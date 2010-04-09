Ornstein Uhlenbeck Regime Suite
- Индикаторы
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- Версия: 1.12
- Активации: 5
Ornstein–Uhlenbeck Z-Score Regime Suite
Оценивайте не только величину отклонения, но и способность движения продолжаться.
Два движения могут достигнуть одинакового значения Z-Score, но отражать совершенно разные условия. Одно может быть готово вернуться к среднему значению, тогда как другое приобретает устойчивость и продолжается значительно дольше ожидаемого.
Комплекс применяет процесс Орнштейна–Уленбека к нормализованному ряду и объединяет три важнейших измерения: отклонение, устойчивость и время возврата.
Одна установка. Три синхронизированных показателя.
Индикатор автоматически организует три отдельных окна:
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Z-Score: отслеживает текущую свечу и измеряет направление и величину отклонения.
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Phi: использует закрытые свечи для оценки склонности поведения к возврату или сохранению устойчивости.
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Half-Life: преобразует устойчивость в ожидаемый период полураспада, выраженный в свечах.
Таким образом, индикатор показывает не только удаленность цены от среднего значения. Он помогает определить, какое поведение стоит за этим отклонением.
Боковой режим, переход и продолжение
Комбинация позволяет исследовать различные состояния:
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отклонения, совместимые с быстрым возвратом к среднему;
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экстремальные движения, сохраняющие устойчивость;
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постепенное ослабление силы возврата к среднему;
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переход от бокового режима к направленному поведению;
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возможное продолжение устойчивого движения;
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снижение устойчивости и восстановление равновесия.
Когда Phi и Half-Life увеличиваются, возврат замедляется, а движение может сохраняться дольше. Когда показатели снижаются, устойчивость ослабевает и вероятность восстановления равновесия становится более значимой.
Индикатор не обещает предсказывать будущее направление. Он показывает изменение статистического поведения и предоставляет контекст для исследования возврата, перехода и продолжения.
Комбинации для исследования входов
Z-Score определяет величину отклонения, Phi оценивает его устойчивость, а Half-Life показывает предполагаемую продолжительность.
Такая комбинация позволяет разрабатывать и сравнивать модели, по-разному интерпретирующие:
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экстремальные значения с потенциально быстрым возвратом;
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отклонения с растущей устойчивостью;
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движения в переходной фазе;
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продолжение с постепенной потерей стационарности;
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возврат к среднему в пределах или за пределами ожидаемого времени.
Поэтому одна и та же область Z-Score не обязательно должна всегда получать одинаковую интерпретацию.
Адаптивные Break-Even и Trailing
При моделировании данные можно использовать для сравнения фиксированных механизмов с моделями, чувствительными к режиму.
Break-Even можно исследовать с учетом изменения устойчивости, оценивая, не применяется ли защита слишком рано во время продолжительных движений или слишком поздно при ослаблении силы.
Trailing можно анализировать вместе с расширением или сокращением Phi и Half-Life, исследуя различные уровни чувствительности в условиях продолжения, перехода и потери силы.
Комплекс не изменяет позиции автоматически. Он предоставляет статистическую основу, необходимую разработчикам для создания и проверки собственных исследовательских правил и моделей управления.
Буферы для разработчиков
Результаты доступны для интеграции в исследования MQL5:
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Буфер 0: Z-Score, включая текущую свечу;
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Буфер 1: Phi, подтвержденный на последней закрытой свече;
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Буфер 2: Half-Life, подтвержденный на последней закрытой свече.
Эти данные могут использоваться в симуляторах, информационных панелях, оповещениях, классификаторах режимов и автоматизированных исследовательских моделях.
Больше, чем индикатор экстремальных значений
Ornstein–Uhlenbeck Z-Score Regime Suite — это не просто еще одна линия на графике. Он превращает каждое отклонение в контекстный анализ:
Z-Score показывает расстояние. Phi раскрывает память. Half-Life преобразует эту память во время.
Три показателя, помогающие понять, когда среднее значение все еще оказывает влияние, а когда движение начинает развиваться по другому сценарию.