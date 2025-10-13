AMD Adaptive MA MT4

5

Адаптивная скользящая средняя AMD (AAMA)
AAMA — это адаптивный индикатор скользящей средней для MetaTrader 4, который автоматически регулирует свою чувствительность в зависимости от рыночных условий.

Основные функции:

  • Адаптивная скользящая средняя на основе коэффициента эффективности Кауфмана — быстро реагирует на тренды и фильтрует шум во флэте

  • Автоматическое определение 4 фаз рынка AMD: Накопление, Рост (Markup), Распределение, Падение (Markdown)

  • Адаптация к волатильности через ATR — регулирует чувствительность в зависимости от текущих условий

  • Панель информации в реальном времени показывает текущую фазу рынка, уровень уверенности и скорость адаптации

  • Встроенные индикаторы: ADX, RSI и MACD для точного определения рыночных фаз

  • Зоны Fast/Slow для наглядного отображения адаптивного поведения

Использование:
Индикатор автоматически меняет скорость адаптации — быстро реагирует при сильных трендах и замедляется во время консолидации. Визуальная панель помогает интерпретировать текущую фазу рынка. Все параметры (периоды, цвета, чувствительность) можно настроить под свой стиль торговли.


Отзывы 1
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.10.22 12:46 
 

AMD Adaptive MA MT4 is a smart moving average that adjusts to market conditions,

reacting faster in trends while filtering out noise in sideways markets. It’s lightweight and easy to use.

The built-in info panel provides clear insights that help traders make better decisions,

making it a solid tool for analyzing market direction without cluttering the chart.

