Multi Currency Strength Dashboard PRO

Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – 货币强弱仪表盘指标

Multi-Currency Strength Dashboard PRO 是一款用于 MetaTrader 5 的指标，可实时计算并显示 8 种主要货币（USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的相对强弱，并分析最多 28 个外汇货币对（具体取决于您的经纪商是否提供相应交易品种）。

本工具旨在提供清晰、结构化的强弱概览，帮助您更快地筛选需要进一步分析的货币对（强势货币对弱势货币），并识别强弱差较小、方向性可能较弱的组合。

主要功能

  • 图表内可视化仪表盘：以强弱柱状条显示结果（0–100 归一化刻度）。
  • 最多 28 货币对分析：自动生成可用品种列表，并支持经纪商后缀（如存在）。
  • Best Pairs：根据可配置的最小强弱差，列出值得关注的组合。
  • Worst Pairs：识别强弱差较小的组合，用于过滤与回避。
  • 提醒功能：强势/弱势货币提醒与最佳机会提醒（可选推送通知）。

v2.6 更新内容

  • 新增 3 种计算模式
    • Price Change：基于价格变化的经典方法。
    • RSI：基于振荡器的计算方式，在波动较大时通常更稳定。
    • Hybrid：Price + RSI 组合的多因子方法。
  • 多周期矩阵（Multi-Timeframe Matrix）：支持 3 个可配置周期，用于快速验证不同周期的强弱一致性。
  • 仪表盘可最小化：减少图表占用空间。
  • “28 Pairs” 面板（显示/隐藏）：货币对按强弱差自动排序，便于快速扫描。
  • 一键切换图表：点击 Best Pairs 可直接打开对应品种。
  • 提升稳定性（RSI 不可用时自动回退）、改进归一化与更平滑的结果处理

如何理解数值

  • 0–100：归一化强弱刻度（数值越高，表示该货币相对更强）。
  • 强弱差（Differential）：用于筛选“强对弱”的组合（Best Pairs）。
  • 趋势（可选）：将本次计算与上一次结果对比，用于显示变化方向。

重要参数

  • CalculationMode：Price Change / RSI / Hybrid
  • CalculationTimeframe：主计算周期
  • CalculationPeriod：计算回看周期（K 线数量）
  • RSI_Period：RSI 周期（RSI/Hybrid 模式）
  • ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3：多周期矩阵配置
  • MinStrengthDiff：Best Pairs 的最小强弱差阈值
  • EnableAlerts：启用提醒与防重复提示间隔

安装与使用

  1. 安装指标并加载到任意 MT5 图表。
  2. 根据交易风格选择计算模式计算周期
  3. 通过仪表盘查看强弱，并从 Best Pairs 打开需要进一步分析的货币对。
  4. （可选）开启多周期矩阵确认不同周期的一致性。

