Liquidity Compression

機関投資家向け流動性圧縮インジケーター

このインジケーターは、ボリンジャーバンドの幅、出来高、平均スプレッドを正規化してリアルタイムで流動性の引き締まりを測定し、価格ブレイクアウト前の圧縮フェーズを検出します。

表示:
プロフェッショナル仕様の独立ウィンドウに「Compression Score」ヒストグラムと「Threshold」基準線を表示。

主な特徴

  • 早期検出: 価格の急変前に圧縮ゾーンを特定。

  • 多要素分析: 正規化されたボリンジャーバンド幅、出来高、平均スプレッドを組み合わせ。

  • リアルタイム更新: 現在のバーでティックごとに更新。

  • 明確な可視化: 「Compression」ヒストグラムと点線の「Threshold」ライン。

  • 互換性: MT4 および MT5 に対応。

使用方法

  1. 対象銘柄のチャートにインジケーターを追加します。

  2. ボラティリティやセッションに合わせて閾値と重みを調整します。

  3. 解釈: スコアが高い場合は流動性圧縮フェーズを示します。価格のブレイクアウトを注視してください。

パラメーター

  • BB_Period / BB_Dev: ボリンジャーバンド幅の計算。

  • Norm_Period: 直近のボラティリティ状態に基づく正規化期間。

  • Vol_Period: ティックボリュームの正規化期間。

  • Spr_Period: 平均スプレッドの正規化期間（MT5 は履歴、MT4 は即時代理）。

  • Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: 各要素の重み。

  • Smooth_Period: スコアの平滑化期間。

  • Threshold: 基準レベル（点線で表示）。

推奨事項

  • 資産タイプ（FX、株価指数、暗号資産など）に応じて期間を調整。

  • 市場構造やサポート・レジスタンスを用いた方向性フィルターと併用。

  • 圧縮後のボラティリティ拡大を観察してエントリーを確認。


おすすめのプロダクト
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
エキスパート
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
エキスパート
HMA Crossover EA HMA Crossover EA は、MetaTrader 5 用に開発された高精度トレンドフォロー型エキスパートアドバイザーで、反応性の高い Hull Moving Average（HMA）を利用して潜在的な取引機会を検出します。高速 HMA と低速 HMA の組み合わせにより、トレンド転換の可能性を捉え、確かなリスク管理のもとで方向性のある動きを狙います。 主な特徴： HMA クロスの高精度検出 ATR に基づくストップロスとテイクプロフィット スマートロット管理 柔軟な売買方向設定（ロング/ショート/両方） 最適化された高速処理 安全性と信頼性の高いリスクコントロール システマチックでルールベースのトレンド取引を好むトレーダーに最適です。 ここで MT5 用の無料 Hull Moving Average（HMA）インジケーターをダウンロードして、チャート上でプロットおよび監視できます： https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
エキスパート
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
インディケータ
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
インディケータ
インジケーター技術仕様 – Delta Profile for MetaTrader 5 Delta Profile は MetaTrader 5 用に開発されたインジケーターで、指定されたローソク足範囲内の出来高フローを詳細に分析するためのものです。異なる価格レベルにおける正の出来高（上昇に関連）と負の出来高（下降に関連）の不均衡を構造化し、可視化します。その結果、ユーザーは最も多くの取引が集中する価格帯や実際の市場不均衡が形成される領域を明確に把握できます。 以下に、本インジケーターの主要な技術特性と設定パラメータを示します。 基本コンセプト インジケーターは 価格レベル を識別し、それらを正の出来高、負の出来高、および純 Delta（正負の出来高差）に分類します。 各価格レベルは 水平バー としてチャートに表示され、市場の活動ゾーンや不均衡領域を視覚的に確認できます。 ユーザーは 分析対象ローソク足数 、 価格の丸め精度 、 最大表示レベル数 、および 表示スタイル を自由に設定できます。 主要機能 価格レベルのマッピング ：設定された精度に基づき価格を丸め、対応するローソク足の
US500 Scalper
Sergey Batudayev
エキスパート
S&P 500スキャルパーアドバイザーは、S&P 500指数で成功したいトレーダーのために設計された革新的なツールです。この指数は、米国の株式市場で最も広く利用され、権威のある指標の一つであり、米国の主要企業500社で構成されています。 特徴: 自動取引ソリューション:     アドバイザーは、高度なアルゴリズムとテクニカル分析に基づいており、変化する市場状況に合わせて戦略を自動的に適応させます。 多目的なアプローチ:     アドバイザーは、インデックスのトレンドの理解、変動価格の分析、利益を最大化しリスクを最小化するアルゴリズムなど、複数の戦略を組み合わせます。 柔軟性とカスタマイズ性:     トレーダーは、取引目標、リスク レベル、取引戦略の好みに合わせて EA 設定をカスタマイズできます。 リスク管理:     アドバイザーは市場を常に監視し、リスクを管理するための対策を講じます。一定の損失レベルに達したときに取引を自動的に終了するように設定することもできます。 透明性と報告:     トレーダーは詳細なレポートと分析にアクセスしてアドバイザーのパフォーマンスを評価し、情報に