Рекомендуем также
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
Binary Smart System
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Представляем Binary Smart System: Ваш идеальный торговый компаньон Binary Smart System — это не просто индикатор, это сложный торговый инструмент, тщательно разработанный для обеспечения трейдеров точными и своевременными сигналами на различных рынках. Основываясь на передовых алгоритмах и обширной коллекции технических индикаторов, эта система является ключом к успеху в торговле. Компоненты индикатора: Процентное значение скользящей средней (MAP) : Этот компонент вычисляет взвешенное среднее зн
AI Scalper
AHMED ZABIR SAZOL
Эксперты
This EA works based on HFT (high-frequency trading) algorithm and mini bar height. it open trades when bar height meets some indicators mathematical confirmation and utilizes a strategy rooted in precise mathematical calculations, It is a fully automated pullback trading system, which is especially effective in trading on popular pullback currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in an
Strategy for Binary Options Galaxy
Ivan Frolov
Индикаторы
Готовая стратегия для бинарных опционов! Для формирования сигнала используются уровни поддержки/сопротивления, для фильтрации полученных сигналов используются несколько индикаторов, которые уже встроены в Strategy for Binary Options Galaxy. При формировании сигнала появляется стрелка. Если сигнал активен, то стрелка остается по закрытию бара, если же сигнал недостаточно силен, стрелка пропадает. Небольшое количество сигналов и небольшое торговое время не заставит вас сидеть целый день за компьют
Manuscript mt4
Artur Razhabov
Индикаторы
Манускрипт это  индикатор проверенный временем, было проведено много тестов в его использовании, всем покупателям я скажу свои рекомендации по использованию на форексе , криптовалюте или бинарных опционов Данный индикатор дает сигнал ровно на закрытии свечи выбранного периода Стрелка после сигнала не исчезает, можно настроить уведомления на почту Рекомендую использовать  на периоде H1,H4,daily В дальнейшем я дам вам свои рекомендации по использованию покупателя и также для удобства могу пр
Eagle Eye Indicator
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Раскройте всю мощь прибыльной торговли бинарными опционами с индикатором "Eagle Eye" для MT4 Готовьтесь отправиться в уникальное путешествие в мире торговли бинарными опционами с впечатляющим индикатором "Eagle Eye" для MetaTrader 4 (MT4). Этот революционный инструмент готов изменить ваш опыт торговли, наполнив его максимальной точностью и непревзойденной прибыльностью. Войдите в мир, где границы потенциала рушатся, а прибыль максимизируется благодаря непревзойденной точности и надежности индика
Binary Option Fire
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Этот индикатор разработан для скальпинга на рынке Форекс и торговли бинарными опционами. Сигнал появляется при открытии новой свечи. Рекомендации по применению: Для Бинарных Опционов: Рекомендуется открывать сделки при появлении сигнала на 1 свечу. Сигнал на покупку появляется, когда синий икс сменяет красный, а сигнал на продажу — когда красный икс сменяет синий, как показано на скриншотах. Для Рынка Форекс: Вход в сделку производится при появлении сигнала, как описано выше. Рекомендуется уста
FREE
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Индикаторы
Hi Trader, We are strategy development for Binary and Forex tools, our product have success for binary trading 1 min - 2 min experation. At the moment I build indicator for trading all day, not like Bonosu series with specific time. We launch A-Boss Stats Indicator for trading 1 minute to 5 minutes experation is mean can trade from 1 minutes - 5 minutes. Specification of A Boss Stats trading binary option: Work with all MT4 broker. Chart Time Frame M1 only, can use M5 Experation time for contact
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Индикаторы
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Индикаторы
BinaryScalping - профессиональный индикатор для торговли бинарными опционами и скальпинга. Алгоритм работы индикатора основан на расчете опорных точек ( Pivot) для каждого временного периода отдельно, анализируется расположение цены торгового инструмента относительно опорных точек и вычисляется вероятность совершения торговой операции. В индикатор встроен фильтр торговых сигналов по глобальному тренду. Индикатор устанавливается обычным образом и работает с любым торговым инструментом. На графике
Channel of Fractals mx
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "CHANNEL of Fractals" для MT4. - Этот индикатор отображает актуальные локальные линии тренда на основе максимумов/минимумов фракталов. - Отлично подходит для трейдеров, использующих графический анализ. - Локальные линии сопротивления — красный цвет. - Локальные линии поддержки — синий цвет. - Имеет несколько параметров, отвечающих за количество фракталов, цвет и ширину линий тренда. - Индикатор отлично подходит для определения текущего состояния рынка: - Бычий рынок — ко
