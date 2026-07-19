BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD





Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных

диапазонов для Биткоина.





БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых

механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой

позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик.

Проверен на целом годе out-of-sample данных.





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ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ

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Большинство советников показывают один красивый бэктест.

BulletProof BTC создавался сложным путём:





- 1395 конфигураций параметров протестированы на РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ

(BTCUSD M1, январь 2023 – июль 2025)

- Итоговые наборы выбраны из устойчивых плато параметров, а не

из случайных удачных результатов

- Затем проверка на ЦЕЛОМ ГОДЕ out-of-sample данных

(август 2025 – июль 2026), которые оптимизация НИКОГДА не видела





Результаты out-of-sample бэктеста (реальные тики, старт 500 $):

- Профиль 2 (Low): профит-фактор 2.84 | макс. просадка 13.0% |

12/12 прибыльных месяцев

- Профиль 3 (Medium): профит-фактор 2.53 | макс. просадка 18.6% |

11/12 прибыльных месяцев





Это результаты бэктестов, и они явно обозначены как таковые.

Прошлые результаты не гарантируют будущих — но стратегия,

пережившая целый год незнакомых данных, заслуживает больше

доверия, чем та, что видела только собственные данные обучения.





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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

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Советник строит диапазон High/Low первых часов каждой торговой

сессии (Азия, Лондон, Нью-Йорк) и торгует пробой в направлении

прорыва:





- Вход: касание максимума диапазона (LONG) или минимума (SHORT)

на уровне тиков

- Один вход за сессию — первый пробой побеждает

- Стоп-лосс: на предыдущей свече H4 (структурный уровень)

- Цели: TP1 = 1R, TP2 = 2R (две позиции на сигнал)

- Трейлинг-стоп с индивидуальными для профиля активацией,

дистанцией и шагом





Время сессий управляется автоматически по времени брокера:

никаких настроек и никаких проблем с часовыми поясами GMT.





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6 ПРОФИЛЕЙ РИСКА — ОДИН КЛИК

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Выберите профиль из выпадающего списка; всё остальное

настраивается автоматически:





1 — Very Low (самый широкий трейлинг, минимальный объём)

2 — Low (набор, проверенный out-of-sample)

3 — Medium (набор, проверенный out-of-sample)

4 — Medium/High

5 — High/Risky (увеличенный объём — только для опытных)

CUSTOM (полный ручной контроль стратегии, управления

капиталом и параметров трейлинга)





Объём позиций автоматически масштабируется с балансом счёта.

Каждый профиль использует свой magic number, поэтому несколько

графиков остаются полностью независимыми.





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ТРЕБОВАНИЯ

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- Символ: только BTC/USD (на реальных графиках других символов

советник не торгует — так задумано)

- Счёт: Hedging, MT5

- Минимальный баланс: 500 $ (или эквивалент)

- Плечо: рекомендуется 1:500 и выше

- Спред: проверен при типичном спреде BTC ~12 $ (120 пунктов).

Работает на стандартных счетах — ECN не обязателен.

- Настоятельно рекомендуется VPS для работы 24/7





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КАК ПРАВИЛЬНО ТЕСТИРОВАТЬ ДЕМО-ВЕРСИЮ

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Чтобы воспроизвести опубликованные результаты:

- Символ: BTCUSD | Таймфрейм: M1

- Моделирование: "Каждый тик на основе реальных тиков"

- Депозит: 500 $ | Плечо: 1:1000

- Выберите профиль (2 или 3 = проверенные наборы)

- Период in-sample: 01.01.2023 – 31.07.2025

- Период out-of-sample: 01.08.2025 – сегодня





У разных брокеров разная тиковая история и спреды по BTC:

небольшие отличия от опубликованных цифр — это нормально.





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ЧЕГО ЭТОТ СОВЕТНИК ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ

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Честность ничего не стоит, поэтому вот она:

- Он не будет удваивать ваш счёт каждый месяц

- Он не избежит просадок — проверенные наборы показали

максимальную просадку 13–19% в тестах, и будущее может быть хуже

- Он не будет работать на золоте, индексах или валютных парах —

он создан, оптимизирован и проверен только для Биткоина

- Он не использует сетку/мартингейл, чтобы скрывать убытки:

если сделка ошибочна, её закрывает стоп-лосс





Если вы ищете чудо без просадок — это не оно.

Если вы ищете прозрачную, методично проверенную пробойную

систему с честными цифрами — добро пожаловать.





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УСТАНОВКА (4 ШАГА)

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1. Скачайте файл .ex5

2. MT5 -> Файл -> Открыть каталог данных -> MQL5/Experts

3. Скопируйте файл, перезапустите MT5

4. Перетащите советник на график BTCUSD, выберите профиль

риска, включите автоторговлю





DLL не требуются. Внешние сервисы не требуются.





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РЕКОМЕНДАЦИИ

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- Начните с Профиля 2 (Low) — самый устойчивый проверенный набор

- Сначала запустите на демо и сравните с тестером

- Используйте VPS рядом с сервером вашего брокера

- Рассчитывайте размер счёта по опубликованным просадкам,

а не по надежде





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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

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Торговля криптовалютами связана со значительным риском потерь.

Все показанные результаты — это результаты бэктестов на

исторических данных. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Данный продукт не является финансовой консультацией. Никогда не

торгуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять.