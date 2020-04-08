Liquidity Compression

机构流动性压缩指标

该指标通过布林带宽度、成交量和平均点差的标准化测量，实时检测流动性收紧情况，以识别价格突破前的压缩阶段。

显示方式：
专业独立窗口，包含“Compression Score”柱状图与“Threshold”阈值线。

主要特点

  • 早期检测： 在价格波动前识别压缩区域。

  • 多因素测量： 结合布林带宽度、成交量与平均点差的标准化数据。

  • 实时更新： 每个行情跳动（tick）即时刷新。

  • 清晰显示： “Compression”柱状图与虚线“Threshold”参考线。

  • 兼容性： 适用于 MT4 与 MT5 平台。

使用方法

  1. 将指标添加至目标品种图表。

  2. 根据波动性与交易时段调整阈值与权重。

  3. 解读： 当分数较高时，表示出现流动性压缩，需关注潜在突破。

参数说明

  • BB_Period / BB_Dev: 计算布林带宽度。

  • Norm_Period: 近期波动性标准化周期。

  • Vol_Period: 成交量标准化周期（按 tick 计）。

  • Spr_Period: 平均点差标准化周期（MT5 使用历史数据，MT4 使用即时代理）。

  • Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: 各因子权重。

  • Smooth_Period: 分数平滑周期。

  • Threshold: 阈值水平（虚线显示）。

最佳实践

  • 根据不同市场类型（外汇、指数、加密货币）调整周期参数。

  • 可结合方向性或结构性过滤器（市场结构、支撑/阻力位）。

  • 关注压缩后波动扩张以确认交易机会。