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Эксперты
Insight Investor: Продвинутый Мультивалютный Бот для Торговли на Форекс Введение В динамичном мире торговли на Форекс наличие правильных инструментов может значительно улучшить ваш опыт. Insight Investor — это продвинутый мультивалютный торговый бот, разработанный для автоматизации и оптимизации ваших торговых операций. Этот экспертный советник использует современные алгоритмы для анализа рыночных условий и исполнения сделок, стремясь обеспечить стабильные результаты при контролируемых рисках. О
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор "Binary Smart Eye" для MT4 разработан для предоставления торговых сигналов как для бинарных опционов, так и для рынка Forex, работая на широком диапазоне таймфреймов от M1 до W1. Он использует собственную стратегию, которая сочетает в себе уровни тренда, интеллектуальную скользящую среднюю и оптимизированные торговые периоды для определения потенциальных точек входа. Вот разбивка его ключевых особенностей: Анализ нескольких таймфреймов:   Универсальность индикатора позволяет трейдерам
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Индикаторы
Smart Reversal Signal  - это профессиональный индикатор для платформы MT4, разработанный группой профессиональных трейдеров. Этот индикатор подойдет для работы на Forex и на бинарных опционах. Приобретая данный индикатор вы получаете: Отличные сигналы индикатора. Бесплатную поддержку по продукту. Регулярные обновления. Возможность получать сигналы различными способами: алерт, на телефон, по почте. Можно использовать на любом финансовом инструменте(Forex, CFD, опционы) и периоде. Параметры ин
BOA Burn Signals Indicator MT4
Eugene Kendrick
Индикаторы
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: MACD & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and hea
BinaryExpert Indicador UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Индикаторы
BINARYEXPERT — это мощный технический индикатор, разработанный для трейдеров, стремящихся к точным входным сигналам на рынке бинарных опционов. Созданный для MetaTrader 4, он объединяет несколько технических индикаторов, включая EMA, RSI, MACD, Stochastic и ATR, для генерации надежных сигналов на CALL и PUT. С дружелюбным интерфейсом и панелью статистики в реальном времени, BINARYEXPERT помогает принимать более обоснованные торговые решения. Основные характеристики Мультииндикаторный анализ: Исп
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Эксперты
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
TSPEdge Pro Binary and Scalping Engine
Itulung Kauring
Индикаторы
TSP Edge: The Institutional Momentum Pulse TSP Edge is a high-probability trend-following system designed for precision over frequency. Unlike standard indicators that signal on every minor fluctuation, TSP Edge uses octa-stage  logic to ensure you only enter when the trend is structurally sound and momentum is at its peak. The Strategy Logic: The indicator runs on two phases: Phase 1: The setup phase  The indicator identifies a "Safe Zone" where price has traded cleanly, confirming a stable tr
Urgently
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Индикатор Urgently создан для быстрого определения ситуации на рынке, отражает состояние рынка и сигнализирует о выгодных уровнях для открытия сделок. Рыночные условия меняются достаточно быстро, требуя постоянной калибровки торговых стратегий. Рекомендуется использовать совместно с любым из осцилляторов. Трендовый индикатор рынка форекс Urgently показывает направление тренда и точки входа. Он сглаживет колебания цены при формирования сигнала путем усреднения данных и сигнала только в определен
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Market Maestro: Ваш Идеальный Партнер для Автоматизированной Торговли на Форекс Если вы ищете надежного помощника для торговли на валютном рынке, Market Maestro — это именно то, что вам нужно. Этот современный Forex-бот создан с использованием самых передовых технологий и алгоритмов, что позволяет ему эффективно анализировать рыночные данные и принимать обоснованные торговые решения в режиме реального времени. Основные Характеристики Market Maestro 1. Мультивалютность для Широких Возможностей Ma
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Индикаторы
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Non Repainting XY Trend
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Раскрытие индикатора тренда XY без перерисовки: ваше полное руководство к успеху в торговле на Форекс и бинарными опционами Введение: В динамичном мире торговли на Форекс и бинарными опционами важно опережать время. Трейдеры постоянно находятся в поисках инструментов, которые могут дать им конкурентное преимущество, и одним из таких мощных инструментов, который вызвал большой интерес в торговом сообществе, является индикатор "Неперерисовывающий XY тренд". Индикатор: Индикатор тренда XY без перер
