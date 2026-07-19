BulletProof BTC
- Эксперты
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- Версия: 3.22
- Активации: 10
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD
Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных
диапазонов для Биткоина.
БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых
механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой
позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик.
Проверен на целом годе out-of-sample данных.
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ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ
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Большинство советников показывают один красивый бэктест.
BulletProof BTC создавался сложным путём:
- 1395 конфигураций параметров протестированы на РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ
(BTCUSD M1, январь 2023 – июль 2025)
- Итоговые наборы выбраны из устойчивых плато параметров, а не
из случайных удачных результатов
- Затем проверка на ЦЕЛОМ ГОДЕ out-of-sample данных
(август 2025 – июль 2026), которые оптимизация НИКОГДА не видела
Результаты out-of-sample бэктеста (реальные тики, старт 500 $):
- Профиль 2 (Low): профит-фактор 2.84 | макс. просадка 13.0% |
12/12 прибыльных месяцев
- Профиль 3 (Medium): профит-фактор 2.53 | макс. просадка 18.6% |
11/12 прибыльных месяцев
Это результаты бэктестов, и они явно обозначены как таковые.
Прошлые результаты не гарантируют будущих — но стратегия,
пережившая целый год незнакомых данных, заслуживает больше
доверия, чем та, что видела только собственные данные обучения.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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Советник строит диапазон High/Low первых часов каждой торговой
сессии (Азия, Лондон, Нью-Йорк) и торгует пробой в направлении
прорыва:
- Вход: касание максимума диапазона (LONG) или минимума (SHORT)
на уровне тиков
- Один вход за сессию — первый пробой побеждает
- Стоп-лосс: на предыдущей свече H4 (структурный уровень)
- Цели: TP1 = 1R, TP2 = 2R (две позиции на сигнал)
- Трейлинг-стоп с индивидуальными для профиля активацией,
дистанцией и шагом
Время сессий управляется автоматически по времени брокера:
никаких настроек и никаких проблем с часовыми поясами GMT.
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6 ПРОФИЛЕЙ РИСКА — ОДИН КЛИК
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Выберите профиль из выпадающего списка; всё остальное
настраивается автоматически:
1 — Very Low (самый широкий трейлинг, минимальный объём)
2 — Low (набор, проверенный out-of-sample)
3 — Medium (набор, проверенный out-of-sample)
4 — Medium/High
5 — High/Risky (увеличенный объём — только для опытных)
CUSTOM (полный ручной контроль стратегии, управления
капиталом и параметров трейлинга)
Объём позиций автоматически масштабируется с балансом счёта.
Каждый профиль использует свой magic number, поэтому несколько
графиков остаются полностью независимыми.
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ТРЕБОВАНИЯ
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- Символ: только BTC/USD (на реальных графиках других символов
советник не торгует — так задумано)
- Счёт: Hedging, MT5
- Минимальный баланс: 500 $ (или эквивалент)
- Плечо: рекомендуется 1:500 и выше
- Спред: проверен при типичном спреде BTC ~12 $ (120 пунктов).
Работает на стандартных счетах — ECN не обязателен.
- Настоятельно рекомендуется VPS для работы 24/7
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КАК ПРАВИЛЬНО ТЕСТИРОВАТЬ ДЕМО-ВЕРСИЮ
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Чтобы воспроизвести опубликованные результаты:
- Символ: BTCUSD | Таймфрейм: M1
- Моделирование: "Каждый тик на основе реальных тиков"
- Депозит: 500 $ | Плечо: 1:1000
- Выберите профиль (2 или 3 = проверенные наборы)
- Период in-sample: 01.01.2023 – 31.07.2025
- Период out-of-sample: 01.08.2025 – сегодня
У разных брокеров разная тиковая история и спреды по BTC:
небольшие отличия от опубликованных цифр — это нормально.
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ЧЕГО ЭТОТ СОВЕТНИК ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ
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Честность ничего не стоит, поэтому вот она:
- Он не будет удваивать ваш счёт каждый месяц
- Он не избежит просадок — проверенные наборы показали
максимальную просадку 13–19% в тестах, и будущее может быть хуже
- Он не будет работать на золоте, индексах или валютных парах —
он создан, оптимизирован и проверен только для Биткоина
- Он не использует сетку/мартингейл, чтобы скрывать убытки:
если сделка ошибочна, её закрывает стоп-лосс
Если вы ищете чудо без просадок — это не оно.
Если вы ищете прозрачную, методично проверенную пробойную
систему с честными цифрами — добро пожаловать.
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УСТАНОВКА (4 ШАГА)
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1. Скачайте файл .ex5
2. MT5 -> Файл -> Открыть каталог данных -> MQL5/Experts
3. Скопируйте файл, перезапустите MT5
4. Перетащите советник на график BTCUSD, выберите профиль
риска, включите автоторговлю
DLL не требуются. Внешние сервисы не требуются.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
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- Начните с Профиля 2 (Low) — самый устойчивый проверенный набор
- Сначала запустите на демо и сравните с тестером
- Используйте VPS рядом с сервером вашего брокера
- Рассчитывайте размер счёта по опубликованным просадкам,
а не по надежде
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Торговля криптовалютами связана со значительным риском потерь.
Все показанные результаты — это результаты бэктестов на
исторических данных. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Данный продукт не является финансовой консультацией. Никогда не
торгуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять.
I have been trying this on a months trial and have to say the results are outstanding . In backtesting over a year it had 11 months of profit with 580% profit (withdrawing the profit each month) this was on the highest settings max drawdown reached was 37%. The developer was quick to respond , if the results stay on track in my live account this will definitely be one to buy .Easy to set up does exactly what the developer says no grid or martingdale ,excellent EA .