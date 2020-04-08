Liquidity Compression

Indicador Institucional de Compressão de Liquidez

O indicador mede o aperto de liquidez em tempo real utilizando a largura normalizada das Bandas de Bollinger, o volume e o spread médio, a fim de identificar fases de compressão antes das rupturas de preço.

Exibição:
Janela separada em estilo profissional, com histograma “Compression Score” e linha de limiar (“Threshold”).

Principais Características

  • Deteção antecipada: Identifica zonas de contração antes dos impulsos de preço.

  • Medição multifatorial: Combina largura das Bandas de Bollinger, volume e spread médio normalizados.

  • Tempo real: Atualiza a cada tick na barra atual.

  • Visualização clara: Histograma “Compression” com linha de referência “Threshold”.

  • Compatibilidade: Disponível para MT4 e MT5.

Como Usar

  1. Adicione o indicador ao gráfico do instrumento desejado.

  2. Ajuste o limiar e os pesos conforme a volatilidade e a sessão.

  3. Interpretação: Um valor alto indica fase de compressão de liquidez; observe o preço para um possível breakout.

Parâmetros

  • BB_Period / BB_Dev: Cálculo da largura das Bandas de Bollinger.

  • Norm_Period: Período de normalização para o regime recente.

  • Vol_Period: Período de normalização do volume (por ticks).

  • Spr_Period: Período de normalização do spread médio (histórico no MT5, proxy instantâneo no MT4).

  • Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: Pesos de cada componente.

  • Smooth_Period: Período de suavização do score.

  • Threshold: Nível de referência (linha tracejada).

Boas Práticas

  • Ajuste os períodos conforme o tipo de ativo (FX, índices, criptomoedas).

  • Combine com um filtro direcional ou contextual (estrutura de mercado, suportes e resistências).

  • Observe a expansão de volatilidade após a compressão para confirmar entradas.


