SuperR V2

  • Эксперты
  • Mario El Kallab
    Mario El Kallab

    Mario El Kallab

    I Code EAs as a hobby and spend most of time investing in developing my skills and my EAs. Im a mechanical engineer with some personally acquired coding skills and a passion to trading and market analysis.
  • Версия: 2.0
  • Активации: 5
Обзор
SuperR V2 — это профессиональный советник, отслеживающий тренд, который сочетает в себе проверенный индикатор SuperTrend с усовершенствованным фильтром на основе рационального квадратичного ядра (RQK). Это уникальное сочетание обеспечивает исключительное обнаружение тренда, эффективно отфильтровывая рыночный шум.

Основные особенности
Советник использует канонический алгоритм SuperTrend с однополосным отслеживанием для надежного определения тренда. Фильтр ядра RQK действует как сложный механизм подтверждения сигнала, гарантируя, что вход в сделку происходит только тогда, когда тренд поддерживается базовой ценовой структурой.

Оптимизированные предустановки — Советник включает предварительно оптимизированные настройки для пяти основных инструментов:

XAUUSD (золото)

BTCUSD (биткойн)

US100/NAS100 (технологии США)

EURUSD

USOIL (нефть WTI)

Пользователи могут выбирать эти предустановки из выпадающего меню, что исключает необходимость ручной оптимизации. Также доступен пользовательский режим для трейдеров, предпочитающих ручную настройку параметров.

Интеллектуальное управление рисками — Советник включает в себя:

Стоп-лосс и тейк-профит на основе ATR

Размещение умного стоп-лосса с использованием последних точек разворота

Функция трейлинг-стопа

Автоматическое управление стоп-лоссом безубыточности

Динамическое определение размера лота на основе процента риска счета

Проверка размера позиции для всех типов символов

Комплексные системы защиты:

Защита от максимальной дневной просадки (в процентах и ​​абсолютном значении)

Защита от максимальных последовательных потерь

Максимальный дневной лимит сделок

Защита от потери капитала

Проверка маржинальной безопасности

Обнаружение и разрешение застрявших позиций

Фильтры торговых сессий (Азиатская, Лондонская, Нью-Йоркская)

Мониторинг и фильтрация спреда

Универсальная совместимость — Советник автоматически адаптируется к:

Валютным парам

Драгоценным металлам (золото, серебро)

Криптовалютам (BTC, ETH и др.)

Фондовым индексам (US100, NAS100, US30, GER40)

Нефть (USOIL, WTI)

Входные параметры
Символический профиль

Выберите оптимизированный пресет: Пользовательский, Золото, BTC, Технологический сектор США, EURUSD, Нефть США

Автоматическое применение профиля при запуске

Отображение информации о профиле при запуске

Настройки SuperTrend

Период ST: 10 (регулируемый)

Множитель ST: 2,5 (регулируемый)

Настройки ядра RQK

Период просмотра: 8 (регулируемый)

Вес: 8,0 (регулируемый)

Начальный бар: 20 (регулируемый)

Минимальный наклон RQK в % от ATR

Логика входа

Бары истечения сигнала

Режим чередования сигналов

Минимальное количество баров между сделками

Одна сделка на тренд

Тайм-аут подтверждения

Режим снайпера

Логика выхода

Выход при перевороте SuperTrend

Выход при RQK flip

Множитель ATR для скользящего стоп-лосса

Умный стоп-лосс

Настройки безубыточности

Включение/отключение безубыточности

Срабатывание безубыточности в пунктах

Множитель ATR для буфера безубыточности

Управление капиталом

Размер лота (фиксированный или на основе риска)

Процент риска на сделку

Множитель ATR для стоп-лосса

Множитель ATR для тейк-профита

Настройки сессии

Фильтр сессии (вкл/выкл)

Смещение GMT

Время начала и окончания сессии

Переключение между сессиями: Азиатская, Лондонская, Нью-Йоркская

Системы защиты

Максимальное количество последовательных убытков

Максимальный дневной процент убытков

Время охлаждения между сделками (секунды)

Время паузы для убытков (минуты)

Сброс убытков на новый день

Максимальный спред

Режим спреда (авто, пункты, пипсы, проценты, абсолютный)

Защита от застрявших позиций

Порог часов застрявших позиций

Множитель ATR для застрявших позиций Порог

Защита маржи

Минимальный уровень маржи

Стоп-лосс при низком капитале

Минимальный процент капитала

Защита от просадки

Максимальный процент просадки

Максимальная сумма просадки

Действия при просадке (закрытие + пауза, только пауза, только закрытие)

Минуты ожидания просадки

Просадка на основе баланса

Другие настройки

Интервал таймера

Закрытие при запуске

Магическое число

Комментарий к сделке

Уведомления (push, email)

Отладочный логинг

Минимальный интервал тиков

Торговые условия
Советник предназначен для:

Таймфреймы: M15, H1 (оптимизированный)

Счета: Поддерживаются неттинг и хеджирование

Минимальный баланс: 100 долларов США (рекомендуется)

Спред: Минимально низкий (советник включает защиту от спреда)

Установка
Загрузите файл EX5 с MQL5 Market

Поместите файл в вашу папку Папка «Эксперты» MetaTrader 5

Перезапустите MetaTrader 5 или обновите Навигатор

Привяжите советника к графику

Выберите предпочитаемый профиль символов из выпадающего списка

Настройте параметры риска в соответствии с размером вашего счета

Поддержка
Поддержка предоставляется через:

Раздел комментариев к продукту на MQL5.com

Систему обмена сообщениями MQL5.com

Важно: Этот советник не гарантирует прибыль. Результаты прошлых периодов не являются гарантией будущих результатов. Всегда тщательно тестируйте на демо-счете перед началом реальной торговли.
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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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