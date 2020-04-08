Volume Profile Density v2

Volume Profile Density V2.40

Отображает распределение объема по уровням цены, показывая зоны институционального интереса.
В отличие от обычного объема по времени, показывает, где объем реально сосредоточен.

Основное:

  • Горизонтальные полосы = объем на каждом уровне цены

  • Длиннее полоса → больше объема

  • Красные зоны = сильная поддержка / сопротивление

Использование:

  • Определение зон поддержки и сопротивления

  • Поиск POC (Point of Control)

  • Определение Value Area (70% объема)

  • Использование зон низкого объема для стопов и целей

Цвета:

  • Синий = низкий объем (быстрые зоны)

  • Желтый = средний объем (баланс)

  • Красный = высокий объем (институциональные зоны)

Стратегии:

  • Покупка при отскоке от красной зоны

  • Продажа при откате от VAH или красной зоны

  • Торговля по пробою POC с объемом

  • Вход при возврате к POC

  • Цель — синие зоны

Настройки:

  • Новичок: 1.0 / 100% / 1.0

  • Скальпинг: 0.5 / 200% / 0.5

  • Свинг: 2.0 / 50% / 1.5

Технические данные:

  • Версия: 2.40

  • Платформа: MT5

  • Активы: Forex, CFD, Металлы, Крипто

  • Таймфреймы: M1–M15

  • Тип: Индикатор реального времени с автонастройкой

Итог:
Объем не лжет — торгуйте по зонам объема, а не против них.

