AMD Adaptive MA MT4
- Vincent Jose Proenca
Адаптивная скользящая средняя AMD (AAMA)
AAMA — это адаптивный индикатор скользящей средней для MetaTrader 4, который автоматически регулирует свою чувствительность в зависимости от рыночных условий.
Основные функции:
-
Адаптивная скользящая средняя на основе коэффициента эффективности Кауфмана — быстро реагирует на тренды и фильтрует шум во флэте
-
Автоматическое определение 4 фаз рынка AMD: Накопление, Рост (Markup), Распределение, Падение (Markdown)
-
Адаптация к волатильности через ATR — регулирует чувствительность в зависимости от текущих условий
-
Панель информации в реальном времени показывает текущую фазу рынка, уровень уверенности и скорость адаптации
-
Встроенные индикаторы: ADX, RSI и MACD для точного определения рыночных фаз
-
Зоны Fast/Slow для наглядного отображения адаптивного поведения
Использование:
Индикатор автоматически меняет скорость адаптации — быстро реагирует при сильных трендах и замедляется во время консолидации. Визуальная панель помогает интерпретировать текущую фазу рынка. Все параметры (периоды, цвета, чувствительность) можно настроить под свой стиль торговли.
AMD Adaptive MA MT4 is a smart moving average that adjusts to market conditions,
reacting faster in trends while filtering out noise in sideways markets. It’s lightweight and easy to use.
The built-in info panel provides clear insights that help traders make better decisions,
making it a solid tool for analyzing market direction without cluttering the chart.