Multi Currency Strength Dashboard PRO
- インディケータ
- Prime Horizon
- バージョン: 2.70
- アップデート済み: 18 12月 2025
- アクティベーション: 10
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – 通貨強弱メーター（視覚ダッシュボード付き）
Multi-Currency Strength Dashboard PRO は MetaTrader 5 用のインジケーターで、8つの主要通貨（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD）の相対的な強弱をリアルタイムに算出し、最大 28 通貨ペア（ブローカーで利用可能なシンボルに依存）を分析します。
本ツールの目的は、通貨の強さ/弱さを素早く整理して表示し、分析対象のペア選定（強い通貨 vs 弱い通貨）をサポートし、強弱差が小さい組み合わせをフィルタリングしやすくすることです。
主な機能
- チャート上の視覚ダッシュボード（0–100 に正規化された強弱バー表示）。
- 最大 28 ペアの分析（自動リスト作成、必要に応じてブローカー接尾辞にも対応）。
- Best Pairs（注目ペア）を、設定可能な最小強弱差に基づいて表示。
- Worst Pairs（強弱差が小さいペア）を表示し、フィルタリングを補助。
- アラート（非常に強い/弱い通貨、ベスト機会）。必要に応じてプッシュ通知も利用可能。
v2.6 の新機能
- 3つの計算モード：
- Price Change：価格変化に基づくクラシックな方法。
- RSI：オシレーターに基づく方法（ボラティリティが高い場面でより安定する設計）。
- Hybrid：Price + RSI を組み合わせたマルチファクター手法。
- マルチタイムフレーム・マトリクス（3つの時間足を設定可能）により、複数時間軸の強弱整合性を確認可能。
- ダッシュボード最小化（画面スペースを節約）。
- “28 Pairs” パネル（表示/非表示）：強弱差で自動ソートされたペア一覧を表示。
- ワンクリックでチャート切替：Best Pairs をクリックして該当シンボルをチャートに表示。
- 安定性の改善（RSI が取得できない場合のフォールバック）、正規化の改善、スムージング強化による滑らかな表示。
数値の見方
- 0–100：正規化された強弱スケール（数値が高いほど相対的に強い）。
- 強弱差：Best Pairs の選定に使用（強い通貨 vs 弱い通貨）。
- トレンド（任意）：前回計算との比較による方向表示。
重要な設定項目
- CalculationMode：Price Change / RSI / Hybrid
- CalculationTimeframe：メイン計算時間足
- CalculationPeriod：計算に使用するバー数
- RSI_Period：RSI 期間（RSI/Hybrid モード）
- ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3：マルチタイムフレーム設定
- MinStrengthDiff：Best Pairs 表示の最小強弱差
- EnableAlerts：アラート有効化とアンチスパム間隔
インストールと使用方法
- インジケーターをインストールし、MT5 の任意のチャートに適用します。
- 取引スタイルに合わせて 計算モード と 時間足 を選択します。
- ダッシュボードで通貨強弱を確認し、Best Pairs から分析したいペアを開きます。
- （任意）MTF マトリクス を有効にして複数時間足の整合性を確認します。
更新履歴
- v2.6：Price/RSI/Hybrid モード追加、マルチタイムフレーム・マトリクス、ダッシュボード最小化、28 ペア自動ソートパネル、クリックでチャート切替、UI/アラート/安定性の改善。
免責事項
本インジケーターは分析ツールであり、投資助言ではありません。また、いかなる結果も保証しません。デモ口座やバックテスト等で十分に検証し、適切なリスク管理を行ってください。