更新记录

  • v2.6：新增 Price/RSI/Hybrid 模式、多周期矩阵、可最小化仪表盘、28 货币对排序面板、一键切换图表、界面/提醒/稳定性优化。

免责声明

本指标仅为分析工具，不构成投资建议，也不保证任何结果。请在合适条件下进行测试（模拟盘/回测），并严格执行风险管理。

推荐产品
GRat BinanceImport
Ivan Titov
1 (1)
实用工具
Trade on Binance with  MT5/MT4 EAs and indicators! GRat_BinanceImport   is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency on the most popular crypto exchange  Binance  24/7. Features 1. ALL Binance instruments are available. 2. Import(automatic copying) to the specified Binance  currency all trades (made manually or by an EA) from an MT5 account (including demo) by the specified symbol and/or magic number. 3. Import(automatic copying)   to the specifie
Visual Trend Flux Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Visual Trend Flux Analyzer: Your Ultimate Guide to Market Momentum Unlock a clearer, more intuitive way to view market trends and momentum with the Visual Trend Flux Analyzer. This powerful indicator for MetaTrader 5 is designed to cut through market noise and provide you with a clean, visual representation of trend strength and potential reversals. Stop guessing the market's direction and start making informed decisions based on a sophisticated, multi-layered analysis. For just $30, you can eq
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Clarity Pulse Detector
Camila Bernardez Camero
指标
Clarity Pulse Detector Clarity Pulse Detector 分析已收盘的 K 线以及相应的成交量柱，以识别真实的趋势反转，且不依赖于未来数据。该指标基于可配置的 SSP（信号强度参数）设置计算脉冲强度，并比较近期的高点和低点以检测突破点。 一旦在已收盘 K 线上满足所需条件，工具会在该 K 线上绘制一个明确的买入或卖出标记。所有计算均在已确认的 K 线上完成，确保不会对历史信号进行任何虚假调整。 Signal 当检测到有效的反转时，指标会在看涨 K 线下方显示一个绿色圆点作为买入信号，或在看跌 K 线上方显示一个红色圆点作为卖出信号。 这些标记会在 K 线收盘时准确出现，因此您可以在下一根开盘时毫不犹豫地入场。所有箭头和圆点均绘制在已收盘的 K 线上，确保一旦信号可见，就不会移动或消失。 HOW TO USE IT? Step 1: 将 Clarity Pulse Detector 附加到任意图表上，等待 K 线收盘时出现买入或卖出标记。 Step 2: 根据您的风险管理偏好设置止损和止盈水平。 Step 3: 为实现最佳执行，使用一键下
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
专家
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
Aurum Axis
Shaba Dzonzi Kagona
专家
AURUM AXIS EA Gold (XAUUSD) Scalping & Swing Trading Expert Advisor I am AURUM AXIS EA , a professional Gold trading robot (XAUUSD EA) designed for traders who demand precision, controlled risk, and consistency in automated trading. I combine scalping and swing trading strategies into one powerful Expert Advisor , allowing you to adapt to changing Gold market conditions with minimal input and maximum control. I was developed by a trader and software developer with over 7 years of combined tradin
Zephir Breakout
Bernardo Rippe Di Dio Castagna
指标
Zephir Power Indicator v1.30 — Breakout Signal & Statistics Tool for MetaTrader 5 Full strategy Guide on purchase - Trader with track record and 8 years of experience  EXTRA COPY FOR TRADING VIEW FOR THIS INDICATOR Zephir Power Indicator v1.30 is a high-performance breakout detection tool for MT5 that identifies precise bullish and bearish entry points based on candle body breakouts, ATR filters, and optional trend confirmation. Designed for professional traders, this indicator visuall
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
指标
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Volatility Regime ZScore Indicator
Viktor Nimrichtr
指标
Volatility Regime ZScore Indicator Volatility Regime ZScore is a professional volatility–regime indicator designed to  classify the market into volatility regimes : low risk (calm market), normal conditions, high risk (unstable / news / breakout environments). This indicator answers a very specific question: “Is the market currently calm, normal, or unusually risky?” It does NOT predict price direction, trends, or entry points by itself. Instead, it acts as a risk and regime filter , not signa
