TC42 Fibo Bot EA

TC42 Fibo Bot EA — это продвинутая алгоритмическая торговая система, которая объединяет логику коррекций и расширений Fibonacci со структурой волн, адаптацией к рынку, контролем риска, фильтрацией торговых сессий и автоматическим управлением сделками.

Этот Expert Advisor выходит за рамки классического подхода «один сигнал — один ордер». Сначала он анализирует импульсные волны, сформированные рынком, затем оценивает торговые возможности на основе выбранных уровней Fibonacci. Вход, stop loss, take profit, риск и управление сделкой после открытия позиции выполняются по системным правилам.

TC42 Fibo Bot EA разработан специально для трейдеров, которые используют стратегии на основе Fibonacci, хотят более структурированно отслеживать длину волн и уровни коррекции, а также хотят автоматизировать важные части процесса контроля риска.



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Основная логика стратегии

Бот измеряет импульсные волны на рынке и проверяет, соответствуют ли эти волны заданному минимальному и максимальному диапазону в тиках. Когда обнаруживается действительная волна, рассчитываются уровни Fibonacci и создается план входа в соответствии с выбранным торговым режимом.

Система может работать с вручную выбранным уровнем Fibonacci; одновременно она также может использовать режимы Auto и Algo, которые предлагают более динамичный подход на основе поведения рынка. Цель состоит не в случайной реакции на движение цены, а в создании сделок на основе измеримой структуры волны и заранее заданных правил риска.

Основные функции

Торговая структура на основе уровней коррекции Fibonacci

Поддержка расширений Fibonacci для сценариев продолжения движения и разворота

Режимы коррекции Manual, Auto и Algo

Варианты привязки волн Classic и Major

Фильтр минимального и максимального размера волны

Market Adaptive Mode для динамического поведения в зависимости от рыночных условий

Режим Ret. Grid MG для многоуровневого планирования входов по Fibonacci

Система Money Management с положительной прогрессией и управлением серией прибыльных сделок

Автоматический расчет stop loss и take profit

Опция Fib 100% Stop

Trailing Stop для управления сделкой после выхода позиции в прибыль

Дневные лимиты прибыли и убытка

Логика Soft Protect и Soft Loss Recovery

Фильтр торговли по сессиям

Контроль времени ожидания отложенных ордеров

Торговые режимы

TC42 Fibo Bot EA может гибко настраиваться в соответствии с различными рыночными условиями и предпочтениями пользователя.

Manual Mode: Пользователь выбирает уровень Fibonacci, который будет использоваться для поиска сделки. Бот автоматически создает план входа, stop loss и take profit на основе выбранного уровня.

Auto Mode: Система анализирует реакцию цены и поведение закрытия свечей вокруг уровней Fibonacci. Когда необходимые условия выполнены, бот создает автоматический план входа.

Algo Mode: Система оценивает предыдущее поведение волн и уровней, чтобы выбрать более подходящие уровни Fibonacci. Этот режим предлагает более ориентированную на данные альтернативу ручному выбору уровня.

Варианты привязки волны

Classic: Использует последние подтвержденные swing-структуры для определения волны.

Major: Использует более крупные структурные pivot-точки. Этот режим предназначен для анализа более широкой рыночной структуры и выбора более значимых major-волн.

Управление рисками

Одной из самых важных частей TC42 Fibo Bot EA является управление рисками. Бот не сосредотачивается только на генерации сигналов входа; перед каждой сделкой он проверяет, является ли запланированный риск приемлемым.

Для каждой сделки может быть задан максимальный лимит убытка.

Для сделок RET и EXT может применяться отдельный контроль максимального риска.

В сделках MG-пакета все запланированные уровни входа оцениваются вместе.

Можно использовать дневные лимиты прибыли и дневные лимиты убытка.

Когда Soft Protect активен, система после достижения дневного лимита может перейти в более защитный режим вместо полной остановки.

Когда Trailing Stop активен, уровень stop может управляться после того, как сделка достигнет заданной зоны прибыли.

Эта структура разработана для того, чтобы помочь пользователю применять более дисциплинированный торговый план. Однако, как и во всех автоматических торговых системах, окончательная ответственность за контроль риска принадлежит пользователю.

Money Management

Функция Money Management работает на основе положительной прогрессии и логики последовательных прибыльных сделок. Пользователь задает начальный размер лота, объем, который будет добавляться после прибыльной сделки, и цель цикла.

Эта функция должна быть тщательно протестирована каждым пользователем. Более высокий размер лота означает более высокий риск. Поэтому рекомендуется сначала протестировать функцию Money Management на демо-счете или в среде тестирования стратегии.

Ret. Grid MG

Режим Ret. Grid MG создает многоуровневый план входа, начиная с выбранного уровня Fibonacci и продолжая через оставшиеся подходящие уровни Fibonacci. В этом режиме stop loss обычно рассчитывается по общей логике Fibonacci 100%, а take profit может динамически обновляться в соответствии со средней ценой входа.

MG mode является более агрессивным торговым подходом. Поэтому максимальный убыток пакета, размер лота и дневные лимиты должны настраиваться внимательно.

Сессии и контроль времени

В боте можно определить два отдельных диапазона торговых сессий. Пользователь может указать периоды времени, в которые торговля не должна выполняться. Когда фильтр сессий активен, система не открывает новые сделки и применяет защитные проверки для управления открытыми позициями.

