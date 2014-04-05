Liquidity Compression
- 지표
- Vincent Jose Proenca
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
기관 유동성 압축 지표 (Institutional Liquidity Compression Indicator)
이 지표는 볼린저 밴드의 표준화된 폭, 거래량 및 평균 스프레드를 기반으로 실시간 유동성 축소를 측정하여 가격 돌파 전의 압축 단계를 식별합니다.
표시 형식:
전문가용 별도 창에 “Compression Score” 히스토그램과 “Threshold” 기준선을 표시합니다.
주요 특징
-
조기 감지: 가격 변동 전 유동성 축소 구간을 식별합니다.
-
다중 요소 측정: 표준화된 볼린저 밴드 폭, 거래량, 평균 스프레드를 결합합니다.
-
실시간 업데이트: 현재 캔들의 틱마다 갱신됩니다.
-
명확한 시각화: “Compression” 히스토그램과 점선 “Threshold” 표시.
-
호환성: MT4 및 MT5 버전 모두 지원합니다.
사용 방법
-
분석하려는 종목의 차트에 지표를 추가합니다.
-
변동성과 거래 세션에 따라 임계값 및 가중치를 조정합니다.
-
해석: 점수가 높을수록 유동성 압축 단계임을 의미합니다. 잠재적 돌파 가능성을 관찰하십시오.
매개변수
-
BB_Period / BB_Dev: 볼린저 밴드 폭 계산.
-
Norm_Period: 최근 변동성 환경에 대한 정규화 기간.
-
Vol_Period: 틱 거래량 정규화 기간.
-
Spr_Period: 평균 스프레드 정규화 기간 (MT5는 과거 데이터, MT4는 실시간 프록시).
-
Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: 각 요소의 가중치.
-
Smooth_Period: 점수 평활화 기간.
-
Threshold: 기준 수준 (점선 표시).
활용 팁
-
자산 유형(FX, 지수, 암호화폐 등)에 맞게 기간 조정.
-
방향성 또는 시장 구조 필터와 병행 사용.
-
압축 이후의 변동성 확장을 관찰하여 진입 신호를 확인하십시오.