Ornstein Uhlenbeck Regime Suite

Ornstein–Uhlenbeck Z-Score Regime Suite

Оценивайте не только величину отклонения, но и способность движения продолжаться.

Два движения могут достигнуть одинакового значения Z-Score, но отражать совершенно разные условия. Одно может быть готово вернуться к среднему значению, тогда как другое приобретает устойчивость и продолжается значительно дольше ожидаемого.

Комплекс применяет процесс Орнштейна–Уленбека к нормализованному ряду и объединяет три важнейших измерения: отклонение, устойчивость и время возврата.

Одна установка. Три синхронизированных показателя.

Индикатор автоматически организует три отдельных окна:

  • Z-Score: отслеживает текущую свечу и измеряет направление и величину отклонения.

  • Phi: использует закрытые свечи для оценки склонности поведения к возврату или сохранению устойчивости.

  • Half-Life: преобразует устойчивость в ожидаемый период полураспада, выраженный в свечах.

Таким образом, индикатор показывает не только удаленность цены от среднего значения. Он помогает определить, какое поведение стоит за этим отклонением.

Боковой режим, переход и продолжение

Комбинация позволяет исследовать различные состояния:

  • отклонения, совместимые с быстрым возвратом к среднему;

  • экстремальные движения, сохраняющие устойчивость;

  • постепенное ослабление силы возврата к среднему;

  • переход от бокового режима к направленному поведению;

  • возможное продолжение устойчивого движения;

  • снижение устойчивости и восстановление равновесия.

Когда Phi и Half-Life увеличиваются, возврат замедляется, а движение может сохраняться дольше. Когда показатели снижаются, устойчивость ослабевает и вероятность восстановления равновесия становится более значимой.

Индикатор не обещает предсказывать будущее направление. Он показывает изменение статистического поведения и предоставляет контекст для исследования возврата, перехода и продолжения.

Комбинации для исследования входов

Z-Score определяет величину отклонения, Phi оценивает его устойчивость, а Half-Life показывает предполагаемую продолжительность.

Такая комбинация позволяет разрабатывать и сравнивать модели, по-разному интерпретирующие:

  • экстремальные значения с потенциально быстрым возвратом;

  • отклонения с растущей устойчивостью;

  • движения в переходной фазе;

  • продолжение с постепенной потерей стационарности;

  • возврат к среднему в пределах или за пределами ожидаемого времени.

Поэтому одна и та же область Z-Score не обязательно должна всегда получать одинаковую интерпретацию.

Адаптивные Break-Even и Trailing

При моделировании данные можно использовать для сравнения фиксированных механизмов с моделями, чувствительными к режиму.

Break-Even можно исследовать с учетом изменения устойчивости, оценивая, не применяется ли защита слишком рано во время продолжительных движений или слишком поздно при ослаблении силы.

Trailing можно анализировать вместе с расширением или сокращением Phi и Half-Life, исследуя различные уровни чувствительности в условиях продолжения, перехода и потери силы.

Комплекс не изменяет позиции автоматически. Он предоставляет статистическую основу, необходимую разработчикам для создания и проверки собственных исследовательских правил и моделей управления.

Буферы для разработчиков

Результаты доступны для интеграции в исследования MQL5:

  • Буфер 0: Z-Score, включая текущую свечу;

  • Буфер 1: Phi, подтвержденный на последней закрытой свече;

  • Буфер 2: Half-Life, подтвержденный на последней закрытой свече.

Эти данные могут использоваться в симуляторах, информационных панелях, оповещениях, классификаторах режимов и автоматизированных исследовательских моделях.

Больше, чем индикатор экстремальных значений

Ornstein–Uhlenbeck Z-Score Regime Suite — это не просто еще одна линия на графике. Он превращает каждое отклонение в контекстный анализ:

Z-Score показывает расстояние. Phi раскрывает память. Half-Life преобразует эту память во время.

Три показателя, помогающие понять, когда среднее значение все еще оказывает влияние, а когда движение начинает развиваться по другому сценарию.


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Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
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