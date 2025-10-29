Liquidity Compression
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Indicatore Istituzionale di Compressione della Liquidità
L’indicatore misura in tempo reale il restringimento della liquidità utilizzando la larghezza normalizzata delle Bande di Bollinger, il volume e lo spread medio, per individuare le fasi di compressione prima dei breakout di prezzo.
Visualizzazione:
Finestra separata in stile professionale, con istogramma “Compression Score” e linea di soglia (“Threshold”).
Caratteristiche Principali
-
Rilevamento precoce: Identifica le zone di contrazione prima degli impulsi di prezzo.
-
Misurazione multifattoriale: Combina la larghezza normalizzata delle Bande di Bollinger, il volume e lo spread medio.
-
Aggiornamento in tempo reale: Aggiorna a ogni tick della barra corrente.
-
Visualizzazione chiara: Istogramma “Compression” e linea di riferimento “Threshold”.
-
Compatibilità: Versioni MT4 e MT5 disponibili.
Come Utilizzarlo
-
Aggiungere l’indicatore al grafico dello strumento desiderato.
-
Regolare soglia e pesi in base alla volatilità e alla sessione.
-
Interpretazione: Un punteggio elevato indica una fase di compressione della liquidità; monitorare il prezzo per un possibile breakout.
Parametri
-
BB_Period / BB_Dev: Calcolo della larghezza delle Bande di Bollinger.
-
Norm_Period: Periodo di normalizzazione del regime recente.
-
Vol_Period: Periodo di normalizzazione del volume (tick volume).
-
Spr_Period: Periodo di normalizzazione dello spread medio (storico in MT5, proxy istantaneo in MT4).
-
Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: Pesi dei singoli fattori.
-
Smooth_Period: Periodo di smussamento del punteggio.
-
Threshold: Livello di riferimento (linea tratteggiata).
Buone Pratiche
-
Adattare i periodi al tipo di strumento (FX, indici, criptovalute).
-
Combinare con un filtro direzionale o contestuale (struttura di mercato, supporti/resistenze).
-
Osservare l’espansione di volatilità dopo la compressione per confermare le entrate.