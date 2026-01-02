TriParity AfterShock PRO Scanner AiPrompt
- Индикаторы
- Kazutaka Yamamoto
- Версия: 1.0
- Активации: 5
TriParity AfterShock PRO Scanner (NOWCAST встроен)
TriParity AfterShock PRO Scanner — это дискреционный инструмент MT5 для фильтрации рынка, построенный на треугольном паритете (AB×BC≈AC). Он помогает сократить список наблюдения и быстро находить качественные “aftershock”-режимы — кратковременные сетапы искажения, которые могут появляться на младших таймфреймах после межбанковских потоков коррекции паритета.
✅ Важно: это НЕ исполнение треугольного арбитража. Треугольный арбитраж требует почти одновременного исполнения 3 плеч, сверхнизкой задержки и минимальных спредов — как правило, это недоступно для розничного исполнения. TriParity фокусируется на торгуемом aftershock, который может сохраняться после коррекции паритета (временной лаг / переразгон → схождение).
Цена (пошаговая модель)
Стартовая цена — $180. Далее цена повышается на $10 за каждые 10 проданных копий, с верхним пределом $280.
Что делает этот Scanner
- Сканирует триады × таймфреймы и оценивает текущий режим с помощью NOWCAST (A / B / C / NG)
- Помогает решить, что наблюдать, а что игнорировать (начинайте с A/B)
- Подсвечивает, где искажение “стоит внимания” прямо сейчас, чтобы вы не тратили время на наблюдение за всем подряд
НОВОЕ (v5.1+): Экспорт AI-промпта в один клик
В сетке Scanner нажмите на ячейку NOWCAST для выбранных Триада × таймфрейм:
- Scanner выводит “AI-промпт”.
- Вставьте его в ChatGPT (или совместимый AI), чтобы получить короткий отчёт:
- Сводка фундаментала (политика / ставки / события / потоки)
- Проверка согласованности с техрежимом (NOWCAST / искажение)
- Итог A/B/C/NG + до 3 “дополнительных проверок”
✅ Это не прогноз рынка. Это быстрый проверочный фильтр слепых зон, чтобы избежать туннельного взгляда “только по технике”.
Рекомендуемый торговый процесс
TriParity спроектирован как 3-шаговый процесс:
- Scanner (NOWCAST) → отфильтровать и выбрать кандидатов A/B
- AI-проверка (промпт → короткий отчёт) → быстрая сверка / проверка слепых зон
- Catcher → исполнение со структурированными Вход / TP / SL / Статистика
Cross-sell (рекомендуется):
👉 Для исполнения и управления сделкой используйте TriParity AfterShock PRO Catcher (продаётся отдельно).
Scanner — самый быстрый способ находить кандидатов; Catcher — место, где исполнение становится повторяемым.
LiveGAP (продаётся отдельно, опционально)
LiveGAP — отдельный недорогой инструмент визуализации, чтобы подтвердить наличие искажения:
SYN (синтетическая) − AC (фактическая) = GAP (пипсы)
✅ LiveGAP предназначен для обучения/проверки и НЕ является частью принятия торговых решений.
Для кого это
- Трейдеры, которым нужна скорость + структура, а не прогнозы
- Трейдеры, уставшие от мониторинга множества пар
- Трейдеры, которым нужна повторяемая система фильтрации перед исполнением
Не лучший выбор, если вам нужно:
- Полностью автоматическая торговля
- Заявления о гарантированной прибыли / “всегда возвращается”
Примечания / Дисклеймер
- Только образовательный инструмент и поддержка дискреционного рабочего процесса. Не является инвестиционной рекомендацией.
- Торговля связана с риском. Результаты зависят от условий брокера, спредов, исполнения и рыночного режима.
- AI-функции требуют внешних инструментов/сервисов (например, ChatGPT). Scanner выводит промпт; AI формирует отчёт.