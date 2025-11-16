Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicatore professionale di forza valutaria (MT5)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che misura in tempo reale la forza relativa delle principali valute del mercato Forex. Analizza fino a 28 coppie principali, calcola un valore di forza normalizzato per 8 valute chiave e lo visualizza in un pannello completo, che consente di identificare rapidamente le coppie più interessanti da monitorare o da evitare.

Scopo dell’indicatore

Fornire una visione chiara e immediata di valute forti e deboli.

Aiutare a individuare trend forti evidenziando le combinazioni “valuta forte vs valuta debole”.

Agire come filtro di mercato per migliorare la selezione delle coppie da tradare.

Semplificare l’analisi del Forex senza dover aprire numerosi grafici separati.

Funzionalità principali

Analisi multi–valuta : calcolo simultaneo della forza di 8 valute principali (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD).

: calcolo simultaneo della forza di 8 valute principali (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD). Scansione fino a 28 coppie : rilevamento automatico delle principali coppie disponibili presso il broker.

: rilevamento automatico delle principali coppie disponibili presso il broker. Dashboard visivo : barre di forza 0–100%, colori dinamici, valori percentuali e indicazioni di tendenza per ogni valuta.

: barre di forza 0–100%, colori dinamici, valori percentuali e indicazioni di tendenza per ogni valuta. Migliori coppie da tradare : identificazione delle combinazioni con la differenza di forza più elevata (forte vs debole).

: identificazione delle combinazioni con la differenza di forza più elevata (forte vs debole). Coppie da evitare : rilevamento delle coppie in cui entrambe le valute hanno forza simile (basso differenziale, mercato spesso laterale).

: rilevamento delle coppie in cui entrambe le valute hanno forza simile (basso differenziale, mercato spesso laterale). Logica multi–timeframe : possibilità di utilizzare più timeframe e funzioni di smoothing per letture più stabili.

: possibilità di utilizzare più timeframe e funzioni di smoothing per letture più stabili. Smussamento dei dati : media configurabile per ridurre il rumore e rendere il pannello più leggibile.

: media configurabile per ridurre il rumore e rendere il pannello più leggibile. Avvisi integrati : valuta molto forte, valuta molto debole o nuova “migliore coppia” rilevata, con possibilità di notifiche push.

: valuta molto forte, valuta molto debole o nuova “migliore coppia” rilevata, con possibilità di notifiche push. Interfaccia configurabile: posizione del pannello, larghezza, colori, dimensione dei font, sezioni per migliori/peggiori coppie, ecc.

Come utilizzare l’indicatore

Applicare l’indicatore a qualsiasi grafico di MT5. Selezionare il timeframe di calcolo tramite il parametro CalculationTimeframe. Impostare il periodo di analisi (ad esempio 24 barre) con CalculationPeriod. Abilitare o disabilitare la logica multi–timeframe e lo smoothing in base al proprio stile di trading. Configurare le sezioni “Best Pairs” e “Worst Pairs” (differenza minima di forza, numero di coppie mostrate). Attivare avvisi e notifiche push se si desidera essere avvisati quando compaiono nuove opportunità. Utilizzare il dashboard come filtro per la propria strategia o come strumento di visione globale del mercato.

Parametri principali

CALCULATION SETTINGS

CalculationTimeframe, CalculationPeriod, UseMultiTimeframe, SmoothResults, SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD

ShowDashboard, PanelX, PanelY, PanelWidth, PanelBgColor, HeaderColor, StrongColor, MediumColor, WeakColor, BarWidth, FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS

ShowBestPairs, MinStrengthDiff, ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS

EnableAlerts, AlertOnStrongCurrency, AlertOnWeakCurrency, AlertOnBestPair, EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS

ShowHistoricalTrend, ShowPercentageChange, Use28Pairs, ExcludeExoticPairs

Buone pratiche

Concentrarsi sulle coppie in cui una valuta è chiaramente forte e l’altra chiaramente debole.

Prestare attenzione alle coppie in cui entrambe le valute hanno forza simile, poiché spesso mostrano movimenti irregolari o laterali.

Per il trading a breve termine si possono utilizzare periodi più brevi (ad esempio 12–24 barre).

Per lo swing trading è consigliabile aumentare il periodo o applicare uno smoothing più forte.

Combinare le informazioni di forza valutaria con la propria strategia tecnica (price action, trend, livelli di supporto/resistenza) per prendere decisioni operative.

Testare sempre le impostazioni su un conto demo prima di utilizzarle su un conto reale.

Compatibilità

Piattaforma: MetaTrader 5 (solo indicatore, non esegue ordini).

Simboli: principali coppie Forex (fino a 28 coppie, a seconda del broker).

Timeframe: da M1 a MN (il calcolo si basa sul CalculationTimeframe selezionato).

Tipi di conto: hedging e netting.

FAQ

L’indicatore apre o chiude posizioni?

No. È uno strumento di analisi e visualizzazione; non apre né chiude ordini.

Perché i valori di forza cambiano in tempo reale?

La forza delle valute viene ricalcolata man mano che i prezzi di mercato si muovono; variazioni in tempo reale sono quindi un comportamento normale per un dashboard.

L’indicatore ridisegna (repaint)?

I valori sulla barra corrente possono cambiare con l’arrivo di nuovi dati, ma i valori storici restano coerenti con il periodo di calcolo selezionato.

Cosa succede se il mio broker non offre tutte le 28 coppie?

L’indicatore utilizza soltanto i simboli effettivamente disponibili. Se alcune coppie mancano, il calcolo viene effettuato con quelle trovate e nel Journal viene visualizzato un avviso.

Avvertenza sui rischi

Il trading su Forex e strumenti derivati comporta un elevato livello di rischio e può portare a perdite significative. Questo indicatore fornisce una visione sintetica delle condizioni di mercato, ma non garantisce alcun risultato e non costituisce una raccomandazione di investimento. Testare sempre lo strumento e le impostazioni su un conto demo e assicurarsi che siano coerenti con il proprio profilo di rischio. Non tradare mai con denaro che non ci si può permettere di perdere.

Changelog

v1.00 — Versione iniziale: dashboard multi–valuta, valori di forza normalizzati 0–100, migliori/peggiori coppie, avvisi, opzioni avanzate e smoothing.