Produtos recomendados
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Experts
HMA Crossover EA O HMA Crossover EA é um robô de negociação de tendência para MetaTrader 5, projetado para identificar oportunidades utilizando o indicador Hull Moving Average (HMA). Combinando uma HMA rápida com uma mais lenta, o EA detecta possíveis mudanças de tendência enquanto mantém um forte controle de risco. Principais recursos: Detecção dinâmica de cruzamento HMA: Identifica cruzamentos entre a HMA rápida e a lenta para gerar sinais. Stop Loss e Take Profit baseados em ATR: Ajustam-se
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experts
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
A tendência é sua amiga! Veja a cor do indicador e faça suas operações nessa direção. Ele não repinta. Ou seja, depois que cada candle se fecha, a cor dele é definitiva e não irá se alterar. Você pode focar em movimentos mais curtos e rápidos ou tendências mais longas, basta testar o que melhor se encaixa no seu operacional de acordo com o ativo e tempo gráfico usado. Altere o parâmetro de entrada "Length" e o indicador irá se adaptar automaticamente (quanto maior ele for, maior a tendência an
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descrição Técnica do Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 O Delta Profile é um indicador desenvolvido para o MetaTrader 5 com foco em análise detalhada do fluxo de volume dentro de um intervalo definido de candles. Ele organiza e exibe informações sobre o desequilíbrio de volumes positivos (associados a movimentos de alta) e negativos (associados a movimentos de baixa) em diferentes níveis de preço. O resultado é uma visão clara dos pontos do gráfico onde há maior concentração de negócios
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
O S&P 500 Scalper Advisor é uma ferramenta inovadora desenvolvida para traders que desejam negociar com sucesso o Índice S&P 500. O índice é um dos indicadores mais utilizados e prestigiados do mercado de ações americano, abrangendo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Peculiaridades: Soluções de negociação automatizadas:       O consultor é baseado em algoritmos avançados e análise técnica para adaptar automaticamente a estratégia às mudanças nas condições de mercado. Abordagem versátil:
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Golden Key MT5
Zhen Min Zhu
Experts
Golden Key是一款完全自动化的智能交易系统， 采用 独家专利的行情相位识别技术，并 深度融合了 精妙的价格行为分析与专为黄金市场定制的神经网络。 该系统 内置3种不同模式的交易策略，当你拥有了 Golden Key， 相当于你同时拥有了3款不同的交易系统，你可以根据自己的交易风格和风险偏好，选择适合自己的策略。 近年来，我们倾尽全力，反复雕琢Golden Key的每一个细节，直至确信它能完美地适应市场的变化。Golden Key绝非普通交易助手，它是无数个日夜深耕黄金市场、洞悉其律动，以及创新研发独家算法的集大成者。 交易对象： XAUUSD（GOLD） 时间范围： 任意时间范围 适合人群： ️ 希望自动化交易黄金的上班族 ️ 寻求对冲手工交易风险的职业交易员 ️ 机构资金管理人（支持千万级资金量） 核心策略： 趋势追踪模式  采用自主训练的多时间框架趋势模型 每个订单都自动设有止损止盈，不带有任何高风险交易 追踪止损止盈算法：固态点数正止损和动态ATR止损止盈相结合 建议起始资金不低于$200 实时信号： Golden Key Classic 智能网格模式
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Experts
Ay XAUUSD Expert EA de tendência para Ouro M15｜Estável para Scalping e Day Trade O novo padrão em automação para ouro! Alta precisão na leitura de tendência × estratégia constante de lucros × resultados crescentes O “Ay XAUUSD Expert” é um EA de alta performance desenvolvido exclusivamente para ouro (XAUUSD) no timeframe M15. Possui algoritmo próprio, resistente a alta volatilidade e movimentos bruscos. <Principais características> EA dedicado para XAUUSD no M15 Lógica exclusiva para identific
Forex mastery X marks the spot
Nardus Van Staden
Indicadores
Introducing "X Marks the Spot" – Your Ultimate MetaTrader 5 Indicator for Perfect Trades! Are you tired of the guesswork in trading? Ready to take your MetaTrader 5 experience to a whole new level? Look no further – "X Marks the Spot" is here to revolutionize your trading strategy! What is "X Marks the Spot"? "X Marks the Spot" is not just another indicator – it's your personal trading compass that works seamlessly on all timeframes . Whether you're a beginner or an experienced trader,
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
WinWiFi Ultra Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
"We have developed a highly accurate trading signal system applicable to all assets on the 15-minute (M15) timeframe. Calibrated against actual Gold price behavior, this system allows users to trade every candlestick effectively, regardless of market conditions—whether the market is trending, moving sideways, or reversing. The system features real-time arrows and color-coded indicators that signal immediate Buy or Sell entry points. This allows traders to use it as a reliable confirmation tool t
FREE
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Accuracy M1 Scalper MT5 - Scalping Indicator OVERVIEW Accuracy M1 Scalper is a technical indicator designed for scalping on the M1 timeframe in MetaTrader 5. The indicator provides quick signal generation for short-term trading opportunities with focus on rapid entry and exit. SCALPING METHODOLOGY Signal Generation - Fast indicator calculations - Multiple confirmation system - Low latency signal delivery - Real-time price action analysis Entry Criteria - Short-term momentum shifts - Quick
Ignition
Dansie Software Limited
Experts
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Sobre o Indicador Este indicador é baseado em simulações de Monte Carlo nos preços de fechamento de um instrumento financeiro. Por definição, Monte Carlo é uma técnica estatística usada para modelar a probabilidade de diferentes resultados em um processo que envolve números aleatórios com base em resultados previamente observados. Como Funciona? Este indicador gera múltiplos cenários de preços para um ativo, modelando variações de preços aleatórias ao longo do tempo com base em dados históricos
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experts
Autonomously executes trades, overseeing the entire process from initiation to completion.  Free support via chat, email and remote assistance Originally built for XAUUSD (Gold). Settings changes for other symbols Powerful rules management Enhanced positioning features Risk Management / Dynamic lot sizing Quick Setup Symbols : XAUUSD Investment for all: Our trading bot is crafted to serve traders of all investment levels, ensuring accessibility to the forex market even for those with limited fu