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Индикаторы
ADX Shark Scalper – Ультимативный гибридный индикатор для точного скальпинга Погружайтесь в рынок с ADX Shark Scalper – мощным и универсальным инструментом, созданным для трейдеров, которые стремятся к максимальной точности в каждой сделке. Этот передовой индикатор бесшовно объединяет несколько технических сигналов в одну систему, что позволяет легко находить высоковероятные точки входа на покупку и продажу. В основе ADX Shark Scalper лежит сила обнаружения тренда и импульса с помощью таких попу
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
NeuralProfit
Vladislav Filippov
Эксперты
NeuralProfit- это полностью автоматизированный торговый советник. Методика работы советника основывается на инициировании ряда последовательных процессов: агрегирования диверсифицированного ряда потенциальных сделок в специальный канал с последующим преобразованием их в особый информационный поток, внутренней калибровки сделок по показателю эвентуальности. NeuralProfit- - не использует стратегию мартингейл и прочие стратегии, основывающиеся на умножении лота, отдавая предпочтение безопасности
ZigZag TrendLine MT4 Indicator
Nattadecha Tangpakinwat
Индикаторы
This Indicator is use the ZigZag to calculate the Upper and  Lower Bound and the uptrend and the downtrned. Red for downtrend, Green for uptrend and Yellow is for the horizontal trend this horizontal trend also bookmarked the upper limited and the lower limited the the price swings.  Or in simple the Support and the Resistance level. However, You may use the Heikin Ashi to confirm the trend of the buy sell signal above. I cannot guarantee the win rate, Nevertheless, you must study well the timef
Ideal Pips
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Надежный Инструмент для Финансового Рынка Этот инструмент предоставляет высокие результаты в торговле на финансовых рынках. Преимущества: Быстрые и Точные Сигналы: Стрелочные сигналы этого инструмента легко и точно анализируются, обеспечивая качественные сигналы, на которые можно положиться. Отсутствие Перерисовки: Этот инструмент не имеет никакой перерисовки, обеспечивая надежные торговые сигналы. Гарантия Качества: Если вдруг будет замечена перерисовка сигналов, которую мы не сможем исправить
С этим продуктом покупают
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Представляем вам индикатор самолета F-16, передовой инструмент MT4, разработанный для революционизации вашего торгового опыта. Вдохновленный беспрецедентной скоростью и точностью истребителя F-16, этот индикатор объединяет передовые алгоритмы и передовую технологию, чтобы обеспечить беспрецедентную производительность на финансовых рынках. С индикатором самолета F-16 вы будете парить над конкурентами, так как он обеспечивает анализ в реальном времени и генерирует высокоточные торговые сигналы. Ег
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Индикаторы
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Индикаторы
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT4 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 4. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Индикаторы
Сигнал GoldRush Trend Arrow Индикатор GoldRush Trend Arrow Signal предоставляет точный анализ тренда в режиме реального времени, специально разработанный для высокоскоростных краткосрочных скальперов в XAU/USD. Этот инструмент, созданный специально для 1-минутного таймфрейма, отображает стрелки направления для четких точек входа, позволяя скальперам уверенно ориентироваться в волатильных рыночных условиях. Индикатор состоит из ПЕРВИЧНЫХ и ВТОРИЧНЫХ стрелок оповещения. ПЕРВИЧНЫЕ сигналы — это
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Индикаторы
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 26% !!! Этот индикатор является супер комбинацией обоих наших основных индикаторов ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ) . Он показывает значения силы валюты для TICK-единиц и предупреждающие сигналы для 28 пар Форекс. Можно использовать 11 различных тик-единиц. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30 секунд. Полоса Tick-Unit во вложенном окне будет показана и сдвинута влево, когда в таймере секунды будет хотя бы 1 тик.  С помощью всего ли
MBS Trend Flow
Aliaksandr Alferchyk
Индикаторы
TREND FLOW PRO  без перерисовки, показывает направление рынка. Разворот тренда, первые и повторные входы крупных участников. Отметки BOS на графике – истинные смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов. Данные не перерисовываются и остаются на графике после закрытия каждого бара. Запроси и получи подробные инструкции PDF с примерами стратегий в личных сообщениях. Основные элементы индикатора: BOS FLOW  – трендовые волны и реальные смены тренда, это входы крупных игроков и подтверждение и
