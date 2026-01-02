TriParity AfterShock PRO Scanner AiPrompt

TriParity AfterShock PRO Scanner (NOWCAST встроен)

TriParity AfterShock PRO Scanner — это дискреционный инструмент MT5 для фильтрации рынка, построенный на треугольном паритете (AB×BC≈AC). Он помогает сократить список наблюдения и быстро находить качественные “aftershock”-режимы — кратковременные сетапы искажения, которые могут появляться на младших таймфреймах после межбанковских потоков коррекции паритета.

✅ Важно: это НЕ исполнение треугольного арбитража. Треугольный арбитраж требует почти одновременного исполнения 3 плеч, сверхнизкой задержки и минимальных спредов — как правило, это недоступно для розничного исполнения. TriParity фокусируется на торгуемом aftershock, который может сохраняться после коррекции паритета (временной лаг / переразгон → схождение).

Цена (пошаговая модель)

Стартовая цена — $180. Далее цена повышается на $10 за каждые 10 проданных копий, с верхним пределом $280.

Что делает этот Scanner

Сканирует триады × таймфреймы и оценивает текущий режим с помощью NOWCAST (A / B / C / NG)

НОВОЕ (v5.1+): Экспорт AI-промпта в один клик

В сетке Scanner нажмите на ячейку NOWCAST для выбранных Триада × таймфрейм:

Scanner выводит “AI-промпт”.

Вставьте его в ChatGPT (или совместимый AI), чтобы получить короткий отчёт : Сводка фундаментала (политика / ставки / события / потоки) Проверка согласованности с техрежимом (NOWCAST / искажение) Итог A/B/C/NG + до 3 “дополнительных проверок”

:

✅ Это не прогноз рынка. Это быстрый проверочный фильтр слепых зон, чтобы избежать туннельного взгляда “только по технике”.

Рекомендуемый торговый процесс

TriParity спроектирован как 3-шаговый процесс:

Scanner (NOWCAST) → отфильтровать и выбрать кандидатов A/B AI-проверка (промпт → короткий отчёт) → быстрая сверка / проверка слепых зон Catcher → исполнение со структурированными Вход / TP / SL / Статистика

Cross-sell (рекомендуется):

👉 Для исполнения и управления сделкой используйте TriParity AfterShock PRO Catcher (продаётся отдельно).

Scanner — самый быстрый способ находить кандидатов; Catcher — место, где исполнение становится повторяемым.

LiveGAP (продаётся отдельно, опционально)

LiveGAP — отдельный недорогой инструмент визуализации, чтобы подтвердить наличие искажения:

SYN (синтетическая) − AC (фактическая) = GAP (пипсы)

✅ LiveGAP предназначен для обучения/проверки и НЕ является частью принятия торговых решений.

Для кого это

Трейдеры, которым нужна скорость + структура , а не прогнозы

, а не прогнозы Трейдеры, уставшие от мониторинга множества пар

Трейдеры, которым нужна повторяемая система фильтрации перед исполнением

Не лучший выбор, если вам нужно:

Полностью автоматическая торговля

Заявления о гарантированной прибыли / “всегда возвращается”