Рекомендуем также
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Индикаторы
Рынок несправедлив, хотя бы потому, что всего лишь 10% игроков управляют 90% капитала. У рядового трейдера мало шансов, чтобы противостоять этим «хищникам». Но выход есть, необходимо всего лишь перейти на другую сторону, необходимо находиться в числе этих 10% «акул», научиться распознавать их намерения и двигаться вместе с ними. Объем - это единственный опережающий фактор, который безупречно работает на любом периоде и любом торговом инструменте. Сначала зарождается и накапливается объем, и толь
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Индикаторы
Этот продукт позволит Вам выгодно приобреcти и использовать два самых популярных продукта для анализа объемов заявок и сделок на биржевых рынках: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Данный продукт вобрал в себя всю мощь каждого отдельного индикатора и оформлен в виде одного файла. Функционал продукта Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart полностью идентичен оригинальным индикаторам. Вы оцените удобство объединения этих двух продуктов в один супер-индикато
Market Profile FX
Nguyen Duc Quy
Индикаторы
Market profile was developed by Peter Steidlmayer in the second half of last century. This is a very effective tool if you understand the nature and usage. It's not like common tools like EMA, RSI, MACD or Bollinger Bands. It operates independently of price, not based on price but its core is volume. The volume is normal, as the instrument is sung everywhere. But the special thing here is that the Market Profile represents the volume at each price level. 1. Price Histogram The Price Histogram i
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
DYJ BoS
Daying Cao
Индикаторы
Индикатор DYJ BoS автоматически определяет и отмечает основные элементы изменений структуры рынка, включая: Прорыв структуры (BoS): обнаруживается, когда цена совершает значительное движение, прорывая предыдущую точку структуры. Он отмечает возможные линии восходящего тренда и линии нисходящего тренда (UP & DN, то есть непрерывные новые максимумы и новые минимумы), и как только цена пробивает эти линии, он отмечает красные (МЕДВЕДЬ) и зеленые (БЫЧЬИ) стрелки. BoS обычно происходит, когда цен
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Volume Color Histogram для MetaTrader 5 Этот индикатор отображает объем в виде гистограммы в отдельном окне. Столбцы окрашиваются в зависимости от направления свечи: зеленый для бычьих (close > open) и красный для медвежьих (close < open). Основные функции Источник объема: тиковый объем или реальный (на выбор пользователя). Дополнительная линия скользящей средней поверх гистограммы объема, которую можно включить через настройки. Поддерживаемые типы средних: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Период усреднени
Z Score Plus MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
В финансах Z-баллы являются мерой изменчивости наблюдения и могут использоваться трейдерами для определения волатильности рынка. Z-баллы сообщают трейдерам, является ли он типичным для указанного набора данных или нетипичным. Z-оценки также позволяют аналитикам адаптировать оценки из нескольких наборов данных, чтобы получать оценки, которые можно более точно сравнивать друг с другом. # На практике у нас есть ZScore с нулевой точкой и колебаниями между 2 и 3 для сверхвысоких точек и колебаниями м
VolumeProfile MT5
Robert Hess
4.14 (7)
Индикаторы
Description: The Volume Profile displays detailed informations of historical trading activities at certain price levels (Market Profile). Locate the areas with the best prices in the market and get an advantage over other market participants. Features: Customizable Market Profile Shows the "fair" Value Area with 70% of all Volume Shows critical low volume zones Shows VPOC, VAL and VAH Points integrated resource management to reduce the load while working with multiple charts Works on all timefr
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Индикаторы
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Индикаторы
Description The indicator uses market profile theory to show the most relevant trading zones, on a daily basis. The zones to be shown are LVN (low volume nodes) and POC (point of control). An LVN zone is one which represents price areas with the least time or volume throughout the day. Typically, these areas indicate a supply or demand initiative, and in the future, they can turn into important breakout or retracement zones. A POC zone is one which represents price areas with the most time or vo
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Индикаторы
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Индикаторы
Heiken Ashi CE Filtered - индикатор, генерирующий торговые сигналы на основе свечей Heiken Ashi c использованием дополнительной фильтрации. Для фильтрации используется: Chandelier Exits , основанный на изменении ATR, для определения направления торговли. Вы можете скачать этот индикатор здесь: Chandelier Exits Zero Lags SMA ,  основанный на линейной регрессии, для дополнительного подтверждения тренда.  Вы можете скачать этот индикатор здесь:  Zero Lags SMA Основные функции : Сигналы на покупку/п
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Индикаторы
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
Индикатор подчёркивает те моменты, которые профессиональный трейдер видит в обычных индикаторах. VisualVol визуально отображает разные показатели волатильности в единой шкале и общем масштабе. Подчёркивает цветом превышение показателей объёма. Одновременно могут быть отображены Тиковый и Реальный Объем, Действительный диапазон, ATR, размер свечи и ретурнс (разница open-close). Благодаря VisualVol вы увидите рыночные периоды и подходящее время для разных торговых операций. Эта версия предназначен
FREE
Volume Profile For MT5
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Индикаторы
Volume Profile is a very useful indicator . it allows you to spot the price levels where important price action took place. It is similar to support and resistance levels but with a different logic. ( Check Out  Fixed Range Volume Profile MT5  ) One of the first thing that traders mark up when analyzing a chart is support and resistance. Volume Profile can be used for doing that too. The indicator scans the defined number of previous bars and calculates the volume of activity at each price le
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени. Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка. Функциональные возможности Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике. Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение). Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Индикаторы
