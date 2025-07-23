Simple Trading Manager

5

  • Визуальная торговля — это просто:

    • Просто размещайте и перетаскивайте горизонтальные линии на вашем графике, чтобы установить уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита.

    • Что вы видите, то и получаете. Визуальные линии дают вам мгновенное понимание вашей торговой установки.

  • Автоматический расчет размера лота:

    • Перестаньте рисковать больше, чем вы намереваетесь. Установите ваш риск как фиксированную сумму денег или как процент от баланса вашего счета (например, 1%).

    • Советник мгновенно рассчитывает правильный размер лота на основе расстояния до вашего стоп-лосса, гарантируя, что ваш риск всегда под контролем.

  • Полная поддержка типов ордеров:

    • Рыночное исполнение: Мгновенно входите в рынок с помощью кнопок покупки/продажи по рынку.

    • Отложенные ордера: Легко устанавливайте Buy/Sell Limit и Buy/Sell Stop для вашей конкретной стратегии. Советник даже автоматически скорректирует линию, если рыночная цена подойдет слишком близко.

  • Расширенное управление прибылью и сделками:

    • Множественные тейк-профиты: Фиксируйте прибыль по частям. Установите до 4 уровней частичного тейк-профита. Информационные метки показывают соотношение риска к прибыли и потенциальную прибыль для каждого уровня.

    • Автоматический перевод в безубыток: Защищайте свой капитал без усилий. Советник может автоматически переместить ваш стоп-лосс в безубыток, как только цена достигнет указанной цели.

    • Умная корректировка процентов: Когда вы включаете или отключаете уровни тейк-профита, проценты прибыли автоматически пересчитываются, экономя ваше время.

  • Чистый и незагроможденный интерфейс:

    • Панель управления дает вам доступ ко всем настройкам, не перегружая экран.

    • Нужно больше места на графике? Просто сверните панель до небольшой, ненавязчивой вкладки.

    • Все настройки, включая положение линий и предпочтения по риску, автоматически сохраняются, поэтому ваша установка будет готова к следующему открытию графика.

  • Напишите в личные сообщения для получения демо-версии, чтобы вы могли протестировать ее и убедиться, что она вам подходит.

Отзывы
Todo Muhamit Schaft
750
Todo Muhamit Schaft 2025.12.09 18:12 
 

Just does what it needs to do. Place the trades without any fluff. Works just perfectly if you only need a simple trade manager.

Andrew Callahan
21
Andrew Callahan 2025.12.04 01:12 
 

Simple Trading Manager Review (Great!!!) This is a great product to use if your goal is to implement fast, accurate trades. The risk setting and order type buttons are straightforward. This tool is much better than placing orders within the built-in MetaTrader order menu. There is just one thing that needs optimizing, and that is the lot size configuration. It was confusing using this tool at first because there is no option to input lot size. But once Yahia Mohamed Hassan Mohamed gave me a tip about using it, I understood. Here is a step-by-step guide on setting up the entry, take-profit and stop-loss, according to my understanding of this process. -1. Put risk value (dollar or percentage). -2. Select order type (buy stop, sell limit, etc.). -3. Drag green take-profit line and red stop-loss line away from blue entry line to give the order room to drag around. -4. Drag blue entry line up or down to setup new lot size. You may have to repeat steps 2, 3, and 4 to find the right lot size. You must know the maximum/minimum lot size for your order, otherwise, the order will be cancelled when price touches the entry line. For example, if I am trading EUR/USD with a ten dollar account, risking 50% percent per trade, the maximum lot size that I can have is either 0.04 lots or 0.05 lots. If I incorrectly set up an order that is higher that those lot sizes, the order will be cancelled. If I properly establish the right order that has the same or lower lot sizes, the price will activate the trade when it touches the entry line. -5. Select Place button. -6. Drag take-profit, stop-loss and entry lines to desired positions.

