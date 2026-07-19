BulletProof BTC

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BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD

Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных
диапазонов для Биткоина.

БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых
механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой
позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик.
Проверен на целом годе out-of-sample данных.

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ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ
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Большинство советников показывают один красивый бэктест.
BulletProof BTC создавался сложным путём:

- 1395 конфигураций параметров протестированы на РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ
  (BTCUSD M1, январь 2023 – июль 2025)
- Итоговые наборы выбраны из устойчивых плато параметров, а не
  из случайных удачных результатов
- Затем проверка на ЦЕЛОМ ГОДЕ out-of-sample данных
  (август 2025 – июль 2026), которые оптимизация НИКОГДА не видела

Результаты out-of-sample бэктеста (реальные тики, старт 500 $):
- Профиль 2 (Low): профит-фактор 2.84 | макс. просадка 13.0% |
  12/12 прибыльных месяцев
- Профиль 3 (Medium): профит-фактор 2.53 | макс. просадка 18.6% |
  11/12 прибыльных месяцев

Это результаты бэктестов, и они явно обозначены как таковые.
Прошлые результаты не гарантируют будущих — но стратегия,
пережившая целый год незнакомых данных, заслуживает больше
доверия, чем та, что видела только собственные данные обучения.

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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Советник строит диапазон High/Low первых часов каждой торговой
сессии (Азия, Лондон, Нью-Йорк) и торгует пробой в направлении
прорыва:

- Вход: касание максимума диапазона (LONG) или минимума (SHORT)
  на уровне тиков
- Один вход за сессию — первый пробой побеждает
- Стоп-лосс: на предыдущей свече H4 (структурный уровень)
- Цели: TP1 = 1R, TP2 = 2R (две позиции на сигнал)
- Трейлинг-стоп с индивидуальными для профиля активацией,
  дистанцией и шагом

Время сессий управляется автоматически по времени брокера:
никаких настроек и никаких проблем с часовыми поясами GMT.

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6 ПРОФИЛЕЙ РИСКА — ОДИН КЛИК
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Выберите профиль из выпадающего списка; всё остальное
настраивается автоматически:

1 — Very Low   (самый широкий трейлинг, минимальный объём)
2 — Low        (набор, проверенный out-of-sample)
3 — Medium     (набор, проверенный out-of-sample)
4 — Medium/High
5 — High/Risky (увеличенный объём — только для опытных)
CUSTOM         (полный ручной контроль стратегии, управления
                капиталом и параметров трейлинга)

Объём позиций автоматически масштабируется с балансом счёта.
Каждый профиль использует свой magic number, поэтому несколько
графиков остаются полностью независимыми.

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ТРЕБОВАНИЯ
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- Символ: только BTC/USD (на реальных графиках других символов
  советник не торгует — так задумано)
- Счёт: Hedging, MT5
- Минимальный баланс: 500 $ (или эквивалент)
- Плечо: рекомендуется 1:500 и выше
- Спред: проверен при типичном спреде BTC ~12 $ (120 пунктов).
  Работает на стандартных счетах — ECN не обязателен.
- Настоятельно рекомендуется VPS для работы 24/7

-------------------------------
КАК ПРАВИЛЬНО ТЕСТИРОВАТЬ ДЕМО-ВЕРСИЮ
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Чтобы воспроизвести опубликованные результаты:
- Символ: BTCUSD | Таймфрейм: M1
- Моделирование: "Каждый тик на основе реальных тиков"
- Депозит: 500 $ | Плечо: 1:1000
- Выберите профиль (2 или 3 = проверенные наборы)
- Период in-sample: 01.01.2023 – 31.07.2025
- Период out-of-sample: 01.08.2025 – сегодня

У разных брокеров разная тиковая история и спреды по BTC:
небольшие отличия от опубликованных цифр — это нормально.

