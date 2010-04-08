Exclusive Imperium MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
Exclusive Imperium MT5 — 자동화 거래 시스템
Exclusive Imperium MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저(EA)로, 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반합니다. EA는 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다.
EA의 데모 버전은 평가용으로만 제공됩니다. 최적화 없이 진행된 테스트 결과는 알고리즘의 실제 성능을 반영하지 않습니다. 완전한 사용을 위해서는 브로커, 예치금 및 선택한 상품에 맞춘 개별 최적화가 필요합니다. 어떤 경우에도 최적화는 사용자가 직접 수행해야 하며 최소 연 1회 반복해야 합니다.
기억하세요: 최종 결과는 귀하의 경험과 최적화 후 설정한 매개변수에 직접적으로 달려 있습니다.
주요 특징
- 분석 알고리즘: 거래 기회를 찾기 위한 지표와 필터의 조합.
- 유연성: 변화하는 시장 상황과 다양한 변동성 수준에 적응.
- 최신 주문 실행 유형: IOC, FOK, Return, BOC.
- 리스크 관리: 적응형 손절매와 동적 자본 보호 전략.
- 빠른 시작: 내장된 매개변수로 설치 직후 테스트 가능.
작동 방식
Exclusive Imperium MT5 는 내장 알고리즘으로 시장을 분석하고, 설정된 조건에 따라 거래를 개시합니다. 자본 관리 메커니즘은 거래 중 리스크를 제어하는 데 도움을 줍니다.
최적화 및 사용
다음 통화쌍은 예시일 뿐입니다: EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK.
실제 거래에서는 각 쌍을 사용자가 개별적으로 최적화해야 합니다. 예치금이 많을수록 더 많은 통화쌍을 최적화하고 연결할 수 있습니다. 이 작업은 구매자가 수행하며, 저자가 아닙니다.
기술 매개변수
- EA 실행: 각 통화쌍을 개별적으로 설정 및 실행
- 시간 프레임: M15
- 계좌 유형: Pro, Zero
- 레버리지: 1:500 이상
- 최소 예치금: $1000 이상 (알고리즘의 정상 작동을 위해 권장)
- VPS: 안정적인 실행을 위해 권장
추천 브로커
EA는 낮은 스프레드를 제공하는 브로커에서 사용할 수 있습니다. 예: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. 이 목록은 완전하지 않으며, 적절한 조건을 제공하는 다른 신뢰할 수 있는 브로커에서도 사용할 수 있습니다.
모든 제품은 MQL5 공식 웹사이트에서만 제공됩니다: 판매자 프로필.
설치 및 설정 관련 문의는 MQL5 개인 메시지 또는 이메일을 통해 연락하세요: 📧 mila88899sup99@yandex.ru