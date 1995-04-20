Nexus Signal System

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Nexus Signal System — это индикатор для MT4, который объединяет 12 технических критериев для генерации торговых сигналов. Система анализирует конгруэнцию множества факторов (тренд, моментум, объем, зоны поддержки/сопротивления) перед подтверждением сигнала, что снижает количество ложных сигналов по сравнению с индикаторами, использующими только один критерий.

КРИТЕРИИ АНАЛИЗА (оценка 0–15 баллов):

  • Определение паттернов (pin bar, engulfing)

  • Многотаймфреймовый анализ (подтверждение тренда на старшем таймфрейме)

  • ADX Market Regime (избегает рынков без тренда)

  • Зоны поддержки/сопротивления (автоматические swing-поинты)

  • Скользящие средние 20/50/200 (выравнивание по тренду)

  • RSI 14 периодов (моментум)

  • Относительный объем (подтверждение институциональными игроками)

  • ATR (волатильность)

ФУНКЦИИ:

  • Сигналы с прозрачной оценкой качества (0–15)

  • Автоматическое определение зон поддержки/сопротивления с графическим отображением

  • Предварительные сигналы (текущая свеча) и подтвержденные сигналы (закрытая свеча)

  • Стоп-лосс и тейк-профит рассчитываются через ATR

  • Панель с информацией о рынке в реальном времени

  • 8 цветовых тем для визуальной настройки

  • 56 настраиваемых параметров для адаптации под ваш стиль торговли

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

  1. УСТАНОВКА: Компилировать в MetaEditor и загрузить на график

  2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

    • Min_Signal_Score : Минимальный порог качества сигнала (по умолчанию 6.5/15)

    • MTF_Timeframe : Таймфрейм для подтверждения (по умолчанию H4)

    • Color_Theme : Выбор из 8 визуальных тем

  3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:

    • Высокий балл (≥8) = больше подтвержденных критериев = выше вероятность

    • Низкий балл (≤6) = меньше подтвержденных критериев = ниже вероятность

    • [Score] в скобках = предварительный сигнал, может измениться

    • Балл без скобок = подтвержденный сигнал, не изменится

  4. ТОРГОВЛЯ:

    • Индикатор НЕ открывает ордера автоматически

    • Пользователь сам решает входить в сделку по своей стратегии

    • Соблюдайте риск-менеджмент (рекомендуется 1–2% на сделку)

    • Тестируйте на демо перед реальной торговлей

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

  • Ни один индикатор не гарантирует прибыль

  • Прошлые результаты не предсказывают будущее

  • Результаты зависят от рыночных условий

  • Требуются базовые знания в торговле (не для абсолютных новичков)

  • Должен использоваться вместе с правильным управлением рисками

  • Настоятельно рекомендуется тестировать на демо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

  • MetaTrader 4 (Build 1355 или выше)

  • Базовые знания MT4 и Forex

  • Windows (шрифт Consolas обязателен, установлен по умолчанию)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАЙМФРЕЙМЫ: H1, H4 для лучшего соотношения сигнал/качество


