Exclusive Imperium MT5 — 자동화 거래 시스템

Exclusive Imperium MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저(EA)로, 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반합니다. EA는 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다.

중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적일 뿐입니다. 특정 통화쌍이 한 브로커에서 좋은 결과를 보여도 다른 브로커에서도 동일하다는 의미는 아닙니다. 각 브로커는 고유한 시세, 스프레드 및 거래 조건을 가지고 있습니다. 따라서 각 통화쌍은 사용자가 개별적으로 최적화해야 합니다 그리고 실제 계좌에서는 단일 통화 모드로만 실행해야 합니다 — 각 쌍을 별도로 실행하세요. 다중 통화 모드 스크린샷은 단순히 예시입니다. 시장 상황은 변하기 때문에 최적화는 최소 연 1회 반복하는 것이 좋습니다.

중요 정보: EA의 데모 버전은 평가용으로만 제공됩니다. 최적화 없이 진행된 테스트 결과는 알고리즘의 실제 성능을 반영하지 않습니다. 완전한 사용을 위해서는 브로커, 예치금 및 선택한 상품에 맞춘 개별 최적화가 필요합니다. 어떤 경우에도 최적화는 사용자가 직접 수행해야 하며 최소 연 1회 반복해야 합니다. 기억하세요: 최종 결과는 귀하의 경험과 최적화 후 설정한 매개변수에 직접적으로 달려 있습니다.

주요 특징

분석 알고리즘: 거래 기회를 찾기 위한 지표와 필터의 조합.

거래 기회를 찾기 위한 지표와 필터의 조합. 유연성: 변화하는 시장 상황과 다양한 변동성 수준에 적응.

최신 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC.

IOC, FOK, Return, BOC. 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략.

빠른 시작: 내장된 매개변수로 설치 직후 테스트 가능.

작동 방식

Exclusive Imperium MT5 는 내장 알고리즘으로 시장을 분석하고, 설정된 조건에 따라 거래를 개시합니다. 자본 관리 메커니즘은 거래 중 리스크를 제어하는 데 도움을 줍니다.

최적화 및 사용

다음 통화쌍은 예시일 뿐입니다: EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK.

실제 거래에서는 각 쌍을 사용자가 개별적으로 최적화해야 합니다 . 예치금이 많을수록 더 많은 통화쌍을 최적화하고 연결할 수 있습니다. 이 작업은 구매자가 수행하며, 저자가 아닙니다.

기술 매개변수

EA 실행: 각 통화쌍을 개별적으로 설정 및 실행

시간 프레임: M15

계좌 유형: Pro, Zero

레버리지: 1:500 이상

최소 예치금: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장)

$1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장) VPS: 안정적인 실행을 위해 권장

추천 브로커

EA는 낮은 스프레드를 제공하는 브로커에서 사용할 수 있습니다. 예: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. 이 목록은 완전하지 않으며, 적절한 조건을 제공하는 다른 신뢰할 수 있는 브로커에서도 사용할 수 있습니다.

면책 조항: 금융 시장 거래에는 위험이 따릅니다. 손실이 재정 상태에 영향을 주지 않는 자금만 사용하세요. 저자는 발생할 수 있는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 모든 예시와 테스트 결과는 데모 목적일 뿐이며, 미래 성과를 보장하지 않습니다.

