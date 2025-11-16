Multi Currency Strength Dashboard PRO

Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – 시각적 대시보드를 포함한 통화 강도 지표

Multi-Currency Strength Dashboard PROMetaTrader 5용 지표로, 8개 주요 통화(USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD)의 상대적 강도를 실시간으로 계산하며, 최대 28개 Forex 통화쌍(브로커에서 제공하는 심볼에 따라 다름)을 분석합니다.

이 도구의 목적은 통화 강도/약세를 빠르고 구조적으로 보여주어, 분석할 통화쌍 선택(강한 통화 vs 약한 통화)에 도움을 주고, 강도 차이가 작은 조합을 필터링하기 쉽게 만드는 것입니다.

주요 기능

  • 차트 내 시각적 대시보드 (0–100 정규화 스케일의 강도 바 표시).
  • 최대 28개 통화쌍 분석 (자동 리스트 생성, 필요 시 브로커 접미사 지원).
  • Best Pairs (주목 페어) : 설정 가능한 최소 강도 차이를 기준으로 표시.
  • Worst Pairs : 강도 차이가 작은 페어를 표시하여 필터/회피에 도움.
  • 알림 기능 : 매우 강한/매우 약한 통화 및 최적 기회 알림 (선택적 푸시 알림).

v2.6 신규 기능

  • 3가지 계산 모드 추가:
    • Price Change: 가격 변화를 기반으로 한 클래식 방식.
    • RSI: 오실레이터 기반 방식으로 변동성이 큰 구간에서 더 안정적인 값에 초점.
    • Hybrid: Price + RSI를 결합한 멀티 팩터 접근.
  • 멀티 타임프레임 매트릭스 (3개 타임프레임 설정)로 여러 시간대의 강도 정렬을 빠르게 확인.
  • 대시보드 최소화 기능으로 차트 공간 절약.
  • “28 Pairs” 패널 (표시/숨김): 강도 차이를 기준으로 페어가 자동 정렬됨.
  • 원클릭 차트 전환: Best Pairs를 클릭하면 해당 심볼을 차트에서 바로 열 수 있음.
  • 안정성 개선 (RSI 사용 불가 시 자동 대체), 정규화 개선, 스무딩 최적화로 더 부드러운 결과.

값 해석 방법

  • 0–100: 정규화된 강도 스케일 (값이 높을수록 상대적으로 강함).
  • 강도 차이: Best Pairs에서 “강한 통화 vs 약한 통화” 조합을 선택하는 기준.
  • 트렌드 (옵션): 이전 계산값과 비교하여 방향성을 표시.

중요 설정

  • CalculationMode: Price Change / RSI / Hybrid
  • CalculationTimeframe: 메인 계산 타임프레임
  • CalculationPeriod: 계산에 사용되는 기간(바 수)
  • RSI_Period: RSI 기간 (RSI/Hybrid 모드)
  • ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3: 멀티 타임프레임 설정
  • MinStrengthDiff: Best Pairs 표시를 위한 최소 강도 차이
  • EnableAlerts: 알림 활성화 및 스팸 방지 지연

설치 및 사용 방법

  1. 지표를 설치한 후 MT5의 원하는 차트에 적용합니다.
  2. 거래 스타일에 맞게 계산 모드타임프레임을 선택합니다.
  3. 대시보드로 통화 강도를 스캔하고 Best Pairs에서 분석할 페어를 열어 확인합니다.
  4. (선택) MTF 매트릭스를 활성화하여 여러 타임프레임 정렬을 확인합니다.

변경 이력

  • v2.6: Price/RSI/Hybrid 모드 추가, 멀티 타임프레임 매트릭스, 대시보드 최소화, 28페어 정렬 패널, 클릭으로 차트 전환, UI/알림/안정성 개선.

면책 조항

본 지표는 분석 도구이며 투자 조언이 아니고 어떠한 결과도 보장하지 않습니다. 데모/백테스트 등 적절한 환경에서 충분히 테스트하고, 올바른 리스크 관리를 적용하십시오.

