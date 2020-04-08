Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – 货币强弱仪表盘指标

Multi-Currency Strength Dashboard PRO 是一款用于 MetaTrader 5 的指标，可实时计算并显示 8 种主要货币（USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的相对强弱，并分析最多 28 个外汇货币对（具体取决于您的经纪商是否提供相应交易品种）。

本工具旨在提供清晰、结构化的强弱概览，帮助您更快地筛选需要进一步分析的货币对（强势货币对弱势货币），并识别强弱差较小、方向性可能较弱的组合。

主要功能

图表内可视化仪表盘 ：以强弱柱状条显示结果（0–100 归一化刻度）。

：以强弱柱状条显示结果（0–100 归一化刻度）。 最多 28 货币对分析 ：自动生成可用品种列表，并支持经纪商后缀（如存在）。

：自动生成可用品种列表，并支持经纪商后缀（如存在）。 Best Pairs ：根据可配置的最小强弱差，列出值得关注的组合。

：根据可配置的最小强弱差，列出值得关注的组合。 Worst Pairs ：识别强弱差较小的组合，用于过滤与回避。

：识别强弱差较小的组合，用于过滤与回避。 提醒功能：强势/弱势货币提醒与最佳机会提醒（可选推送通知）。

v2.6 更新内容

新增 3 种计算模式 ： Price Change ：基于价格变化的经典方法。 RSI ：基于振荡器的计算方式，在波动较大时通常更稳定。 Hybrid ：Price + RSI 组合的多因子方法。

： 多周期矩阵（Multi-Timeframe Matrix） ：支持 3 个可配置周期，用于快速验证不同周期的强弱一致性。

：支持 3 个可配置周期，用于快速验证不同周期的强弱一致性。 仪表盘可最小化 ：减少图表占用空间。

：减少图表占用空间。 “28 Pairs” 面板 （显示/隐藏）：货币对按强弱差自动排序，便于快速扫描。

（显示/隐藏）：货币对按强弱差自动排序，便于快速扫描。 一键切换图表 ：点击 Best Pairs 可直接打开对应品种。

：点击 Best Pairs 可直接打开对应品种。 提升稳定性（RSI 不可用时自动回退）、改进归一化与更平滑的结果处理。

如何理解数值

0–100 ：归一化强弱刻度（数值越高，表示该货币相对更强）。

：归一化强弱刻度（数值越高，表示该货币相对更强）。 强弱差（Differential） ：用于筛选“强对弱”的组合（Best Pairs）。

：用于筛选“强对弱”的组合（Best Pairs）。 趋势（可选）：将本次计算与上一次结果对比，用于显示变化方向。

重要参数

CalculationMode ：Price Change / RSI / Hybrid

：Price Change / RSI / Hybrid CalculationTimeframe ：主计算周期

：主计算周期 CalculationPeriod ：计算回看周期（K 线数量）

：计算回看周期（K 线数量） RSI_Period ：RSI 周期（RSI/Hybrid 模式）

：RSI 周期（RSI/Hybrid 模式） ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3 ：多周期矩阵配置

+ ：多周期矩阵配置 MinStrengthDiff ：Best Pairs 的最小强弱差阈值

：Best Pairs 的最小强弱差阈值 EnableAlerts：启用提醒与防重复提示间隔

安装与使用

安装指标并加载到任意 MT5 图表。 根据交易风格选择计算模式与计算周期。 通过仪表盘查看强弱，并从 Best Pairs 打开需要进一步分析的货币对。 （可选）开启多周期矩阵确认不同周期的一致性。

更新记录

v2.6：新增 Price/RSI/Hybrid 模式、多周期矩阵、可最小化仪表盘、28 货币对排序面板、一键切换图表、界面/提醒/稳定性优化。

免责声明

本指标仅为分析工具，不构成投资建议，也不保证任何结果。请在合适条件下进行测试（模拟盘/回测），并严格执行风险管理。