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Индикаторы
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Индикаторы
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Индикаторы
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими числами и статистикой повсюду , но после использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Вам не следует доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная верс
The Hurricane Indicator
Paul Nicholas Clevett
5 (1)
Индикаторы
Currently switched to the 4 hour chart - but use other time frames for confirmation. :-)  I change my main time frame based on the market movement at the time. The Hurricane Forex Indicator is a multi time frame indicator that includes such things as Trade Notifications, Trade Calculator, Momentum Indicator, risk reward and much more. We have a free Trade room for our users as well. Please check out the video for full details of how this indicator works as it has over 15 years worth of developme
Market Structure Visualizer PRO
Ikumi Watanabe
Индикаторы
What indicator do you look at most on your MT4 charts? Is it the Moving Average? I d o not believe that the default grid lines on MT4 charts—which you likely see hundreds or thousands of times—are designed with the intent of helping the user win. This is why MT4 users apply various indicators and go through trial and error. Because it is a chart you look at every day, it must present reliable information that we humans can recognize intuitively. This indicator was born from a single core concep
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Индикаторы
BinaryIndicator - высокоточный индикатор для торговли бинарными опционами. Отличные результаты показывает при скальпинге. Основу данного индикатора составляет многофакторный анализ трендовых индикаторов, а также подтверждающих осцилляторов, что в итоге дает повышенную точность сигналов. Преимущества индикатора Повышенная точность сигналов; Показывает отличные результаты при торговле бинарными опционами с временем экспирации от M30 до M1 ; Работает на любых временных интервалах; Работает с любым
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Индикаторы
Индикатор обнаружения блоков ордеров мультитаймфреймов MT4. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Обнаружение OB на нескольких таймфреймах. - Выберите количество OB для отображения. - Различные пользовательские интерфейсы OB. - Различные фильтры по OB. - Оповещение о близости OB. - Линии ADR High и Low. - Служба уведомлений (Экранные оповещения | Push-уведомления). Резюме
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Индикаторы
Заголовок: Руководство по структуре BBMA - Руководство по структуре BBMA Описание: BBMA Structure Guide - это специализированный индикатор MQL4, разработанный для помощи трейдерам в понимании структуры BBMA более легко и эффективно. BBMA, или "Bollinger Bands Moving Average", известен своим лозунгом "One Step Ahead", подчеркивающим важность глубокого понимания структуры рынка. С BBMA Structure Guide вы можете быстро идентифицировать базовые паттерны структуры рынка, определяющие движение цен.
Другие продукты этого автора
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume Profile Density V2.40 Отображает распределение объема по уровням цены, показывая зоны институционального интереса. В отличие от обычного объема по времени, показывает, где объем реально сосредоточен. Основное: Горизонтальные полосы = объем на каждом уровне цены Длиннее полоса → больше объема Красные зоны = сильная поддержка / сопротивление Использование: Определение зон поддержки и сопротивления Поиск POC (Point of Control) Определение Value Area (70% объема) Использование зон низкого объ
FREE
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор пузырей — Замедление цены + всплеск объёма Простой визуальный инструмент, который показывает цветные квадраты на графике, когда цена внезапно замедляется при всплеске объёма. (функция заполнения с добавлением концентрических пузырей)  Что делает индикатор: Находит моменты, когда рынок «колеблется» перед движением Показывает, где появляется крупный объём без значительного изменения цены Помогает предугадывать возможные пробои  Как это работает: Анализирует более мелкие таймфреймы, чем в
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Короткая фраза: Iceblock — индикатор для MT4, выявляющий кластеры высокого объёма при малом движении цены (похож на айсберг-поведение). TF: Работает на всех таймфреймах (M1–D1). Пары: Совместим с Forex, индексами, золотом и CFD. Параметры: VolumeLookback – свечей для расчёта среднего объёма VolumeThreshold – множитель для определения аномально высокого объёма ClusterSize – число соседних свечей для подтверждения кластера RangeComparisonPeriod – период для среднего диапазона свечей (high–low)
FREE
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