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicadores
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este painel mostra os últimos   padrões harmónicos   disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente /   versão MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol :   aparecem os símbolos seleccionados Trend :   de alta ou de baixa Pattern :   tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry :   preço de entrada SL:   preço de paragem de perda TP1:   preço do 1º take profit TP2:   preço
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indicadores
O   Matrix Arrow Indicator MT5   é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe   100% sem repintura   que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos:   forex ,   commodities ,   criptomoedas ,   índices ,   ações .  O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indicadores
O indicador KT Momentum Arrows é baseado em uma quebra momentânea que é calculada usando a variação das bandas e a volatilidade emergente em determinada direção. Um sinal de compra é gerado quando o preço fecha acima da banda superior, e um sinal de venda é gerado quando o preço fecha abaixo da banda inferior. Um coeficiente de magnitude é utilizado como parâmetro de entrada, influenciando tanto a variação das bandas quanto a medição da volatilidade. O valor desse coeficiente deve ser escolhido
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicadores
Preocupado com sua próxima negociação? Cansado de não saber se sua estratégia realmente funciona? Com o CRT Liquidity Pro, você negocia com estatísticas reais, não com emoções. Conheça suas probabilidades, acompanhe seu desempenho e negocie com confiança — baseado no Poder de 3, detecção inteligente de liquidez e confirmações CRT. Gostaria de ver a realidade da estratégia CRT Liquidity? Após sua compra, entre em contato conosco e forneceremos um de nossos outros produtos gratuitamente. Confira
Mais do autor
MTF Trend Dashboard MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
MTF TREND DASHBOARD - Analisador de Tendências Multi-Timeframe Um painel visual poderoso que exibe a direção da tendência em 7 timeframes simultaneamente (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1). === PRINCIPAIS RECURSOS === Detecção de tendência em tempo real usando cruzamento de EMAs Valores de RSI com cores de sobrecompra/sobrevenda Barras dinâmicas de força da tendência Sinal de viés de mercado (Strong Buy/Sell, Bias, Weak, Neutral) Exibição ao vivo de Spread, ATR, Bid/Ask Tema escuro moderno com cores
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Média Móvel Adaptativa AMD (AAMA) AAMA é um indicador de média móvel adaptativa para MetaTrader 4 que ajusta automaticamente sua sensibilidade de acordo com as condições do mercado. Principais recursos: Média móvel adaptativa baseada na razão de eficiência de Kaufman – reage rapidamente em tendências e filtra o ruído em mercados laterais Detecção automática das 4 fases do mercado AMD: Acumulação, Markup (alta), Distribuição, Markdown (baixa) Adaptação à volatilidade via ATR – ajusta a sensibili
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Bolhas — Desaceleração do Preço + Pico de Volume Uma ferramenta visual simples que exibe quadrados coloridos no gráfico quando o preço desacelera repentinamente acompanhado por um pico de volume. (Função de preenchimento com efeito de bolhas concêntricas) Ajuda a identificar momentos em que o mercado se prepara para um movimento importante. O que o indicador faz: Detecta momentos em que o mercado “hesita” antes de se mover Mostra onde entra grande volume sem alteração significativa
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Indicadores
SimpleCustomBox – Indicador de Caixa de Sessão e Linhas de Máxima/Mínima para MT5 Visão geral: SimpleCustomBox é um indicador poderoso e fácil de usar para o MetaTrader 5 que permite destacar visualmente sessões de negociação específicas no seu gráfico. Defina intervalos de tempo personalizados, veja instantaneamente a máxima e mínima da sessão e tome decisões mais inteligentes com limites visuais claros. Perfeito para traders intradiários, scalpers e todos que operam com padrões de preço de cu
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador baseado no desequilíbrio do tick-spread. TF: Funciona em todos os timeframes (de M1 a D1). Par: Compatível com Forex, índices, ouro e CFDs (ajuste automático para instrumentos JPY, Ouro e CFD). Configurações: TickWindow (200) – janela de observação de ticks SpreadWeight (1.5) – peso do spread NormalizationPeriod (20) – período de normalização (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – níveis de alerta AlertCooldown (300s) – intervalo entre alertas Conclusão: Proxy Order Flow – Imbalan
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Mean Reversion Probability – Indicador de Reversão Estatística Descrição curta Indicador institucional que calcula a probabilidade estatística de reversão para a média móvel de 200 períodos, com base na análise de sobreextensões históricas. Identifica zonas de fadiga do mercado com precisão quantitativa. Principais funcionalidades Análise estatística avançada – Cria uma base de dados com mais de 500 extensões históricas para calcular probabilidades reais Pontuação de probabilidade (0–99%) – Qu
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Experts
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Spike Signal v1.2 — indicador MT5 que detecta picos explosivos Boom/Crash e gera sinais de scalping em tempo real. TF: Funciona em todos os timeframes (recomendado M1–M15). Par: Projetado para índices sintéticos Boom e Crash (Deriv), também aplicável a ativos voláteis. Configurações: SpikeSensitivity / MinSize – sensibilidade e tamanho mínimo do pico EMA (8/21) – cruzamentos de entrada RSI (14) – filtro de tendência TP/SL Points – níveis de lucro e perda Trailing Exit / Alerts – lógica de saíd
