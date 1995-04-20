SmartBubbles Accumulation

Индикатор пузырей — Замедление цены + всплеск объёма

Простой визуальный инструмент, который показывает цветные квадраты на графике, когда цена внезапно замедляется при всплеске объёма.
(функция заполнения с добавлением концентрических пузырей)

 Что делает индикатор:

  • Находит моменты, когда рынок «колеблется» перед движением

  • Показывает, где появляется крупный объём без значительного изменения цены

  • Помогает предугадывать возможные пробои

 Как это работает:

  • Анализирует более мелкие таймфреймы, чем ваш текущий график

  • Определяет необычно маленькие свечи (замедление цены)

  • Проверяет наличие необычно большого объёма (всплеск объёма)

  • Отображает зелёные (бычьи) или красные (медвежьи) квадраты

 Основные настройки:

  • Чувствительность цены: меньшее значение = более чувствительно

  • Множитель объёма: большее значение = более избирательно

  • Размер пузырей: регулирует видимость

 Почему это полезно:

  • Просто и наглядно

  • Без сложных вычислений

  • Помогает находить интересные рыночные ситуации

  • Полностью настраиваемо

Подходит для торговли в диапазонах, пробоев и анализа рыночной динамики.


