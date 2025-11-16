Multi Currency Strength Dashboard PRO
- 지표
- Prime Horizon
- 버전: 2.70
- 업데이트됨: 18 12월 2025
- 활성화: 10
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – 시각적 대시보드를 포함한 통화 강도 지표
Multi-Currency Strength Dashboard PRO는 MetaTrader 5용 지표로, 8개 주요 통화(USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD)의 상대적 강도를 실시간으로 계산하며, 최대 28개 Forex 통화쌍(브로커에서 제공하는 심볼에 따라 다름)을 분석합니다.
이 도구의 목적은 통화 강도/약세를 빠르고 구조적으로 보여주어, 분석할 통화쌍 선택(강한 통화 vs 약한 통화)에 도움을 주고, 강도 차이가 작은 조합을 필터링하기 쉽게 만드는 것입니다.
주요 기능
- 차트 내 시각적 대시보드 (0–100 정규화 스케일의 강도 바 표시).
- 최대 28개 통화쌍 분석 (자동 리스트 생성, 필요 시 브로커 접미사 지원).
- Best Pairs (주목 페어) : 설정 가능한 최소 강도 차이를 기준으로 표시.
- Worst Pairs : 강도 차이가 작은 페어를 표시하여 필터/회피에 도움.
- 알림 기능 : 매우 강한/매우 약한 통화 및 최적 기회 알림 (선택적 푸시 알림).
v2.6 신규 기능
- 3가지 계산 모드 추가:
- Price Change: 가격 변화를 기반으로 한 클래식 방식.
- RSI: 오실레이터 기반 방식으로 변동성이 큰 구간에서 더 안정적인 값에 초점.
- Hybrid: Price + RSI를 결합한 멀티 팩터 접근.
- 멀티 타임프레임 매트릭스 (3개 타임프레임 설정)로 여러 시간대의 강도 정렬을 빠르게 확인.
- 대시보드 최소화 기능으로 차트 공간 절약.
- “28 Pairs” 패널 (표시/숨김): 강도 차이를 기준으로 페어가 자동 정렬됨.
- 원클릭 차트 전환: Best Pairs를 클릭하면 해당 심볼을 차트에서 바로 열 수 있음.
- 안정성 개선 (RSI 사용 불가 시 자동 대체), 정규화 개선, 스무딩 최적화로 더 부드러운 결과.
값 해석 방법
- 0–100: 정규화된 강도 스케일 (값이 높을수록 상대적으로 강함).
- 강도 차이: Best Pairs에서 “강한 통화 vs 약한 통화” 조합을 선택하는 기준.
- 트렌드 (옵션): 이전 계산값과 비교하여 방향성을 표시.
중요 설정
- CalculationMode: Price Change / RSI / Hybrid
- CalculationTimeframe: 메인 계산 타임프레임
- CalculationPeriod: 계산에 사용되는 기간(바 수)
- RSI_Period: RSI 기간 (RSI/Hybrid 모드)
- ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3: 멀티 타임프레임 설정
- MinStrengthDiff: Best Pairs 표시를 위한 최소 강도 차이
- EnableAlerts: 알림 활성화 및 스팸 방지 지연
설치 및 사용 방법
- 지표를 설치한 후 MT5의 원하는 차트에 적용합니다.
- 거래 스타일에 맞게 계산 모드와 타임프레임을 선택합니다.
- 대시보드로 통화 강도를 스캔하고 Best Pairs에서 분석할 페어를 열어 확인합니다.
- (선택) MTF 매트릭스를 활성화하여 여러 타임프레임 정렬을 확인합니다.
변경 이력
- v2.6: Price/RSI/Hybrid 모드 추가, 멀티 타임프레임 매트릭스, 대시보드 최소화, 28페어 정렬 패널, 클릭으로 차트 전환, UI/알림/안정성 개선.
면책 조항
본 지표는 분석 도구이며 투자 조언이 아니고 어떠한 결과도 보장하지 않습니다. 데모/백테스트 등 적절한 환경에서 충분히 테스트하고, 올바른 리스크 관리를 적용하십시오.