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
エキスパート
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Golden Key MT5
Zhen Min Zhu
エキスパート
Golden Key是一款完全自动化的智能交易系统， 采用 独家专利的行情相位识别技术，并 深度融合了 精妙的价格行为分析与专为黄金市场定制的神经网络。 该系统 内置3种不同模式的交易策略，当你拥有了 Golden Key， 相当于你同时拥有了3款不同的交易系统，你可以根据自己的交易风格和风险偏好，选择适合自己的策略。 近年来，我们倾尽全力，反复雕琢Golden Key的每一个细节，直至确信它能完美地适应市场的变化。Golden Key绝非普通交易助手，它是无数个日夜深耕黄金市场、洞悉其律动，以及创新研发独家算法的集大成者。 交易对象： XAUUSD（GOLD） 时间范围： 任意时间范围 适合人群： ️ 希望自动化交易黄金的上班族 ️ 寻求对冲手工交易风险的职业交易员 ️ 机构资金管理人（支持千万级资金量） 核心策略： 趋势追踪模式  采用自主训练的多时间框架趋势模型 每个订单都自动设有止损止盈，不带有任何高风险交易 追踪止损止盈算法：固态点数正止损和动态ATR止损止盈相结合 建议起始资金不低于$200 实时信号： Golden Key Classic 智能网格模式
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
エキスパート
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
エキスパート
Ay XAUUSD Expert ゴールド専用M15トレンド自動売買EA｜安定型スキャル・デイトレ両対応 ゴールド自動売買の新定番！ 高精度トレンド判定 × コツコツ型ロジック × 右肩上がりの実績！ 「Ay XAUUSD Expert」は、ゴールド（XAUUSD）M15専用に設計された高性能トレンドEAです。 アップダウンの激しい相場にも強く、急変動でもブレない独自アルゴリズムを搭載。 ＜主な特徴＞ ・M15専用・ゴールド特化型EA（XAUUSD向け自動売買） ・独自ロジックでトレンドと押し目をしっかりキャッチ ・急変動やノイズにも強い安定稼働設計 ・資金管理・リスクコントロール自動化 ・毎日利益を積み上げるコツコツ型運用 ・パラメータ調整不要！デフォルトのまま即運用可能 ・バックテストでも右肩上がりの安定成績！ ・スキャルピング・デイトレード両対応／長期運用も ＜使い方＞ 通貨ペア：XAUUSD（ゴールド） 時間足 ：M15（15分足） ＜こんな方におすすめ＞ ・ゴールド自動売買で“安定して利益”を狙いたい方 ・どの期間でも右肩上がりのパフォーマンスを重視する方 ・トレ
Forex mastery X marks the spot
Nardus Van Staden
インディケータ
Introducing "X Marks the Spot" – Your Ultimate MetaTrader 5 Indicator for Perfect Trades! Are you tired of the guesswork in trading? Ready to take your MetaTrader 5 experience to a whole new level? Look no further – "X Marks the Spot" is here to revolutionize your trading strategy! What is "X Marks the Spot"? "X Marks the Spot" is not just another indicator – it's your personal trading compass that works seamlessly on all timeframes . Whether you're a beginner or an experienced trader,
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
インディケータ
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
エキスパート
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
WinWiFi Ultra Signal
Nirundorn Promphao
インディケータ
"We have developed a highly accurate trading signal system applicable to all assets on the 15-minute (M15) timeframe. Calibrated against actual Gold price behavior, this system allows users to trade every candlestick effectively, regardless of market conditions—whether the market is trending, moving sideways, or reversing. The system features real-time arrows and color-coded indicators that signal immediate Buy or Sell entry points. This allows traders to use it as a reliable confirmation tool t
FREE
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
インディケータ