Эта функция может быть полезна во время новостных периодов, при низкой ликвидности рынка или в любом временном диапазоне, в котором пользователь не хочет, чтобы система торговала.

Основные параметры

Lots: Размер лота, который будет использоваться для каждой сделки.

Размер лота, который будет использоваться для каждой сделки. Side: Выбор направления: Both, Long Only, Short Only или Auto.

Выбор направления: Both, Long Only, Short Only или Auto. Profile: Выбор профиля Conservative, Balanced, Aggressive или Monster.

Выбор профиля Conservative, Balanced, Aggressive или Monster. Risk R:R: Соотношение между расстоянием take profit и расстоянием риска.

Соотношение между расстоянием take profit и расстоянием риска. Daily Profit Limit: Дневной лимит прибыли.

Дневной лимит прибыли. Daily Loss Limit: Дневной лимит убытка.

Дневной лимит убытка. Max Trade Loss RET/EXT: Максимальный риск сделки для входов RET и EXT.

Максимальный риск сделки для входов RET и EXT. Max Trade Loss Ret. Grid MG: Максимальный общий риск для сделок MG-пакета.

Максимальный общий риск для сделок MG-пакета. Wave Tick Min: Минимальный размер импульсной волны, необходимый для поиска сделок.

Минимальный размер импульсной волны, необходимый для поиска сделок. Wave Tick Max: Максимально допустимый размер импульсной волны для поиска сделок.

Максимально допустимый размер импульсной волны для поиска сделок. Wave Update Mode: Определяет, как ведут себя отложенные ордера при расширении волны.

Определяет, как ведут себя отложенные ордера при расширении волны. Retracement Mode: Режим Fibonacci: Manual, Auto или Algo.

Режим Fibonacci: Manual, Auto или Algo. Ret. Manual Fib Level: Уровень входа Fibonacci, используемый в режиме Manual.

Уровень входа Fibonacci, используемый в режиме Manual. Ret. Grid MG: Многоуровневая система входа по Fibonacci.

Многоуровневая система входа по Fibonacci. Money Management Enabled: Управление лотом с положительной прогрессией.

Управление лотом с положительной прогрессией. Trailing Stop: Автоматическая система перемещения stop.

Автоматическая система перемещения stop. Fib Level 100% Stop: Размещение stop loss на основе уровня Fibonacci 100%.

Для кого это подходит?

TC42 Fibo Bot EA особенно подходит для пользователей, которые:

Торгуют по логике коррекций и расширений Fibonacci

Хотят более системно отслеживать структуру волн

Хотят сделать ручные торговые решения более основанными на правилах

Хотят автоматически проверять риск перед входом в сделку

Хотят использовать разные комбинации настроек для разных рыночных условий

Важное предупреждение о рисках

TC42 Fibo Bot EA — это продвинутый торговый инструмент, который может генерировать автоматические торговые решения. Однако ни одна алгоритмическая система не может гарантировать будущие движения цены. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Пользователям настоятельно рекомендуется тщательно протестировать продукт на демо-счете и в среде тестирования стратегии перед использованием на реальном счете. Размер лота, кредитное плечо, дневные лимиты, риск на сделку и настройки сессий должны быть настроены в соответствии с собственным риск-профилем пользователя.

Этот продукт не является инвестиционной рекомендацией. Все торговые решения и все возможные результаты являются исключительной ответственностью пользователя.

Заключение

TC42 Fibo Bot EA объединяет торговую логику на основе Fibonacci с анализом волн, адаптивной оценкой рынка, фильтрацией сессий, лимитами риска, trailing stop и money management в один комплексный алгоритмический торговый инструмент.

Цель состоит в том, чтобы предоставить пользователю более дисциплинированный, измеримый и контролируемый торговый процесс. При правильных настройках, тщательном тестировании и ответственном управлении рисками TC42 Fibo Bot EA может стать мощным помощником для пользователей, которые хотят автоматизировать свои торговые стратегии на основе Fibonacci.





ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

- Торговля иностранной валютой и CFD несет высокий уровень риска. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пожалуйста, торгуйте ответственно и сначала тестируйте продукт на демо-счете.- TC42 Fibo EA MT5 фокусируется на структурированных сетапах на основе Fibonacci, а не на случайной или чрезмерной торговле. Это не высокочастотная торговая система. EA ожидает подходящую структуру волны, совпадение уровней Fibonacci, price action и условия риска перед входом в сделку.- Это означает, что в некоторые дни сделок может не быть вообще, в то время как в другие периоды торговая активность может быть выше в зависимости от рыночных условий, поведения символа, таймфрейма и выбранных настроек.- Главный приоритет TC42 Fibo EA MT5 — дисциплинированное исполнение и контроль риска. Система включает защитную логику stop, trailing-логику и настраиваемые лимиты риска, однако ни одна автоматическая торговая система не может полностью устранить рыночный риск.- Торговля с TC42 Fibo EA MT5 требует терпения и реалистичных ожиданий. Этот продукт является профессиональным торговым инструментом, разработанным для пользователей, которые понимают управление рисками, сохранение капитала и важность тестирования настроек перед использованием на реальном счете.