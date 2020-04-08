Liquidity Compression
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Indicador Institucional de Compressão de Liquidez
O indicador mede o aperto de liquidez em tempo real utilizando a largura normalizada das Bandas de Bollinger, o volume e o spread médio, a fim de identificar fases de compressão antes das rupturas de preço.
Exibição:
Janela separada em estilo profissional, com histograma “Compression Score” e linha de limiar (“Threshold”).
Principais Características
Deteção antecipada: Identifica zonas de contração antes dos impulsos de preço.
Medição multifatorial: Combina largura das Bandas de Bollinger, volume e spread médio normalizados.
Tempo real: Atualiza a cada tick na barra atual.
Visualização clara: Histograma “Compression” com linha de referência “Threshold”.
Compatibilidade: Disponível para MT4 e MT5.
Como Usar
Adicione o indicador ao gráfico do instrumento desejado.
Ajuste o limiar e os pesos conforme a volatilidade e a sessão.
Interpretação: Um valor alto indica fase de compressão de liquidez; observe o preço para um possível breakout.
Parâmetros
BB_Period / BB_Dev: Cálculo da largura das Bandas de Bollinger.
Norm_Period: Período de normalização para o regime recente.
Vol_Period: Período de normalização do volume (por ticks).
Spr_Period: Período de normalização do spread médio (histórico no MT5, proxy instantâneo no MT4).
Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: Pesos de cada componente.
Smooth_Period: Período de suavização do score.
Threshold: Nível de referência (linha tracejada).
Boas Práticas
Ajuste os períodos conforme o tipo de ativo (FX, índices, criptomoedas).
Combine com um filtro direcional ou contextual (estrutura de mercado, suportes e resistências).
-
Observe a expansão de volatilidade após a compressão para confirmar entradas.