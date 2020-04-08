Liquidity Compression

Indicador Institucional de Compresión de Liquidez

El indicador mide el estrechamiento de la liquidez en tiempo real utilizando el ancho normalizado de las Bandas de Bollinger, el volumen y el spread promedio para identificar fases de compresión antes de rupturas de precio.

Visualización:

Ventana separada de estilo profesional con histograma “Compression Score” y línea de umbral (“Threshold”).

Características Clave

Detección temprana: Identifica zonas de contracción antes de impulsos significativos del precio.

Medición multifactorial: Combina el ancho normalizado de las Bandas de Bollinger, volumen y spread medio.

Actualización en tiempo real: Se actualiza con cada tick de la barra actual.

Visualización clara: Histograma “Compression” y línea de referencia “Threshold”.

Compatibilidad: Disponible en versiones MT4 y MT5.

Uso

Añada el indicador al gráfico del instrumento deseado. Ajuste el umbral y los pesos según la volatilidad y la sesión. Interpretación: Un valor alto indica una fase de compresión de liquidez; observe el precio ante una posible ruptura.

Parámetros

BB_Period / BB_Dev: Cálculo del ancho de las Bandas de Bollinger.

Norm_Period: Periodo de normalización del régimen reciente.

Vol_Period: Periodo de normalización del volumen (por ticks).

Spr_Period: Periodo de normalización del spread promedio (histórico en MT5, proxy instantáneo en MT4).

Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: Pesos de cada componente.

Smooth_Period: Periodo de suavizado del puntaje final.

Threshold: Nivel de referencia (línea discontinua).

Buenas Prácticas