449026
104
449026 2025.11.26 23:55 
 

thank you for

Pro Anchor auto TP and SL Trade Manager MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Эксперты
Product Name: Anchor auto TP and SL Trade Manager Pro MT5 The ultimate manual assistant. Turns trades into auto-grids with Hedging, Zero-Loss Breakeven & Spread Detection. Your manual trade will be managed automatically. Anchor Auto TP and SL Trade Manager MT5 Pro is the advanced edition of our popular trade assistant. It transforms simple manual trades into sophisticated, professional-grade recovery grids. Unlike the free version, this PRO edition fully supports Hedging (simultaneous Buy & Sell
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Эксперты
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Эксперты
Fibonacci EA MT5 представляет собой советник для автоматизации торговли на основе уровней Фибоначчи. Он определяет минимум и максимум цены за указанное количество баров, строит уровни Фибоначчи и открывает сделки при достижении текущей ценой выбранных уровней. Советник может торговать в направлении тренда или против него, с учетом заданных параметров. Он также позволяет настраивать уровни для закрытия сделок, управление рисками и фильтры времени. Особенности : Автоматическое определение локальны
Mir Station MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
Mir Station MT5  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.    The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions      Mir Station MT5   Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation   Mir Station MT5         It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      Mir Station MT5   is a plug and play system Mir Sta
ISS Station MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
ISS Station MT5      it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions ISS Station MT5       Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation ISS Station MT5           It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        ISS Station MT5       is a plug and play system   ISS Stat
PredatorEA
Dragan Drenjanin
5 (1)
Эксперты
Введение в Predator EA Predator — это передовой советник для платформы MetaTrader 5 (MT5), созданный для упрощения и улучшения торговли на рынке Форекс. Этот советник предварительно оптимизирован для различных валютных пар и таймфреймов, что делает его подходящим для трейдеров, ищущих надежное автоматизированное решение. Технические характеристики Платформа   : MT5 Тип счета   : для оптимальной производительности рекомендуются хедж-счета. Тестирование имеет решающее значение для раскрытия потен
DynamicTrader 1
Markus Christer Ekengren
Утилиты
Smart Trade Manager EA – Simple, Visual, and Risk-Based Trading Take control of your trades with ease! This free Expert Advisor is designed for traders who want a fast, intuitive, and risk-based way to manage entries directly from the chart. Risk-Based Position Sizing – Just set your preferred % risk in the EA settings, and lot size is calculated automatically. One-Click Trading – Place trades instantly with two simple buttons: BUY or SELL . Interactive SL & TP Lines – Drag and drop stop-
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Golden Eagle Trader
Fiandri Abduhu Nurulhaq
Эксперты
Discounted   price .     The price will increase with every 5 purchases. Golden Eagle Trader – Advanced XAUUSD Grid & Martingale Expert Advisor for MT5 Golden Eagle Trader is a powerful Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed specifically for XAUUSD (Gold) trading . Using an advanced Grid Trading strategy combined with a smart Martingale lot management system , this EA aims to maximize profit potential while managing market fluctuations effectively. Perfect for traders looking to capi
Tuyul ZigZag
Taufiqurrachman Assauqi
Эксперты
Created and tested on GBPUSD currency, before buying and using please use demo account or backtest. Adjust the configuration with your creativity ThuyulZigZagh EA – Smart ZigZag Martingale Expert Advisor for MT5 Description: The ThuyulZigZagh Expert Advisor is a practical and customizable trading tool designed for MetaTrader 5. It combines ZigZag-based market structure analysis with a structured Martingale trading strategy and trailing profit management. This EA is intended for traders lookin
FREE
UTrailingMinMT5
Viktor Shpakovskiy
Эксперты
Cоветник для ручной торговли и для управления открытыми позициями. Встроенный трейлинг стоп имеет пять режимов и семь инструментов. Есть виртуальный стоп лосс и виртуальный тейк профит, которые можно свободно передвигать по графику. С помощью встроенного симулятора торговли, вы можете проверить, как работает советник в тестере стратегий. Руководство к советнику UTrailingMinMT5 можно найти в разделе "Обсуждение". В тестере стратегий МТ5, ручное передвижение виртуальных линий SL и TP по графику не
