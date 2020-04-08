Liquidity Compression
- 指标
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 1.0
- 激活: 5
机构流动性压缩指标
该指标通过布林带宽度、成交量和平均点差的标准化测量，实时检测流动性收紧情况，以识别价格突破前的压缩阶段。
显示方式：
专业独立窗口，包含“Compression Score”柱状图与“Threshold”阈值线。
主要特点
-
早期检测： 在价格波动前识别压缩区域。
-
多因素测量： 结合布林带宽度、成交量与平均点差的标准化数据。
-
实时更新： 每个行情跳动（tick）即时刷新。
-
清晰显示： “Compression”柱状图与虚线“Threshold”参考线。
-
兼容性： 适用于 MT4 与 MT5 平台。
使用方法
-
将指标添加至目标品种图表。
-
根据波动性与交易时段调整阈值与权重。
-
解读： 当分数较高时，表示出现流动性压缩，需关注潜在突破。
参数说明
-
BB_Period / BB_Dev: 计算布林带宽度。
-
Norm_Period: 近期波动性标准化周期。
-
Vol_Period: 成交量标准化周期（按 tick 计）。
-
Spr_Period: 平均点差标准化周期（MT5 使用历史数据，MT4 使用即时代理）。
-
Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: 各因子权重。
-
Smooth_Period: 分数平滑周期。
-
Threshold: 阈值水平（虚线显示）。
最佳实践
-
根据不同市场类型（外汇、指数、加密货币）调整周期参数。
-
可结合方向性或结构性过滤器（市场结构、支撑/阻力位）。
-
关注压缩后波动扩张以确认交易机会。