AMD Adaptive MA MT4

Адаптивная скользящая средняя AMD (AAMA)

AAMA — это адаптивный индикатор скользящей средней для MetaTrader 4, который автоматически регулирует свою чувствительность в зависимости от рыночных условий.

Основные функции:

Адаптивная скользящая средняя на основе коэффициента эффективности Кауфмана — быстро реагирует на тренды и фильтрует шум во флэте

Автоматическое определение 4 фаз рынка AMD: Накопление, Рост (Markup), Распределение, Падение (Markdown)

Адаптация к волатильности через ATR — регулирует чувствительность в зависимости от текущих условий

Панель информации в реальном времени показывает текущую фазу рынка, уровень уверенности и скорость адаптации

Встроенные индикаторы: ADX, RSI и MACD для точного определения рыночных фаз

Зоны Fast/Slow для наглядного отображения адаптивного поведения

Использование:

Индикатор автоматически меняет скорость адаптации — быстро реагирует при сильных трендах и замедляется во время консолидации. Визуальная панель помогает интерпретировать текущую фазу рынка. Все параметры (периоды, цвета, чувствительность) можно настроить под свой стиль торговли.