SimpleCustomBox – Индикатор MT5 Session Box и линий High/Low Обзор: SimpleCustomBox — это мощный и простой в использовании индикатор для MetaTrader 5, который позволяет визуально выделять торговые сессии на графике. Настраивайте временные диапазоны, мгновенно видьте максимум и минимум сессии и принимайте более обоснованные решения благодаря четким визуальным границам. Идеально подходит для дейтрейдеров, скальперов и всех, кто работает с внутридневными паттернами цен. Основные функции: Пользоват
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Индикаторы
Индикатор на основе дисбаланса тик-спреда. TF: Работает на всех таймфреймах (от M1 до D1). Пары: Совместим с Forex, индексами, золотом и CFD (автоматическая настройка для инструментов JPY, Gold, CFD). Параметры: TickWindow (200) – окно наблюдения тиков SpreadWeight (1.5) – вес спреда NormalizationPeriod (20) – период нормализации (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – уровни оповещения AlertCooldown (300s) – интервал между оповещениями Заключение: Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Mean Reversion Probability – Индикатор статистического разворота Краткое описание Институциональный индикатор, рассчитывающий статистическую вероятность возврата к скользящей средней (МА200) на основе анализа исторических перерасширений. Определяет зоны усталости рынка с количественной точностью. Основные функции Продвинутая статистика – База из 500+ исторических расширений для расчёта реальных вероятностей Оценка вероятности (0–99%) – Точное измерение шанса возврата к среднему Обнаружение уст
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Эксперты
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
his indicator automatically identifies key support and resistance levels by analyzing volume patterns. Unlike traditional S/R tools that rely only on price, Volume S/R finds levels where the market truly reacted.   DETECTION LOGIC: - High Volume Zones: Price levels where strong buying/selling occurred - Low Volume Zones: Areas of weak interest - potential breakout or reversal zones   SMART FILTERING: - Nearby levels are automatically merged to avoid chart clutter - Maximum levels limit keeps yo
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Spike Signal v1.2 — индикатор MT5, обнаруживающий всплески (Boom/Crash) и подающий сигналы для скальпинга в реальном времени. TF: Работает на всех таймфреймах (рекомендуется M1–M15). Пары: Создан для синтетических индексов Boom и Crash (Deriv), подходит и для других волатильных инструментов. Параметры: SpikeSensitivity / MinSize – чувствительность и минимальный размер всплеска EMA (8/21) – сигналы входа по пересечению RSI (14) – фильтр тенденции TP/SL Points – уровни тейк-профита и стоп-лосса
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
PDHL – отображает максимумы и минимумы предыдущих дней прямо на графике, предоставляя трейдеру быстрый и наглядный ориентир по ключевым уровням прошлых сессий. Индикатор лёгкий и легко настраиваемый : вы можете изменить количество отображаемых дней, цвета, стиль и толщину линий в соответствии со своими предпочтениями. Он создан для удобства и простоты использования, однако может работать не на всех инструментах или платформах . Русский : Тестировался только на CFD
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
VWAP_PC_MQL5 — простой самодельный индикатор VWAP для отображения объёмно-взвешенной средней цены в MT5. TF: Работает на всех тайм фреймах. Пары: Подходит для Forex, индексов, сырьевых товаров и акций. Параметры: AppliedPrice – тип цены для расчёта LineColor / Width / Style – стиль линии VWAP SessionReset – сброс по сессии или непрерывный режим Как работает (принцип VWAP): VWAP — это объёмно-взвешенная средняя цена , рассчитываемая как: VWAP = (∑ Цена × Объём) / (∑ Объём) Она показывает средн
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
PVWAP Improved MT5 – Улучшенный индикатор Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 – это улучшенная и оптимизированная версия моего персонального индикатора VWAP. Он отображает цену, взвешенную по объему, а также несколько полос стандартного отклонения, которые помогают определять потенциальные уровни поддержки, сопротивления и зоны истощения тренда. Индикатор работает на любых таймфреймах и не нагружает терминал даже при большом объеме истории. Назначение индикатора VWAP показывает сред
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Индикаторы
Индикатор институциональной компрессии ликвидности Индикатор измеряет сжатие ликвидности в реальном времени с использованием нормализованной ширины полос Боллинджера, объема и среднего спреда, чтобы выявлять фазы компрессии перед пробоем цены. Отображение: Профессиональное отдельное окно с гистограммой «Compression Score» и пороговой линией. Ключевые особенности Раннее обнаружение: Определяет зоны сжатия до импульсов цены. Многофакторное измерение: Комбинирует нормализованную ширину полос Болли
