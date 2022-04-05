Scalper Pal MT4

Scalper Pal — это мощный, но простой в использовании торговый инструмент, созданный для улучшения вашей ручной торговли с помощью молниеносного исполнения, гибкого управления рисками и функций интеллектуальной автоматизации. Идеально подходит для скальперов, дей-трейдеров и всех, кто ценит скорость и точность в торговле.

Версия для MT5: Нажмите здесь

Почему Scalper Pal?

Ручная торговля может быть сложной, когда вам нужно:

  • Быстро открывать сделки во время резких движений рынка

  • Рассчитывать уровни стоп-лосса и тейк-профита на лету

  • Управлять несколькими позициями одновременно

  • Тралить стопы без постоянного мониторинга

Scalper Pal решает все эти проблемы с помощью интуитивно понятной панели и горячих клавиш, которые дают вам полный контроль.

Ключевые особенности

Быстрое исполнение

  • Мгновенно открывайте ордера на покупку и продажу с помощью горячих клавиш (B для покупки, S для продажи)

  • Закрывайте все позиции мгновенно одним нажатием клавиши (C)

  • Закрывайте отдельные сделки с помощью цифровых клавиш (1-9)

  • Оптимизировано для максимальной скорости — без задержек и ожиданий

Гибкие настройки Стоп-лосса (Stop Loss) Выберите режим SL, который подходит вашему стилю торговли:

  • OFF — Без стоп-лосса

  • Fixed Points — Установка SL на фиксированном расстоянии от входа

  • Low/High — Автоматическое размещение SL на недавних минимумах (для покупок) или максимумах (для продаж)

  • ATR Based — Динамический SL на основе волатильности рынка с использованием настраиваемого периода и множителя

Продвинутые режимы Тейк-профита (Take Profit) Несколько вариантов TP для максимизации вашей прибыли:

  • OFF — Без тейк-профита

  • Risk:Reward — Автоматический расчет TP на основе желаемого соотношения риска к прибыли (например, 1:2, 1:3)

  • Fixed Points — Установка TP на фиксированном расстоянии от входа

  • High/Low — Ориентир на недавние максимумы (для покупок) или минимумы (для продаж)

  • ATR Based — Динамический TP на основе волатильности рынка

Интеллектуальный Трейлинг-стоп (Trailing Stop) Два режима трейлинга для максимальной гибкости:

  • Auto Trail — Автоматически подтягивает стопы, когда цена движется в вашу пользу на заданное расстояние

  • Manual Trail — Активация трейлинга одним нажатием клавиши (T)

Защита Безубытка (Breakeven)

  • Перевод всех позиций в безубыток мгновенно (Горячая клавиша: E)

  • Учитывает спред при переносе SL в безубыток, чтобы минимизировать потери.

Красивая панель управления

  • Чистый, минималистичный интерфейс, не загромождающий график

  • 6 цветовых тем: Dark, Blue, Green, Purple, Gold, Ocean

  • Сворачиваемая панель — максимизируйте пространство экрана при необходимости

  • Все настройки редактируются на лету — не нужно перезагружать

  • Динамический интерфейс подстраивается под выбранные режимы

Настраиваемые горячие клавиши

  • Настройте свои собственные сочетания клавиш

  • Панель быстрой справки показывает все активные горячие клавиши

Советы по использованию

  • Начните с демо-счета, пока не привыкнете к инструменту

  • Используйте функцию сворачивания панели, чтобы график оставался чистым

  • Попробуйте разные режимы SL, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вашей стратегии

  • Используйте режим TP Risk:Reward для последовательного управления рисками

  • Активируйте ручной трейлинг, когда хотите дать прибыли расти

  • Используйте функцию безубытка, как только получите достаточную прибыль


