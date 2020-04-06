Bobot Scalper Gold

BoBot Scalper — новая эра тренд-скальпинга уже здесь.

Если вы торгуете XAUUSD, индексами или быстрыми валютными парами — этот EA создан именно для вас.

BoBot Scalper использует улучшенный движок MACD/LWMA, который определяет настоящие сигналы продолжения тренда раньше толпы.

Он реагирует мгновенно, аккуратно управляет риском и фиксирует прибыль с помощью ступенчатого трейлинг-стопа в валюте — одного из самых умных методов сопровождения позиции среди скальперских EA.

Он НЕ использует мартингейл.

Он НЕ использует сетку.

Он НЕ спамит сделки.

Вместо этого он открывает позиции только когда:

Появляется чистый трендовый сигнал MACD

Цена подтверждает направление

Ваш капитал позволяет безопасное масштабирование

Это даёт вам силу трендового наращивания позиций без риска перегрузки депозита.

Почему трейдеры любят BoBot Scalper:

Сильные входы и сверхбыстрая реакция

Простые настройки и понятная логика

Работает на M1 — идеально для скальпинга

Очень безопасный благодаря строгим правилам по equity

Лёгкий, стабильный, надёжный

Если вам нужен умный и дисциплинированный скальпинговый EA, а не система для азартных игр — BoBot Scalper создан для вас.