Server Timer
Ariesnyne Sanday
指标
Server Timer  Version: 1.2 The Server Time Clock Indicator is a lightweight and visually appealing tool for displaying the server's current date and time directly on the chart. This indicator updates dynamically every second and provides the following features: Customizable Appearance : Adjust font color, background color, and font size to match your chart's theme. Day and Time Display : Shows the current day, date, and time in an easy-to-read format ( Day{MM/DD} HH:MM:SS ). No Performance Over
FREE
PipTick Pairs Cross MT5
Michal Jurnik
指标
The   Pairs Cross indicator   is a unique tool for negatively correlated trading instruments, such as EURUSD and USDCHF currency pairs. It is based on a concept called pairs trading (or spread trading). Our indicator compares the strength of two currency pairs that are inversely correlated and quickly tells you when it’s time to buy the first pair and short a second pair, and vice versa. This is a straightforward approach to trading currency pairs that works very well. How to you use the Pairs
EA Reversion Precio
Luigi Salvatores Buigues Morillo
专家
La estrategia de reversión del precio (o mean reversion ) se basa en la idea de que los precios de los activos financieros tienden a regresar a su promedio o valor "normal" después de desviarse significativamente. Esta desviación puede ocurrir por factores externos, emociones del mercado o movimientos inesperados. La estrategia busca aprovechar esos momentos de desviación para entrar al mercado, esperando el retorno del precio a su media. Componentes clave de una estrategia de reversión del prec
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
指标
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 4 Version Read the Indicator User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
专家
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
专家
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  EXPANSION ON THE DAILY CHART .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS.   To catch the profits is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of mo
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
ADX HEDGE MASTER  Advanced Hedging & Trend Following EA Revolutionary Trading Solution for Maximum Profit Potential The   ADX HEDGE MASTER   is a sophisticated Expert Advisor designed to dominate the forex market through intelligent hedging strategies combined with precision trend-following algorithms. This cutting-edge EA leverages the power of the Average Directional Index (ADX) to identify optimal market conditions while executing dynamic hedging positions for consistent profitability.
Mew Account Statistic
Vu Bao Linh
指标
Indicator Statistics MultiPairs 1. Current Openning Ords - Symbols Openning + Buy Orders + Buy Volume + Sell Orders +Sell Volume - Floating by Symbols 2. Closed Orders - Statistics by Today, Week, Month, YTD and Volume - Sum of Closed Orders by Symbol 3. Statistics by Day - Statistics by Day and Volume 4. DrawDown by Day - Each day DrawDown in Week - Percent of DrawDown Contact me at Telegram @MaiMew68
RubdFx Spike
Namu Makwembo
指标