Accuracy M1 Scalper MT5 - Scalping Indicator OVERVIEW Accuracy M1 Scalper is a technical indicator designed for scalping on the M1 timeframe in MetaTrader 5. The indicator provides quick signal generation for short-term trading opportunities with focus on rapid entry and exit. SCALPING METHODOLOGY Signal Generation - Fast indicator calculations - Multiple confirmation system - Low latency signal delivery - Real-time price action analysis Entry Criteria - Short-term momentum shifts - Quick
Ignition
Dansie Software Limited
エキスパート
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
インディケータ
インジケーターについて このインジケーターは、金融商品の終値に対するモンテカルロシミュレーションに基づいています。モンテカルロ法とは、以前の観測結果に基づくランダムな数値を使用して、さまざまな結果の確率をモデル化するための統計的手法です。 どのように機能しますか？ このインジケーターは、歴史的データに基づき、時間の経過とともにランダムに価格が変動する複数の価格シナリオを生成します。各シミュレーション試行は、 終値 の変動を考慮するためのランダム変数を使用し、与えられた期間における将来の市場変動を効果的に模倣します。 モンテカルロシミュレーションの利点 - モンテカルロシミュレーションは、複数の将来のシナリオに対して戦略をテストすることで、さまざまなトレード戦略のリスクを分析するのに役立ちます。 - 稀な極端なイベント（テールリスク）を含むさまざまな市場状況で戦略のパフォーマンスを把握することができます。 - 単一の予測に依存するのではなく、モンテカルロ法は関連する確率を伴う潜在的な結果の範囲を提供します。これにより、利益や損失の可能性を理解するのに役立ちます。 モンテカルロ法は、
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
インディケータ
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
エキスパート
Autonomously executes trades, overseeing the entire process from initiation to completion.  Free support via chat, email and remote assistance Originally built for XAUUSD (Gold). Settings changes for other symbols Powerful rules management Enhanced positioning features Risk Management / Dynamic lot sizing Quick Setup Symbols : XAUUSD Investment for all: Our trading bot is crafted to serve traders of all investment levels, ensuring accessibility to the forex market even for those with limited fu
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
インディケータ
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
エキスパート
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
インディケータ
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
インディケータ
このダッシュボードは、選択されたシンボルの最新の利用可能なハーモニックパターンを表示するので、時間を節約し、より効率的に /   MT4バージョン 。 無料インジケーター：   Basic Harmonic Pattern インジケーター列 Symbol ： 選択したシンボルが表示されます。 Trend ：   強気または弱気 Pattern ： パターンの種類（ガートレー、バタフライ、バット、カニ、サメ、サイファー、ABCD） Entry ： エントリー価格 SL： ストップロス価格 TP1： 1回目の利食い価格 TP2： 2回目の利食い価格 TP3:   3回目の利食い価格 Current price :   現在値 Age (in bars):    最後に描画されたパターンの年齢 主な入力項目 Symbols:   "28 Major Currency Pairs "または "Selected Symbols "から選択。 Selected Symbols:   カンマで区切られた監視したいシンボル（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。ブローカーがペアに接
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
インディケータ
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
インディケータ
