Custom Box CFDs
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.0
Этот индикатор позволяет трейдерам визуализировать и анализировать определенные временные интервалы прямо на графике, рисуя прямоугольники для каждой торговой сессии.
Основные функции:
-
Настраиваемый интервал сессии: задайте время начала и окончания сессии.
-
Количество отображаемых дней: выберите, сколько прошедших сессий будет отображаться.
-
Цвет по умолчанию и специальный цвет для понедельника: легко выделяйте недельные паттерны.
-
Регулируемая ширина границы: настраивайте внешний вид прямоугольников по своему вкусу.
-
Автоматический расчет High/Low: быстро определяйте ключевые уровни цен каждой сессии.