👑 Exclusive Imperium MT5 — l’intelligenza che fa trading per te

🚀 Benvenuto in un nuovo livello di trading Forex! Sei stanco dei rischi costanti e dell’incertezza? Con Exclusive Imperium MT5 dimentica lo stress e i risultati imprevedibili. Questo innovativo sistema di trading automatizzato apre la strada a un reddito stabile, trasformando il tuo investimento in una fonte affidabile di profitto!

È un sistema di trading completamente automatizzato, basato su algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, che richiede un intervento minimo da parte tua. Tutto ciò che devi fare è avviare l’Expert Advisor (EA), e farà tutto per te.



💡 Perché scegliere Exclusive Imperium MT5?

1️⃣ Intelligenza artificiale al tuo fianco: Automazione del trading 24/7 con reti neurali e algoritmi intelligenti. Rischio minimo, massima efficienza!

2️⃣ Flessibilità in qualsiasi condizione di mercato: Velvet Ace EA MT5 si adatta facilmente alla volatilità e ai cambiamenti di trend, garantendo risultati stabili.

3️⃣ Nuovi tipi di esecuzione ordini (FILLING TYPES): Immediate or Cancel (IOC): Esecuzione immediata del volume disponibile con cancellazione del resto. Fill or Kill (FOK): L'ordine viene eseguito solo interamente o annullato. Return: Il volume non eseguito viene restituito, permettendoti di continuare a fare trading. Book or Cancel (BOC): Inserimento dell'ordine nel book senza esecuzione immediata.

4️⃣ Gestione intelligente del rischio: Grazie a stop-loss adattivi e strategie dinamiche, i tuoi investimenti sono sempre protetti in modo affidabile.

5️⃣ Avvio rapido: Tutte le impostazioni sono già pronte — basta installare e iniziare a fare trading con successo in pochi minuti!

🔍 Come funziona?

Exclusive Imperium MT5 utilizza la potenza delle reti neurali per prevedere i movimenti dei prezzi e fornisce un sistema affidabile di gestione del capitale. Algoritmi avanzati consentono di ridurre al minimo i rischi anche in condizioni di mercato instabili.

💼 Creato per l’élite Exclusive Imperium MT5 — una soluzione non per tutti. È destinato ai trader con un saldo a partire da $1000+, che considerano il proprio portafoglio come un asset di investimento. In condizioni instabili può essere richiesto un finanziamento aggiuntivo — questo strumento è stato creato per decisioni serie e approcci maturi.

⚙️ Parametri tecnici

Coppie di valute: EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK

Avvio EA: Configurazione e avvio dell'Expert Advisor — separatamente per ogni coppia di valute

Configurazione e avvio dell’Expert Advisor — separatamente per ogni coppia di valute Timeframe: M15

M15 Tipo di conto: Pro, Zero

Pro, Zero Leva: 1:500

1:500 Deposito minimo: $1000

Deposito consigliato: $1000+ — il capitale iniziale ottimale per un funzionamento confortevole dell'EA, che consente di resistere alle fluttuazioni del mercato, utilizzare impostazioni di rischio flessibili e sfruttare tutto il potenziale della strategia. Maggiore è il deposito, maggiori sono le opportunità di scalabilità, diversificazione e crescita stabile. Questo livello di capitale garantisce una protezione affidabile contro i drawdown e consente parametri di ingresso più precisi, particolarmente importanti quando si lavora con un algoritmo ad alta precisione.

VPS: opzionale (consigliato per maggiore stabilità)

opzionale (consigliato per maggiore stabilità) Broker consigliati: IC Markets, RoboForex, Moneta Markets, EXNESS, FxPro, XM Group, AMarkets, Interactive Brokers, eToro, Charles Schwab, Fidelity, Plus500, J.P. Morgan Self-Directed Investing, Merrill Edge, Alpari, FreshForex, Tickmill, Deriv

💰 Prezzi e condizioni 📩 Dopo l’acquisto dell’EA, contatta il nostro team e indica con quale broker intendi lavorare. Prepareremo file di configurazione individuali adattati alle specifiche del tuo broker e alle coppie di valute scelte. 🌐 Il numero di broker e coppie di valute supportati è illimitato — anche se il tuo broker non è nella nostra lista, garantiamo piena compatibilità. ⏳ La preparazione dei file di configurazione richiede fino a 21 giorni dalla data di acquisto, a seconda delle quotazioni e dei parametri tecnici del tuo broker. 🔥 Prenota Exclusive Imperium MT5 al prezzo attuale — e ottieni accesso all’algoritmo che fa trading per te.

🌐 Serie Imperium

Exclusive Imperium MT5 fa parte della serie premium Imperium, dallo sviluppatore di Ride the Wind MT5, Solaris Imperium MT5 e altre soluzioni. Il prodotto è offerto a un numero limitato di trader che mirano a una crescita stabile e al controllo del capitale.

📧 Contatto

Per istruzioni e supporto personalizzato — scrivi a: mila88899sup99@yandex.ru