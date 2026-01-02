TriParity AfterShock PRO Scanner AiPrompt

TriParity AfterShock PRO Scanner (NOWCAST встроен)

TriParity AfterShock PRO Scanner — это дискреционный инструмент MT5 для фильтрации рынка, построенный на треугольном паритете (AB×BC≈AC). Он помогает сократить список наблюдения и быстро находить качественные “aftershock”-режимы — кратковременные сетапы искажения, которые могут появляться на младших таймфреймах после межбанковских потоков коррекции паритета.

Важно: это НЕ исполнение треугольного арбитража. Треугольный арбитраж требует почти одновременного исполнения 3 плеч, сверхнизкой задержки и минимальных спредов — как правило, это недоступно для розничного исполнения. TriParity фокусируется на торгуемом aftershock, который может сохраняться после коррекции паритета (временной лаг / переразгон → схождение).

Цена (пошаговая модель)

Стартовая цена — $180. Далее цена повышается на $10 за каждые 10 проданных копий, с верхним пределом $280.

Что делает этот Scanner

  • Сканирует триады × таймфреймы и оценивает текущий режим с помощью NOWCAST (A / B / C / NG)
  • Помогает решить, что наблюдать, а что игнорировать (начинайте с A/B)
  • Подсвечивает, где искажение “стоит внимания” прямо сейчас, чтобы вы не тратили время на наблюдение за всем подряд

НОВОЕ (v5.1+): Экспорт AI-промпта в один клик

В сетке Scanner нажмите на ячейку NOWCAST для выбранных Триада × таймфрейм:

  • Scanner выводит “AI-промпт”.
  • Вставьте его в ChatGPT (или совместимый AI), чтобы получить короткий отчёт:
    • Сводка фундаментала (политика / ставки / события / потоки)
    • Проверка согласованности с техрежимом (NOWCAST / искажение)
    • Итог A/B/C/NG + до 3 “дополнительных проверок”

✅ Это не прогноз рынка. Это быстрый проверочный фильтр слепых зон, чтобы избежать туннельного взгляда “только по технике”.

Рекомендуемый торговый процесс

TriParity спроектирован как 3-шаговый процесс:

  1. Scanner (NOWCAST) → отфильтровать и выбрать кандидатов A/B
  2. AI-проверка (промпт → короткий отчёт) → быстрая сверка / проверка слепых зон
  3. Catcher → исполнение со структурированными Вход / TP / SL / Статистика

Cross-sell (рекомендуется):
👉 Для исполнения и управления сделкой используйте TriParity AfterShock PRO Catcher (продаётся отдельно).
Scanner — самый быстрый способ находить кандидатов; Catcher — место, где исполнение становится повторяемым.

LiveGAP (продаётся отдельно, опционально)

LiveGAP — отдельный недорогой инструмент визуализации, чтобы подтвердить наличие искажения:
SYN (синтетическая) − AC (фактическая) = GAP (пипсы)

✅ LiveGAP предназначен для обучения/проверки и НЕ является частью принятия торговых решений.

Для кого это

  • Трейдеры, которым нужна скорость + структура, а не прогнозы
  • Трейдеры, уставшие от мониторинга множества пар
  • Трейдеры, которым нужна повторяемая система фильтрации перед исполнением

Не лучший выбор, если вам нужно:

  • Полностью автоматическая торговля
  • Заявления о гарантированной прибыли / “всегда возвращается”

Примечания / Дисклеймер

  • Только образовательный инструмент и поддержка дискреционного рабочего процесса. Не является инвестиционной рекомендацией.
  • Торговля связана с риском. Результаты зависят от условий брокера, спредов, исполнения и рыночного режима.
  • AI-функции требуют внешних инструментов/сервисов (например, ChatGPT). Scanner выводит промпт; AI формирует отчёт.
Другие продукты этого автора
TriParity PRO LiveGAP Arbitrage Dashboard
Kazutaka Yamamoto
Индикаторы
TriParity PRO LiveGAP is an institutional-style, real-time triangular parity / arbitrage-gap dashboard for MetaTrader 5. It shows live Bid/Ask for triads (AB × BC = AC), the synthetic cross (SYN Bid/Ask), the gap in pips, BAND IN/OUT , and a built-in data-quality grade (OK/WRN/BAD) —so you can distinguish true market dislocation from feed / symbol / tick issues . It is designed to make rare “triangular arbitrage-like” moments visible and verifiable on-screen—typically observable but not practica
TriParity AfterShock Catcher NonArbitrage Logic
Kazutaka Yamamoto
Индикаторы
TriParity AfterShock Catcher TriParity AfterShock Catcher — это инструмент для исполнения сделок в рамках рабочего процесса TriParity. Он помогает превратить выбранный «режим aftershock» в повторяемое торговое решение с заранее определёнными входом / TP / SL и базовой статистикой — без опоры на прогнозы или «гарантированную возвратность к среднему». Важно: это НЕ исполнение треугольного арбитража . TriParity AfterShock Catcher торгует aftershock (временной лаг / переразгон → схождение), которы
