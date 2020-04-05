Обзор

SuperR V2 — это профессиональный советник, отслеживающий тренд, который сочетает в себе проверенный индикатор SuperTrend с усовершенствованным фильтром на основе рационального квадратичного ядра (RQK). Это уникальное сочетание обеспечивает исключительное обнаружение тренда, эффективно отфильтровывая рыночный шум.





Основные особенности

Советник использует канонический алгоритм SuperTrend с однополосным отслеживанием для надежного определения тренда. Фильтр ядра RQK действует как сложный механизм подтверждения сигнала, гарантируя, что вход в сделку происходит только тогда, когда тренд поддерживается базовой ценовой структурой.





Оптимизированные предустановки — Советник включает предварительно оптимизированные настройки для пяти основных инструментов:





XAUUSD (золото)





BTCUSD (биткойн)





US100/NAS100 (технологии США)





EURUSD





USOIL (нефть WTI)





Пользователи могут выбирать эти предустановки из выпадающего меню, что исключает необходимость ручной оптимизации. Также доступен пользовательский режим для трейдеров, предпочитающих ручную настройку параметров.





Интеллектуальное управление рисками — Советник включает в себя:





Стоп-лосс и тейк-профит на основе ATR





Размещение умного стоп-лосса с использованием последних точек разворота





Функция трейлинг-стопа





Автоматическое управление стоп-лоссом безубыточности





Динамическое определение размера лота на основе процента риска счета





Проверка размера позиции для всех типов символов





Комплексные системы защиты:





Защита от максимальной дневной просадки (в процентах и ​​абсолютном значении)





Защита от максимальных последовательных потерь





Максимальный дневной лимит сделок





Защита от потери капитала





Проверка маржинальной безопасности





Обнаружение и разрешение застрявших позиций





Фильтры торговых сессий (Азиатская, Лондонская, Нью-Йоркская)





Мониторинг и фильтрация спреда





Универсальная совместимость — Советник автоматически адаптируется к:





Валютным парам





Драгоценным металлам (золото, серебро)





Криптовалютам (BTC, ETH и др.)





Фондовым индексам (US100, NAS100, US30, GER40)





Нефть (USOIL, WTI)





Входные параметры

Символический профиль





Выберите оптимизированный пресет: Пользовательский, Золото, BTC, Технологический сектор США, EURUSD, Нефть США





Автоматическое применение профиля при запуске





Отображение информации о профиле при запуске





Настройки SuperTrend





Период ST: 10 (регулируемый)





Множитель ST: 2,5 (регулируемый)





Настройки ядра RQK





Период просмотра: 8 (регулируемый)





Вес: 8,0 (регулируемый)





Начальный бар: 20 (регулируемый)





Минимальный наклон RQK в % от ATR





Логика входа





Бары истечения сигнала





Режим чередования сигналов





Минимальное количество баров между сделками





Одна сделка на тренд





Тайм-аут подтверждения





Режим снайпера





Логика выхода





Выход при перевороте SuperTrend





Выход при RQK flip





Множитель ATR для скользящего стоп-лосса





Умный стоп-лосс





Настройки безубыточности





Включение/отключение безубыточности





Срабатывание безубыточности в пунктах





Множитель ATR для буфера безубыточности





Управление капиталом





Размер лота (фиксированный или на основе риска)





Процент риска на сделку





Множитель ATR для стоп-лосса





Множитель ATR для тейк-профита





Настройки сессии





Фильтр сессии (вкл/выкл)





Смещение GMT





Время начала и окончания сессии





Переключение между сессиями: Азиатская, Лондонская, Нью-Йоркская





Системы защиты





Максимальное количество последовательных убытков





Максимальный дневной процент убытков





Время охлаждения между сделками (секунды)





Время паузы для убытков (минуты)





Сброс убытков на новый день





Максимальный спред





Режим спреда (авто, пункты, пипсы, проценты, абсолютный)





Защита от застрявших позиций





Порог часов застрявших позиций





Множитель ATR для застрявших позиций Порог





Защита маржи





Минимальный уровень маржи





Стоп-лосс при низком капитале





Минимальный процент капитала





Защита от просадки





Максимальный процент просадки





Максимальная сумма просадки





Действия при просадке (закрытие + пауза, только пауза, только закрытие)





Минуты ожидания просадки





Просадка на основе баланса





Другие настройки





Интервал таймера





Закрытие при запуске





Магическое число





Комментарий к сделке





Уведомления (push, email)





Отладочный логинг





Минимальный интервал тиков





Торговые условия

Советник предназначен для:





Таймфреймы: M15, H1 (оптимизированный)





Счета: Поддерживаются неттинг и хеджирование





Минимальный баланс: 100 долларов США (рекомендуется)





Спред: Минимально низкий (советник включает защиту от спреда)





Установка

Загрузите файл EX5 с MQL5 Market





Поместите файл в вашу папку Папка «Эксперты» MetaTrader 5





Перезапустите MetaTrader 5 или обновите Навигатор





Привяжите советника к графику





Выберите предпочитаемый профиль символов из выпадающего списка





Настройте параметры риска в соответствии с размером вашего счета





Поддержка

Поддержка предоставляется через:





Раздел комментариев к продукту на MQL5.com





Систему обмена сообщениями MQL5.com





Важно: Этот советник не гарантирует прибыль. Результаты прошлых периодов не являются гарантией будущих результатов. Всегда тщательно тестируйте на демо-счете перед началом реальной торговли.