マトリックスアローインジケーターMT5は、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームインジケーターに続くユニークな10in1トレンドです。マトリックスアローインジケーターMT5は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。 平均方向移動指数（ADX） 商品チャネルインデックス（CCI） クラシック平研アシキャンドル 移動平均 移動平均収束発散（MACD） 相対活力指数（RVI） 相対力指数（RSI） 放物線SAR ストキャスティクス ウィリアムズのパーセント範囲 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。マトリックスアローインジケーターMT5は選択されたインディケーターからのみ情報を収集し、それらのデータのみに基づいてアローを印刷
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
インディケータ
KT Momentum Arrows インジケーターは、一方向への急激なボラティリティとバンドの乖離に基づいて計算される、瞬間的なブレイクアウトを検出するツールです。動きの強さとタイミングを捉えることに特化しており、モメンタムトレードに最適です。 価格が上部バンドを上抜けして終値が確定したときに買いシグナルが、下部バンドを下抜けしたときに売りシグナルが発生します。 バンドの広がりとボラティリティの両方に影響を与える「係数（Magnitude Coefficient）」が入力として用いられます。通貨ペアや時間軸に応じて最適な値を選定し、分析することが推奨されます。 主な特徴 リペイントなし！ モメンタムトレーダーにとって優れたエントリーツール。 勝率、平均利益、勝ち/負けなどのパフォーマンス分析機能付き。 デイトレード、スイングトレード、スキャルピングに対応。 入力パラメーター 履歴バー数:  インジケーター計算に使用するローソク足の数。 マグニチュード係数:  バンドの拡張とボラティリティ計測に使う単一の係数。 パフォーマンス分析:  利益傾向のラインを含む分析を表示/非表示に切
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
インディケータ
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
作者のその他のプロダクト
MTF Trend Dashboard MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
MTF TREND DASHBOARD - マルチタイムフレーム トレンド分析ツール 7つのタイムフレーム（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1）のトレンド方向を同時に表示する強力なビジュアルダッシュボード。 === 主な特徴 === EMAクロスオーバーによるリアルタイム・マルチタイムフレームトレンド検出 RSI値と買われ過ぎ／売られ過ぎカラー表示 動的なトレンド強度バー 市場全体のバイアスシグナル（Strong Buy/Sell、Bias、Weak、Neutral） スプレッド、ATR、Bid/Ask のリアルタイム表示 カスタマイズ可能なネオンカラー付きモダンなダークテーマ パネルサイズは 50〜200% に拡大可能 チャートの任意の位置に移動可能 === シグナル === BUY ：高速MA > 低速MA ＋ RSI > 50 SELL ：高速MA < 低速MA ＋ RSI < 50 シグナル強度は MA/ATR 比率に基づく === カスタマイズ === 高速/低速 MA の期間 RSI の期間 ATR の期間 パネル全体のカラー設定 パネル位置とスケール === 推
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
インディケータ
AMD適応型移動平均線 (AAMA) AAMAはMetaTrader 4用の適応型移動平均インジケーターで、市場の状況に応じて自動的に反応速度を調整します。 主な特徴： カウフマン効率比に基づく適応型移動平均 – トレンド相場では素早く反応し、レンジ相場ではノイズを除去 AMDの4つの市場フェーズを自動検出：蓄積期（Accumulation）、上昇期（Markup）、分配期（Distribution）、下降期（Markdown） ATRによるボラティリティ適応 – 現在の市場状況に応じて感度を調整 リアルタイム情報パネルで検出されたフェーズ、自信レベル、適応速度を表示 複数インジケーターを統合：ADX、RSI、MACDを使用して市場フェーズを正確に識別 Fast/Slow参照ゾーンで適応動作を視覚化 使用方法： このインジケーターは市場状況に応じて自動的に適応速度を調整します。強いトレンドでは反応が速く、レンジでは遅くなります。ビジュアルパネルは現在の市場フェーズの解釈をサポートします。すべてのパラメータ（期間、色、感度）はトレーディングスタイルに合わせて自由にカスタマイズ可能です
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
バブルインジケーター ― 価格減速 + 出来高スパイク検出 価格が突然減速し、同時に出来高が急増したときに、チャート上に色付きの四角を表示するシンプルなビジュアルツールです。 （塗りつぶし機能と同心円状のバブル効果を含む） 市場が動き出す前の重要なタイミングを見極めるのに役立ちます。 インジケーターの役割： 市場が動く前に「ためらう」瞬間を検出 出来高が増えても価格があまり動かないポイントを表示 ブレイクアウトや転換の可能性を事前に察知 動作の仕組み： 現在のチャートよりも小さいタイムフレームを分析 異常に小さいローソク足を検出（価格の減速） 異常に高い出来高を検出（出来高スパイク） 緑（強気）または赤（弱気）の四角を表示 主な設定項目： 価格感度： 値が低いほど反応が敏感 出来高倍率： 値が高いほど検出が厳密 バブルサイズ： 表示の見やすさを調整 なぜ便利なのか： シンプルで視覚的にわかりやすい 複雑な計算は不要 興味深い市場パターンを見つけやすい 完全にカスタマイズ可能 レンジ相場、ブレイクアウト、または市場のダイナミクスを理解するのに最適です。
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
インディケータ
