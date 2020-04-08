Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Medidor de fuerza de divisas con panel visual

Multi-Currency Strength Dashboard PRO es un indicador para MetaTrader 5 que mide en tiempo real la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) analizando hasta 28 pares Forex (según los símbolos disponibles en su bróker).

El objetivo es ofrecer una vista rápida y estructurada de la fuerza/debilidad de las divisas para ayudar a seleccionar pares para analizar (divisa fuerte frente a divisa débil) y evitar combinaciones con bajo diferencial de fuerza.

Funciones principales

Dashboard visual en el gráfico con barras de fuerza (escala normalizada 0–100).

con barras de fuerza (escala normalizada 0–100). Análisis de hasta 28 pares (lista automática y soporte de sufijos del bróker cuando aplique).

(lista automática y soporte de sufijos del bróker cuando aplique). Best Pairs basado en un diferencial mínimo configurable.

basado en un diferencial mínimo configurable. Worst Pairs para identificar pares con diferencial bajo (filtro/evitar).

para identificar pares con diferencial bajo (filtro/evitar). Alertas para divisas muy fuertes/muy débiles y mejor oportunidad (notificaciones push opcionales).

Novedades en v2.6

3 modos de cálculo : Price Change : método clásico basado en el movimiento del precio. RSI : método basado en oscilador, diseñado para ser más estable en condiciones volátiles. Hybrid : enfoque combinado Price + RSI (análisis multifactor).

: Matriz Multi-Timeframe (3 timeframes configurables) para verificar la alineación de la fuerza en distintos horizontes.

(3 timeframes configurables) para verificar la alineación de la fuerza en distintos horizontes. Dashboard minimizable para reducir el espacio ocupado en pantalla.

para reducir el espacio ocupado en pantalla. Panel “28 Pairs” (mostrar/ocultar): los pares se ordenan automáticamente por diferencial de fuerza.

(mostrar/ocultar): los pares se ordenan automáticamente por diferencial de fuerza. Cambio de gráfico con un clic : haga clic en un Best Pair para abrir el símbolo en el gráfico.

: haga clic en un Best Pair para abrir el símbolo en el gráfico. Mejoras de estabilidad (fallback si RSI no está disponible), mejor normalización y resultados más suaves con suavizado mejorado.

Cómo interpretar los valores

0–100 : escala normalizada (un valor más alto indica una divisa más fuerte en relación con las demás).

: escala normalizada (un valor más alto indica una divisa más fuerte en relación con las demás). Diferencial : se utiliza para identificar pares “fuerte vs débil” en Best Pairs.

: se utiliza para identificar pares “fuerte vs débil” en Best Pairs. Tendencia (opcional): compara el cálculo actual con el anterior para mostrar dirección.

Parámetros importantes

CalculationMode : Price Change / RSI / Hybrid

: Price Change / RSI / Hybrid CalculationTimeframe : timeframe principal de cálculo

: timeframe principal de cálculo CalculationPeriod : periodo (barras) usado en los cálculos

: periodo (barras) usado en los cálculos RSI_Period : periodo RSI (modos RSI/Hybrid)

: periodo RSI (modos RSI/Hybrid) ShowTFMatrix + TF1/TF2/TF3 : configuración multi-timeframe

+ : configuración multi-timeframe MinStrengthDiff : diferencial mínimo para mostrar Best Pairs

: diferencial mínimo para mostrar Best Pairs EnableAlerts: activación de alertas y retardo anti-spam

Instalación y uso

Instale el indicador y aplíquelo a cualquier gráfico de MT5. Seleccione el modo de cálculo y el timeframe según su estilo. Use el dashboard para escanear la fuerza de divisas y abra un par desde Best Pairs para analizarlo. (Opcional) Active la Matriz MTF para confirmar alineación entre timeframes.

Registro de cambios

v2.6: modos Price/RSI/Hybrid, matriz multi-timeframe, dashboard minimizable, panel 28 pares ordenado, cambio de gráfico por clic, mejoras de interfaz/alertas/estabilidad.

Descargo de responsabilidad

Este indicador es una herramienta de análisis. No ofrece asesoramiento de inversión ni garantiza resultados. Pruebe siempre en condiciones adecuadas (demo/backtesting) y aplique una gestión de riesgo apropiada.