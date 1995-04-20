Iceblock Volume
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.1
- Обновлено: 5 декабря 2025
Короткая фраза:
Iceblock — индикатор для MT4, выявляющий кластеры высокого объёма при малом движении цены (похож на айсберг-поведение).
TF:
Работает на всех таймфреймах (M1–D1).
Пары:
Совместим с Forex, индексами, золотом и CFD.
Параметры:
-
VolumeLookback – свечей для расчёта среднего объёма
-
VolumeThreshold – множитель для определения аномально высокого объёма
-
ClusterSize – число соседних свечей для подтверждения кластера
-
RangeComparisonPeriod – период для среднего диапазона свечей (high–low)
Краткий вывод:
Iceblock отмечает места с высокой торговой активностью и небольшим диапазоном цены — напоминает эффект айсберга, но основывается только на объёме и цене в MT4. Стрелки — маркеры активности, не торговые сигналы.