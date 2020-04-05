OracleTrading
- Эксперты
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Ilia MakarЯ Илья Макар — создатель нейробота Oracle Trading, финансовый эксперт, квалифицированный инвестор с 2013 года и практикующий инвестор с 2014 года.
13+ лет на финансовых рынках. $10+ млн в управлении. Обучил более 2140 трейдеров.
- Версия: 1.12
- Обновлено: 28 июля 2026
- Активации: 20
Oracle Trading — профессиональная мульти-стратегическая торговая система для MetaTrader 5
Oracle Trading — это мощная торговая система, построенная на принципе confluence. Вместо того чтобы генерировать сигналы по одному индикатору или паттерну, система одновременно анализирует рынок по нескольким независимым методикам и показывает только те setups, где наблюдается высокая степень согласованности сигналов.
Это позволяет трейдеру получать не просто точки входа, а качественные, высоко-вероятностные setups с понятным обоснованием.
Что даёт Oracle Trading на практике
- Автоматическая разметка волн Эллиотта — мгновенно определяет импульсные и коррекционные структуры и визуализирует их на графике. Больше не нужно тратить часы на ручной подсчёт волн.
- Гармонические паттерны (Gartley, Bat, Butterfly, Crab и другие) — автоматический поиск с зонами PRZ и двумя режимами торговли. Система сама находит и подсвечивает паттерны с наибольшим потенциалом.
- Классические графические паттерны — Head & Shoulders, Double и Triple Top/Bottom и другие формации с автоматическим расчётом целевых уровней.
- Анализ японских свечей и пересечений MA — детектор сильных свечных паттернов + гибкая система MA Cross с настраиваемыми фильтрами.
- Комплексный анализ индикаторов — RSI, MACD, ADX, Bollinger Bands, ATR и EMA работают не по отдельности, а в единой системе оценки сигнала.
- Уровни поддержки/сопротивления и ликвидности — автоматическое построение ключевых уровней и зон BSL/SSL.
- Мульти-таймфрейм сканер — анализ направления и силы тренда на H1, H4 и D1 прямо на текущем графике.
- Профессиональная система управления рисками — гибкий риск на сделку, стопы и тейки на основе ATR и структуры рынка, частичное закрытие, перевод в безубыток, трейлинг-стоп и готовые профили ведения позиции.
Почему трейдеры выбирают Oracle Trading
- Получают целостную картину рынка вместо разрозненных сигналов от нескольких индикаторов.
- Видят причину силы сетапа — confluence от нескольких независимых методик.
- Экономят десятки часов в неделю на анализе благодаря качественной автоматической визуализации.
- Работают с гибким и настраиваемым инструментом, который можно адаптировать под свой стиль и инструменты.
- Получают профессиональный уровень анализа и управления позициями в одном решении.
Система подходит для торговли на Forex, металлах, индексах и криптовалюте.
Для кого создана система
Oracle Trading особенно полезна трейдерам, которые:
- Хотят торговать на основе структурного и многомерного анализа, а не одиночных сигналов.
- Ценят возможность понимать, почему система считает конкретный сетап сильным.
- Ищут инструмент с высоким уровнем визуализации и контроля над процессом.
- Хотят совместить мощь классических методов технического анализа с современными возможностями автоматизации.
Как начать работу
Скачайте бесплатную демо-версию и протестируйте систему на истории и демо-счёте. Для тех, кто хочет попробовать в реальной торговле без большой единовременной оплаты, доступна аренда (от 1 месяца).
Важно: Oracle Trading — это профессиональный инструмент технического анализа и поддержки принятия торговых решений. Система не гарантирует прибыль и не устраняет рыночные риски. Перед использованием на реальном счёте обязательно проведите тестирование на исторических данных и демо-счёте. Результаты торговли зависят от рыночных условий, выбранных настроек и дисциплины трейдера.