Liquidity Compression
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador Institucional de Compresión de Liquidez
El indicador mide el estrechamiento de la liquidez en tiempo real utilizando el ancho normalizado de las Bandas de Bollinger, el volumen y el spread promedio para identificar fases de compresión antes de rupturas de precio.
Visualización:
Ventana separada de estilo profesional con histograma “Compression Score” y línea de umbral (“Threshold”).
Características Clave
-
Detección temprana: Identifica zonas de contracción antes de impulsos significativos del precio.
-
Medición multifactorial: Combina el ancho normalizado de las Bandas de Bollinger, volumen y spread medio.
-
Actualización en tiempo real: Se actualiza con cada tick de la barra actual.
-
Visualización clara: Histograma “Compression” y línea de referencia “Threshold”.
-
Compatibilidad: Disponible en versiones MT4 y MT5.
Uso
-
Añada el indicador al gráfico del instrumento deseado.
-
Ajuste el umbral y los pesos según la volatilidad y la sesión.
-
Interpretación: Un valor alto indica una fase de compresión de liquidez; observe el precio ante una posible ruptura.
Parámetros
-
BB_Period / BB_Dev: Cálculo del ancho de las Bandas de Bollinger.
-
Norm_Period: Periodo de normalización del régimen reciente.
-
Vol_Period: Periodo de normalización del volumen (por ticks).
-
Spr_Period: Periodo de normalización del spread promedio (histórico en MT5, proxy instantáneo en MT4).
-
Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: Pesos de cada componente.
-
Smooth_Period: Periodo de suavizado del puntaje final.
-
Threshold: Nivel de referencia (línea discontinua).
Buenas Prácticas
-
Ajuste los periodos según el tipo de activo (FX, índices, criptomonedas).
-
Combine con un filtro direccional o contextual (estructura del mercado, soportes/resistencias).
-
Observe la expansión posterior a la compresión para validar las entradas.