Volume Delta Candles: A Comprehensive Tool for In-Depth Trading Analysis Unlock a seamless way to interpret trading experience within each candle. With Volume Delta Candles, there's no need for additional volume indicators—everything you need is built in. This advanced tool utilizes lower timeframes or live market data to present the percentage of buying versus selling volume within each candle as an intuitive color-coded bar. Before diving in, ensure you’re familiar with Volume and Volume Delta
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Индикаторы
Индикатор инструмента "Умный прямоугольник спроса и предложения" — ваш идеальный спутник для MT5, позволяющий мгновенно визуализировать ключевые данные спроса и предложения прямо на ваших зонах в реальном времени. Этот инструмент автоматически накладывает богатые и действенные данные на ваши зоны, такие как классификация зоны, расстояние в пунктах, сила и размер зоны, аккуратно размещённые внутри каждой зоны. Больше никакого беспорядка, никаких догадок — только чёткие, динамичные данные для по
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Индикаторы
Описание :  мы рады представить наш новый бесплатный индикатор, основанный на одном из профессиональных и популярных индикаторов на рынке форекс (PSAR), этот индикатор является новой модификацией оригинального индикатора Parabolic SAR, в индикаторе pro SAR вы можете видеть пересечение между точками и графиком цены, это пересечение не является сигналом, а говорит о возможности окончания движения, вы можете начать покупать с новой синей точки, и разместить стоп-лосс за один атр до первой синей т
FREE
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Индикаторы
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Weis Wave Result MT5
Sant Clear Ali Costa
Индикаторы
Features 3 types of waves: bullish, bearish and unknown. The unknown tower comes when prices move in opposite the direction of the current tower. Label that shows the percentage remaining for the next tower. Allows you set the type of volume that will be accumulated in the towers, either real or tick volumes. Thus, the indicator works in any market, for example: stocks, futures, forex, commodities, etc. Allows you to set the required score for the tower exchange. Allows you to set the font size
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Индикаторы
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Индикаторы
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Другие продукты этого автора
MTF Trend Dashboard MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
MTF TREND DASHBOARD – Многофреймовый анализатор тренда Мощная визуальная панель, отображающая направление тренда одновременно на 7 таймфреймах (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). === ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ === Мгновенное определение тренда на нескольких таймфреймах с помощью пересечения EMA Значения RSI с цветовой индикацией перекупленности/перепроданности Динамические индикаторы силы тренда Общий рыночный сигнал (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral) Онлайн-отображение спреда, ATR, Bid/Ask Современна
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Индикаторы
Адаптивная скользящая средняя AMD (AAMA) AAMA — это адаптивный индикатор скользящей средней для MetaTrader 4, который автоматически регулирует свою чувствительность в зависимости от рыночных условий. Основные функции: Адаптивная скользящая средняя на основе коэффициента эффективности Кауфмана — быстро реагирует на тренды и фильтрует шум во флэте Автоматическое определение 4 фаз рынка AMD: Накопление, Рост (Markup), Распределение, Падение (Markdown) Адаптация к волатильности через ATR — регулиру
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор пузырей — Замедление цены + всплеск объёма Простой визуальный инструмент, который показывает цветные квадраты на графике, когда цена внезапно замедляется при всплеске объёма. (функция заполнения с добавлением концентрических пузырей)  Что делает индикатор: Находит моменты, когда рынок «колеблется» перед движением Показывает, где появляется крупный объём без значительного изменения цены Помогает предугадывать возможные пробои  Как это работает: Анализирует более мелкие таймфреймы, чем в
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
SimpleCustomBox – Индикатор MT5 Session Box и линий High/Low Обзор: SimpleCustomBox — это мощный и простой в использовании индикатор для MetaTrader 5, который позволяет визуально выделять торговые сессии на графике. Настраивайте временные диапазоны, мгновенно видьте максимум и минимум сессии и принимайте более обоснованные решения благодаря четким визуальным границам. Идеально подходит для дейтрейдеров, скальперов и всех, кто работает с внутридневными паттернами цен. Основные функции: Пользоват
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Индикаторы
Индикатор на основе дисбаланса тик-спреда. TF: Работает на всех таймфреймах (от M1 до D1). Пары: Совместим с Forex, индексами, золотом и CFD (автоматическая настройка для инструментов JPY, Gold, CFD). Параметры: TickWindow (200) – окно наблюдения тиков SpreadWeight (1.5) – вес спреда NormalizationPeriod (20) – период нормализации (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – уровни оповещения AlertCooldown (300s) – интервал между оповещениями Заключение: Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Mean Reversion Probability – Индикатор статистического разворота Краткое описание Институциональный индикатор, рассчитывающий статистическую вероятность возврата к скользящей средней (МА200) на основе анализа исторических перерасширений. Определяет зоны усталости рынка с количественной точностью. Основные функции Продвинутая статистика – База из 500+ исторических расширений для расчёта реальных вероятностей Оценка вероятности (0–99%) – Точное измерение шанса возврата к среднему Обнаружение уст
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
PDHL – отображает максимумы и минимумы предыдущих дней прямо на графике, предоставляя трейдеру быстрый и наглядный ориентир по ключевым уровням прошлых сессий. Индикатор лёгкий и легко настраиваемый : вы можете изменить количество отображаемых дней, цвета, стиль и толщину линий в соответствии со своими предпочтениями. Он создан для удобства и простоты использования, однако может работать не на всех инструментах или платформах . Русский : Тестировался только на CFD
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Spike Signal v1.2 — индикатор MT5, обнаруживающий всплески (Boom/Crash) и подающий сигналы для скальпинга в реальном времени. TF: Работает на всех таймфреймах (рекомендуется M1–M15). Пары: Создан для синтетических индексов Boom и Crash (Deriv), подходит и для других волатильных инструментов. Параметры: SpikeSensitivity / MinSize – чувствительность и минимальный размер всплеска EMA (8/21) – сигналы входа по пересечению RSI (14) – фильтр тенденции TP/SL Points – уровни тейк-профита и стоп-лосса