Rubdfx Spike Indicator 1.5: Updated for Strategic Trading The Rubdfx Spike Indicator is developed to aid traders in identifying potential market reversals and trends. It highlights spikes that indicate possible upward or downward movements, helping you observe when a trend may continue. A trend is identified when a buy or sell spike persists until the next opposite spike appears. Key Features: Versatility: Any Timeframe Adaptability: Designed   to work on all Timeframes however Recommended for
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
实用工具
Axilgo Pip Piper CoPilot Elevate your trading game with the Axilgo Pip Piper CoPilot, the first in our revolutionary Pip Piper Series. This all-inclusive toolset is meticulously crafted for serious traders, focusing on key areas such as Risk Management, Trade Management, Prop Firm Rule Compliance, and Advanced Account Management . With CoPilot, you’re not just investing in a tool—you’re gaining a strategic partner in the intricate world of trading. Important Notice: To ensure you receive the fu
FREE
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Boom 500 Players - Professional Expert Advisor Overview Boom 500 Players is a specialized Expert Advisor (EA) optimized for trading the Boom 500 Index synthetic pair on the Deriv platform. This automated system has been designed with a high-frequency trading strategy that capitalizes on the unique characteristics of synthetic volatility indices. Backtesting Results Extensive backtesting conducted from January 2024 to November 2025 demonstrates exceptional performance: Total Return: $691.40 (+6
SyntheticIndices
Stanislav Korotky
指标
The indicator compares quotes of a given symbol and a synthetic quote calculated from two specified referential symbols. The indicator is useful for checking Forex symbol behavior via corresponding stock indices and detecting their convergence/divergence which can forecast future price movements. The main idea is that all stock indices are quoted in particular currencies and therefore demonstrate correlation with Forex pairs where these currencies are used. When market makers decide to "buy" one
GRat BybitImport
Ivan Titov
5 (1)
实用工具
Trade on Bybit with  MT5/MT4 EAs and indicators! GRat_BybitImport   is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency on one the most popular crypto exchanges   Bybit  24/7. Features 1. ALL Bybit instruments are available. 2. Import(automatic copying) to the specified Bybit  currency all trades (made manually or by an EA) from an MT5 account (including demo) by the specified symbol and/or magic number. 3. Import(automatic copying)   to the specified By
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
专家
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
SSL Channel MT5
Steven Mccutcheon Roberton
指标
Boost your trading accuracy with the SSL Channel Indicator , designed to identify trends and precise entry points. This dynamic tool adapts to all trading instruments and timeframes. Perfect for scalpers, day traders, and swing traders, the SSL Channel Indicator simplifies market analysis, helping you trade confidently and effectively. Unlock your trading potential today! MT4 Link-  https://www.mql5.com/en/market/product/127493
SmartAlgo Panel
Lungile Mpofu
实用工具
Welcome to Smart Algo Trade Panel Manager MT5 - the ultimate   risk management tool designed to make trading more effective based on user needs.  It is a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. It does not matter weather you a beginner or an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, SmartAlgo Trade Panel  adapts to your needs offering flexibility across all markets of your choice. You can put SL, Lot and TP of choice