SimpleCustomBox – MT5 セッションボックス & 高値/安値ライン インジケーター 概要： SimpleCustomBox は、MetaTrader 5 用の強力で使いやすいトレーディングインジケーターです。 チャート上で特定の取引セッションを視覚的に強調表示でき、カスタム時間範囲を設定し、そのセッションの高値・安値を即座に確認できます。 明確なビジュアル境界により、よりスマートな取引判断をサポートします。 デイトレーダー、スキャルパー、または日中の値動きに基づくトレーダーに最適です。 主な機能： カスタムセッション時間: 任意の時間範囲（例：02:00～06:00）を色付きの長方形でハイライト表示。 動的セッションボックス: 日ごとに自動更新され、複数の過去日を表示して履歴分析が可能。 高値/安値ライン: セッションの高値・安値ラインを描画し、指定した時刻まで延長可能（例：14:00 まで）。 カスタマイズ可能なビジュアル: ボックスの色、線の色、線の太さ、線のスタイル（実線・点線・破線など）を自由に調整。 自動更新: ボックスとラインはリアルタイムで更新され、最
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
インディケータ
ティックスプレッドの不均衡に基づくインジケーター。 TF： すべての時間足（M1〜D1）に対応。 ペア： Forex、指数、ゴールド、CFD に対応（JPYペア、ゴールド、CFD向けに自動調整）。 設定： TickWindow (200) – ティック観察ウィンドウ SpreadWeight (1.5) – スプレッドの重み付け NormalizationPeriod (20) – 正規化期間（z-score） Overbought / Oversold (±3.0) – アラート閾値 AlertCooldown (300s) – アラートのクールダウン時間 結論： Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2.4 は、OHLC の変動とスプレッドを分析して買い/売り圧力を検出し、市場の方向性と不均衡ゾーンを明確に示します。
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Mean Reversion Probability – 統計的リバーサルインジケーター 概要 本インジケーターは、過去の過剰拡張データをもとに、価格が200期間移動平均線（MA200）へ回帰する統計的確率を算出する機関投資家向けツールです。市場の疲労ゾーンを定量的に特定します。 主な特徴 高度な統計分析 – 500件以上の過去拡張データをもとに実際の確率を計算 確率スコア (0〜99%) – 平均への回帰確率を正確に定量化 疲労検出 – 拡張の期間と強度を測定 マルチアセット対応 – Forex、株価指数、金、仮想通貨、CFDに自動対応 スマートアラート – 稀だが信頼性の高いシグナル（確率 >80%、期間 >15バー） プロ仕様の表示 – シンプルで見やすいインスティテューショナルデザイン 分析方法 リアルタイムで以下を分析： 価格とMA200の正規化距離（ATR換算） 最後の平均回帰からの拡張期間 最大拡張に至るまでの時間 過去平均との比較 確率計算: 距離スコア（最大60%）：現在値 vs 過去比 期間スコア（最大40%）：拡張時間 vs 平均 疲労ボーナス（+15%）：
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume Profile Density V2.40 価格ごとの出来高分布を表示し、機関投資家が注目する価格帯を明らかにします。 時間軸ベースの出来高とは異なり、どこで取引量が集中したかを示します。 基本概念: 水平バー = 各価格の取引量 バーが長いほど出来高が多い 赤いゾーン = 主要なサポート／レジスタンス 主な用途: 実際のサポート・レジスタンスの特定 POC（コントロールポイント） の確認 バリューエリア（総出来高の70%） の定義 低出来高ゾーンをストップやターゲットに利用 カラーガイド: 青 = 低出来高（価格が素早く通過） 黄 = 中程度の出来高（バランスゾーン） 赤 = 高出来高（機関ゾーン） トレード戦略: 赤ゾーンでの反発買い VAHまたは赤ゾーンでの拒否売り 出来高を伴うPOCブレイクで参入 POCへの戻りでエントリー 青ゾーンを目標に設定 設定: 初心者: 1.0 / 100% / 1.0 スキャルピング: 0.5 / 200% / 0.5 スイング: 2.0 / 50% / 1.5 技術情報: バージョン: 2.40 プラットフォーム: MT5 対応資産
FREE
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
インディケータ
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
エキスパート
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Spike Signal v1.2 — MT5インジケーター、Boom/Crashの急激なスパイクを検出し、スキャルピングシグナルを生成。 TF： すべての時間足で動作（推奨：M1〜M15）。 ペア： DerivのBoom/Crash合成指数向けに設計、他のボラティリティ資産にも対応。 設定： SpikeSensitivity / MinSize – スパイク検出感度と最小サイズ EMA (8/21) – エントリークロス信号 RSI (14) – トレンドフィルター TP/SL Points – 利確・損切ポイント Trailing Exit / Alerts – 追尾ロジックとアラート 簡潔な結論： Spike Signal v1.2 は強い上昇・下降スパイクを自動検出し、Buy/Sell矢印を表示、TP/SLまたはトレーリングで出口を管理します。Boom/Crashスキャルピングに最適です。
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
インディケータ
