Golden Key MT5 Zhen Min Zhu エキスパート

Golden Key是一款完全自动化的智能交易系统， 采用 独家专利的行情相位识别技术，并 深度融合了 精妙的价格行为分析与专为黄金市场定制的神经网络。 该系统 内置3种不同模式的交易策略，当你拥有了 Golden Key， 相当于你同时拥有了3款不同的交易系统，你可以根据自己的交易风格和风险偏好，选择适合自己的策略。 近年来，我们倾尽全力，反复雕琢Golden Key的每一个细节，直至确信它能完美地适应市场的变化。Golden Key绝非普通交易助手，它是无数个日夜深耕黄金市场、洞悉其律动，以及创新研发独家算法的集大成者。 交易对象： XAUUSD（GOLD） 时间范围： 任意时间范围 适合人群： ️ 希望自动化交易黄金的上班族 ️ 寻求对冲手工交易风险的职业交易员 ️ 机构资金管理人（支持千万级资金量） 核心策略： 趋势追踪模式 采用自主训练的多时间框架趋势模型 每个订单都自动设有止损止盈，不带有任何高风险交易 追踪止损止盈算法：固态点数正止损和动态ATR止损止盈相结合 建议起始资金不低于$200 实时信号： Golden Key Classic 智能网格模式