Multi Instruments TrendSystem 2 DM
Shao Shu Yi
专家
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 2 DM  (Dual Moving) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
指标
Gann Box 指标是一个强大且多功能的工具，旨在帮助交易者识别和利用市场的关键水平。该指标允许在图表上绘制一个矩形，该矩形会自动划分为多个区域，并带有战略水平 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 。当价格触及其中一个水平时，会触发警报，从而为交易决策提供宝贵的帮助。您可以即时了解市场相对于您绘制区域的变化情况。要绘制一个区域，只需绘制一个简单的矩形并将其命名为 GannBox 。 该指标适用于所有类型的交易者，无论是使用 支撑和阻力 概念、 供需 理论的交易者，还是 ICT 技术或 公平价值缺口 (FVG) 专家。 无论您是 日内交易者 、 波段交易者 还是 趋势交易者 ， Gann Box 都可以帮助您更好地理解和预测市场走势，同时提高您的反应能力和交易表现。 MT4 版本 Gann Box 是一个 多时间框架 指标：它可以绘制在更大的时间框架上，比如 H1，同时允许在较小的时间框架（如 15 分钟图表）上进行更精确和快速的交易。 除了其灵活性之外，该工具还可以通过直观的 管理面板 在图表上进行全面自定义。此面板允许根据您的偏好激活或禁用每个级别，并启用或禁用相关的警
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
指标
Trend Strength Visualizer A Simple Tool for Trend Analysis This indicator helps you quickly assess the strength of market trends using fast and slow moving averages. It’s designed to give you a clear visual representation of the trend, so you can make better trading decisions. ~Displays: Green Line : Strong uptrend (potential buying opportunities). Red Line : Strong downtrend (potential selling opportunities). ~Values That Can Be Changed: Fast MA period. Slow MA period. Line color for uptrend an
Future Function RX322
Pavle Grkovic
指标
About indicator > The indicator is a function based on one value (open/high prices up to now) and then it is a mathematical representation of the whole function that is totally independent from any else values. So, if you ask yourself will the future be as it is on the graph... I can tell you - as it was the same as the trading function up to the moment "now"... In conclusion, the point of the indicator is  to try to show the future of the trading function into eternity. The graphic is sometime
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
指标
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
作者的更多信息
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标， 用于自动分析 市场结构 以及 ICT / Smart Money 概念。 该工具 不会开仓或管理订单 ， 它是一个 可视化分析工具 ，而不是自动交易机器人。 指标显示的内容 指标会扫描图表，并突出显示以下关键信息： 市场结构：重要摆动点（swings），HH、HL、LH、LL 结构突破：Break of Structure (BOS) 和 Change of Character (ChoCH) 多头（demand）和空头（supply）Order Block，并带有强度提示 仍然有效的 Fair Value Gaps (FVG，公平价值缺口) 流动性区域（equal highs / equal lows）以及流动性扫单（liquidity sweeps） 亚洲、伦敦、纽约交易时段，以及 Kill Zones 本地成交量分布（volume profile）：POC、V
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – 适用于 MetaTrader 4 的 ICT / Smart Money Concepts 结构与订单块指标 Market Structure Order Block Dashboard MT4 是一款为 MetaTrader 4 设计的高级 结构+订单块 指标， 适用于使用 Smart Money Concepts (SMC) 和 ICT 思路的交易者：市场结构、 订单块（Order Block） 、 BOS / ChoCH 、 公平价值缺口（FVG） 、 流动性区域 、 交易时段 Kill Zones 以及 成交量分布（Volume Profile） ，全部集中在一个可视化仪表板中。 它不是自动交易的 EA，也不会替你开平仓，而是一个 技术分析工具 ， 帮助你在 外汇 、 指数 和 贵金属（例如 XAUUSD） 上快速读取价格结构并制定交易计划。 主要功能 自动读取市场结构 ：自动识别 HH、HL、LH、LL 等结构高低点，摆动强度可调。 BOS & ChoCH 检测 ： 自动标记 结构突破（
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
指标
Position Size Calculator Lite MT5 – 免费风险管理指标 重要提示： 如果您需要在图表上可拖拽的止损/止盈交互区域、更完整的可视化面板（包含保证金信息）以及更详细的风险指标，请在 Market 中搜索 “Position Size Calculator PRO MT5” 。Lite 版本为免费简化版，主要用于仓位大小计算。 反馈 该指标完全免费，并在我的业余时间维护。如果它能帮您节省时间或更稳定地执行资金管理，欢迎在 “Reviews” 里留下真实评价。您的反馈将帮助我持续改进并保持更新。 概述 Position Size Calculator Lite MT5 是一款免费的指标，用于为每一笔交易计算合适的 手数（lot size） 。计算基于： 账户余额的固定 风险百分比 ， 基于 ATR 的止损距离， 目标 风险回报比（risk:reward） 。 目标是在 MetaTrader 5 中，对外汇、指数、商品、CFD 或加密货币等品种执行一致的风险管理。 指标会在图表上显示一个紧凑面板：风险金额、推荐手数，以及预估的止损价与止盈价。面板按钮可在 BUY
