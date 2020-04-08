Multi Currency Strength Dashboard PRO

Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Medidor de fuerza de divisas con panel visual

Multi-Currency Strength Dashboard PRO es un indicador para MetaTrader 5 que mide en tiempo real la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) analizando hasta 28 pares Forex (según los símbolos disponibles en su bróker).

El objetivo es ofrecer una vista rápida y estructurada de la fuerza/debilidad de las divisas para ayudar a seleccionar pares para analizar (divisa fuerte frente a divisa débil) y evitar combinaciones con bajo diferencial de fuerza.

Funciones principales

  • Dashboard visual en el gráfico con barras de fuerza (escala normalizada 0–100).
  • Análisis de hasta 28 pares (lista automática y soporte de sufijos del bróker cuando aplique).
  • Best Pairs basado en un diferencial mínimo configurable.
  • Worst Pairs para identificar pares con diferencial bajo (filtro/evitar).
  • Alertas para divisas muy fuertes/muy débiles y mejor oportunidad (notificaciones push opcionales).

Novedades en v2.6

  • 3 modos de cálculo:
    • Price Change: método clásico basado en el movimiento del precio.
    • RSI: método basado en oscilador, diseñado para ser más estable en condiciones volátiles.
    • Hybrid: enfoque combinado Price + RSI (análisis multifactor).
  • Matriz Multi-Timeframe (3 timeframes configurables) para verificar la alineación de la fuerza en distintos horizontes.
  • Dashboard minimizable para reducir el espacio ocupado en pantalla.
  • Panel “28 Pairs” (mostrar/ocultar): los pares se ordenan automáticamente por diferencial de fuerza.
  • Cambio de gráfico con un clic: haga clic en un Best Pair para abrir el símbolo en el gráfico.
  • Mejoras de estabilidad (fallback si RSI no está disponible), mejor normalización y resultados más suaves con suavizado mejorado.

Cómo interpretar los valores

  • 0–100: escala normalizada (un valor más alto indica una divisa más fuerte en relación con las demás).
  • Diferencial: se utiliza para identificar pares “fuerte vs débil” en Best Pairs.
  • Tendencia (opcional): compara el cálculo actual con el anterior para mostrar dirección.

Parámetros importantes

  • CalculationMode: Price Change / RSI / Hybrid
  • CalculationTimeframe: timeframe principal de cálculo
  • CalculationPeriod: periodo (barras) usado en los cálculos
  • RSI_Period: periodo RSI (modos RSI/Hybrid)
  • ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3: configuración multi-timeframe
  • MinStrengthDiff: diferencial mínimo para mostrar Best Pairs
  • EnableAlerts: activación de alertas y retardo anti-spam

Instalación y uso

  1. Instale el indicador y aplíquelo a cualquier gráfico de MT5.
  2. Seleccione el modo de cálculo y el timeframe según su estilo.
  3. Use el dashboard para escanear la fuerza de divisas y abra un par desde Best Pairs para analizarlo.
  4. (Opcional) Active la Matriz MTF para confirmar alineación entre timeframes.

Registro de cambios

  • v2.6: modos Price/RSI/Hybrid, matriz multi-timeframe, dashboard minimizable, panel 28 pares ordenado, cambio de gráfico por clic, mejoras de interfaz/alertas/estabilidad.

Descargo de responsabilidad

Este indicador es una herramienta de análisis. No ofrece asesoramiento de inversión ni garantiza resultados. Pruebe siempre en condiciones adecuadas (demo/backtesting) y aplique una gestión de riesgo apropiada.

