Personnal VWAP V2
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 3.6
- Обновлено: 12 октября 2025
- Активации: 5
PVWAP Improved MT5 – Улучшенный индикатор Volume Weighted Average Price
PVWAP Improved MT5 – это улучшенная и оптимизированная версия моего персонального индикатора VWAP. Он отображает цену, взвешенную по объему, а также несколько полос стандартного отклонения, которые помогают определять потенциальные уровни поддержки, сопротивления и зоны истощения тренда. Индикатор работает на любых таймфреймах и не нагружает терминал даже при большом объеме истории.
Назначение индикатора
VWAP показывает среднюю цену, по которой был заключен основной объем сделок. Это ключевой ориентир, помогающий понять текущее положение рынка относительно его справедливой цены.
Основные применения:
-
Цена выше VWAP: бычий рынок
-
Цена ниже VWAP: медвежий рынок
-
Полосы стандартного отклонения (+1, +2, -1, -2) показывают зоны перекупленности и перепроданности
-
Помогает находить потенциальные точки входа, выхода и отскока
-
Подходит для оценки трендового или возвратного поведения цены
Индикатор особенно полезен для внутридневных трейдеров, скальперов и свинг-трейдеров.
Основные характеристики
-
Расчет основан на реальном объеме MetaTrader 5
-
Режим Daily с ежедневным сбросом для интрадей-трейдинга
-
Режим Continuous с непрерывным расчетом VWAP
-
До 4 полос стандартного отклонения: +1, +2, -1, -2
-
Полная настройка цветов, стилей и толщины линий
-
Поддержка всех символов и таймфреймов
-
Быстрый расчет, подходит для бэктестов и работы в реальном времени
-
Надежный и понятный индикатор, легко интегрируемый в любую стратегию