management на демо-счете или в среде тестирования стратегии.

Ret. Grid MG

Режим Ret. Grid MG создает многоуровневый план входа, начиная с выбранного уровня Fibonacci и продолжая через оставшиеся подходящие уровни Fibonacci. В этом режиме stop loss обычно рассчитывается по общей логике Fibonacci 100%, а take profit может динамически обновляться в соответствии со средней ценой входа.

MG mode является более агрессивным торговым подходом. Поэтому максимальный убыток пакета, размер лота и дневные лимиты должны настраиваться внимательно.

Сессии и контроль времени

В боте можно определить два отдельных диапазона торговых сессий. Пользователь может указать периоды времени, в которые торговля не должна выполняться. Когда фильтр сессий активен, система не открывает новые сделки и применяет защитные проверки для управления открытыми позициями.

Эта функция может быть полезна во время новостных периодов, при низкой ликвидности рынка или в любом временном диапазоне, в котором пользователь не хочет, чтобы система торговала.

Основные параметры

  • Lots: Размер лота, который будет использоваться для каждой сделки.
  • Side: Выбор направления: Both, Long Only, Short Only или Auto.
  • Profile: Выбор профиля Conservative, Balanced, Aggressive или Monster.
  • Risk R:R: Соотношение между расстоянием take profit и расстоянием риска.
  • Daily Profit Limit: Дневной лимит прибыли.
  • Daily Loss Limit: Дневной лимит убытка.
  • Max Trade Loss RET/EXT: Максимальный риск сделки для входов RET и EXT.
  • Max Trade Loss Ret. Grid MG: Максимальный общий риск для сделок MG-пакета.
  • Wave Tick Min: Минимальный размер импульсной волны, необходимый для поиска сделок.
  • Wave Tick Max: Максимально допустимый размер импульсной волны для поиска сделок.
  • Wave Update Mode: Определяет, как ведут себя отложенные ордера при расширении волны.
  • Retracement Mode: Режим Fibonacci: Manual, Auto или Algo.
  • Ret. Manual Fib Level: Уровень входа Fibonacci, используемый в режиме Manual.
  • Ret. Grid MG: Многоуровневая система входа по Fibonacci.
  • Money Management Enabled: Управление лотом с положительной прогрессией.
  • Trailing Stop: Автоматическая система перемещения stop.
  • Fib Level 100% Stop: Размещение stop loss на основе уровня Fibonacci 100%.

Для кого это подходит?

TC42 Fibo Bot EA особенно подходит для пользователей, которые:

  • Торгуют по логике коррекций и расширений Fibonacci
  • Хотят более системно отслеживать структуру волн
  • Хотят сделать ручные торговые решения более основанными на правилах
  • Хотят автоматически проверять риск перед входом в сделку
  • Хотят использовать разные комбинации настроек для разных рыночных условий

Важное предупреждение о рисках

TC42 Fibo Bot EA — это продвинутый торговый инструмент, который может генерировать автоматические торговые решения. Однако ни одна алгоритмическая система не может гарантировать будущие движения цены. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Пользователям настоятельно рекомендуется тщательно протестировать продукт на демо-счете и в среде тестирования стратегии перед использованием на реальном счете. Размер лота, кредитное плечо, дневные лимиты, риск на сделку и настройки сессий должны быть настроены в соответствии с собственным риск-профилем пользователя.

Этот продукт не является инвестиционной рекомендацией. Все торговые решения и все возможные результаты являются исключительной ответственностью пользователя.

Заключение

TC42 Fibo Bot EA объединяет торговую логику на основе Fibonacci с анализом волн, адаптивной оценкой рынка, фильтрацией сессий, лимитами риска, trailing stop и money management в один комплексный алгоритмический торговый инструмент.

Цель состоит в том, чтобы предоставить пользователю более дисциплинированный, измеримый и контролируемый торговый процесс. При правильных настройках, тщательном тестировании и ответственном управлении рисками TC42 Fibo Bot EA может стать мощным помощником для пользователей, которые хотят автоматизировать свои торговые стратегии на основе Fibonacci.


ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

 - Торговля иностранной валютой и CFD несет высокий уровень риска. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пожалуйста, торгуйте ответственно и сначала тестируйте продукт на демо-счете.
- TC42 Fibo EA MT5 фокусируется на структурированных сетапах на основе Fibonacci, а не на случайной или чрезмерной торговле. Это не высокочастотная торговая система. EA ожидает подходящую структуру волны, совпадение уровней Fibonacci, price action и условия риска перед входом в сделку.
- Это означает, что в некоторые дни сделок может не быть вообще, в то время как в другие периоды торговая активность может быть выше в зависимости от рыночных условий, поведения символа, таймфрейма и выбранных настроек.
- Главный приоритет TC42 Fibo EA MT5 — дисциплинированное исполнение и контроль риска. Система включает защитную логику stop, trailing-логику и настраиваемые лимиты риска, однако ни одна автоматическая торговая система не может полностью устранить рыночный риск.
- Торговля с TC42 Fibo EA MT5 требует терпения и реалистичных ожиданий. Этот продукт является профессиональным торговым инструментом, разработанным для пользователей, которые понимают управление рисками, сохранение капитала и важность тестирования настроек перед использованием на реальном счете.
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ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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