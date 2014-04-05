Liquidity Compression
- Vincent Jose Proenca
Institutioneller Liquiditätskompressionsindikator
Dieser Indikator misst in Echtzeit die Verengung der Liquidität mithilfe der normalisierten Breite der Bollinger-Bänder, des Volumens und des durchschnittlichen Spreads, um Kompressionsphasen vor Kursausbrüchen zu erkennen.
Darstellung:
Professionelles separates Fenster mit „Compression Score“-Histogramm und „Threshold“-Referenzlinie.
Hauptmerkmale
-
Früherkennung: Erkennt Kontraktionszonen vor Preisimpulsen.
-
Multifaktorielle Messung: Kombiniert normalisierte Bollinger-Band-Breite, Volumen und durchschnittlichen Spread.
-
Echtzeitaktualisierung: Aktualisiert sich mit jedem Tick der aktuellen Kerze.
-
Klare Visualisierung: „Compression“-Histogramm mit gestrichelter „Threshold“-Linie.
-
Kompatibilität: Verfügbar für MT4 und MT5.
Verwendung
-
Fügen Sie den Indikator dem Chart des gewünschten Instruments hinzu.
-
Passen Sie Schwellenwert und Gewichtungen entsprechend der Volatilität und Handelssitzung an.
-
Interpretation: Ein hoher Score signalisiert eine Phase der Liquiditätskompression; beobachten Sie den Kurs auf einen möglichen Ausbruch.
Parameter
-
BB_Period / BB_Dev: Berechnung der Bollinger-Band-Breite.
-
Norm_Period: Normalisierungszeitraum für das aktuelle Volatilitätsregime.
-
Vol_Period: Normalisierungszeitraum für das Tick-Volumen.
-
Spr_Period: Normalisierungszeitraum für den durchschnittlichen Spread (historisch in MT5, Echtzeit-Proxydaten in MT4).
-
Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: Gewichtung der einzelnen Faktoren.
-
Smooth_Period: Glättungszeitraum für den Score.
-
Threshold: Referenzniveau (gestrichelte Linie).
Empfohlene Vorgehensweise
-
Perioden an den Instrumenttyp anpassen (FX, Indizes, Kryptowährungen).
-
Mit einem Richtungs- oder Kontextfilter kombinieren (Marktstruktur, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus).
-
Nach der Kompression auf Volatilitätserweiterung achten, um Einstiege zu bestätigen.