短い説明： Iceblock — 高出来高だが価格変動が小さいクラスターを検出するMT4インジケーター（アイスバーグ様の挙動）。 TF： すべての時間足で動作（M1〜D1）。 通貨ペア： Forex、指数、ゴールド、CFDに対応。 設定項目： VolumeLookback – 平均出来高計算のためのバー数 VolumeThreshold – 異常な出来高を判定する倍率 ClusterSize – クラスター確認の近接バー数 RangeComparisonPeriod – 高値–安値の平均範囲算出期間 簡潔な結論： Iceblockは出来高は高いが価格変動が小さい箇所を強調表示します。アイスバーグ注文と似た効果を示唆しますが、MT4の出来高と価格データのみを使用します。矢印は異常活動のマーキングで、取引シグナルではありません。
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
インディケータ
PVWAP Improved MT5 – 高度な Volume Weighted Average Price 指標 PVWAP Improved MT5 は、個人用に開発した VWAP 指標を改良し、さらに最適化したバージョンです。出来高加重平均価格に加えて、複数の標準偏差バンドを表示し、サポート、レジスタンス、そしてモメンタム低下の可能性を判別するのに役立ちます。全ての時間足で動作し、大きな履歴データでも軽快に処理できます。 指標の目的 VWAP は、多くの出来高が成立した平均価格を示し、市場が公正価値に対してどの位置にあるかを判断する重要な基準です。 主な用途: 価格が VWAP より上 → 強気傾向 価格が VWAP より下 → 弱気傾向 標準偏差バンド (+1, +2, -1, -2) は、買われすぎ / 売られすぎ のゾーンを示す エントリー、イグジット、反発ポイントの候補を把握できる 価格がトレンド相場か平均回帰相場かを判断するのに有用 日中トレード、スキャルピング、スイングトレードに特に役立ちます。 主な特徴 MetaTrader 5 の実際の出来高を利用した計算 日足で
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
インディケータ
機関投資家向け流動性圧縮インジケーター このインジケーターは、ボリンジャーバンドの幅、出来高、平均スプレッドを正規化してリアルタイムで流動性の引き締まりを測定し、価格ブレイクアウト前の圧縮フェーズを検出します。 表示: プロフェッショナル仕様の独立ウィンドウに「Compression Score」ヒストグラムと「Threshold」基準線を表示。 主な特徴 早期検出: 価格の急変前に圧縮ゾーンを特定。 多要素分析: 正規化されたボリンジャーバンド幅、出来高、平均スプレッドを組み合わせ。 リアルタイム更新: 現在のバーでティックごとに更新。 明確な可視化: 「Compression」ヒストグラムと点線の「Threshold」ライン。 互換性: MT4 および MT5 に対応。 使用方法 対象銘柄のチャートにインジケーターを追加します。 ボラティリティやセッションに合わせて閾値と重みを調整します。 解釈: スコアが高い場合は流動性圧縮フェーズを示します。価格のブレイクアウトを注視してください。 パラメーター BB_Period / BB_Dev: ボリンジャーバンド幅の計算。 Norm_
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
インディケータ
his indicator automatically identifies key support and resistance levels by analyzing volume patterns. Unlike traditional S/R tools that rely only on price, Volume S/R finds levels where the market truly reacted.   DETECTION LOGIC: - High Volume Zones: Price levels where strong buying/selling occurred - Low Volume Zones: Areas of weak interest - potential breakout or reversal zones   SMART FILTERING: - Nearby levels are automatically merged to avoid chart clutter - Maximum levels limit keeps yo
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
インディケータ
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detects institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions operate. An advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns. Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification: Violet / Yellow – Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Red / Green – Strong Signal – Significant buying/selling pre