Productos recomendados
GRat BinanceImport
Ivan Titov
1 (1)
Utilidades
¡Comercio en Binance con MT5/MT4 EAs e indicadores! GRat_BinanceImport es una herramienta para el trading manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptomoneda en la bolsa de criptomonedas más popular Binance 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos Binance están disponibles. 2. Importar (copia automática) a la moneda Binance especificado todas las operaciones (realizadas manualmente o por un EA) de una cuenta MT5 (incluyendo demo) por el símbolo especificado
Visual Trend Flux Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Analizador visual del flujo de tendencias: Su guía definitiva para el impulso del mercado Descubra una forma más clara e intuitiva de ver las tendencias y el impulso del mercado con el Analizador Visual de Flujo de Tendencia. Este potente indicador para MetaTrader 5 está diseñado para eliminar el ruido del mercado y proporcionarle una representación visual clara de la fuerza de la tendencia y los posibles retrocesos. Deje de adivinar la dirección del mercado y comience a tomar decisiones inform
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Clarity Pulse Detector
Camila Bernardez Camero
Indicadores
Clarity Pulse Detector Clarity Pulse Detector analiza barras cerradas y las barras de volumen asociadas para identificar reversiones de tendencia genuinas sin depender de datos futuros. El indicador calcula la fuerza del pulso basado en la configuración configurable del SSP (Parámetro de Fuerza de Señal) y compara los máximos y mínimos recientes para detectar puntos de ruptura. Una vez que se cumplen las condiciones requeridas en una barra cerrada, la herramienta muestra un marcador claro de
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 6 CP (Central Power ) MT5 es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de
Aurum Axis
Shaba Dzonzi Kagona
Asesores Expertos
AURUM AXIS EA Gold (XAUUSD) Scalping & Swing Trading Asesor Experto Soy AURUM AXIS EA , un robot profesional para operar con Oro (XAUUSD EA) diseñado para operadores que exigen precisión, riesgo controlado y consistencia en la operativa automatizada. Combino estrategias de scalping y swing trading en un potente Asesor Experto , permitiéndole adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado del Oro con un mínimo de entrada y un máximo control. He sido desarrollado por un trader y desarrollador
Zephir Breakout
Bernardo Rippe Di Dio Castagna
Indicadores
Zephir Poder Indicador v1.30 - Breakout Señal y Estadísticas Herramienta para MetaTrader 5 Estrategia completa Guía en la compra - Trader con trayectoria y 8 años de experiencia. COPIA EXTRA PARA LA VISTA DE COMERCIO PARA ESTE INDICADOR Zephir Power Indicator v1.30 es una herramienta de detección de rupturas de alto rendimiento para MT5 que identifica puntos de entrada alcistas y bajistas precisos basados en rupturas del cuerpo de la vela, filtros ATR y confirmación de tendencia opcion
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
El Smart FVG Statistics Indicator es una potente herramienta de MetaTrader 5 diseñada para identificar, seguir y analizar automáticamente los Fair Value Gaps (FVGs) en sus gráficos. ¿Le gusta? ¿Odiarlo? ¡Házmelo saber en un comentario! Las solicitudes de características e ideas para nuevas herramientas son muy apreciadas :) Pruebe "The AUDCAD Trader ": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Características principales Detección avanzada de brechas en el valor razonable Identificación a
FREE
Volatility Regime ZScore Indicator
Viktor Nimrichtr
Indicadores
Indicador ZScore de régimen de volatilidad Volatility Regime ZScore es un indicador profesional de regímenes de volatilidad diseñado para clasificar el mercado en regímenes de volatilidad : riesgo bajo (mercado en calma) condiciones normales, alto riesgo (inestabilidad / noticias / entornos de ruptura). Este indicador responde a una pregunta muy concreta: "¿Está el mercado actualmente tranquilo, normal o inusualmente arriesgado?". NO predice por sí mismo la dirección de los precios, las tendenc
Server Timer
Ariesnyne Sanday
Indicadores
Reloj Servidor Versión: 1.2 El indicador de reloj de tiempo del servidor es una herramienta ligera y visualmente atractiva para mostrar la fecha y hora actuales del servidor directamente en el gráfico. Este indicador se actualiza dinámicamente cada segundo y ofrece las siguientes características: Apariencia personalizable : Ajuste el color de la fuente, el color de fondo y el tamaño de la fuente para que coincida con el tema de su gráfico. Visualización del día y la hora : Muestra el día, la fe
FREE
PipTick Pairs Cross MT5
