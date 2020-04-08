Liquidity Compression

Индикатор институциональной компрессии ликвидности

Индикатор измеряет сжатие ликвидности в реальном времени с использованием нормализованной ширины полос Боллинджера, объема и среднего спреда, чтобы выявлять фазы компрессии перед пробоем цены.

Отображение:
Профессиональное отдельное окно с гистограммой «Compression Score» и пороговой линией.

Ключевые особенности

  • Раннее обнаружение: Определяет зоны сжатия до импульсов цены.

  • Многофакторное измерение: Комбинирует нормализованную ширину полос Боллинджера, объем и средний спред.

  • Реальное время: Обновляется при каждом тике текущего бара.

  • Четкая визуализация: Гистограмма «Compression» с пунктирной линией «Threshold».

  • Совместимость: Полностью поддерживаются версии MT4 и MT5.

Как использовать

  1. Добавьте индикатор на график выбранного инструмента.

  2. Настройте порог и веса в соответствии с волатильностью и торговой сессией.

  3. Интерпретация: Высокое значение указывает на фазу сжатия ликвидности. Наблюдайте за ценой для возможного пробоя.

Параметры

  • BB_Period / BB_Dev: Расчет ширины полос Боллинджера.

  • Norm_Period: Окно нормализации для текущего режима волатильности.

  • Vol_Period: Окно нормализации тикового объема.

  • Spr_Period: Окно нормализации среднего спреда (исторический в MT5, мгновенный прокси в MT4).

  • Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: Веса факторов в итоговом счете.

  • Smooth_Period: Период сглаживания итогового значения.

  • Threshold: Эталонный уровень (пунктирная линия).

Рекомендации

  • Настраивайте периоды под конкретный инструмент (FX, индексы, крипто).

  • Комбинируйте с направленными фильтрами (структура рынка, уровни поддержки/сопротивления).

  • Отслеживайте расширение волатильности после фазы сжатия для подтверждения входа.


