Volume Profile Density v2
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 3.1
- Обновлено: 11 декабря 2025
- Активации: 5
Volume Profile Density V2.40
Отображает распределение объема по уровням цены, показывая зоны институционального интереса.
В отличие от обычного объема по времени, показывает, где объем реально сосредоточен.
Основное:
-
Горизонтальные полосы = объем на каждом уровне цены
-
Длиннее полоса → больше объема
-
Красные зоны = сильная поддержка / сопротивление
Использование:
-
Определение зон поддержки и сопротивления
-
Поиск POC (Point of Control)
-
Определение Value Area (70% объема)
-
Использование зон низкого объема для стопов и целей
Цвета:
-
Синий = низкий объем (быстрые зоны)
-
Желтый = средний объем (баланс)
-
Красный = высокий объем (институциональные зоны)
Стратегии:
-
Покупка при отскоке от красной зоны
-
Продажа при откате от VAH или красной зоны
-
Торговля по пробою POC с объемом
-
Вход при возврате к POC
-
Цель — синие зоны
Настройки:
-
Новичок: 1.0 / 100% / 1.0
-
Скальпинг: 0.5 / 200% / 0.5
-
Свинг: 2.0 / 50% / 1.5
Технические данные:
-
Версия: 2.40
-
Платформа: MT5
-
Активы: Forex, CFD, Металлы, Крипто
-
Таймфреймы: M1–M15
-
Тип: Индикатор реального времени с автонастройкой
Итог:
Объем не лжет — торгуйте по зонам объема, а не против них.