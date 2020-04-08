Matrix Currency
- Индикаторы
- Augusto Martins Lopes
- Версия: 1.5
Matrix Currency – инструмент анализа с мульти-таймфреймом
Matrix Currency – это продвинутый индикатор для анализа силы валют на рынке Форекс, разработанный для эффективного мониторинга и поддержки торговых стратегий.
Основные функции
-
Мульти-таймфрейм анализ: Мониторинг нескольких временных интервалов (от M1 до MN1) с обновлением в реальном времени. Результаты представлены в интуитивно понятной матрице.
-
Система уведомлений: Настраиваемые уведомления, включая всплывающие окна, email и мобильные устройства.
-
Интерактивный интерфейс: Персонализируемая панель управления с динамическим рейтингом валют и удобными режимами отображения.
Преимущества
-
Уменьшение субъективности в анализе и предоставление четких сигналов.
-
Быстрое выявление трендов с помощью визуализации и уведомлений.
-
Полная поддержка для реализации различных торговых стратегий.
Рекомендации
-
Перед использованием на реальном счете протестируйте индикатор на демо-счете.
-
Используйте эффективное управление рисками.
-
Для оптимизации результатов комбинируйте с другими индикаторами.
Техническая поддержка
-
Регулярные обновления и полная документация.
-
Поддержка предоставляется через комментарии на платформе MQL5.
Дополнительная информация
-
Все параметры и описания указаны на английском языке.
-
Индикатор поставляется в формате компилированного файла (.EX4 или .EX5) и привязан к устройству, используемому при активации.