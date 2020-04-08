Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Medidor de força de moedas com painel visual

Multi-Currency Strength Dashboard PRO é um indicador para MetaTrader 5 que mede em tempo real a força relativa de 8 moedas principais (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) analisando até 28 pares Forex (dependendo dos símbolos disponíveis no seu broker).

O objetivo é fornecer uma visão rápida e estruturada da força/fraqueza das moedas, ajudando a selecionar pares para análise (moeda forte contra moeda fraca) e a evitar combinações com baixo diferencial de força.

Principais funcionalidades

Dashboard visual no gráfico com barras de força (escala normalizada 0–100).

com barras de força (escala normalizada 0–100). Análise de até 28 pares (lista automática e suporte a sufixos do broker quando aplicável).

(lista automática e suporte a sufixos do broker quando aplicável). Best Pairs com base em um diferencial mínimo configurável.

com base em um diferencial mínimo configurável. Worst Pairs para identificar pares com diferencial baixo (filtrar/evitar).

para identificar pares com diferencial baixo (filtrar/evitar). Alertas para moedas muito fortes/muito fracas e melhor oportunidade (push notifications opcionais).

Novidades na v2.6

3 modos de cálculo : Price Change : método clássico baseado no movimento do preço. RSI : método baseado em oscilador, projetado para maior estabilidade em condições voláteis. Hybrid : abordagem combinada Price + RSI (análise multifator).

: Matriz Multi-Timeframe (3 timeframes configuráveis) para verificar o alinhamento da força em diferentes horizontes.

(3 timeframes configuráveis) para verificar o alinhamento da força em diferentes horizontes. Dashboard minimizável para reduzir o espaço ocupado na tela.

para reduzir o espaço ocupado na tela. Painel “28 Pairs” (mostrar/ocultar): pares são ordenados automaticamente por diferencial de força.

(mostrar/ocultar): pares são ordenados automaticamente por diferencial de força. Troca de gráfico com um clique : clique em um Best Pair para abrir o símbolo no gráfico.

: clique em um Best Pair para abrir o símbolo no gráfico. Melhorias de estabilidade (fallback se RSI não estiver disponível), melhor normalização e resultados mais suaves com suavização aprimorada.

Como interpretar os valores

0–100 : escala normalizada (valor mais alto indica moeda mais forte em relação às demais).

: escala normalizada (valor mais alto indica moeda mais forte em relação às demais). Diferencial : usado para identificar pares “forte vs fraco” em Best Pairs.

: usado para identificar pares “forte vs fraco” em Best Pairs. Tendência (opcional): compara o cálculo atual com o anterior para mostrar direção.

Parâmetros importantes

CalculationMode : Price Change / RSI / Hybrid

: Price Change / RSI / Hybrid CalculationTimeframe : timeframe principal de cálculo

: timeframe principal de cálculo CalculationPeriod : período (barras) usado nos cálculos

: período (barras) usado nos cálculos RSI_Period : período RSI (modos RSI/Hybrid)

: período RSI (modos RSI/Hybrid) ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3 : configuração multi-timeframe

+ : configuração multi-timeframe MinStrengthDiff : diferencial mínimo para exibir Best Pairs

: diferencial mínimo para exibir Best Pairs EnableAlerts: ativação de alertas e atraso anti-spam

Instalação e uso

Instale o indicador e aplique em qualquer gráfico do MT5. Selecione o modo de cálculo e o timeframe conforme seu estilo. Use o dashboard para analisar a força das moedas e abra um par a partir de Best Pairs. (Opcional) Ative a Matriz MTF para confirmar alinhamento entre timeframes.

Histórico de versões

v2.6: modos Price/RSI/Hybrid, matriz multi-timeframe, dashboard minimizável, painel 28 pares ordenado, troca de gráfico por clique, melhorias de interface/alertas/estabilidade.

Aviso legal

Este indicador é uma ferramenta de análise. Não fornece aconselhamento de investimento e não garante resultados. Sempre teste em condições adequadas (demo/backtesting) e aplique uma gestão de risco apropriada.