Capital Waves
Ciprian Ghebanoaei
Эксперты
Capital Waves is a Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, used for automatic trading on the GBP/USD currency pair on the 30-minute timeframe. This strategy automates trading decisions based on technical indicators (RSI, Bears Power and Bollinger Bands) and applies strict risk management rules such as Stop Loss and Take Profit. Main features: Trading Parameters: Transaction volume: 0.50 lots (fixed) Stop Loss: 105 pips Take Profit: 132 pips Magic Number: 380255 (to identify transactions) Indicato
Scalper for EURUSD
Roman Lomaev
3 (1)
Эксперты
Scalper EURUSD Скальперский советник для валютной пары EURUSD Описание настроек советника Основные параметры торговли TakeProfit (170) – Размер тейк-профита в пунктах. StopLoss (80) – Размер стоп-лосса в пунктах. TrailingStop (5) – Значение трейлинг-стопа в пунктах. cSeconds (2) – Интервал между проверками сигналов (в секундах). MinPriceShot (20) – Минимальное движение цены, требуемое для входа (в пунктах). MaxOrdersCount (10) – Максимальное количество одновременно открытых ордеров. Управление
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Эксперты
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR An automated scalping trading Expert Advisor designed primarily  for trading Gold (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform ============================================ SYSTEM REQUIREMENTS: Platform:  MetaTrader 5 (MT5) Primary Symbol : XAUUSD Accepted: XAUUSD (standard 2 Digits symbol) Not tested : XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD, or any modified symbols Other Gold Symbols:  Supported, but performance may vary and is not optimized Timefram
FREE
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Утилиты
Описание Инструмента Комплексный торговый помощник, который предоставляет полный контроль. Инструмент оптимизирует исполнение ордеров и управление позициями, предлагая интеллектуальную поддержку через нескольких провайдеров AI. TRADE - Открывайте длинные и короткие позиции с возможностью хеджирования. Настраивайте уровни стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP) с точностью. Размещайте отложенные ордера и управляйте объемом. Интерфейс поддерживает режимы MARKET и HEDGE с настраиваемыми параметрами SL/T
Ronin EA
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (4)
Эксперты
Живой сигнал: Нажмите здесь Без Мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Без ИИ. Без чепухи. Ronin — это профессиональный торговый инструмент, созданный для трейдеров, которые стремятся к долгосрочной стабильности. Он разработан для дисциплинированного выполнения определенной, основанной на времени стратегии. Это специализированный советник. Его внутренняя логика была разработана и отточена только для двух инструментов: Золота (XAUUSD) и USDJPY. Вам не понадобятся сложные файлы настроек или пос
CRT Model 1
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
Эксперты
CRT Model 1 EA — это автоматизированное торговое решение, разработанное для исполнения стратегии CRT Model 1, которая фокусируется на временном анализе диапазонов, сборе ликвидности (liquidity sweeps) и входах на откатах. Этот советник (Expert Advisor) определяет конкретный временной диапазон для установления контрольных точек максимума и минимума цены. Затем он отслеживает ценовое действие за пределами этого диапазона, чтобы определить паттерн Turtle Soup (сбор ликвидности), за которым следует
Scalper Pal MT4
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
Утилиты
Scalper Pal — это мощный, но простой в использовании торговый инструмент, созданный для улучшения вашей ручной торговли с помощью молниеносного исполнения, гибкого управления рисками и функций интеллектуальной автоматизации. Идеально подходит для скальперов, дей-трейдеров и всех, кто ценит скорость и точность в торговле. Версия для MT5: Нажмите здесь Почему Scalper Pal? Ручная торговля может быть сложной, когда вам нужно: Быстро открывать сделки во время резких движений рынка Рассчитывать уровн
Scalper Pal
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
Утилиты
Scalper Pal — это мощный, но простой в использовании торговый инструмент, разработанный для улучшения вашей ручной торговли с помощью молниеносного исполнения, гибкого управления рисками и функций интеллектуальной автоматизации. Идеально подходит для скальперов, дей-трейдеров и всех, кто ценит скорость и точность в торговле. Версия для MT4: Нажмите здесь Пишите в ЛС для получения демо-версии Почему Scalper Pal? Торговать вручную может быть сложно, когда вам нужно: Быстро открывать сделки во вре
Ответ на отзыв