Simple Trading Manager
- Утилиты
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Версия: 1.1
- Обновлено: 7 декабря 2025
Визуальная торговля — это просто:
Просто размещайте и перетаскивайте горизонтальные линии на вашем графике, чтобы установить уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита.
Что вы видите, то и получаете. Визуальные линии дают вам мгновенное понимание вашей торговой установки.
Автоматический расчет размера лота:
Перестаньте рисковать больше, чем вы намереваетесь. Установите ваш риск как фиксированную сумму денег или как процент от баланса вашего счета (например, 1%).
Советник мгновенно рассчитывает правильный размер лота на основе расстояния до вашего стоп-лосса, гарантируя, что ваш риск всегда под контролем.
Полная поддержка типов ордеров:
Рыночное исполнение: Мгновенно входите в рынок с помощью кнопок покупки/продажи по рынку.
Отложенные ордера: Легко устанавливайте Buy/Sell Limit и Buy/Sell Stop для вашей конкретной стратегии. Советник даже автоматически скорректирует линию, если рыночная цена подойдет слишком близко.
Расширенное управление прибылью и сделками:
Множественные тейк-профиты: Фиксируйте прибыль по частям. Установите до 4 уровней частичного тейк-профита. Информационные метки показывают соотношение риска к прибыли и потенциальную прибыль для каждого уровня.
Автоматический перевод в безубыток: Защищайте свой капитал без усилий. Советник может автоматически переместить ваш стоп-лосс в безубыток, как только цена достигнет указанной цели.
Умная корректировка процентов: Когда вы включаете или отключаете уровни тейк-профита, проценты прибыли автоматически пересчитываются, экономя ваше время.
Чистый и незагроможденный интерфейс:
Панель управления дает вам доступ ко всем настройкам, не перегружая экран.
Нужно больше места на графике? Просто сверните панель до небольшой, ненавязчивой вкладки.
Все настройки, включая положение линий и предпочтения по риску, автоматически сохраняются, поэтому ваша установка будет готова к следующему открытию графика.
Just does what it needs to do. Place the trades without any fluff. Works just perfectly if you only need a simple trade manager.