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Pairs Cross es una herramienta única para instrumentos de negociación con correlación negativa, como los pares de divisas EURUSD y USDCHF. Se basa en un concepto denominado trading de pares (o spread trading). Nuestro indicador compara la fuerza de dos pares de divisas que están inversamente correlacionados y le dice rápidamente cuándo es el momento de comprar el primer par y vender el segundo, y viceversa. Se trata de un enfoque sencillo para operar con pares de divisas que funcion
EA Reversion Precio
Luigi Salvatores Buigues Morillo
Asesores Expertos
La estrategia de reversión del precio (o mean reversion ) se basa en la idea de que los precios de los activos financieros tienden a regresar a su promedio o valor "normal" después de desviarse significativamente. Esta desviación puede ocurrir por factores externos, emociones del mercado o movimientos inesperados. La estrategia busca aprovechar esos momentos de desviación para entrar al mercado, esperando el retorno del precio a su media. Componentes clave de una estrategia de reversión del prec
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Hydra Trend Rider es un indicador de tendencia multitemporal sin repintado que ofrece señales precisas de compra/venta y alertas en tiempo real para configuraciones comerciales de alta probabilidad. Con su línea de tendencia codificada por colores, panel personalizable y notificaciones móviles, es perfecto para los operadores que buscan claridad, confianza y consistencia en las operaciones de tendencia. Descargar la versión para Metatrader 4 Lea el Manual de Usuario del Indicador aquí. ¡ PRONTO!
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Asesores Expertos
Algo Scalper EA es un robot de day trading de confluencia que utiliza órdenes de mercado y opera durante las Sesiones de Trading. El ejercicio EA consistencia y gestión de riesgos, tiene 2 señales de entrada producidos a partir de medias móviles (90 y 120) para cosechar el máximo provecho de la tendencia del mercado (en modo automático). Es capaz de permitirle operar con cualquier símbolo que desee y durante el tiempo que desee. Los beneficios sólo pueden ser asegurados por el nivel de take prof
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en NASDAQ M15 TF. Todo está listo para su uso inmediato en una cuenta real. ESTRATEGIA muy SIMPLE con solo POCOS PARAMETROS. La estrategia se basa en la EXPANSIÓN EN EL GRÁFICO DIARIO . Entra si la volatilidad sube después de un tiempo de consolidación . Utiliza órdenes pendientes de STOP con ATR STOP LOSS. Para recoger los beneficios es una función de TRAILING PROFIT en la estrategia. EA ha sido backtested en más de 10 años de largo tick
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
ADX HEDGE MASTER EA avanzado de cobertura y seguimiento de tendencias Solución de trading revolucionaria para obtener el máximo potencial de beneficios El ADX HEDGE MAS TER es un sofisticado Asesor Experto diseñado para dominar el mercado de divisas a través de estrategias de cobertura inteligentes combinadas con algoritmos de seguimiento de tendencias de precisión. Este EA de vanguardia aprovecha el poder del Índice Direccional Medio (ADX) para identificar las condiciones óptimas del mercado
Mew Account Statistic
Vu Bao Linh
Indicadores
Indicador Estadísticas Multipares 1. Órdenes de apertura actuales - Apertura de Símbolos + Órdenes de Compra + Volumen de Compra + Órdenes de venta +Volumen de venta - Flotación por Símbolos 2. Órdenes cerradas - Estadísticas por día, semana, mes, año y volumen - Suma de órdenes cerradas por símbolo 3. Estadísticas por día - Estadísticas por día y volumen 4. DrawDown por día - Cada día DrawDown en la semana - Porcentaje de DrawDown Contacta conmigo en Telegram @MaiMew68
RubdFx Spike
Namu Makwembo
Indicadores
Rubdfx Spike Indicator 1.5: Actualizado para operaciones estratégicas El indicador de picos Rubdfx se ha desarrollado para ayudar a los operadores a identificar posibles retrocesos y tendencias del mercado. Destaca los picos que indican posibles movimientos al alza o a la baja, ayudándole a observar cuándo puede continuar una tendencia. Una tendencia se identifica cuando un pico de compra o venta persiste hasta que aparece el siguiente pico opuesto. Características principales: Versatilidad: Cu
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Utilidades
Axilgo Pip Piper CoPilot Eleve su juego de trading con el Axilgo Pip Piper CoPilot, el primero de nuestra revolucionaria serie Pip Piper. Este conjunto de herramientas todo incluido está meticulosamente diseñado para traders serios, centrándose en áreas clave como la Gestión de Riesgos, la Gestión de Operaciones, el Cumplimiento de las Reglas de la Firma y la Gestión Avanzada de Cuentas . Con CoPilot, no sólo está invirtiendo en una herramienta, sino que está adquiriendo un socio estratégico en
