- Versión: 2.70
- Actualizado: 18 diciembre 2025
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Medidor de fuerza de divisas con panel visual
Multi-Currency Strength Dashboard PRO es un indicador para MetaTrader 5 que mide en tiempo real la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) analizando hasta 28 pares Forex (según los símbolos disponibles en su bróker).
El objetivo es ofrecer una vista rápida y estructurada de la fuerza/debilidad de las divisas para ayudar a seleccionar pares para analizar (divisa fuerte frente a divisa débil) y evitar combinaciones con bajo diferencial de fuerza.
Funciones principales
- Dashboard visual en el gráfico con barras de fuerza (escala normalizada 0–100).
- Análisis de hasta 28 pares (lista automática y soporte de sufijos del bróker cuando aplique).
- Best Pairs basado en un diferencial mínimo configurable.
- Worst Pairs para identificar pares con diferencial bajo (filtro/evitar).
- Alertas para divisas muy fuertes/muy débiles y mejor oportunidad (notificaciones push opcionales).
Novedades en v2.6
- 3 modos de cálculo:
- Price Change: método clásico basado en el movimiento del precio.
- RSI: método basado en oscilador, diseñado para ser más estable en condiciones volátiles.
- Hybrid: enfoque combinado Price + RSI (análisis multifactor).
- Matriz Multi-Timeframe (3 timeframes configurables) para verificar la alineación de la fuerza en distintos horizontes.
- Dashboard minimizable para reducir el espacio ocupado en pantalla.
- Panel “28 Pairs” (mostrar/ocultar): los pares se ordenan automáticamente por diferencial de fuerza.
- Cambio de gráfico con un clic: haga clic en un Best Pair para abrir el símbolo en el gráfico.
- Mejoras de estabilidad (fallback si RSI no está disponible), mejor normalización y resultados más suaves con suavizado mejorado.
Cómo interpretar los valores
- 0–100: escala normalizada (un valor más alto indica una divisa más fuerte en relación con las demás).
- Diferencial: se utiliza para identificar pares “fuerte vs débil” en Best Pairs.
- Tendencia (opcional): compara el cálculo actual con el anterior para mostrar dirección.
Parámetros importantes
- CalculationMode: Price Change / RSI / Hybrid
- CalculationTimeframe: timeframe principal de cálculo
- CalculationPeriod: periodo (barras) usado en los cálculos
- RSI_Period: periodo RSI (modos RSI/Hybrid)
- ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3: configuración multi-timeframe
- MinStrengthDiff: diferencial mínimo para mostrar Best Pairs
- EnableAlerts: activación de alertas y retardo anti-spam
Instalación y uso
- Instale el indicador y aplíquelo a cualquier gráfico de MT5.
- Seleccione el modo de cálculo y el timeframe según su estilo.
- Use el dashboard para escanear la fuerza de divisas y abra un par desde Best Pairs para analizarlo.
- (Opcional) Active la Matriz MTF para confirmar alineación entre timeframes.
Registro de cambios
- v2.6: modos Price/RSI/Hybrid, matriz multi-timeframe, dashboard minimizable, panel 28 pares ordenado, cambio de gráfico por clic, mejoras de interfaz/alertas/estabilidad.
Descargo de responsabilidad
Este indicador es una herramienta de análisis. No ofrece asesoramiento de inversión ni garantiza resultados. Pruebe siempre en condiciones adecuadas (demo/backtesting) y aplique una gestión de riesgo apropiada.