OracleTrading

  • Эксперты
  • Ilia Makar
    Ilia Makar

    Ilia Makar

    Я Илья Макар — создатель нейробота Oracle Trading, финансовый эксперт, квалифицированный инвестор с 2013 года и практикующий инвестор с 2014 года.
    13+ лет на финансовых рынках. $10+ млн в управлении. Обучил более 2140 трейдеров.
  • Версия: 1.12
  • Обновлено: 28 июля 2026
  • Активации: 20

Oracle Trading — профессиональная мульти-стратегическая торговая система для MetaTrader 5

Oracle Trading — это мощная торговая система, построенная на принципе confluence. Вместо того чтобы генерировать сигналы по одному индикатору или паттерну, система одновременно анализирует рынок по нескольким независимым методикам и показывает только те setups, где наблюдается высокая степень согласованности сигналов.

Это позволяет трейдеру получать не просто точки входа, а качественные, высоко-вероятностные setups с понятным обоснованием.

Что даёт Oracle Trading на практике

  • Автоматическая разметка волн Эллиотта — мгновенно определяет импульсные и коррекционные структуры и визуализирует их на графике. Больше не нужно тратить часы на ручной подсчёт волн.
  • Гармонические паттерны (Gartley, Bat, Butterfly, Crab и другие) — автоматический поиск с зонами PRZ и двумя режимами торговли. Система сама находит и подсвечивает паттерны с наибольшим потенциалом.
  • Классические графические паттерны — Head & Shoulders, Double и Triple Top/Bottom и другие формации с автоматическим расчётом целевых уровней.
  • Анализ японских свечей и пересечений MA — детектор сильных свечных паттернов + гибкая система MA Cross с настраиваемыми фильтрами.
  • Комплексный анализ индикаторов — RSI, MACD, ADX, Bollinger Bands, ATR и EMA работают не по отдельности, а в единой системе оценки сигнала.
  • Уровни поддержки/сопротивления и ликвидности — автоматическое построение ключевых уровней и зон BSL/SSL.
  • Мульти-таймфрейм сканер — анализ направления и силы тренда на H1, H4 и D1 прямо на текущем графике.
  • Профессиональная система управления рисками — гибкий риск на сделку, стопы и тейки на основе ATR и структуры рынка, частичное закрытие, перевод в безубыток, трейлинг-стоп и готовые профили ведения позиции.

Почему трейдеры выбирают Oracle Trading

  • Получают целостную картину рынка вместо разрозненных сигналов от нескольких индикаторов.
  • Видят причину силы сетапа — confluence от нескольких независимых методик.
  • Экономят десятки часов в неделю на анализе благодаря качественной автоматической визуализации.
  • Работают с гибким и настраиваемым инструментом, который можно адаптировать под свой стиль и инструменты.
  • Получают профессиональный уровень анализа и управления позициями в одном решении.

Система подходит для торговли на Forex, металлах, индексах и криптовалюте.

Для кого создана система

Oracle Trading особенно полезна трейдерам, которые:

  • Хотят торговать на основе структурного и многомерного анализа, а не одиночных сигналов.
  • Ценят возможность понимать, почему система считает конкретный сетап сильным.
  • Ищут инструмент с высоким уровнем визуализации и контроля над процессом.
  • Хотят совместить мощь классических методов технического анализа с современными возможностями автоматизации.

Как начать работу

Скачайте бесплатную демо-версию и протестируйте систему на истории и демо-счёте. Для тех, кто хочет попробовать в реальной торговле без большой единовременной оплаты, доступна аренда (от 1 месяца).

Важно: Oracle Trading — это профессиональный инструмент технического анализа и поддержки принятия торговых решений. Система не гарантирует прибыль и не устраняет рыночные риски. Перед использованием на реальном счёте обязательно проведите тестирование на исторических данных и демо-счёте. Результаты торговли зависят от рыночных условий, выбранных настроек и дисциплины трейдера.

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Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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