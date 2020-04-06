Bobot Scalper Gold
- Эксперты
- Richard Tolentino
- Версия: 6.10
- Обновлено: 21 ноября 2025
- Активации: 5
BoBot Scalper — новая эра тренд-скальпинга уже здесь.
Если вы торгуете XAUUSD, индексами или быстрыми валютными парами — этот EA создан именно для вас.
BoBot Scalper использует улучшенный движок MACD/LWMA, который определяет настоящие сигналы продолжения тренда раньше толпы.
Он реагирует мгновенно, аккуратно управляет риском и фиксирует прибыль с помощью ступенчатого трейлинг-стопа в валюте — одного из самых умных методов сопровождения позиции среди скальперских EA.
Он НЕ использует мартингейл.
Он НЕ использует сетку.
Он НЕ спамит сделки.
Вместо этого он открывает позиции только когда:
Появляется чистый трендовый сигнал MACD
Цена подтверждает направление
Ваш капитал позволяет безопасное масштабирование
Это даёт вам силу трендового наращивания позиций без риска перегрузки депозита.
Почему трейдеры любят BoBot Scalper:
Сильные входы и сверхбыстрая реакция
Простые настройки и понятная логика
Работает на M1 — идеально для скальпинга
Очень безопасный благодаря строгим правилам по equity
Лёгкий, стабильный, надёжный
Если вам нужен умный и дисциплинированный скальпинговый EA, а не система для азартных игр — BoBot Scalper создан для вас.