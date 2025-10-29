Liquidity Compression
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Activations: 5
Indicateur Institutionnel de Compression de Liquidité
Cet indicateur mesure en temps réel le resserrement de la liquidité à l’aide de la largeur normalisée des Bandes de Bollinger, du volume et du spread moyen, afin d’identifier les phases de compression avant les mouvements de prix importants.
Affichage :
Fenêtre séparée de style professionnel, avec un histogramme “Compression Score” et une ligne de seuil (“Threshold”).
Caractéristiques Clés
-
Détection précoce : Repère les zones de contraction avant les impulsions de prix.
-
Mesure multi-facteurs : Combine largeur normalisée des Bandes de Bollinger, volume et spread moyen.
-
Calcul en temps réel : Mise à jour à chaque tick sur la barre en cours.
-
Affichage clair : Histogramme “Compression” et ligne de référence “Threshold”.
-
Compatibilité : Versions MT4 et MT5 cohérentes.
Utilisation
-
Ajoutez l’indicateur au graphique de l’instrument souhaité.
-
Ajustez le seuil et les pondérations selon la volatilité et la session.
-
Interprétation : Un score élevé indique une phase de compression de liquidité ; surveillez le prix pour anticiper un breakout.
Paramètres
-
BB_Period / BB_Dev : Calcul de la largeur des Bandes de Bollinger.
-
Norm_Period : Fenêtre de normalisation du régime récent.
-
Vol_Period : Fenêtre de normalisation du volume (volume tick).
-
Spr_Period : Fenêtre de normalisation du spread moyen (historique en MT5, proxy instantané en MT4).
-
Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread : Pondérations du score global.
-
Smooth_Period : Lissage du score.
-
Threshold : Niveau de référence (ligne pointillée).
Bonnes Pratiques
-
Adaptez les périodes à la nature de l’actif (FX, indices, crypto).
-
Combinez avec un filtre directionnel ou contextuel (structure du marché, niveaux de support/résistance).
-
Observez l’expansion de volatilité après une compression pour valider les entrées.