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор Институционального Потока Умный инструмент на основе объёма, который определяет зоны активности институциональных игроков через прямые паттерны потока ордеров. Он показывает, где действуют крупные игроки. Продвинутый индикатор объёма, который фильтрует шум, чтобы выявлять вероятные институциональные паттерны. Основные характеристики Интеллектуальное обнаружение кластеров Автоматическая идентификация Классификация сигналов: Фиолетовый / Желтый – Институциональная зона – Сильная и устойч
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор Range Box для Торговых Сессий Этот индикатор позволяет трейдерам визуализировать и анализировать определенные временные интервалы прямо на графике, рисуя прямоугольники для каждой торговой сессии. Основные функции: Настраиваемый интервал сессии: задайте время начала и окончания сессии. Количество отображаемых дней: выберите, сколько прошедших сессий будет отображаться. Цвет по умолчанию и специальный цвет для понедельника: легко выделяйте недельные паттерны. Регулируемая ширина границы
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Этот индикатор позволяет пронумеровать бары в пределах торговой сессии для CFD. Работает на GER40, UK100, US30, US100 и US500 и полностью настраивается под ваш стиль торговли и предпочтения графика. Основные функции и параметры: Настраиваемый интервал сессии: задавайте время начала и окончания сессии Опция скрытия чётных номеров для более чистого графика Регулировка расстояния между номерами для удобного размещения на графике Размер и цвет шрифта: выбирайте размер и цвет по своему вкусу Количест
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Новый способ наблюдать за активностью рынка Candle Activity Visualizer превращает ваш график в динамическую тепловую карту, показывая давление покупателей и продавцов в реальном времени. Глубокий анализ рынка: Обнаружение активных зон: Алгоритм определяет области, где высокий объём концентрируется в узком ценовом диапазоне, помогая выявить ключевые уровни давления. Интенсивность в реальном времени: Цвета плавно изменяются от холодных к тёплым по мере роста рыночной активности. Визуальная настрой
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор пузырей — Замедление цены + всплеск объёма Простой визуальный инструмент, который показывает цветные квадраты на графике, когда цена внезапно замедляется при всплеске объёма. (функция заполнения с добавлением концентрических пузырей)  Что делает индикатор: Находит моменты, когда рынок «колеблется» перед движением Показывает, где появляется крупный объём без значительного изменения цены Помогает предугадывать возможные пробои  Как это работает: Анализирует более мелкие таймфреймы, чем в
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
AutoPivot - Индикатор автоматических пивот-точек Индикатор MT4, отображающий пивот-точки (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) и уровни предыдущего дня (PDH/PDL). Основные особенности: Автоматическая адаптация к таймфрейму графика (H4/D1/W1) Зоны между PDH/PDL и ближайшими уровнями поддержки/сопротивления 8 предустановленных цветовых тем Полная настройка цветов, стилей линий и прозрачности зон Компактные метки с опциональным отображением цены Настраиваемое автоматическое обновление Уровни рассчитываются по с
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume Profile Rectangle Резюме Интерактивный индикатор профиля объёма , отображающий горизонтальное распределение объёма сделок на каждом уровне цены в выбранной области. Автоматически создаёт перемещаемый прямоугольник и показывает цветные полосы, представляющие распределение бычьего и медвежьего объёма. Что делает: Отображает горизонтальный объём : Визуализирует распределение объёма на каждом уровне цены в виде горизонтальных полос Бычий/медвежий анализ : Окрашивает полосы в зелёный (преоблад
Nexus Signal System
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Nexus Signal System — это индикатор для MT4, который объединяет 12 технических критериев для генерации торговых сигналов. Система анализирует конгруэнцию множества факторов (тренд, моментум, объем, зоны поддержки/сопротивления) перед подтверждением сигнала, что снижает количество ложных сигналов по сравнению с индикаторами, использующими только один критерий. КРИТЕРИИ АНАЛИЗА (оценка 0–15 баллов): Определение паттернов (pin bar, engulfing) Многотаймфреймовый анализ (подтверж
Фильтр:
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.10.22 12:46 
 

AMD Adaptive MA MT4 is a smart moving average that adjusts to market conditions,

reacting faster in trends while filtering out noise in sideways markets. It’s lightweight and easy to use.

The built-in info panel provides clear insights that help traders make better decisions,

making it a solid tool for analyzing market direction without cluttering the chart.

Ответ на отзыв