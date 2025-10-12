🌟 Attention ! Contactez-moi immédiatement après l'achat afin de recevoir des instructions et recommandations détaillées ! 🌟

👑 Exclusive Imperium MT5 — l’intelligence qui trade pour vous

🚀 Bienvenue dans une nouvelle ère du trading Forex ! Fatigué des risques constants et de l’incertitude ? Avec Exclusive Imperium MT5, oubliez le stress et les résultats imprévisibles. Ce système de trading automatisé innovant ouvre la voie à des revenus stables, transformant votre investissement en une source de profit fiable !

C’est un système de trading entièrement automatisé, basé sur des algorithmes d’intelligence artificielle avancés, nécessitant une intervention minimale de votre part. Tout ce que vous avez à faire est de lancer l’Expert Advisor (EA), et il s’occupe du reste.



💡 Pourquoi choisir Exclusive Imperium MT5 ?

1️⃣ Intelligence artificielle à vos côtés : Automatisation du trading 24/7 grâce aux réseaux neuronaux et aux algorithmes intelligents. Risque minimal, efficacité maximale !

2️⃣ Flexibilité dans toutes les conditions de marché : Velvet Ace EA MT5 s'adapte facilement à la volatilité et aux changements de tendance, garantissant des résultats stables.

3️⃣ Nouveaux types d'exécution des ordres (FILLING TYPES) : Immediate or Cancel (IOC) : Exécution immédiate du volume disponible avec annulation du reste. Fill or Kill (FOK) : L'ordre est exécuté uniquement en totalité ou annulé. Return : Le volume non exécuté est renvoyé, vous permettant de continuer à trader. Book or Cancel (BOC) : Placement de l'ordre dans le carnet sans exécution immédiate.

4️⃣ Gestion intelligente des risques : Grâce aux stop-loss adaptatifs et aux stratégies dynamiques, vos investissements sont toujours protégés de manière fiable.

5️⃣ Démarrage rapide : Tous les réglages sont déjà préparés — installez simplement et commencez à trader avec succès en quelques minutes !

🔍 Comment ça marche ?

Exclusive Imperium MT5 utilise la puissance des réseaux neuronaux pour prévoir les mouvements de prix et fournit un système fiable de gestion du capital. Des algorithmes avancés permettent de minimiser les risques même dans des conditions de marché instables.

💼 Conçu pour l’élite Exclusive Imperium MT5 — une solution pas pour tout le monde. Il est destiné aux traders avec un solde à partir de 1000 $+, qui considèrent leur portefeuille comme un actif d’investissement. Dans des conditions instables, un financement supplémentaire peut être nécessaire — cet outil est conçu pour des décisions sérieuses et des approches matures.

⚙️ Paramètres techniques

Paires de devises : EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK

Lancement de l'EA : Configuration et lancement de l'Expert Advisor — séparément pour chaque paire de devises

Configuration et lancement de l’Expert Advisor — séparément pour chaque paire de devises Unité de temps : M15

M15 Type de compte : Pro, Zero

Pro, Zero Effet de levier : 1:500

1:500 Dépôt minimum : 1000 $

Dépôt recommandé : 1000 $+ — le capital de départ optimal pour un fonctionnement confortable de l'EA, permettant de résister aux fluctuations du marché, d'utiliser des réglages de risque flexibles et de libérer tout le potentiel de la stratégie. Plus le dépôt est élevé, plus les opportunités de mise à l'échelle, de diversification et de croissance stable sont grandes. Ce niveau de capital assure une protection fiable contre les pertes et permet d'utiliser des paramètres d'entrée plus précis, ce qui est particulièrement important avec un algorithme de haute précision.

VPS : optionnel (recommandé pour plus de stabilité)

optionnel (recommandé pour plus de stabilité) Brokers recommandés : IC Markets, RoboForex, Moneta Markets, EXNESS, FxPro, XM Group, AMarkets, Interactive Brokers, eToro, Charles Schwab, Fidelity, Plus500, J.P. Morgan Self-Directed Investing, Merrill Edge, Alpari, FreshForex, Tickmill, Deriv

💰 Prix et conditions 📩 Après l’achat de l’EA, contactez notre équipe et indiquez avec quel broker vous souhaitez travailler. Nous préparerons des fichiers de configuration individuels adaptés aux spécificités de votre broker et aux paires de devises choisies. 🌐 Le nombre de brokers et de paires de devises pris en charge est illimité — même si votre broker n’est pas dans notre liste, nous assurerons une compatibilité totale. ⏳ La préparation des fichiers de configuration prend jusqu’à 21 jours à compter de la date d’achat, en fonction des cotations et des paramètres techniques de votre broker. 🔥 Réservez Exclusive Imperium MT5 au prix actuel — et accédez à l’algorithme qui trade pour vous.

🌐 Série Imperium

Exclusive Imperium MT5 fait partie de la série premium Imperium, créée par le développeur de Ride the Wind MT5, Solaris Imperium MT5 et d’autres solutions. Le produit est proposé à un cercle limité de traders recherchant une croissance stable et un contrôle du capital.

📧 Contact

Pour des instructions et un support personnalisé — écrivez à : mila88899sup99@yandex.ru