FREE
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
指标
Multi Currency Strength Dashboard Mini（免费版）— MetaTrader 5 货币强弱指标 Multi Currency Strength Dashboard Mini 是一款面向 MetaTrader 5 的免费指标，可在同一面板中实时显示 8 大主要货币 （USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的相对强弱（0–100 归一化）。 目标：让你用几秒钟快速识别 强势货币 与 弱势货币 ，更高效地建立观察列表，并按“强对弱”的逻辑筛选交易货币对。 核心功能（Mini 免费版） 一次性分析 8 大主要货币 的强弱。 可视化 Dashboard： 强弱柱状条 + 百分比读数。 自动实时更新（轻量刷新）。 支持 所有图表周期 （计算基于你选择的周期）。 兼容大多数经纪商（支持常见交易品种后缀）。 工作原理 指标会从 Market Watch 中可用的主要外汇货币对提取价格变化，计算每种货币在指定周期与指定回溯长度下的强弱值，并将结果归一化到 0–100 区间后展示为排名式面板。 快速使用步骤 在 Market Watch 中显示主
FREE
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
指标
Position Size Calculator PRO V2.0 适用于 MetaTrader 5 Position Size Calculator PRO V2.0 是一款专为 MetaTrader 5 设计的风险管理和仓位管理指标。 它可以根据每笔交易的风险、止损距离以及品种参数（tick value、tick size、保证金要求等） 自动计算最优头寸大小（lot size），帮助交易者严格控制风险。 指标在图表上显示一个完整的控制面板，并绘制 Stop Loss 与 Take Profit 可视化区域。 交易者可以直接在图表上拖动这些区域，实时查看头寸大小、风险金额、潜在利润以及风险回报比， 从而更直观地管理每一笔交易。 主要功能与优势 专业头寸大小计算器（Position Size Calculator） 按账户余额百分比设置每笔交易风险（ InpRiskPercent ）。 按固定金额设置风险（ MaxRiskAmount ）。 支持固定手数模式（ UseFixedLotSize 和 FixedLotSize ）。 自动考虑 tick value、tick size、最小
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
实用工具
您在寻找 MT5 版本吗？ 如果您使用的是 MetaTrader 5，请点击此处获取原生版本： https://www.mql5.com/zh/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — 专业货币强弱指标 (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO 是一款专为 MetaTrader 4 设计的高级指标，用于实时测量外汇市场主要货币的相对强弱。它分析多达 28 个主要货币对，计算 8 种主要货币的标准化强度，并通过一个完整的仪表盘显示，帮助您快速识别最值得关注或应避免的货币对。 指标目标 提供货币强弱的清晰、直观视图。 通过突出显示“强 vs 弱”的组合，帮助识别强劲趋势。 作为过滤器，优化交易货币对的选择。 综合外汇市场分析，无需打开多个图表。 主要功能 多货币分析 ：同时计算 8 种主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD）的强度。 分析多达 28 个货币对 ：自动检测经纪商提供的可用货币对。 完整的可
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
指标
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – 手数计算 + 图表可视化 SL/TP 区域（拖拽调整），更快更稳的风险管理 Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 是一款用于 MetaTrader 4 的 仓位管理 / 手数计算 （Position Sizing / Money Management）指标。它会根据你的 单笔风险 、 止损距离 以及品种参数（tick value、tick size、保证金、杠杆等）自动计算 最佳下单手数 。 V2.0 是一次重大升级：不再只是查看面板结果，而是可以 直接在图表上管理交易 ，通过 可视化 SL/TP 区域 、 BUY/SELL 方向切换 以及 一键调参按钮 （Risk %、R:R、ATR）实现更高效率的交易准备流程。 V2.0 主要更新 完整支持 BUY & SELL （一键切换方向）。 新增 图表交互区域 ：Stop Loss（红色）+ Take Profit（绿色）+ 入场线 。 拖拽 SL/TP（Drag & Drop） → 即时重新计算 （手数、亏损、盈利、盈亏比
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
实用工具
Trailing Stop Manager PRO — 专业追踪止损管理（MT5） Trailing Stop Manager PRO 是一款用于 MetaTrader 5 的自动化追踪止损管理专家顾问（Expert Advisor）。 它可以管理账户中的所有持仓，或仅管理通过品种和/或 MagicNumber 过滤后的持仓。 该 EA 提供多种功能：固定点数追踪止损、基于 ATR 的动态追踪止损、自动保本（Break-Even）、部分平仓以及可视化控制面板（Dashboard）。 工具用途 在所有持仓上标准化追踪止损管理。 通过保本和跟随市场变化的追踪止损来保护已获得的浮盈。 通过品种和 MagicNumber 过滤，管理手动开仓和其他 EA 策略的持仓。 通过集成的可视化面板实现对持仓状态的实时监控。 主要功能 固定点数追踪止损 ：可配置的追踪距离和步长。 基于 ATR 的追踪止损 ：根据市场波动性动态调整止损位置。 自动保本（Break-Even） ：当浮盈达到设定点数后，将止损移动到入场价加一定安全余量。 部分平仓 ：当价格到达设定水平时，自动平掉部分仓位。 可视化 Dashb
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
实用工具
Prop Firm Guardian PRO - 权益保护器 通过将纪律自动化，帮助你顺利通过 Prop Firm 挑战。 在资金账户 / Prop Firm 交易中，失败的主要原因不是策略，而是风险管理。因为错误操作或情绪失控触及当日最大亏损（Daily Drawdown）往往是致命的。 Prop Firm Guardian PRO 是你的自动安全网。它实时监控账户权益，在触及限制之前提前关闭一切。 ️ 工作原理 此工具在你的 MT5 终端中运行，监控你的浮动盈亏（P&L）。它不负责开仓，只负责保护你的资金。 资金保护：当达到设定的每日最大亏损时，关闭所有持仓并删除所有挂单。 盈利锁定：当达到当日盈利目标时，自动“结束你的一天交易”。 防止过度交易：一旦达到设定的限制，强制你停止继续交易。 ️ 关键功能 每日亏损硬性止损（Hard Stop）：可以按百分比或金额设置你的每日亏损上限（如：500€）。 盈利目标（Target）：自动锁定当天已获得的利润。 总回撤保护：监控账户的整体回撤水平。 专业可视化仪表盘：可拖动的暗色模式（Dark Mode）面板，通过进度条直观显示剩余风险
筛选:
无评论
回复评论