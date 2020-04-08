Liquidity Compression

Indicador Institucional de Compressão de Liquidez

O indicador mede o aperto de liquidez em tempo real utilizando a largura normalizada das Bandas de Bollinger, o volume e o spread médio, a fim de identificar fases de compressão antes das rupturas de preço.

Exibição:

Janela separada em estilo profissional, com histograma “Compression Score” e linha de limiar (“Threshold”).

Principais Características

Deteção antecipada: Identifica zonas de contração antes dos impulsos de preço.

Medição multifatorial: Combina largura das Bandas de Bollinger, volume e spread médio normalizados.

Tempo real: Atualiza a cada tick na barra atual.

Visualização clara: Histograma “Compression” com linha de referência “Threshold”.

Compatibilidade: Disponível para MT4 e MT5.

Como Usar

Adicione o indicador ao gráfico do instrumento desejado. Ajuste o limiar e os pesos conforme a volatilidade e a sessão. Interpretação: Um valor alto indica fase de compressão de liquidez; observe o preço para um possível breakout.

Parâmetros

BB_Period / BB_Dev: Cálculo da largura das Bandas de Bollinger.

Norm_Period: Período de normalização para o regime recente.

Vol_Period: Período de normalização do volume (por ticks).

Spr_Period: Período de normalização do spread médio (histórico no MT5, proxy instantâneo no MT4).

Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: Pesos de cada componente.

Smooth_Period: Período de suavização do score.

Threshold: Nível de referência (linha tracejada).

Boas Práticas

Ajuste os períodos conforme o tipo de ativo (FX, índices, criptomoedas).

Combine com um filtro direcional ou contextual (estrutura de mercado, suportes e resistências).

Observe a expansão de volatilidade após a compressão para confirmar entradas.