FREE
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Boom 500 Players - Expert Advisor Profesional Descripción General Boom 500 Players es un Expert Advisor (EA) especializado y optimizado para operar el par sintético Boom 500 Index en la plataforma Deriv. Este sistema automatizado ha sido diseñado con una estrategia de alta frecuencia que capitaliza las características únicas de los índices de volatilidad sintéticos. Resultados de Backtesting El backtesting exhaustivo realizado desde enero 2024 hasta noviembre 2025 demuestra un rendimiento excepc
SyntheticIndices
Stanislav Korotky
Indicadores
El indicador compara las cotizaciones de un símbolo determinado y una cotización sintética calculada a partir de dos símbolos de referencia especificados. El indicador es útil para comprobar el comportamiento de los símbolos Forex a través de los índices bursátiles correspondientes y detectar su convergencia/divergencia, lo que puede pronosticar futuros movimientos de precios. La idea principal es que todos los índices bursátiles cotizan en determinadas divisas y, por lo tanto, muestran correlac
GRat BybitImport
Ivan Titov
5 (1)
Utilidades
¡Comercio en Bybit con MT5/MT4 EAs e indicadores! GRat_BybitImport es una herramienta para el comercio manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptomoneda en una de las bolsas de criptomonedas más populares Bybit 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos Bybit están disponibles. 2. Importa (copia automáticamente) a la moneda Bybit especificada todas las operaciones (realizadas manualmente o por un EA) desde una cuenta MT5 (incluyendo demo) por el símbolo esp
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 3 BS MT5 (Blood Sword) es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de nues
SSL Channel MT5
Steven Mccutcheon Roberton
Indicadores
Aumente la precisión de sus operaciones con el indicador de canal SSL , diseñado para identificar tendencias y puntos de entrada precisos. Esta herramienta dinámica se adapta a todos los instrumentos de negociación y marcos temporales. Perfecto para scalpers, day traders y swing traders, el Indicador de Canales SSL simplifica el análisis del mercado, ayudándole a operar con confianza y eficacia. ¡Libere su potencial de trading hoy mismo! Enlace MT4- https://www.mql5.com/en/market/product/127493
SmartAlgo Panel
Lungile Mpofu
Utilidades
Bienvenido a Smart Algo Trade Panel Manager MT5 - la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer el trading más efectivo basado en las necesidades del usuario. Es una solución completa para la planificación de operaciones sin fisuras, gestión de posiciones, y un mayor control sobre el riesgo. No importa si usted es un trader principiante o avanzado, o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, SmartAlgo Trade Panel se adapta a sus necesidades ofreciendo flexibilidad en tod
Multi Instruments TrendSystem 2 DM
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 2 DM (Dual Moving) MT5 es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de nu
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Indicadores
El indicador Gann Box es una herramienta poderosa y versátil diseñada para ayudar a los traders a identificar y aprovechar los niveles clave del mercado. Este indicador permite dibujar un rectángulo en el gráfico, que se divide automáticamente en varias zonas con niveles estratégicos 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Cuando el precio toca uno de estos niveles, se activan alertas, lo que ofrece una valiosa ayuda para las decisiones de trading. Sabe instantáneamente cómo evoluciona el mercado en relación c
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
Indicadores
Visualizador de la fuerza de la tendencia Una herramienta sencilla para el análisis de tendencias Este indicador le ayuda a evaluar rápidamente la fuerza de las tendencias del mercado utilizando medias móviles rápidas y lentas. Está diseñado para ofrecerle una representación visual clara de la tendencia, para que pueda tomar mejores decisiones de negociación. ~Muestra: Línea Verde : Fuerte tendencia alcista (oportunidades potenciales de compra). Línea roja : Fuerte tendencia bajista (oportunidad
Future Function RX322
Pavle Grkovic
Indicadores
Acerca del indicador > El indicador es una función basada en un valor (precios abiertos/altos hasta ahora) y luego es una representación matemática de toda la función que es totalmente independiente de cualquier otro valor. Por lo tanto, si te preguntas si el futuro será como está en el gráfico... Te puedo decir - ya que era la misma que la función de negociación hasta el momento "ahora" ... En conclusión, el punto del indicador es tratar de mostrar el futuro de la función de negociación en la
