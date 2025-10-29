Liquidity Compression

Indicateur Institutionnel de Compression de Liquidité

Cet indicateur mesure en temps réel le resserrement de la liquidité à l’aide de la largeur normalisée des Bandes de Bollinger, du volume et du spread moyen, afin d’identifier les phases de compression avant les mouvements de prix importants.

Affichage :

Fenêtre séparée de style professionnel, avec un histogramme “Compression Score” et une ligne de seuil (“Threshold”).

Caractéristiques Clés

Détection précoce : Repère les zones de contraction avant les impulsions de prix.

Mesure multi-facteurs : Combine largeur normalisée des Bandes de Bollinger, volume et spread moyen.

Calcul en temps réel : Mise à jour à chaque tick sur la barre en cours.

Affichage clair : Histogramme “Compression” et ligne de référence “Threshold”.

Compatibilité : Versions MT4 et MT5 cohérentes.

Utilisation

Ajoutez l’indicateur au graphique de l’instrument souhaité. Ajustez le seuil et les pondérations selon la volatilité et la session. Interprétation : Un score élevé indique une phase de compression de liquidité ; surveillez le prix pour anticiper un breakout.

Paramètres

BB_Period / BB_Dev : Calcul de la largeur des Bandes de Bollinger.

Norm_Period : Fenêtre de normalisation du régime récent.

Vol_Period : Fenêtre de normalisation du volume (volume tick).

Spr_Period : Fenêtre de normalisation du spread moyen (historique en MT5, proxy instantané en MT4).

Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread : Pondérations du score global.

Smooth_Period : Lissage du score.

Threshold : Niveau de référence (ligne pointillée).

Bonnes Pratiques