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Range Box Indicator for Trading Sessions This indicator allows traders to visualize and analyze specific time ranges directly on their chart by drawing rectangular boxes for each trading session. Key Features: Customizable session interval: set your own session start and end times. Number of days displayed: choose how many past sessions are visible. Default color and special color for Monday: easily highlight weekly patterns. Adjustable border width: customize the appearance of the rectangles to
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
インディケータ
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
インディケータ
This indicator allows you to number bars within a trading session for CFDs. It works on GER40, UK100, US30, US100, and US500 and is fully customizable to fit your trading style and chart preferences. Key Features & Parameters: Customizable session interval: define your own session start and end times Option to hide even numbers for a cleaner chart Adjust number distance to position the bar numbers as you prefer Font size and color: choose the size and color that suit your chart Number of days di
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
インディケータ
The Candle Activity Visualizer turns your chart into a dynamic heatmap, giving you a clear view of buying and selling pressure. In-Depth Market Insight: Active Zone Detection: The algorithm highlights areas where high volume builds up within a narrow price range, revealing key pressure zones. Real-Time Intensity: Colors adjust in real time, shifting smoothly from cool tones to warmer shades as activity increases. Visual Customization: 5 Color Palettes: Choose from five professionally designed th
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
インディケータ
バブルインジケーター ― 価格減速 + 出来高スパイク検出 価格が突然減速し、同時に出来高が急増したときに、チャート上に色付きの四角を表示するシンプルなビジュアルツールです。 （塗りつぶし機能と同心円状のバブル効果を含む） 市場が動き出す前の重要なタイミングを見極めるのに役立ちます。 インジケーターの役割： 市場が動く前に「ためらう」瞬間を検出 出来高が増えても価格があまり動かないポイントを表示 ブレイクアウトや転換の可能性を事前に察知 動作の仕組み： 現在のチャートよりも小さいタイムフレームを分析 異常に小さいローソク足を検出（価格の減速） 異常に高い出来高を検出（出来高スパイク） 緑（強気）または赤（弱気）の四角を表示 主な設定項目： 価格感度： 値が低いほど反応が敏感 出来高倍率： 値が高いほど検出が厳密 バブルサイズ： 表示の見やすさを調整 なぜ便利なのか： シンプルで視覚的にわかりやすい 複雑な計算は不要 興味深い市場パターンを見つけやすい 完全にカスタマイズ可能 レンジ相場、ブレイクアウト、または市場のダイナミクスを理解するのに最適です。
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
インディケータ
AutoPivot - 自動ピボットポイントインジケーター MT4用の高機能インジケーターで、日次・週次・月次の主要ピボットポイント（PP、R1、R2、R3、S1、S2、S3）を自動的に計算・表示し、前日の高値（PDH）および安値（PDL）も同時に描画します。トレーダーがサポート・レジスタンスゾーンを素早く把握できるよう設計されています。 主な機能： インテリジェントな時間枠認識 ：チャートのタイムフレーム（H4、D1、W1）を自動検出し、各時間軸に最適化されたピボット計算を実行。 前日高値・安値表示 ：PDH/PDLを自動で描画し、現在価格との位置関係を直感的に確認可能。 サポート／レジスタンスゾーン表示 ：PDH/PDLと隣接するピボットラインの間に半透明ゾーンを生成し、反転やブレイクアウトの可能性を視覚化。 8種類のカラーテーマ ：クラシック、ダーク、ライト、ブルー、プロフェッショナルなど8つのプリセットテーマを搭載。色、ラインスタイル、透明度も自由にカスタマイズ可能。 価格ラベルの表示オプション ：各ピボットラインに対応する価格とコンパクトなラベル
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
インディケータ
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信