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Короткая фраза: Iceblock — индикатор для MT4, выявляющий кластеры высокого объёма при малом движении цены (похож на айсберг-поведение). TF: Работает на всех таймфреймах (M1–D1). Пары: Совместим с Forex, индексами, золотом и CFD. Параметры: VolumeLookback – свечей для расчёта среднего объёма VolumeThreshold – множитель для определения аномально высокого объёма ClusterSize – число соседних свечей для подтверждения кластера RangeComparisonPeriod – период для среднего диапазона свечей (high–low)
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Эксперты
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
PVWAP Improved MT5 – Улучшенный индикатор Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 – это улучшенная и оптимизированная версия моего персонального индикатора VWAP. Он отображает цену, взвешенную по объему, а также несколько полос стандартного отклонения, которые помогают определять потенциальные уровни поддержки, сопротивления и зоны истощения тренда. Индикатор работает на любых таймфреймах и не нагружает терминал даже при большом объеме истории. Назначение индикатора VWAP показывает сред
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Индикаторы
Индикатор институциональной компрессии ликвидности Индикатор измеряет сжатие ликвидности в реальном времени с использованием нормализованной ширины полос Боллинджера, объема и среднего спреда, чтобы выявлять фазы компрессии перед пробоем цены. Отображение: Профессиональное отдельное окно с гистограммой «Compression Score» и пороговой линией. Ключевые особенности Раннее обнаружение: Определяет зоны сжатия до импульсов цены. Многофакторное измерение: Комбинирует нормализованную ширину полос Болли
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
VWAP_PC_MQL5 — простой самодельный индикатор VWAP для отображения объёмно-взвешенной средней цены в MT5. TF: Работает на всех тайм фреймах. Пары: Подходит для Forex, индексов, сырьевых товаров и акций. Параметры: AppliedPrice – тип цены для расчёта LineColor / Width / Style – стиль линии VWAP SessionReset – сброс по сессии или непрерывный режим Как работает (принцип VWAP): VWAP — это объёмно-взвешенная средняя цена , рассчитываемая как: VWAP = (∑ Цена × Объём) / (∑ Объём) Она показывает средн
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор Институционального Потока Умный инструмент на основе объёма, который определяет зоны активности институциональных игроков через прямые паттерны потока ордеров. Он показывает, где действуют крупные игроки. Продвинутый индикатор объёма, который фильтрует шум, чтобы выявлять вероятные институциональные паттерны. Основные характеристики Интеллектуальное обнаружение кластеров Автоматическая идентификация Классификация сигналов: Фиолетовый / Желтый – Институциональная зона – Сильная и устойч
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор Range Box для Торговых Сессий Этот индикатор позволяет трейдерам визуализировать и анализировать определенные временные интервалы прямо на графике, рисуя прямоугольники для каждой торговой сессии. Основные функции: Настраиваемый интервал сессии: задайте время начала и окончания сессии. Количество отображаемых дней: выберите, сколько прошедших сессий будет отображаться. Цвет по умолчанию и специальный цвет для понедельника: легко выделяйте недельные паттерны. Регулируемая ширина границы
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Этот индикатор позволяет пронумеровать бары в пределах торговой сессии для CFD. Работает на GER40, UK100, US30, US100 и US500 и полностью настраивается под ваш стиль торговли и предпочтения графика. Основные функции и параметры: Настраиваемый интервал сессии: задавайте время начала и окончания сессии Опция скрытия чётных номеров для более чистого графика Регулировка расстояния между номерами для удобного размещения на графике Размер и цвет шрифта: выбирайте размер и цвет по своему вкусу Количест
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Новый способ наблюдать за активностью рынка Candle Activity Visualizer превращает ваш график в динамическую тепловую карту, показывая давление покупателей и продавцов в реальном времени. Глубокий анализ рынка: Обнаружение активных зон: Алгоритм определяет области, где высокий объём концентрируется в узком ценовом диапазоне, помогая выявить ключевые уровни давления. Интенсивность в реальном времени: Цвета плавно изменяются от холодных к тёплым по мере роста рыночной активности. Визуальная настрой
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор пузырей — Замедление цены + всплеск объёма Простой визуальный инструмент, который показывает цветные квадраты на графике, когда цена внезапно замедляется при всплеске объёма. (функция заполнения с добавлением концентрических пузырей)  Что делает индикатор: Находит моменты, когда рынок «колеблется» перед движением Показывает, где появляется крупный объём без значительного изменения цены Помогает предугадывать возможные пробои  Как это работает: Анализирует более мелкие таймфреймы, чем в
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
AutoPivot - Индикатор автоматических пивот-точек Индикатор MT4, отображающий пивот-точки (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) и уровни предыдущего дня (PDH/PDL). Основные особенности: Автоматическая адаптация к таймфрейму графика (H4/D1/W1) Зоны между PDH/PDL и ближайшими уровнями поддержки/сопротивления 8 предустановленных цветовых тем Полная настройка цветов, стилей линий и прозрачности зон Компактные метки с опциональным отображением цены Настраиваемое автоматическое обновление Уровни рассчитываются по с
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume Profile Rectangle Резюме Интерактивный индикатор профиля объёма , отображающий горизонтальное распределение объёма сделок на каждом уровне цены в выбранной области. Автоматически создаёт перемещаемый прямоугольник и показывает цветные полосы, представляющие распределение бычьего и медвежьего объёма. Что делает: Отображает горизонтальный объём : Визуализирует распределение объёма на каждом уровне цены в виде горизонтальных полос Бычий/медвежий анализ : Окрашивает полосы в зелёный (преоблад
Nexus Signal System
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Nexus Signal System — это индикатор для MT4, который объединяет 12 технических критериев для генерации торговых сигналов. Система анализирует конгруэнцию множества факторов (тренд, моментум, объем, зоны поддержки/сопротивления) перед подтверждением сигнала, что снижает количество ложных сигналов по сравнению с индикаторами, использующими только один критерий. КРИТЕРИИ АНАЛИЗА (оценка 0–15 баллов): Определение паттернов (pin bar, engulfing) Многотаймфреймовый анализ (подтверж
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв