Scalper Pal MT4

Scalper Pal — это мощный, но простой в использовании торговый инструмент, созданный для улучшения вашей ручной торговли с помощью молниеносного исполнения, гибкого управления рисками и функций интеллектуальной автоматизации. Идеально подходит для скальперов, дей-трейдеров и всех, кто ценит скорость и точность в торговле.

Версия для MT5: Нажмите здесь

Почему Scalper Pal?

Ручная торговля может быть сложной, когда вам нужно:

Быстро открывать сделки во время резких движений рынка

Рассчитывать уровни стоп-лосса и тейк-профита на лету

Управлять несколькими позициями одновременно

Тралить стопы без постоянного мониторинга

Scalper Pal решает все эти проблемы с помощью интуитивно понятной панели и горячих клавиш, которые дают вам полный контроль.

Ключевые особенности

Быстрое исполнение

Мгновенно открывайте ордера на покупку и продажу с помощью горячих клавиш (B для покупки, S для продажи)

Закрывайте все позиции мгновенно одним нажатием клавиши (C)

Закрывайте отдельные сделки с помощью цифровых клавиш (1-9)

Оптимизировано для максимальной скорости — без задержек и ожиданий

Гибкие настройки Стоп-лосса (Stop Loss) Выберите режим SL, который подходит вашему стилю торговли:

OFF — Без стоп-лосса

Fixed Points — Установка SL на фиксированном расстоянии от входа

Low/High — Автоматическое размещение SL на недавних минимумах (для покупок) или максимумах (для продаж)

ATR Based — Динамический SL на основе волатильности рынка с использованием настраиваемого периода и множителя

Продвинутые режимы Тейк-профита (Take Profit) Несколько вариантов TP для максимизации вашей прибыли:

OFF — Без тейк-профита

Risk:Reward — Автоматический расчет TP на основе желаемого соотношения риска к прибыли (например, 1:2, 1:3)

Fixed Points — Установка TP на фиксированном расстоянии от входа

High/Low — Ориентир на недавние максимумы (для покупок) или минимумы (для продаж)

ATR Based — Динамический TP на основе волатильности рынка

Интеллектуальный Трейлинг-стоп (Trailing Stop) Два режима трейлинга для максимальной гибкости:

Auto Trail — Автоматически подтягивает стопы, когда цена движется в вашу пользу на заданное расстояние

Manual Trail — Активация трейлинга одним нажатием клавиши (T)

Защита Безубытка (Breakeven)

Перевод всех позиций в безубыток мгновенно (Горячая клавиша: E)

Учитывает спред при переносе SL в безубыток, чтобы минимизировать потери.

Красивая панель управления

Чистый, минималистичный интерфейс, не загромождающий график

6 цветовых тем: Dark, Blue, Green, Purple, Gold, Ocean

Сворачиваемая панель — максимизируйте пространство экрана при необходимости

Все настройки редактируются на лету — не нужно перезагружать

Динамический интерфейс подстраивается под выбранные режимы

Настраиваемые горячие клавиши

Настройте свои собственные сочетания клавиш

Панель быстрой справки показывает все активные горячие клавиши

Советы по использованию