OracleTrading

Oracle Trading — профессиональная мульти-стратегическая торговая система для MetaTrader 5

Oracle Trading — это мощная торговая система, построенная на принципе confluence. Вместо того чтобы генерировать сигналы по одному индикатору или паттерну, система одновременно анализирует рынок по нескольким независимым методикам и показывает только те setups, где наблюдается высокая степень согласованности сигналов.

Это позволяет трейдеру получать не просто точки входа, а качественные, высоко-вероятностные setups с понятным обоснованием.

Что даёт Oracle Trading на практике

Автоматическая разметка волн Эллиотта — мгновенно определяет импульсные и коррекционные структуры и визуализирует их на графике. Больше не нужно тратить часы на ручной подсчёт волн.

— мгновенно определяет импульсные и коррекционные структуры и визуализирует их на графике. Больше не нужно тратить часы на ручной подсчёт волн. Гармонические паттерны (Gartley, Bat, Butterfly, Crab и другие) — автоматический поиск с зонами PRZ и двумя режимами торговли. Система сама находит и подсвечивает паттерны с наибольшим потенциалом.

(Gartley, Bat, Butterfly, Crab и другие) — автоматический поиск с зонами PRZ и двумя режимами торговли. Система сама находит и подсвечивает паттерны с наибольшим потенциалом. Классические графические паттерны — Head & Shoulders, Double и Triple Top/Bottom и другие формации с автоматическим расчётом целевых уровней.

— Head & Shoulders, Double и Triple Top/Bottom и другие формации с автоматическим расчётом целевых уровней. Анализ японских свечей и пересечений MA — детектор сильных свечных паттернов + гибкая система MA Cross с настраиваемыми фильтрами.

— детектор сильных свечных паттернов + гибкая система MA Cross с настраиваемыми фильтрами. Комплексный анализ индикаторов — RSI, MACD, ADX, Bollinger Bands, ATR и EMA работают не по отдельности, а в единой системе оценки сигнала.

— RSI, MACD, ADX, Bollinger Bands, ATR и EMA работают не по отдельности, а в единой системе оценки сигнала. Уровни поддержки/сопротивления и ликвидности — автоматическое построение ключевых уровней и зон BSL/SSL.

— автоматическое построение ключевых уровней и зон BSL/SSL. Мульти-таймфрейм сканер — анализ направления и силы тренда на H1, H4 и D1 прямо на текущем графике.

— анализ направления и силы тренда на H1, H4 и D1 прямо на текущем графике. Профессиональная система управления рисками — гибкий риск на сделку, стопы и тейки на основе ATR и структуры рынка, частичное закрытие, перевод в безубыток, трейлинг-стоп и готовые профили ведения позиции.

Почему трейдеры выбирают Oracle Trading

Получают целостную картину рынка вместо разрозненных сигналов от нескольких индикаторов.

вместо разрозненных сигналов от нескольких индикаторов. Видят причину силы сетапа — confluence от нескольких независимых методик.

— confluence от нескольких независимых методик. Экономят десятки часов в неделю на анализе благодаря качественной автоматической визуализации.

Работают с гибким и настраиваемым инструментом , который можно адаптировать под свой стиль и инструменты.

, который можно адаптировать под свой стиль и инструменты. Получают профессиональный уровень анализа и управления позициями в одном решении.

Система подходит для торговли на Forex, металлах, индексах и криптовалюте.

Для кого создана система

Oracle Trading особенно полезна трейдерам, которые:

Хотят торговать на основе структурного и многомерного анализа, а не одиночных сигналов.

Ценят возможность понимать, почему система считает конкретный сетап сильным.

Ищут инструмент с высоким уровнем визуализации и контроля над процессом.

Хотят совместить мощь классических методов технического анализа с современными возможностями автоматизации.

Как начать работу

Скачайте бесплатную демо-версию и протестируйте систему на истории и демо-счёте. Для тех, кто хочет попробовать в реальной торговле без большой единовременной оплаты, доступна аренда (от 1 месяца).

Важно: Oracle Trading — это профессиональный инструмент технического анализа и поддержки принятия торговых решений. Система не гарантирует прибыль и не устраняет рыночные риски. Перед использованием на реальном счёте обязательно проведите тестирование на исторических данных и демо-счёте. Результаты торговли зависят от рыночных условий, выбранных настроек и дисциплины трейдера.