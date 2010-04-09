Ornstein Uhlenbeck Regime Suite

Ornstein–Uhlenbeck Z-Score Regime Suite

Оценивайте не только величину отклонения, но и способность движения продолжаться.

Два движения могут достигнуть одинакового значения Z-Score, но отражать совершенно разные условия. Одно может быть готово вернуться к среднему значению, тогда как другое приобретает устойчивость и продолжается значительно дольше ожидаемого.

Комплекс применяет процесс Орнштейна–Уленбека к нормализованному ряду и объединяет три важнейших измерения: отклонение, устойчивость и время возврата.

Одна установка. Три синхронизированных показателя.

Индикатор автоматически организует три отдельных окна:

Z-Score: отслеживает текущую свечу и измеряет направление и величину отклонения.

Phi: использует закрытые свечи для оценки склонности поведения к возврату или сохранению устойчивости.

Half-Life: преобразует устойчивость в ожидаемый период полураспада, выраженный в свечах.

Таким образом, индикатор показывает не только удаленность цены от среднего значения. Он помогает определить, какое поведение стоит за этим отклонением.

Боковой режим, переход и продолжение

Комбинация позволяет исследовать различные состояния:

отклонения, совместимые с быстрым возвратом к среднему;

экстремальные движения, сохраняющие устойчивость;

постепенное ослабление силы возврата к среднему;

переход от бокового режима к направленному поведению;

возможное продолжение устойчивого движения;

снижение устойчивости и восстановление равновесия.

Когда Phi и Half-Life увеличиваются, возврат замедляется, а движение может сохраняться дольше. Когда показатели снижаются, устойчивость ослабевает и вероятность восстановления равновесия становится более значимой.

Индикатор не обещает предсказывать будущее направление. Он показывает изменение статистического поведения и предоставляет контекст для исследования возврата, перехода и продолжения.

Комбинации для исследования входов

Z-Score определяет величину отклонения, Phi оценивает его устойчивость, а Half-Life показывает предполагаемую продолжительность.

Такая комбинация позволяет разрабатывать и сравнивать модели, по-разному интерпретирующие:

экстремальные значения с потенциально быстрым возвратом;

отклонения с растущей устойчивостью;

движения в переходной фазе;

продолжение с постепенной потерей стационарности;

возврат к среднему в пределах или за пределами ожидаемого времени.

Поэтому одна и та же область Z-Score не обязательно должна всегда получать одинаковую интерпретацию.

Адаптивные Break-Even и Trailing

При моделировании данные можно использовать для сравнения фиксированных механизмов с моделями, чувствительными к режиму.

Break-Even можно исследовать с учетом изменения устойчивости, оценивая, не применяется ли защита слишком рано во время продолжительных движений или слишком поздно при ослаблении силы.

Trailing можно анализировать вместе с расширением или сокращением Phi и Half-Life, исследуя различные уровни чувствительности в условиях продолжения, перехода и потери силы.

Комплекс не изменяет позиции автоматически. Он предоставляет статистическую основу, необходимую разработчикам для создания и проверки собственных исследовательских правил и моделей управления.

Буферы для разработчиков

Результаты доступны для интеграции в исследования MQL5:

Буфер 0: Z-Score, включая текущую свечу;

Буфер 1: Phi, подтвержденный на последней закрытой свече;

Буфер 2: Half-Life, подтвержденный на последней закрытой свече.

Эти данные могут использоваться в симуляторах, информационных панелях, оповещениях, классификаторах режимов и автоматизированных исследовательских моделях.

Больше, чем индикатор экстремальных значений

Ornstein–Uhlenbeck Z-Score Regime Suite — это не просто еще одна линия на графике. Он превращает каждое отклонение в контекстный анализ:

Z-Score показывает расстояние. Phi раскрывает память. Half-Life преобразует эту память во время.

Три показателя, помогающие понять, когда среднее значение все еще оказывает влияние, а когда движение начинает развиваться по другому сценарию.