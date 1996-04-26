Custom Box CFDs

Tick Chart Maxim Romanov Индикаторы

Как известно, МТ4 и МТ5 не хранят тиковую историю, которая бывает необходима для разработки торговых стратегий и анализа рынка. Для себя я разработал метод, позволяющий очень легко получить тиковую историю. Индикатор собирает тиковую историю в реальном времени и записывает ее в файл XXXXXX2.hst, где XXXXXX - название инструмента. Из этого файла можно построить офлайн-график, а можно делать с ним все, что вам нужно. Если у вас торгует робот, то, запустив этот индикатор, вы всегда сможете контроли