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Otros productos de este autor
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Indicadores
Position Size Calculator PRO V2.0 para MetaTrader 5 Position Size Calculator PRO V2.0 es un indicador de gestión del riesgo para MetaTrader 5. Calcula automáticamente el tamaño de posición óptimo (lot size) según el riesgo por operación, la distancia del Stop Loss y los parámetros del símbolo (tick value, tick size, margen, etc.). El indicador muestra un panel completo directamente en el gráfico y zonas visuales de Stop Loss y Take Profit que se pueden ajustar con el ratón. Está diseñado para ay
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Indicador ICT / Smart Money Concepts para MetaTrader 4 Market Structure Order Block Dashboard MT4 es un indicador avanzado para MetaTrader 4 diseñado para traders que utilizan Smart Money Concepts (SMC) y el enfoque ICT : estructura de mercado, Order Blocks , BOS / ChoCH , Fair Value Gaps (FVG) , zonas de liquidez , Kill Zones y Volume Profile , todo reunido en un solo panel visual. No es un Asesor Experto y no abre ni gestiona operaciones. Es una her
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
Indicadores
Position Size Calculator Lite MT5 – Indicador gratuito de gestión del riesgo Importante: si necesitas zonas Stop Loss / Take Profit interactivas (arrastrar y soltar en el gráfico), un panel avanzado con información de margen y métricas de riesgo detalladas, busca en el Market “Position Size Calculator PRO MT5” . Esta versión Lite es una edición gratuita y simplificada, centrada en el cálculo del tamaño de la posición. Comentarios Este indicador es gratuito y lo mantengo en mi tiempo libre. Si te
FREE
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indicadores
Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRATIS) – Medidor de Fuerza de Divisas para MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini es un indicador gratuito para MetaTrader 5 que muestra en tiempo real la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) en un panel visual claro y rápido de interpretar. Objetivo: ayudarte a identificar en segundos qué divisas están fuertes y cuáles están débiles , para construir tu watchlist y seleccionar pares con lógica fuer
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Utilidades
¿BUSCA LA VERSIÓN PARA MT5? Si utiliza MetaTrader 5, haga clic aquí para obtener la versión nativa: https://www.mql5.com/es/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicador profesional de fuerza de divisas (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO es un indicador avanzado para MetaTrader 4 que mide en tiempo real la fuerza relativa de las principales divisas del mercado Forex. Analiza hasta 28 pares mayores, calcula la fuerza normalizada de las 8 divisas principal
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Indicadores
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Cálculo de lote + Zonas SL/TP visuales (Drag & Drop) para una gestión del riesgo más rápida y precisa Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 es un indicador de position sizing (money management) para MetaTrader 4. Calcula automáticamente el tamaño de lote óptimo según tu riesgo por operación , la distancia del Stop Loss y las especificaciones del símbolo (tick value, tick size, margen, apalancamiento, etc.). La versión 2.0 es una actualización importante: e
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilidades
Trailing Stop Manager PRO — Gestión profesional del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO es un Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que automatiza la gestión del trailing stop sobre las posiciones abiertas. Puede gestionar todas las posiciones de la cuenta o solo aquellas filtradas por símbolo y/o MagicNumber. El EA incluye varios modos: trailing fijo en pips, trailing basado en ATR, break-even automático, cierre parcial y un panel visual (dashboard). Objetivo de la herrami
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Utilidades
Prop Firm Guardian PRO - Protector de Equity Supera tus desafíos Prop Firm automatizando tu disciplina. La principal causa de fracaso en el trading financiado no es la estrategia, sino la gestión del riesgo. Alcanzar la Pérdida Máxima Diaria (Daily Drawdown) por error o por emoción es fatal. Prop Firm Guardian PRO es tu red de seguridad automática. Supervisa en tiempo real el equity de tu cuenta y lo corta TODO ANTES de que se sobrepase el límite. ️ FUNCIONAMIENTO Esta utilidad funciona en tu
