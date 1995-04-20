SmartBubbles Accumulation
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 3.50
- Обновлено: 11 декабря 2025
- Активации: 5
Индикатор пузырей — Замедление цены + всплеск объёма
Простой визуальный инструмент, который показывает цветные квадраты на графике, когда цена внезапно замедляется при всплеске объёма.
(функция заполнения с добавлением концентрических пузырей)
Что делает индикатор:
-
Находит моменты, когда рынок «колеблется» перед движением
-
Показывает, где появляется крупный объём без значительного изменения цены
-
Помогает предугадывать возможные пробои
Как это работает:
-
Анализирует более мелкие таймфреймы, чем ваш текущий график
-
Определяет необычно маленькие свечи (замедление цены)
-
Проверяет наличие необычно большого объёма (всплеск объёма)
-
Отображает зелёные (бычьи) или красные (медвежьи) квадраты
Основные настройки:
-
Чувствительность цены: меньшее значение = более чувствительно
-
Множитель объёма: большее значение = более избирательно
-
Размер пузырей: регулирует видимость
Почему это полезно:
-
Просто и наглядно
-
Без сложных вычислений
-
Помогает находить интересные рыночные ситуации
-
Полностью настраиваемо
Подходит для торговли в диапазонах, пробоев и анализа рыночной динамики.