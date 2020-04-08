Multi Currency Strength Dashboard PRO

Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Medidor de força de moedas com painel visual

Multi-Currency Strength Dashboard PRO é um indicador para MetaTrader 5 que mede em tempo real a força relativa de 8 moedas principais (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) analisando até 28 pares Forex (dependendo dos símbolos disponíveis no seu broker).

O objetivo é fornecer uma visão rápida e estruturada da força/fraqueza das moedas, ajudando a selecionar pares para análise (moeda forte contra moeda fraca) e a evitar combinações com baixo diferencial de força.

Principais funcionalidades

  • Dashboard visual no gráfico com barras de força (escala normalizada 0–100).
  • Análise de até 28 pares (lista automática e suporte a sufixos do broker quando aplicável).
  • Best Pairs com base em um diferencial mínimo configurável.
  • Worst Pairs para identificar pares com diferencial baixo (filtrar/evitar).
  • Alertas para moedas muito fortes/muito fracas e melhor oportunidade (push notifications opcionais).

Novidades na v2.6

  • 3 modos de cálculo:
    • Price Change: método clássico baseado no movimento do preço.
    • RSI: método baseado em oscilador, projetado para maior estabilidade em condições voláteis.
    • Hybrid: abordagem combinada Price + RSI (análise multifator).
  • Matriz Multi-Timeframe (3 timeframes configuráveis) para verificar o alinhamento da força em diferentes horizontes.
  • Dashboard minimizável para reduzir o espaço ocupado na tela.
  • Painel “28 Pairs” (mostrar/ocultar): pares são ordenados automaticamente por diferencial de força.
  • Troca de gráfico com um clique: clique em um Best Pair para abrir o símbolo no gráfico.
  • Melhorias de estabilidade (fallback se RSI não estiver disponível), melhor normalização e resultados mais suaves com suavização aprimorada.

Como interpretar os valores

  • 0–100: escala normalizada (valor mais alto indica moeda mais forte em relação às demais).
  • Diferencial: usado para identificar pares “forte vs fraco” em Best Pairs.
  • Tendência (opcional): compara o cálculo atual com o anterior para mostrar direção.

Parâmetros importantes

  • CalculationMode: Price Change / RSI / Hybrid
  • CalculationTimeframe: timeframe principal de cálculo
  • CalculationPeriod: período (barras) usado nos cálculos
  • RSI_Period: período RSI (modos RSI/Hybrid)
  • ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3: configuração multi-timeframe
  • MinStrengthDiff: diferencial mínimo para exibir Best Pairs
  • EnableAlerts: ativação de alertas e atraso anti-spam

Instalação e uso

  1. Instale o indicador e aplique em qualquer gráfico do MT5.
  2. Selecione o modo de cálculo e o timeframe conforme seu estilo.
  3. Use o dashboard para analisar a força das moedas e abra um par a partir de Best Pairs.
  4. (Opcional) Ative a Matriz MTF para confirmar alinhamento entre timeframes.

Histórico de versões

  • v2.6: modos Price/RSI/Hybrid, matriz multi-timeframe, dashboard minimizável, painel 28 pares ordenado, troca de gráfico por clique, melhorias de interface/alertas/estabilidade.

Aviso legal

Este indicador é uma ferramenta de análise. Não fornece aconselhamento de investimento e não garante resultados. Sempre teste em condições adequadas (demo/backtesting) e aplique uma gestão de risco apropriada.

