Liquidity Compression

Indicador Institucional de Compresión de Liquidez

El indicador mide el estrechamiento de la liquidez en tiempo real utilizando el ancho normalizado de las Bandas de Bollinger, el volumen y el spread promedio para identificar fases de compresión antes de rupturas de precio.

Visualización:
Ventana separada de estilo profesional con histograma “Compression Score” y línea de umbral (“Threshold”).

Características Clave

  • Detección temprana: Identifica zonas de contracción antes de impulsos significativos del precio.

  • Medición multifactorial: Combina el ancho normalizado de las Bandas de Bollinger, volumen y spread medio.

  • Actualización en tiempo real: Se actualiza con cada tick de la barra actual.

  • Visualización clara: Histograma “Compression” y línea de referencia “Threshold”.

  • Compatibilidad: Disponible en versiones MT4 y MT5.

Uso

  1. Añada el indicador al gráfico del instrumento deseado.

  2. Ajuste el umbral y los pesos según la volatilidad y la sesión.

  3. Interpretación: Un valor alto indica una fase de compresión de liquidez; observe el precio ante una posible ruptura.

Parámetros

  • BB_Period / BB_Dev: Cálculo del ancho de las Bandas de Bollinger.

  • Norm_Period: Periodo de normalización del régimen reciente.

  • Vol_Period: Periodo de normalización del volumen (por ticks).

  • Spr_Period: Periodo de normalización del spread promedio (histórico en MT5, proxy instantáneo en MT4).

  • Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: Pesos de cada componente.

  • Smooth_Period: Periodo de suavizado del puntaje final.

  • Threshold: Nivel de referencia (línea discontinua).

Buenas Prácticas

  • Ajuste los periodos según el tipo de activo (FX, índices, criptomonedas).

  • Combine con un filtro direccional o contextual (estructura del mercado, soportes/resistencias).

  • Observe la expansión posterior a la compresión para validar las entradas.