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Frase curta: Iceblock — indicador MT4 que identifica clusters de alto volume com movimento de preço limitado (comportamento tipo iceberg). TF: Funciona em todos os timeframes (M1 a D1). Par: Compatível com Forex, índices, ouro e CFDs. Configurações: VolumeLookback – velas para cálculo da média de volume VolumeThreshold – multiplicador para sinalizar volume anormal ClusterSize – número de velas próximas para confirmar um cluster RangeComparisonPeriod – período para média de ranges (high–low) C
FREE
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume Profile Density V2.40 Mostra a distribuição do volume por nível de preço, revelando áreas de interesse institucional. Diferente do volume clássico (por tempo), mostra onde o volume realmente se concentrou. Conceitos principais: Barras horizontais = volume negociado em cada preço Barra mais longa → maior volume Zonas vermelhas = suportes e resistências fortes Principais usos: Identificar suportes e resistências reais Determinar o POC (Ponto de Controle) Definir a Área de Valor (70 % do vol
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Indicadores
PVWAP Improved MT5 – Indicador avancado de Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 e uma versao aprimorada e otimizada do meu indicador VWAP pessoal. Ele exibe o preco medio ponderado pelo volume junto com varias bandas de desvio padrao que ajudam a identificar zonas potenciais de suporte, resistencia e perda de impulso. Funciona em todos os timeframes e permanece leve mesmo com grande quantidade de historico. Proposito do indicador O VWAP representa o preco medio onde ocorreu a maior
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador Institucional de Compressão de Liquidez O indicador mede o aperto de liquidez em tempo real utilizando a largura normalizada das Bandas de Bollinger, o volume e o spread médio, a fim de identificar fases de compressão antes das rupturas de preço. Exibição: Janela separada em estilo profissional, com histograma “Compression Score” e linha de limiar (“Threshold”). Principais Características Deteção antecipada: Identifica zonas de contração antes dos impulsos de preço. Medição multifator
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detects institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions operate. An advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns. Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification: Violet / Yellow – Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Red / Green – Strong Signal – Significant buying/selling pre
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
his indicator automatically identifies key support and resistance levels by analyzing volume patterns. Unlike traditional S/R tools that rely only on price, Volume S/R finds levels where the market truly reacted.   DETECTION LOGIC: - High Volume Zones: Price levels where strong buying/selling occurred - Low Volume Zones: Areas of weak interest - potential breakout or reversal zones   SMART FILTERING: - Nearby levels are automatically merged to avoid chart clutter - Maximum levels limit keeps yo
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Range Box Indicator for Trading Sessions This indicator allows traders to visualize and analyze specific time ranges directly on their chart by drawing rectangular boxes for each trading session. Key Features: Customizable session interval: set your own session start and end times. Number of days displayed: choose how many past sessions are visible. Default color and special color for Monday: easily highlight weekly patterns. Adjustable border width: customize the appearance of the rectangles to
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Indicadores
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Indicadores
This indicator allows you to number bars within a trading session for CFDs. It works on GER40, UK100, US30, US100, and US500 and is fully customizable to fit your trading style and chart preferences. Key Features & Parameters: Customizable session interval: define your own session start and end times Option to hide even numbers for a cleaner chart Adjust number distance to position the bar numbers as you prefer Font size and color: choose the size and color that suit your chart Number of days di
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
The Candle Activity Visualizer turns your chart into a dynamic heatmap, giving you a clear view of buying and selling pressure. In-Depth Market Insight: Active Zone Detection: The algorithm highlights areas where high volume builds up within a narrow price range, revealing key pressure zones. Real-Time Intensity: Colors adjust in real time, shifting smoothly from cool tones to warmer shades as activity increases. Visual Customization: 5 Color Palettes: Choose from five professionally designed th
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Indicador de Bolhas — Desaceleração do Preço + Pico de Volume Uma ferramenta visual simples que exibe quadrados coloridos no gráfico quando o preço desacelera repentinamente acompanhado por um pico de volume. (Função de preenchimento com efeito de bolhas concêntricas) Ajuda a identificar momentos em que o mercado se prepara para um movimento importante. O que o indicador faz: Detecta momentos em que o mercado “hesita” antes de se mover Mostra onde entra grande volume sem alteração significativa
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Indicadores
AutoPivot – Indicador Automático de Pontos de Pivô Indicador MT4 que exibe os pontos de pivô (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) e os níveis do dia anterior (PDH/PDL). Principais características: Adaptação automática ao período de tempo do gráfico (H4/D1/W1) Zonas entre PDH/PDL e o nível de suporte/resistência mais próximo 8 temas de cores pré-configurados Personalização completa de cores, estilos de linha e opacidade das zonas Etiquetas compactas com exibição opcional de preço Atualizações automáticas con
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Indicadores
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário