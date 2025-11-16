Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicateur professionnel de force des devises (MT5)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui mesure en temps réel la force relative des principales devises du marché Forex. Il analyse jusqu’à 28 paires majeures, calcule la force normalisée des 8 devises principales et affiche un tableau de bord complet permettant d’identifier rapidement les paires les plus pertinentes à surveiller ou à éviter.

Objectif de l’indicateur

Fournir une vision claire et immédiate de la force et de la faiblesse des devises.

Aider à repérer les tendances fortes en mettant en évidence les combinaisons "fort vs faible".

Servir de filtre pour améliorer la sélection des paires à trader.

Synthétiser l’analyse Forex sans multiplier les graphiques.

Fonctionnalités principales

Analyse multi-devises : calcul simultané de la force des 8 devises majeures (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD).

: calcul simultané de la force des 8 devises majeures (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD). Analyse de jusqu’à 28 paires : détection automatique des paires disponibles chez le broker.

: détection automatique des paires disponibles chez le broker. Dashboard visuel complet : barres de force 0–100 %, couleurs dynamiques, pourcentages, tendances.

: barres de force 0–100 %, couleurs dynamiques, pourcentages, tendances. Meilleures paires : identification des combinaisons présentant l’écart le plus élevé (fort vs faible).

: identification des combinaisons présentant l’écart le plus élevé (fort vs faible). Paires à éviter : détection des croisements au différentiel faible (marché sans direction).

: détection des croisements au différentiel faible (marché sans direction). Multi-timeframe : possibilité de lisser ou combiner plusieurs horizons pour plus de stabilité.

: possibilité de lisser ou combiner plusieurs horizons pour plus de stabilité. Lissage des données : moyenne configurable pour réduire le bruit.

: moyenne configurable pour réduire le bruit. Alertes intégrées : forte devise, devise faible ou meilleure paire détectée.

: forte devise, devise faible ou meilleure paire détectée. Interface configurable : position du panneau, couleurs, largeur, polices.

Comment l’utiliser

Déposez l’indicateur sur n’importe quel graphique MT5. Choisissez l’unité de temps du calcul via CalculationTimeframe. Réglez la période d’analyse (par exemple 24 barres). Activez ou non l’analyse multi-timeframe et le lissage selon votre approche. Configurez les sections "Best Pairs" et "Worst Pairs" selon vos seuils. Activez les alertes locales ou push si vous souhaitez être notifié des opportunités. Utilisez le tableau de bord comme filtre pour vos stratégies ou pour analyser le marché en un coup d’œil.

Paramètres principaux

CALCULATION SETTINGS

CalculationTimeframe, CalculationPeriod, UseMultiTimeframe, SmoothResults, SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD

ShowDashboard, PanelX, PanelY, PanelWidth, PanelBgColor, HeaderColor, StrongColor, MediumColor, WeakColor, BarWidth, FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS

ShowBestPairs, MinStrengthDiff, ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS

EnableAlerts, AlertOnStrongCurrency, AlertOnWeakCurrency, AlertOnBestPair, EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS

ShowHistoricalTrend, ShowPercentageChange, Use28Pairs, ExcludeExoticPairs

Bonnes pratiques d’utilisation

Privilégiez les croisements où une devise est nettement plus forte qu’une autre.

Évitez les paires dont la force relative est similaire : mouvements souvent irréguliers.

Pour un trading court terme, utilisez des périodes plus courtes (ex: 12–24 barres).

Pour du swing, augmentez la période ou activez le lissage.

Combinez la force des devises avec votre stratégie technique pour améliorer vos décisions.

Testez vos réglages sur compte démo avant utilisation réelle.

Compatibilité

Plateforme : MetaTrader 5 (Indicator).

Symboles : paires Forex majeures (jusqu’à 28 paires selon le broker).

Timeframes : M1 à MN (calcul basé sur CalculationTimeframe).

Comptes : hedging et netting.

FAQ

L’indicateur ouvre-t-il des positions ?

Non. Il fournit une analyse, mais ne place aucun ordre.

Pourquoi les valeurs changent-elles en temps réel ?

La force des devises évolue en fonction des variations du marché, ce qui est normal pour un indicateur dynamique.

Le système repeint-il ?

Les valeurs peuvent bouger sur la dernière barre, mais l’historique reste cohérent avec les périodes analysées.

Que se passe-t-il si mon broker n’a pas toutes les paires ?

L’indicateur utilise uniquement les symboles disponibles, avec un message d’avertissement si certaines paires manquent.

Avertissement

Le trading comporte un risque élevé de perte. Cet indicateur fournit une vue synthétique du marché mais ne garantit aucun résultat et ne constitue pas une recommandation d’investissement. Testez toujours vos réglages sur compte démo avant utilisation réelle.

Changelog

v1.00 — Version initiale : tableau de bord multi-devises, meilleures/pires paires, alerts, options avancées, analyse jusqu’à 28 paires.

Mots-clés

Currency Strength, Multi-Currency Dashboard, Force des devises, Indicateur Forex, Trend Filter, Market Scanner, Paires Forex, MT5 Indicator.