Liquidity Compression
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
機関投資家向け流動性圧縮インジケーター
このインジケーターは、ボリンジャーバンドの幅、出来高、平均スプレッドを正規化してリアルタイムで流動性の引き締まりを測定し、価格ブレイクアウト前の圧縮フェーズを検出します。
表示:
プロフェッショナル仕様の独立ウィンドウに「Compression Score」ヒストグラムと「Threshold」基準線を表示。
主な特徴
-
早期検出: 価格の急変前に圧縮ゾーンを特定。
-
多要素分析: 正規化されたボリンジャーバンド幅、出来高、平均スプレッドを組み合わせ。
-
リアルタイム更新: 現在のバーでティックごとに更新。
-
明確な可視化: 「Compression」ヒストグラムと点線の「Threshold」ライン。
-
互換性: MT4 および MT5 に対応。
使用方法
-
対象銘柄のチャートにインジケーターを追加します。
-
ボラティリティやセッションに合わせて閾値と重みを調整します。
-
解釈: スコアが高い場合は流動性圧縮フェーズを示します。価格のブレイクアウトを注視してください。
パラメーター
-
BB_Period / BB_Dev: ボリンジャーバンド幅の計算。
-
Norm_Period: 直近のボラティリティ状態に基づく正規化期間。
-
Vol_Period: ティックボリュームの正規化期間。
-
Spr_Period: 平均スプレッドの正規化期間（MT5 は履歴、MT4 は即時代理）。
-
Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: 各要素の重み。
-
Smooth_Period: スコアの平滑化期間。
-
Threshold: 基準レベル（点線で表示）。
推奨事項
-
資産タイプ（FX、株価指数、暗号資産など）に応じて期間を調整。
-
市場構造やサポート・レジスタンスを用いた方向性フィルターと併用。
-
圧縮後のボラティリティ拡大を観察してエントリーを確認。