-------------------------------
ЧЕГО ЭТОТ СОВЕТНИК ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ
-------------------------------

Честность ничего не стоит, поэтому вот она:
- Он не будет удваивать ваш счёт каждый месяц
- Он не избежит просадок — проверенные наборы показали
  максимальную просадку 13–19% в тестах, и будущее может быть хуже
- Он не будет работать на золоте, индексах или валютных парах —
  он создан, оптимизирован и проверен только для Биткоина
- Он не использует сетку/мартингейл, чтобы скрывать убытки:
  если сделка ошибочна, её закрывает стоп-лосс

Если вы ищете чудо без просадок — это не оно.
Если вы ищете прозрачную, методично проверенную пробойную
систему с честными цифрами — добро пожаловать.

-------------------------------
УСТАНОВКА (4 ШАГА)
-------------------------------

1. Скачайте файл .ex5
2. MT5 -> Файл -> Открыть каталог данных -> MQL5/Experts
3. Скопируйте файл, перезапустите MT5
4. Перетащите советник на график BTCUSD, выберите профиль
   риска, включите автоторговлю

DLL не требуются. Внешние сервисы не требуются.

-------------------------------
РЕКОМЕНДАЦИИ
-------------------------------

- Начните с Профиля 2 (Low) — самый устойчивый проверенный набор
- Сначала запустите на демо и сравните с тестером
- Используйте VPS рядом с сервером вашего брокера
- Рассчитывайте размер счёта по опубликованным просадкам,
  а не по надежде

-------------------------------
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
-------------------------------

Торговля криптовалютами связана со значительным риском потерь.
Все показанные результаты — это результаты бэктестов на
исторических данных. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Данный продукт не является финансовой консультацией. Никогда не
торгуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять.
Отзывы 1
fmw1961
701
fmw1961 2026.07.30 17:26 
 

I have been trying this on a months trial and have to say the results are outstanding . In backtesting over a year it had 11 months of profit with 580% profit (withdrawing the profit each month) this was on the highest settings max drawdown reached was 37%. The developer was quick to respond , if the results stay on track in my live account this will definitely be one to buy .Easy to set up does exactly what the developer says no grid or martingdale ,excellent EA .

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The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
DeepMatrix FX
Tingting Yu
Эксперты
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
Эксперты
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
PythonX GbpUsd M1 Sniper
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
PythonX GBPUSD M1 Sniper Structure-Based Precision Scalping Expert Advisor PythonX GBPUSD M1 Sniper is a high-precision Expert Advisor developed specifically for GBPUSD on the M1 timeframe. The system is built around Smart Money Concepts, focusing on market structure behavior to identify high-probability entries with minimal noise. The strategy leverages Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to detect momentum shifts and early reversals, allowing the EA to enter trades with st
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
Эксперты
SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных гр
X Gold Nexus
Tingting Yu
Эксперты
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
Pepperstone HFT Gold
You Liang Tham
Эксперты
Quant Gold HFT Expert Advisor for XAUUSD on M15 timeframe. Main Features: ATR-based trailing stop and breakeven Daily Pivot levels filter Entry cooldown system Blocked hours during high volatility periods No martingale, no grid Backtest Results (Pepperstone, real tick data): 2 Years: Profit Factor 1.22, Max Drawdown 9.4% 1 Year: Profit Factor 1.27, Max Drawdown 9.2% 4 Months: Profit Factor 1.36 $500 account run on 0.01 lot The EA was tested on different time periods with stable results. Importa
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
Эксперты
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Фильтр:
fmw1961
701
fmw1961 2026.07.30 17:26 
 

I have been trying this on a months trial and have to say the results are outstanding . In backtesting over a year it had 11 months of profit with 580% profit (withdrawing the profit each month) this was on the highest settings max drawdown reached was 37%. The developer was quick to respond , if the results stay on track in my live account this will definitely be one to buy .Easy to set up does exactly what the developer says no grid or martingdale ,excellent EA .

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