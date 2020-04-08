Liquidity Compression
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Индикатор институциональной компрессии ликвидности
Индикатор измеряет сжатие ликвидности в реальном времени с использованием нормализованной ширины полос Боллинджера, объема и среднего спреда, чтобы выявлять фазы компрессии перед пробоем цены.
Отображение:
Профессиональное отдельное окно с гистограммой «Compression Score» и пороговой линией.
Ключевые особенности
-
Раннее обнаружение: Определяет зоны сжатия до импульсов цены.
-
Многофакторное измерение: Комбинирует нормализованную ширину полос Боллинджера, объем и средний спред.
-
Реальное время: Обновляется при каждом тике текущего бара.
-
Четкая визуализация: Гистограмма «Compression» с пунктирной линией «Threshold».
-
Совместимость: Полностью поддерживаются версии MT4 и MT5.
Как использовать
-
Добавьте индикатор на график выбранного инструмента.
-
Настройте порог и веса в соответствии с волатильностью и торговой сессией.
-
Интерпретация: Высокое значение указывает на фазу сжатия ликвидности. Наблюдайте за ценой для возможного пробоя.
Параметры
-
BB_Period / BB_Dev: Расчет ширины полос Боллинджера.
-
Norm_Period: Окно нормализации для текущего режима волатильности.
-
Vol_Period: Окно нормализации тикового объема.
-
Spr_Period: Окно нормализации среднего спреда (исторический в MT5, мгновенный прокси в MT4).
-
Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: Веса факторов в итоговом счете.
-
Smooth_Period: Период сглаживания итогового значения.
-
Threshold: Эталонный уровень (пунктирная линия).
Рекомендации
-
Настраивайте периоды под конкретный инструмент (FX, индексы, крипто).
-
Комбинируйте с направленными фильтрами (структура рынка, уровни поддержки/сопротивления).
-
Отслеживайте расширение волатильности после фазы сжатия для подтверждения входа.